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Патрин Максим
Патрин Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Шестаков Александр 38 17
|Леушев Андрей 73 17
|Прохоров Фёдор 83 15
|Подкопаев Олег 30 14
|Дегтярев Алексей 57 14
|Гуральников Сергей 164 14
|Свердлов Михаил 33 14
|Кравченко Денис 26 14
|Леоничев Алексей 14 14
|Шевченко Владимир 147 13
|Мухин Максим 18 13
|Сафронов Юрий 67 13
|Потёмкин Роман 21 13
|Базалей Наталья 15 13
|Халяпин Сергей 82 12
|Коротнев Константин 34 12
|Асратян Петр 36 12
|Пиляр Елена 22 12
|Михалев Павел 20 12
|Левиков Антон 69 12
|Гаттаров Руслан 144 12
|Грибанов Юрий 30 12
|Хрусталев Александр 33 12
|Скородумов Олег 17 12
|Чекель Павел 15 12
|Муравлев Александр 15 12
|Тищенко Юрий 15 12
|Фридман Илья 42 11
|Калюжный Игорь 27 11
|Лысенко Эдуард 308 10
|Плешков Алексей 67 9
|Пшиченко Дмитрий 46 9
|Богачев Игорь 180 8
|Реймер Денис 54 8
|Мацоцкий Сергей 177 8
|Рахтеенко Владимир 41 8
|Мельникова Алиса 94 8
|Малышев Александр 37 8
|Солопов Вячеслав 37 8
|Скородумов Анатолий 65 8
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11284 2
|Известия ИД 642 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 403 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8173 5
|IDC - International Data Corporation 4912 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3263 1
|Forrester Research 821 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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