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Индексная книга (каталог) CNews*
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Патрин Максим



09.04.2025 Компании «ТерраЛинк Технолоджис» и «Ред Софт» подписали сертификат о совместимости продуктов TL.Solution и «Ред ОС 7.3.» 1
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 1
12.10.2015 Руководители ИТ-компаний выступят на CNews Forum 2015 1
05.10.2015 Руководители Казначейства, Татарстана, Санкт-Петербурга, «Башнефти», «Сколково», «Ростелекома», IBS выступят на CNews FORUM 1
29.09.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте. Регистрация продолжается 1
22.09.2015 «Банк Москвы» выпустил обновление «Мобильного банка» для iOS и Android 1
21.09.2015 Газпромбанк, VISA, «Эльдорадо», МОЭСК расскажут, как выстроить информационную безопасность 1
10.09.2015 CNews FORUM 2015: Мобильный рынок в России обсудят банкиры, страховщики и разработчики 1
03.09.2015 ИТ-директора российских банков обсудят, как выжить в новых условиях 1
26.08.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
15.07.2015 Банки инвестируют $17 млрд в цифровой бизнес 1
15.07.2015 CNews FORUM 2015: Мобильный рынок в России обсудят банкиры, страховщики и разработчики 1
06.07.2015 CNews FORUM 2015: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
07.04.2015 ИТ в банках: «Ледниковый период» завершится через пару лет 1
17.03.2015 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2015» 1
03.03.2015 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2015» 1
23.01.2015 «Банк Москвы» выпустил приложение для переводов с карты на карту в сети «ВКонтакте» 1
22.01.2015 «Банк Москвы» запустил мобильный банк для корпоративных клиентов 1
21.08.2014 ПРО100 завоевывает рынок карт 1
08.08.2014 «Банк Москвы» выпустил для банков-партнеров миллион платежных карт 1
18.06.2014 Карты «Банка Москвы» будут обслуживаться платежной системой ПРО100 1
03.06.2014 Конференция CNews. «Системы ДБО: новые сервисы» 1
21.05.2014 Штрафы ГИБДД можно оплатить через мобильное приложение БМmobile 1
27.03.2014 Конференция «Банковское оборудование 2014» 1
12.04.2013 «Банк Москвы» и «Ростелеком» расширили сеть пунктов выдачи «Карт электронного правительства» 1
30.10.2012 Белорусский «Альфа-Банк» автоматизировал оценку кредитоспособности 1
12.10.2012 Конференция «Банковское оборудование 2012» 1
07.09.2010 Российские специалисты «распробовали» открытое ПО 1

Публикаций - 32, упоминаний - 32

Патрин Максим и организации, системы, технологии, персоны:

ABB Group - Asea Brown Boveri 320 13
Instabank - Инстабанк 23 13
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1583 12
Citrix Systems 820 12
Webmoney 542 12
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 12
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 211 11
Microsoft Corporation 24756 9
Ростелеком 9845 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1642 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2180 8
BSS - Банк Софт Системс - БСС 675 8
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 8
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 156 8
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 519 8
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 125 8
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 66 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 8
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 7
Инфокомпас 14 7
НИТ - Национальные информационные технологии 33 7
IBM - International Business Machines Corp 9462 6
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 6
МегаФон 9123 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2061 5
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 5
Развитие Бизнеса / Ру 81 5
Samsung Electronics 10336 3
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 127 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1167 2
Schneider Electric 576 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 361 2
Терн ГК - Tern Group 77 2
Гарс Телеком - Gars Telecom 57 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 659 2
NetApp - Network Appliance 640 1
SAP SE 5311 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 29
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 18
ПСБ - Промсвязьбанк 865 18
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 16
Лайф ФГ - Финансовая группа 163 15
Пробизнесбанк АКБ 134 14
Альфа-Банк 1786 14
Visa International 1953 14
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 14
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 14
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 142 13
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 13
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2450 12
Спортмастер - Sportmaster 178 12
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 221 12
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 12
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 40 12
Новард УК - Novard 72 12
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 126 11
ГПБ - Газпромбанк 1099 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 9
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 132 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1210 8
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 126 8
Bayer AG - Байер 85 8
Citi - Citibank - Ситибанк 319 8
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 200 8
ВкусВилл - Избёнка 161 6
Mary Kay - Мэри Кэй 104 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 5
En+ Group - Эн+ ГК 20 5
Jones Day 17 5
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 4
ВТБ - ВТБ24 665 4
СДМ-Банк 64 3
Домашние Деньги - DDOnline - Микрофинансовая организация 41 3
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 362 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7475 2
Федеральное казначейство России 1797 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3086 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5035 7
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2552 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6029 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4876 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1918 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 775 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1394 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 157 2
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 35 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1397 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11889 1
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67804 18
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4210 17
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1765 16
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11371 15
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1971 13
Стандартизация - Standardization 2155 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13510 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21563 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15990 10
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12224 8
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 466 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20132 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4571 6
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13939 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12905 4
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14029 3
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8580 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7577 2
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FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2212 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24524 2
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Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1063 2
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FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5124 2
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FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1240 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 245 8
Google Android 14169 3
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 89 3
Apple iOS 7912 2
Домашние Деньги - Digital Cash 15 2
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 271 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7141 1
Apple iPad 3875 1
Google Play - Google Store - Android Market 3325 1
Apple - App Store 2918 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 52 1
MasterCard SecureCode 79 1
Visa Verified By Visa 61 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 776 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services - mySAP Banking 24 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 1
Microsoft Office Excel 1211 1
Linux OS 10136 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 251 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 595 1
Tibco Spotfire 6 1
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 215 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 72 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 138 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5355 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 272 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 776 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1300 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 310 1
Microsoft Windows 15817 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 480 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 919 1
Терн ГК - Терн Аналитика - TernAnalytics 6 1
MasterCard MoneySend 44 1
Шестаков Александр 38 17
Леушев Андрей 73 17
Прохоров Фёдор 83 15
Подкопаев Олег 30 14
Дегтярев Алексей 57 14
Гуральников Сергей 164 14
Свердлов Михаил 33 14
Кравченко Денис 26 14
Леоничев Алексей 14 14
Шевченко Владимир 147 13
Мухин Максим 18 13
Сафронов Юрий 67 13
Потёмкин Роман 21 13
Базалей Наталья 15 13
Халяпин Сергей 82 12
Коротнев Константин 34 12
Асратян Петр 36 12
Пиляр Елена 22 12
Михалев Павел 20 12
Левиков Антон 69 12
Гаттаров Руслан 144 12
Грибанов Юрий 30 12
Хрусталев Александр 33 12
Скородумов Олег 17 12
Чекель Павел 15 12
Муравлев Александр 15 12
Тищенко Юрий 15 12
Фридман Илья 42 11
Калюжный Игорь 27 11
Лысенко Эдуард 308 10
Плешков Алексей 67 9
Пшиченко Дмитрий 46 9
Богачев Игорь 180 8
Реймер Денис 54 8
Мацоцкий Сергей 177 8
Рахтеенко Владимир 41 8
Мельникова Алиса 94 8
Малышев Александр 37 8
Солопов Вячеслав 37 8
Скородумов Анатолий 65 8
Россия - РФ - Российская федерация 147102 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43775 23
Россия - УФО - Челябинская область 1252 12
Россия - ЦФО - Ярославская область 866 10
Казахстан - Республика 5602 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17653 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14207 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2965 7
Россия - ЦФО - Калужская область 996 6
Россия - ЮФО - Ростовская область 1553 6
Россия - УФО - Тюменская область 1181 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7612 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52400 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 613 1
Беларусь - Белоруссия 5774 1
Украина 7648 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 921 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1354 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17287 1
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 244 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 579 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48739 31
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5859 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24497 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51961 17
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7146 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7939 8
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1315 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13864 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2969 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3211 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3595 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5925 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16563 2
Forex - Форекс - Валютный рынок 109 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1501 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11113 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1561 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10086 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14751 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 229 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18944 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4918 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1098 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 12 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8911 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5591 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2529 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7078 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4087 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6799 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2184 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5101 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1929 1
Паспорт - Паспортные данные 2562 1
Список системообразующих предприятий РФ 292 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 156 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2463 1
Геология - Ледник - Glacier 212 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 653 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2162 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11284 2
Известия ИД 642 1
TAdviser - Центр выбора технологий 403 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8173 5
IDC - International Data Corporation 4912 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3263 1
Forrester Research 821 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 73 8
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 239 6
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 17 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1130 15
CNews AWARDS - награда 524 13
CNews APPWards 36 12
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2051 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351938, в очереди разбора - 760206.
Создано именных указателей - 172593.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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