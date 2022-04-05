FinTech Банковская карта bank card дебетовая карта debit card карточный бизнес

«МТС банк» обменивает виртуальные дебетовые карты на пластиковые «МТС банк» предложил своим клиентам обменять ранее выпущенные виртуальные дебетовые карты MTS Cashback Digital на пластиковые. Это можно сделать в салонах МТС. Банк обменивает карты для удобства клиентов при оплате товаров и услуг в торгово-сервисных сетях и интернет

СИНКО-банк запустил банковскую карту для детей СИНКО-банк запустил банковскую карту для детей своих клиентов. Банковскую карту смогут получить дети с 6 лет в качестве дополнительной карты к карте одного из родителей, а с 14 лет – основную карту. Согласн

Сбербанк, «Яндекс» и Visa выпустили бесплатную банковскую карту Карта без ограничений Сбербанк вместе с Visa и в партнерстве с «Яндексом» создали для своих клиентов банковскую карту, у которой нет пластикового носителя. Как сообщают авторы проекта, это полнофункциональная дебетовая карта. Заказать ее можно с 15 октября 2018 г. через мобильное приложение «С

Розничная сеть «Ростелекома» и Touch Bank представили банковскую карту «Синица» помощью которой клиенты смогут управлять финансами из любой точки мира и получать вознаграждение за покупки (cashback) до 5%. Карту можно оформить в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».Новая банковская карта имеет ряд преимуществ: до 8% годовых по вкладу с ежедневной выплатой процентов, льготный период на покупки по кредитной карте — до 61 дня, низкие ставки по кредитам наличными о

Сбербанк объяснил, как дебетовые карты его клиентов «превратились» в кредитные т. К картам класса ниже (например, Electron) овердрафт подключить было нельзя, и они обозначены как дебетовые. Чтобы не путать наших клиентов, мы заменим описание в “Сбербанк онлайн” до конца с

Клиенты Сбербанка: Наши дебетовые карты внезапно превратились в кредитные ражениями. Так, на странице «Вконтакте» Елена Ивашковская пишет следующее: «Сбербанк, неправда, что дебетовые всегда отображались как овердрафтные. У меня две дебетовые карты. Одна так и

Mastercard представила биометрическую банковскую карту Mastercard представила биометрическую банковскую карту нового поколения. В инновационной карте соединены EMV-чип и технология распо

«Лидер» предложил новый сервис — внесение наличных на банковскую карту любой страны мира Платежная система «Лидер» запустила новый сервис: клиент теперь может прийти в один из многочисленных пунктов обслуживания системы «Лидер» и отправить перевод своему получателю сразу на банковскую карту Visa или MasterCard. При этом неважно, где находится получатель, и каким банком выпущена его карта. Чтобы переслать ему деньги, достаточно знать лишь номер его карты, сообщили

У МТС появилась виртуальная банковская карта для бесконтактных платежей ты МТС-Банка для NFC-платежей Оплату в NFC-терминалах с помощью технологии Mastercard PayPass компания МТС реализовала еще в 2011 г. Но до сих пор для использования данной опции необходимо было иметь банковскую карту и привязать ее к приложению. Теперь же абонент МТС может использовать для платежей виртуальную карту. В операторе «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») напомнили, что еще в 201

«Мегафон» первым в мире привязал банковскую карту к счету телефона «Революционная» банковская карта от «Мегафона» «Мегафон» выпустил собственную банковскую карту на базе MasterCard. Ключевая особенность карты – привязка к счету мобильного

«ЮниКредит Банк» запустил сервис переводов по номеру карты через мобильный и интернет-банк редит Банка». — Теперь же данная услуга доступна и во всех каналах дистанционного обслуживания нашего банка, что делает операции по переводам комфортными, из любой точки с доступом в интернет, только по номеру карты получателя». Комиссия за перевод между картами «ЮниКредит Банка» не взимается — действуют только лимиты на суммы и количество переводов. Стоимость перевода между сторонними банк

«Росгосстрах Банк» запустил услугу перевода по номеру карты «Росгосстрах Банк» объявил о введении новой услуги для держателей карт — перевод по номеру карты. Сервис доступен на сайте и в системе «Интернет-Банка» кредитной организации, сообщили CNews в «Росгосстрах Банке». «Перевод по номеру карты» в целом — это простой и безо

Пополнить «Школьную карту Банка Казани» с помощью Qiwi можно без комиссии С февраля Qiwi поможет пополнить «Школьную карту Банка Казани» несколькими способами и без комиссии: во всех «Qiwi Терминалах» страны, на сайте и в мобильном приложении электронного кошелька Visa Qiwi Wallet. Это стало возможным благода

«Рапида» внедрила сервис переводов по номеру карты для приложения TopMeUp нег на банковские карты облегчает, например, расчет с друзьями по общему счету в ресторане, учет трат в путешествиях большой компанией и пр. Для использования приложения достаточно один раз привязать банковскую карту при регистрации в TopMeUp. Комиссия при переводе составляет 1,5% от суммы перевода (минимум i50). Скорость зачисления средств зависит от банка-эмитента, на карту которого осуще

«ЮниКредит Банк» предложил клиентам дебетовые карты Visa с технологией payWave «ЮниКредит Банк» предложил клиентам дебетовые карты Visa Gold нового поколения — с технологией payWave для бесконтактной оплаты. Технология Visa payWave позволяет совершать транзакции, не выпуская карту из рук. Достаточно просто

«Банк Русский Стандарт» запустил переводы по номеру карты через свои терминалы в салонах «Евросети» «Банк Русский Стандарт» предложил новую услугу — переводы по номеру карты через свои терминалы, расположенные в салонах «Евросети». Для того чтобы осуществить перевод, достаточно выбрать в меню терминала самообслуживания пункт «Перевод по номеру ка

«Банк Русский Стандарт» запустил услугу денежных переводов по номеру карты для держателей карт Diners Club International «Банк Русский Стандарт» представил новую услугу для держателей карт платежной системы Diners Club International — денежные переводы по номеру карты. На сегодняшний день банк обладает эксклюзивными правами на выпуск и обслуживание карт Diners Club International в России. Отправить денежные средства возможно по номеру карт

Contact и «Альфа-Банк» запустили услугу «Перевод по номеру карты» Платежная система Contact и «Альфа-Банк» представили услугу «Перевод по номеру карты» — пополнение наличными банковских карт международных платежных систем MasterCard и Visa. Как рассказали CNews в «Русславбанке», операторе системы Contact, внести наличные на ка

«Почта России» и «Банк Русский Стандарт» запустили услугу денежных переводов по номеру карты в почтовых отделениях «Почта России» совместно с «Банком Русский Стандарт» запустили сервис денежных переводов по номеру карты, доступный клиентам во всех почтовых отделениях. Как рассказали CNews в банке

«ТрансКредитБанк» разрешил клиентам совершать денежные переводы по номеру карты через «Интернет-банк» «ТрансКредитБанк» расширил функциональность системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк». Теперь пользователи интернет-банка «ТрансКредитБанка» могут совершить денежный перевод по номеру карты в режиме онлайн на карту любого банка РФ. Как сообщили CNews в банке, перевод возможен в российских рублях между картами «ТрансКредитБанка», а также с карты «ТрансКредитБанка» н

Мобильный банкинг «МТС Банка» пополнился сервисом «Перевод по номеру карты» Мобильный банкинг «МТС Банка» продолжает совершенствоваться. Главным обновлением приложения стало введение нового сервиса «Перевод по номеру карты», ранее доступного только в интернет-банке и банкоматах. Услуга «Перевод по номеру карты» позволяет круглосуточно, оперативно и просто осуществлять переводы денежных сред

«Банк Москвы» предложил банковскую карту «Мой проездной» для оплаты проезда в метро и наземном транспорте «Банк Москвы» совместно с Московским метрополитеном и ГУП «Мосгортранс» предложил клиентам новую банковскую карту с возможностью безналичной оплаты проезда не только в метро, но и наземном транспорте Москвы. Новый продукт банка получил название «Мой проездной». Как отмечается, продукт пред

Пополнить банковскую карту Visa теперь можно в магазинах «Связной» средств на счет карты Visa занимает от нескольких минут до двух банковских дней в зависимости от банка-эмитента карты получателя. «На сегодняшний день в России выпущено более 80 млн карт Visa. Когда банковская карта есть практически у каждого второго, мы считаем своим приоритетом расширять функционал карточных продуктов, в том числе предлагая новые возможности их пополнения. Использование

«Яндекс» выпустил банковскую карту ндекс.Деньгах». Эмитирует карты партнер «Яндекс.Денег» — банк «Тинькофф Кредитные Системы». Несмотря на упоминание слова кредит в названии банка-эмитента, в карте «Яндекс.Денег» овердрафт невозможен. Банковская карта «Яндекс.Денег» действует во всех странах мира. Она позволяет расплачиваться везде, где принимают MasterCard. Владельцам идентифицированных счетов Яндекс.Деньги предоставляют пи

«Яндекс.Деньги» теперь можно выводить на Visа и MasterCard по номеру карты Компания «Яндекс» сообщила о том, что с сегодняшнего дня российские пользователи «Яндекс.Денег» получили возможность выводить средства из системы безналичным переводом просто по номеру карты Visа или MasterCard. Не нужно больше заполнять полные банковские реквизиты или ходить за наличными в банк. Для того, чтобы вывести средства, нужно зайти в раздел «Вывести» на са