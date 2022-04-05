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FinTech Банковская карта bank card дебетовая карта debit card карточный бизнес

FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес


05.04.2022 «МТС банк» обменивает виртуальные дебетовые карты на пластиковые

«МТС банк» предложил своим клиентам обменять ранее выпущенные виртуальные дебетовые карты MTS Cashback Digital на пластиковые. Это можно сделать в салонах МТС. Банк обменивает карты для удобства клиентов при оплате товаров и услуг в торгово-сервисных сетях и интернет
10.06.2019 СИНКО-банк запустил банковскую карту для детей

СИНКО-банк запустил банковскую карту для детей своих клиентов. Банковскую карту смогут получить дети с 6 лет в качестве дополнительной карты к карте одного из родителей, а с 14 лет – основную карту. Согласн
15.10.2018 Сбербанк, «Яндекс» и Visa выпустили бесплатную банковскую карту

Карта без ограничений Сбербанк вместе с Visa и в партнерстве с «Яндексом» создали для своих клиентов банковскую карту, у которой нет пластикового носителя. Как сообщают авторы проекта, это полнофункциональная дебетовая карта. Заказать ее можно с 15 октября 2018 г. через мобильное приложение «С
16.01.2018 Розничная сеть «Ростелекома» и Touch Bank представили банковскую карту «Синица»

помощью которой клиенты смогут управлять финансами из любой точки мира и получать вознаграждение за покупки (cashback) до 5%. Карту можно оформить в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».Новая банковская карта имеет ряд преимуществ: до 8% годовых по вкладу с ежедневной выплатой процентов, льготный период на покупки по кредитной карте — до 61 дня, низкие ставки по кредитам наличными о
12.09.2017 Сбербанк объяснил, как дебетовые карты его клиентов «превратились» в кредитные

т. К картам класса ниже (например, Electron) овердрафт подключить было нельзя, и они обозначены как дебетовые. Чтобы не путать наших клиентов, мы заменим описание в “Сбербанк онлайн” до конца с
11.09.2017 Клиенты Сбербанка: Наши дебетовые карты внезапно превратились в кредитные

ражениями. Так, на странице «Вконтакте» Елена Ивашковская пишет следующее: «Сбербанк, неправда, что дебетовые всегда отображались как овердрафтные. У меня две дебетовые карты. Одна так и
20.04.2017 Mastercard представила биометрическую банковскую карту

Mastercard представила биометрическую банковскую карту нового поколения. В инновационной карте соединены EMV-чип и технология распо
23.12.2016 «Лидер» предложил новый сервис — внесение наличных на банковскую карту любой страны мира

Платежная система «Лидер» запустила новый сервис: клиент теперь может прийти в один из многочисленных пунктов обслуживания системы «Лидер» и отправить перевод своему получателю сразу на банковскую карту Visa или MasterCard. При этом неважно, где находится получатель, и каким банком выпущена его карта. Чтобы переслать ему деньги, достаточно знать лишь номер его карты, сообщили

29.08.2016 У МТС появилась виртуальная банковская карта для бесконтактных платежей

ты МТС-Банка для NFC-платежей Оплату в NFC-терминалах с помощью технологии Mastercard PayPass компания МТС реализовала еще в 2011 г. Но до сих пор для использования данной опции необходимо было иметь банковскую карту и привязать ее к приложению. Теперь же абонент МТС может использовать для платежей виртуальную карту. В операторе «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») напомнили, что еще в 201
23.08.2016 «Мегафон» первым в мире привязал банковскую карту к счету телефона

«Революционная» банковская карта от «Мегафона» «Мегафон» выпустил собственную банковскую карту на базе MasterCard. Ключевая особенность карты – привязка к счету мобильного
16.12.2015 «ЮниКредит Банк» запустил сервис переводов по номеру карты через мобильный и интернет-банк

редит Банка». — Теперь же данная услуга доступна и во всех каналах дистанционного обслуживания нашего банка, что делает операции по переводам комфортными, из любой точки с доступом в интернет, только по номеру карты получателя». Комиссия за перевод между картами «ЮниКредит Банка» не взимается — действуют только лимиты на суммы и количество переводов. Стоимость перевода между сторонними банк
13.08.2015 «Росгосстрах Банк» запустил услугу перевода по номеру карты

«Росгосстрах Банк» объявил о введении новой услуги для держателей карт — перевод по номеру карты. Сервис доступен на сайте и в системе «Интернет-Банка» кредитной организации, сообщили CNews в «Росгосстрах Банке». «Перевод по номеру карты» в целом — это простой и безо
17.02.2015 Пополнить «Школьную карту Банка Казани» с помощью Qiwi можно без комиссии

С февраля Qiwi поможет пополнить «Школьную карту Банка Казани» несколькими способами и без комиссии: во всех «Qiwi Терминалах» страны, на сайте и в мобильном приложении электронного кошелька Visa Qiwi Wallet. Это стало возможным благода
25.07.2014 «Рапида» внедрила сервис переводов по номеру карты для приложения TopMeUp

нег на банковские карты облегчает, например, расчет с друзьями по общему счету в ресторане, учет трат в путешествиях большой компанией и пр. Для использования приложения достаточно один раз привязать банковскую карту при регистрации в TopMeUp. Комиссия при переводе составляет 1,5% от суммы перевода (минимум i50). Скорость зачисления средств зависит от банка-эмитента, на карту которого осуще
26.07.2013 «ЮниКредит Банк» предложил клиентам дебетовые карты Visa с технологией payWave

«ЮниКредит Банк» предложил клиентам дебетовые карты Visa Gold нового поколения — с технологией payWave для бесконтактной оплаты. Технология Visa payWave позволяет совершать транзакции, не выпуская карту из рук. Достаточно просто

08.07.2013 «Банк Русский Стандарт» запустил переводы по номеру карты через свои терминалы в салонах «Евросети»

«Банк Русский Стандарт» предложил новую услугу — переводы по номеру карты через свои терминалы, расположенные в салонах «Евросети». Для того чтобы осуществить перевод, достаточно выбрать в меню терминала самообслуживания пункт «Перевод по номеру ка
18.06.2013 «Банк Русский Стандарт» запустил услугу денежных переводов по номеру карты для держателей карт Diners Club International

«Банк Русский Стандарт» представил новую услугу для держателей карт платежной системы Diners Club International — денежные переводы по номеру карты. На сегодняшний день банк обладает эксклюзивными правами на выпуск и обслуживание карт Diners Club International в России. Отправить денежные средства возможно по номеру карт
20.03.2013 Contact и «Альфа-Банк» запустили услугу «Перевод по номеру карты»

Платежная система Contact и «Альфа-Банк» представили услугу «Перевод по номеру карты» — пополнение наличными банковских карт международных платежных систем MasterCard и Visa. Как рассказали CNews в «Русславбанке», операторе системы Contact, внести наличные на ка
19.12.2012 «Почта России» и «Банк Русский Стандарт» запустили услугу денежных переводов по номеру карты в почтовых отделениях

«Почта России» совместно с «Банком Русский Стандарт» запустили сервис денежных переводов по номеру карты, доступный клиентам во всех почтовых отделениях. Как рассказали CNews в банке
01.11.2012 «ТрансКредитБанк» разрешил клиентам совершать денежные переводы по номеру карты через «Интернет-банк»

«ТрансКредитБанк» расширил функциональность системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк». Теперь пользователи интернет-банка «ТрансКредитБанка» могут совершить денежный перевод по номеру карты в режиме онлайн на карту любого банка РФ. Как сообщили CNews в банке, перевод возможен в российских рублях между картами «ТрансКредитБанка», а также с карты «ТрансКредитБанка» н
25.09.2012 Мобильный банкинг «МТС Банка» пополнился сервисом «Перевод по номеру карты»

Мобильный банкинг «МТС Банка» продолжает совершенствоваться. Главным обновлением приложения стало введение нового сервиса «Перевод по номеру карты», ранее доступного только в интернет-банке и банкоматах. Услуга «Перевод по номеру карты» позволяет круглосуточно, оперативно и просто осуществлять переводы денежных сред
12.09.2012 «Банк Москвы» предложил банковскую карту «Мой проездной» для оплаты проезда в метро и наземном транспорте

«Банк Москвы» совместно с Московским метрополитеном и ГУП «Мосгортранс» предложил клиентам новую банковскую карту с возможностью безналичной оплаты проезда не только в метро, но и наземном транспорте Москвы. Новый продукт банка получил название «Мой проездной». Как отмечается, продукт пред
07.06.2012 Пополнить банковскую карту Visa теперь можно в магазинах «Связной»

средств на счет карты Visa занимает от нескольких минут до двух банковских дней в зависимости от банка-эмитента карты получателя. «На сегодняшний день в России выпущено более 80 млн карт Visa. Когда банковская карта есть практически у каждого второго, мы считаем своим приоритетом расширять функционал карточных продуктов, в том числе предлагая новые возможности их пополнения. Использование

17.04.2012 «Яндекс» выпустил банковскую карту

ндекс.Деньгах». Эмитирует карты партнер «Яндекс.Денег» — банк «Тинькофф Кредитные Системы». Несмотря на упоминание слова кредит в названии банка-эмитента, в карте «Яндекс.Денег» овердрафт невозможен. Банковская карта «Яндекс.Денег» действует во всех странах мира. Она позволяет расплачиваться везде, где принимают MasterCard. Владельцам идентифицированных счетов Яндекс.Деньги предоставляют пи
09.02.2012 «Яндекс.Деньги» теперь можно выводить на Visа и MasterCard по номеру карты

Компания «Яндекс» сообщила о том, что с сегодняшнего дня российские пользователи «Яндекс.Денег» получили возможность выводить средства из системы безналичным переводом просто по номеру карты Visа или MasterCard. Не нужно больше заполнять полные банковские реквизиты или ходить за наличными в банк. Для того, чтобы вывести средства, нужно зайти в раздел «Вывести» на са
27.01.2012 «Северо-Западный банк Сбербанка России» выпустил 6-миллионную банковскую карту

льше, чем за всю историю существования данного продукта в банке, говорится в сообщении «Сбербанка». Банковскую карту теперь может выбрать практически любой совершеннолетний клиент «Сбербанка».


Публикаций - 1044, упоминаний - 1112

FinTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 6169 81
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10143 72
Apple Inc 11495 58
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7417 49
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8256 46
Google LLC 11232 38
Samsung Electronics 9897 36
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10452 36
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3056 28
VK - Mail.ru Group 3263 26
Webmoney 524 22
ЦФТ Золотая Корона 359 20
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2617 20
PayPal 652 20
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6515 18
Microsoft Corporation 23902 17
Meta Platforms - Facebook 4363 17
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 145 14
Цифра ГК 2220 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4387 12
ВТБ Мультикарта - процессинговая компания 223 12
IBM - International Business Machines Corp 9285 12
Oracle Corporation 6437 10
Huawei 3631 9
Telegram Group 1301 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1945 8
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 351 8
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 502 8
БАРС Груп 523 8
7397 8
INPAS - ИНПАС 125 8
Ланит - Лантер 33 8
Amazon Inc - Amazon.com 2858 7
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 292 7
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 502 7
VisionLabs - ВижнЛабс 191 7
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1180 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 990 6
BSS - Банк Софт Системс - БСС 560 6
Sony 6502 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1797 224
Visa International 1898 201
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6232 181
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 955 62
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2545 59
Альфа-Банк 1645 49
Qiwi 957 43
Русский стандарт Банк 393 39
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 390 28
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 640 27
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 869 23
Евросеть 1402 21
ВТБ - ВТБ24 661 19
Связной ГК 1354 18
НСПК - Национальная система платежных карт 662 18
Открытие ФК - Банк Открытие 2850 18
ПСБ - Промсвязьбанк 763 17
Почта России ПАО 2066 17
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 191 16
American Express - Amex 313 16
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 482 16
Diners Club International - платёжная система 80 16
Почта Банк 389 16
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6388 15
Интеррос - Росбанк АКБ 557 15
МКБ - Московский кредитный банк 470 14
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 83 14
Ак Барс Банк 255 13
ГПБ - Газпромбанк 982 13
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 13
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1022 12
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 604 12
Лента - Сеть розничной торговли 1817 11
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 11
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 109 10
Assist - Ассист 205 10
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги 92 9
X5 Group 878 9
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 162 9
Рокет (ранее Рокетбанк) 59 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3986 52
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1235 28
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 923 26
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4726 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2575 16
Правительство Москвы 2129 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9909 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1620 11
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 181 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2604 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1720 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1627 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2846 8
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 695 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4782 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3124 8
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1090 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5439 6
Мосгортранс ГУП 100 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2466 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3126 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 998 5
Федеральное казначейство России 1629 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2510 4
Президент Российской Федерации 3942 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2117 4
World Bank Group - Всемирный банк 300 4
Судебная власть - Judicial power 2165 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 716 3
Районные суды РФ 63 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 354 3
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 89 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1237 3
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 711 3
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День молодёжи - 27 июня 714 4
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 33 4
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Приоритет - Национальная премия в области импортозамещения 6 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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