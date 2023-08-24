«Магнолия» начала принимать на кассах банковские бизнес-карты: закрывающие документы юрлица будут получать в электронном виде

Московская сеть супермаркетов «Магнолия» предложила обладателям банковских бизнес-карт способ экономить время и упростить взаимодействие. Если на кассе магазина происходит оплата бизнес-картой — теперь юридическое лицо распознается автоматически. Это позволяет сразу напечатать реквизиты бизнес-пользователя на фискальном чеке, а работу с закрывающими документами перевести в электронный вид, в полном соответствии с требованиями законодательства России. Об этом CNews сообщили представители компании CSI.

Техническую сторону автоматизации обеспечивает решение «ОЕМ-сервис» от компании Orange Elephant Media. Его подключение доступно всем торговым сетям с кассовой системой Set Retail.

Кассиру в интерфейсе достаточно выбрать соответствующий тип оплаты, дальше все происходит автоматически. Решение авторизует корпоративных банковских клиентов, передает информацию в ОФД, печатает реквизиты клиента на фискальном чеке. Одно из его главных преимуществ — исполнение требований 54-ФЗ в части обогащения кассового чека дополнительными тегами при расчетах между организациями или ИП с предъявлением электронных средств платежа. Среди них: наименование организации, ФИО (при наличии) ИП, ИНН покупателя.

Сервис не создает дополнительной нагрузки на бухгалтерию: ОЕМ самостоятельно раз в месяц формирует и направляет закрывающие документы в личный кабинет бизнес-пользователя банка или по ЭДО для возмещения НДС в соответствии со ст. 169 НК РФ.

Директор по развитию информационных технологий бренда «Магнолия» Даниил Донцов: ««Магнолия» работает в Москве больше 30 лет. Супермаркеты находятся в пешей доступности от офисов и деловых центров, и наши клиенты — это, в том числе, люди бизнеса, которым мы предлагаем широкий ассортимент товаров: от готовой кулинарии до канцелярских принадлежностей. Работа юрлиц через бизнес-карты на кассах — это возможность оптимизировать корпоративные расходы и автоматизировать работу с документами после совершения покупок. Теперь мы с партнерами формируем готовые документы самостоятельно, а покупателю достаточно принять их по ЭДО».

Генеральный директор Orange Elephant Media Заур Багаев: «Сервис сегодня является единственным решением на рынке, который исполняет все законодательные нормы при сделках между юридическими лицами. Карты для бизнеса как платежный инструмент похожи на предложения для физлиц: те же форм-фактор, механика оплаты, программы лояльности. И сегмент бизнес-карт развивается быстрее, чем развивался рынок розничных: у людей уже сформирован соответствующий паттерн оплаты. По данным исследования «Российский рынок бизнес-карт 2020», за год предприниматели провели по бизнес-картам 316 млн операций на сумму 4,3 трлн руб., а объем b2b-транзакций год к году увеличился на 10%».

Для установки сервиса ритейлеру нужно заключить договор с компанией OEM. Банки-партнеры при подключении к сервису новой торговой сети сами информируют об этом держателей своих бизнес-карт.

«Подключение оплаты бизнес-картами — это способ для ритейлера привлечь в магазины новый сегмент клиентов из среднего и малого бизнеса, которых раньше останавливала необходимость закрывать каждую покупку документами от продавца. С сервисом OEM можно повысить продажи без дополнительных затрат со стороны ритейлера на предоставление сервиса корпоративным клиентам банков», — сказал Алексей Анкудинов, директор по продуктам Set компании CSI.

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Запросить условия сотрудничества можно у представителей CSI или OEM.

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«Магнолия» — сеть из более, чем 200 супермаркетов и кафе-зон с продукцией собственного производства в Москве и Московской области. Открылась в 1993 г. в формате продуктовых магазинов «шаговой доступности», в 1996 г. основатели приобрели первый супермаркет.

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Компания CSI (Crystal Service Integration) создает решения для крупного сетевого ритейла: разрабатывает и внедряет программы для автоматизации розничной торговли, поставляет кассовое оборудование, предоставляет сервисную поддержку. Разработки CSI используют более 300 торговых сетей, 14 тыс. магазинов по России и в странах ближнего зарубежья. Основной продукт CSI — решение для автоматизации торговли Set Retail.

Orange Elephant Media — российская финтех-компания, создавшая «ОЕМ-сервис» — технологическое решение по автоматической авторизации юридических лиц при оплате товаров или услуг банковской бизнес-картой. После авторизации данные юридического лица передаются в ОФД, а реквизиты печатаются на фискальном чеке. Решение соответствует требованиям Федерального закона 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».