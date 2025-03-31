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Донцов Даниил
|31.03.2025
|«Магнолия»: итоги работы с сервисом оплаты бизнес-картами для юрлиц OEM Tech 1
|24.08.2023
|«Магнолия» начала принимать на кассах банковские бизнес-карты: закрывающие документы юрлица будут получать в электронном виде 1
Донцов Даниил и организации, системы, технологии, персоны:
|Анкудинов Алексей 25 2
|Багаев Заур 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146741 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7592 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43693 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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