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Донцов Даниил


31.03.2025 «Магнолия»: итоги работы с сервисом оплаты бизнес-картами для юрлиц OEM Tech 1
24.08.2023 «Магнолия» начала принимать на кассах банковские бизнес-карты: закрывающие документы юрлица будут получать в электронном виде 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Донцов Даниил и организации, системы, технологии, персоны:

CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 43 1
Orange Elephant Media - Оранж Элефант Медиа 1 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 327 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1523 1
Магнолия - сеть супермаркетов 19 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12685 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5367 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43693 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 614 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24448 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 350 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6038 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48655 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7710 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1346 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 267 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6248 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1499 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11091 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2151 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 714 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350114, в очереди разбора - 761279.
Создано именных указателей - 171999.
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