«Магнолия»: итоги работы с сервисом оплаты бизнес-картами для юрлиц OEM Tech

Сеть магазинов «Магнолия» в 2024 году внедрила решение OEM Tech для автоматизации расчетов с юридическими лицами на кассах через банковские бизнес-карты. Ритейлер подвел итоги первых трех месяцев работы после запуска сервиса во всей сети. Об этом CNews сообщили представители компании CSI.

Сеть супермаркетов «Магнолия» подключила готовое решение OEM Tech на свои кассы с системой Set Retail. Теперь при оплате покупок бизнес-картами в «Магнолии» реквизиты компаний автоматически отображаются на чеках, что исключает ручное заполнение данных и экономит время.

Работа с юридическими лицами через бизнес-карты на кассах не только ускорила процесс оплаты, но и автоматизировала работу с документами после совершения покупок: все необходимые документы формируются автоматически и покупателю остается лишь принять их через ЭДО.

Представители CSI и «Магнолии» поделились результатами первых трех месяцев полноценной работы сервиса, рассказав об успехах, полученных с декабря 2024 г.

Андрей Жидков, коммерческий директор сети «Магнолия»: «Внедрение этого сервиса стало важным шагом в развитии нашей сети. Теперь корпоративные клиенты могут быстро и удобно совершать покупки без необходимости ручного заполнения реквизитов. Один из ключевых аспектов — мы избавлены от дополнительных затрат на содержание отделов, сопровождающих документооборот с юридическими лицами. Сервис полноценно работает в сети всего три месяца, за это время через кассы сети проведено порядка 2600 транзакций по бизнес-картам на общую сумму 2,2 млн руб. Время транзакции на кассе с бизнес-картой — менее 5 секунд. Дополнительная вовлеченность кассиров отсутствует, процесс выстроен без их участия».

Ольга Сармина, директор по маркетингу сети «Магнолия»: «Благодаря этому решению мы смогли получить новый канал B2B- и B2C-клиентов. Я считаю, что сервис не только позволяет привлекать корпоративных клиентов, но и укрепляет наш имидж инновационной сети, готовой внедрять современные технологии для удобства покупателей».

Даниил Донцов, ИТ-директор сети «Магнолия»: «Подключение сервиса прошло легко и безболезненно благодаря готовой интеграции Set Retail с решением OEM Tech. Сотрудничество с CSI позволило реализовать расчеты бизнес-картами в полном соответствии с законодательными требованиями, обеспечивая надежность и безопасность операций. Все чеки, которые получают юридические лица после оплаты, полностью содержат реквизиты B2B-клиентов магазина, а необходимые комплекты закрывающих документов автоматически поступают в личный кабинет ЭДО».

Заур Багаев, генеральный директор OEM-Tech: «Запуск нашего решения в сети магазинов «Магнолия» подтвердил, что автоматизация расчетов по бизнес-картам действительно востребована. Предприниматели ценят удобство, которое исключает необходимость ручного заполнения данных и упрощает документооборот. В свою очередь, для ритейлеров это не просто техническое обновление, а инструмент повышения конкурентоспособности: возможность привлечь корпоративных клиентов, снизить нагрузку на персонал и сделать процесс расчетов максимально прозрачным и эффективным».

Алексей Анкудинов, директор по продажам продуктов Set компании CSI: «Интеграция по работе с юрлицами от OEM Tech включена в коробочное решение Set Retail и позволяет любым торговым сетям c Set Retail повысить ценностное предложение для покупателей-юрлиц с банковскими картами».