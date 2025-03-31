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Анкудинов Алексей


31.03.2025 «Магнолия»: итоги работы с сервисом оплаты бизнес-картами для юрлиц OEM Tech 1
28.06.2024 От оплаты до коммуникации: ИИ проник почти во все бизнес-процессы ритейла 2
06.06.2024 CSI запустила для ритейлеров интеграцию с «Яндекс Пэй» — с оплатой частями в «Сплит» и кешбэком баллами «Плюса» 1
02.04.2024 На кассах Set Retail теперь можно расплатиться «Долями» 1
05.12.2023 «Лента» внедрила модуль Upmetric в Set Retail и начала отправлять персонализированные электронные чеки 1
15.11.2023 Клиенты на Set Retail могут подключить СБП, не открывая новый расчетный счет 1
24.08.2023 «Магнолия» начала принимать на кассах банковские бизнес-карты: закрывающие документы юрлица будут получать в электронном виде 1
Цифровизация ритейла 2022 2
24.05.2023 Выручка топ-20 поставщиков ИТ в розницу сократилась на 9% 1
24.05.2023 С уходом иностранных вендоров ритейлеры стали экономить на ПО 2
22.12.2022 Ритейлеры на Set Retail смогут отправлять электронные чеки с маркетинговыми возможностями 1
21.12.2022 «Дикси» завершила масштабный ИТ-проект: повысила надежность кассовой системы и запустила самообслуживание 1
08.12.2022 Дальневосточная торговая сеть «Реми» перешла на новое кассовое ПО CSI 1
29.11.2022 Продажа билетов «Национальной лотереи» теперь доступна на кассах с Set Retail 1
27.10.2022 «Райффайзен банк» и CSI возвращают оплату телефоном на кассы ритейлеров 1
20.05.2022 Алексей Анкудинов -

Ритейл готов к инновациям, но без классических касс не обойтись

 2
20.05.2022 Новые масштабные проекты в ритейле появятся в 2023-2024 гг. 1
29.04.2022 Алексей Анкудинов, CSI: Ритейл готов к инновациям, но без классических касс не обойтись 2
25.08.2021 Райффайзенбанк подключил к СБП сеть магазинов Fix Price 1
22.06.2021 Fix Price внедряет систему учета и контроля оборота маркированного товара 1
03.12.2020 Оплата QR-кодами от Сбера — теперь в «Виктории» 1
26.08.2020 Райффайзенбанк и CSI обеспечили подключение СБП на кассах крупнейших сетевых ритейлеров 1
06.09.2018 Магазины Prisma в Санкт-Петербурге начали принимать оплату Alipay 1
26.07.2018 Супермаркеты SPAR в Санкт-Петербурге подключились к Alipay 1
25.07.2018 Супермаркеты SPAR в Санкт-Петербурге подключились к Alipay 1

Публикаций - 25, упоминаний - 30

Анкудинов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 43 6
Эвотор - Evotor 187 4
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 70 3
Softline - Софтлайн 2894 3
Amazon Inc - Amazon.com 3027 2
Крок - Croc 1780 2
ФОРС - Центр разработки 641 2
ДатаКрат - DataKrat 19 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1641 2
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 226 2
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 276 2
Prisma - Нейронные сети 38 1
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 59 1
Первая Форма - 1Форма 51 1
Cisco Systems 5136 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2178 1
Broadcom - VMware 2390 1
Microsoft Corporation 24735 1
SAP SE 5308 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 641 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 626 1
Oracle Corporation 6737 1
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 171 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 108 1
Инвента 13 1
Orange Elephant Media - Оранж Элефант Медиа 1 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 327 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1523 1
Yandex - Яндекс 7537 1
Корус Консалтинг ГК 1236 1
Лента - Сеть розничной торговли 2105 8
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 705 5
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 84 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 876 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 3
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 161 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1047 3
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 73 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7457 2
Интерторг ТД 5 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1398 2
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 188 2
Магнолия - сеть супермаркетов 19 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 201 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 126 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 55 1
Спортивные Лотереи - Национальная лотерея 14 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 450 1
Цифровая логистика 15 1
ГПБ - Газпромбанк 1096 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 466 1
Лента - Утконос 177 1
Лента - Лента Онлайн 30 1
Лента - Монетка - торговая сеть 55 1
Терволина - Tervolina 7 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1205 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2438 1
ВкусВилл - Избёнка 161 1
Ralf Ringer - Ральф Рингер 21 1
Читай-город–Буквоед - Гоголь-Моголь 23 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1045 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 845 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2926 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4856 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2006 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 337 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 324 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3084 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 131 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 29 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1759 18
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5158 17
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4457 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31295 12
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5117 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11337 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20025 9
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2983 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12202 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51707 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7215 8
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CSI Set Kit 7 1
Microsoft Azure 1415 1
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Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 176 1
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Google Android 14146 1
Apple iOS 7896 1
Yandex Pay - Яндекс Пэй 67 1
Предыбайло Вячеслав 22 3
Сасаев Алексей 3 3
Чижикова Александра 2 2
Нестеров Андрей 20 2
Лексин Олег 20 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 152 2
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Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 120 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48655 13
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Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3683 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14695 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6248 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7125 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13827 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6397 4
Fashion industry - Индустрия моды 248 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2151 3
Импортозамещение - параллельный импорт 503 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4048 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8759 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2777 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2183 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51851 3
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 796 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5843 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5514 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4950 3
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 267 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3201 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11056 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6028 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5953 2
Торговля розничная - Дискаунтер (магазин) - Аутлет - Outlet center 76 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6219 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5601 2
Азартные игры - Лотерея 213 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7056 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18896 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 978 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1499 2
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 268 2
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 351 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1767 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6790 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3271 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 5
INFOLine-Аналитика 59 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
BCG - Boston Consulting Group 109 1
Gartner - Гартнер 3565 1
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 24 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 538 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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