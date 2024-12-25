Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Вааг Игорь



25.12.2024 «Атол» запускает продажи нового смарт-терминала СТБ 6 собственной разработки 1
30.07.2024 Кассы самообслуживания АТОЛ помогают обслуживать клиентов сети магазинов автозапчастей «Тектор» 1
07.05.2024 «Атол» поставил кассы самообслуживания в сеть зоомагазинов «Четыре Лапы» 1
21.03.2024 АТОЛ поставил кассы самообслуживания для АЗК «Роснефти» 1
10.01.2024 Softline купил российского вендора платежного оборудования, чтобы создать линейку полностью российских терминалов 1
28.12.2023 ПО «Атол» Sigma и Frontol готовы к работе с механизмом автозапрета продаж просроченных товаров 1
19.12.2017 «Национальный центр интернета вещей» построит сеть IoT 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Вааг Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 269 6
Softline - Инверсум 7 1
Ambite - НЦИВ - Национальный центр интернета вещей 4 1
Softline - Скай Технолоджис - Sky Technology 7 1
Новые башни ГК - ПБК - Первая башенная компания 25 1
8213 1
Слон-электроникс 3 1
Softline - Софтлайн 2811 1
МегаФон 8805 1
Ingenico Group - Инженико 44 1
Verifone 61 1
Data Matrix - Дата Матрикс 77 1
Четыре Лапы 13 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 4
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 165 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 2
Оцифровка - Digitization 4540 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5030 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 440 1
FinTech - QR-код - QR-платеж - Платежи по QR-коду - Оплата по QR-коду - Универсальный QR 89 1
Принтер - скорость печати 585 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1416 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 857 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11124 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 170 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 451 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 1
Маркировка - Marking 1054 1
FreePik 980 1
АТОЛ - АТОЛ ОС ATOL OS 6 1
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 82 1
Linux OS 9937 1
АТОЛ Frontol 52 1
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 108 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
Шпет Александр 13 1
Войлуков Алексей 18 1
Шульга Антон 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 3
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 1
Франция - Французская Республика 7846 1
Россия - ПФО - Саратовская область 726 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 790 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 3
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 608 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 1
Зоология - наука о животных 2604 1
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 138 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Ветеринария - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 88 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 217 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 103 1
Ведомости 996 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще