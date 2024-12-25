Вааг Игорь
Вааг Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Четыре Лапы 13 1
|Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
|НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
|Шпет Александр 13 1
|Войлуков Алексей 18 1
|Шульга Антон 7 1
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