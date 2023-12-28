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ПО «Атол» Sigma и Frontol готовы к работе с механизмом автозапрета продаж просроченных товаров

Программные обеспечения Sigma и Frontol от ИТ-компании «Атол» уже готовы к введению разрешительного режима продаж. Данное нововведение, вступающее в силу с 1 апреля 2024 г., предусмотрено постановлением Правительства России и представляет собой важное решение в обеспечении контроля за качеством и сроками годности товаров в розничной торговле в момент реализации на кассе. Об этом CNews сообщили представители «Атол».

Система разрешительного режима продаж позволяет осуществлять онлайн-проверки кода маркировки в программном обеспечении продавца за счет взаимодействия с информационной системой маркировки (ГИС МТ). Софт получает информацию о единице товара на этапе сканирования Data Matrix кода.

Компания «Атол» разрабатывает и предоставляет программное обеспечение, которое полностью соответствует требованиям постановления Правительства России и обеспечивает безопасность и эффективность процесса продажи товаров. Интеграция системы разрешительного режима с программными продуктами «Атол» Sigma и Frontol позволит розничным предприятиям работать в соответствии с новыми нормативными требованиями.

Игорь Вааг, заместитель генерального директора «Атол»: «Мы рады сообщить о готовности нашего программного обеспечения к введению механизма разрешительного режима продаж просроченных товаров. Мы реализовали требования постановления Правительства России и уверены, что наше программное обеспечение значительно упростит процесс контроля за качеством и сроками годности товаров в розничной сфере. «Атол» Sigma и Frontol — это надежные программные решения, которые специально разработаны для розничных предприятий, их функционал включает широкий спектр возможностей, позволяющих эффективно управлять процессами продажи и учета товаров».

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«Атол» — разработчик технологий для обмена товарами и услугами. Более 22 лет «Атол» помогает продавать, транспортировать, учитывать любую продукцию, принимать платежи организациям любого размера: от небольшой торговой точки до крупных розничных сетей и логистических центров. Почти 40% покупок в России совершаются с помощью ПО и оборудования «Атол». Продуктовая линейка «Атол» насчитывает более 100 комплексных продуктов собственной разработки, включающих различные устройства, прикладное ПО, SaaS и пр. Компания входит в четверку лидеров среди крупнейших ИТ-поставщиков в ритейле (по данным рейтинга CNews). Партнерская сеть «Атол» является крупнейшей в отрасли и насчитывает более 2000 организаций во всех федеральных округах страны.

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