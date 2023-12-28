Получите все материалы CNews по ключевому слову
АТОЛ Frontol
СОБЫТИЯ
|28.12.2023
|
ПО «Атол» Sigma и Frontol готовы к работе с механизмом автозапрета продаж просроченных товаров
Программные обеспечения Sigma и Frontol от ИТ-компании «Атол» уже готовы к введению разрешительного режима продаж. Данное нововведение, вступающее в силу с 1 апреля 2024 г., предусмотрено постановлением Правительства России и
|21.06.2023
|
Клиенты «Атол» могут создать собственную программу лояльности с помощью сервиса Ozon «Бонусы в городе»
возможность с 21 июня 2023 г. стала доступна всем пользователям кассового программного обеспечения Frontol 6 и xPOS 3.0. Об этом CNews сообщили представители «Атол». Запуск собственной програм
|08.04.2019
|
«Атол» предлагает переход на ПО Frontol xPOS 3.0 за 1 рубль
го обеспечения Frontol Simple, сделать плавный переход на более совершенное программное обеспечение Frontol xPOS 3.0 за 1 рубль. Пользователи Frontol Simple смогут начать работать с системой ма
|27.09.2016
|
Стартовали продажи ПО для онлайн-касс
логовую службу через операторов фискальных данных. ПО собственной разработки Frontol 5 «Торговля» и Frontol xPOS может быть интегрировано с внедряемыми по всей стране онлайн-кассами различных п
|13.09.2016
|
Компания «Атол» начала тестирование ПО для онлайн-касс
рвой на рынке начала тестирование программного обеспечения для автоматизации торговли и сферы услуг Frontol 5 на соответствие требованиям обновленного 54-ФЗ. Согласно последней редакции закона,
|13.09.2016
|
«Атол» начала тестировать новую версию ПО Frontol для онлайн-касс
я «Атол» начала тестирование программного обеспечения (ПО) для автоматизации торговли и сферы услуг Frontol 5, которое отвечает требованиям обновлённого федерального закона 54-ФЗ. Согласно посл
|08.02.2016
|
Система Frontol 5 интегрирована с системой мобильных платежей Platius
Компания «Атол» объявила о завершении интеграции программного продукта Frontol 5, предназначенного для автоматизации торгового зала предприятий розничной торговли и
|30.10.2007
|
«СофтБаланс» внедрил «1С:Управление Торговлей 8.1.» и Frontol в «Титанике»
енты товародвижения, подключено торговое оборудование. Следующий этап работ состоял в переходе на автономное программное обеспечение на кассовом месте в магазинах. В качестве решения было выбрано ПО "Frontol Бутик v.4". В 2007 году были выполнены работы по переходу на новую платформу 8.1. Были переведены центральный офис и все магазины сети.
