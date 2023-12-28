Разделы

АТОЛ Frontol

АТОЛ Frontol

28.12.2023 ПО «Атол» Sigma и Frontol готовы к работе с механизмом автозапрета продаж просроченных товаров

Программные обеспечения Sigma и Frontol от ИТ-компании «Атол» уже готовы к введению разрешительного режима продаж. Данное нововведение, вступающее в силу с 1 апреля 2024 г., предусмотрено постановлением Правительства России и
21.06.2023 Клиенты «Атол» могут создать собственную программу лояльности с помощью сервиса Ozon «Бонусы в городе»

возможность с 21 июня 2023 г. стала доступна всем пользователям кассового программного обеспечения Frontol 6 и xPOS 3.0. Об этом CNews сообщили представители «Атол». Запуск собственной програм
08.04.2019 «Атол» предлагает переход на ПО Frontol xPOS 3.0 за 1 рубль

го обеспечения Frontol Simple, сделать плавный переход на более совершенное программное обеспечение Frontol xPOS 3.0 за 1 рубль. Пользователи Frontol Simple смогут начать работать с системой ма
27.09.2016 Стартовали продажи ПО для онлайн-касс

логовую службу через операторов фискальных данных. ПО собственной разработки Frontol 5 «Торговля» и Frontol xPOS может быть интегрировано с внедряемыми по всей стране онлайн-кассами различных п
13.09.2016 Компания «Атол» начала тестирование ПО для онлайн-касс

рвой на рынке начала тестирование программного обеспечения для автоматизации торговли и сферы услуг Frontol 5 на соответствие требованиям обновленного 54-ФЗ. Согласно последней редакции закона,
13.09.2016 «Атол» начала тестировать новую версию ПО Frontol для онлайн-касс

я «Атол» начала тестирование программного обеспечения (ПО) для автоматизации торговли и сферы услуг Frontol 5, которое отвечает требованиям обновлённого федерального закона 54-ФЗ. Согласно посл
08.02.2016 Система Frontol 5 интегрирована с системой мобильных платежей Platius

Компания «Атол» объявила о завершении интеграции программного продукта Frontol 5, предназначенного для автоматизации торгового зала предприятий розничной торговли и
30.10.2007 «СофтБаланс» внедрил «1С:Управление Торговлей 8.1.» и Frontol в «Титанике»

енты товародвижения, подключено торговое оборудование. Следующий этап работ состоял в переходе на автономное программное обеспечение на кассовом месте в магазинах. В качестве решения было выбрано ПО "Frontol Бутик v.4". В 2007 году были выполнены работы по переходу на новую платформу 8.1. Были переведены центральный офис и все магазины сети.

Публикаций - 59, упоминаний - 93

АТОЛ Frontol и организации, системы, технологии, персоны:

АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 301 35
9002 20
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 905 13
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 347 6
Posiflex 14 3
СофтБаланс - SoftBalance - ДатаБаланс 62 2
СканКасс - ScanKass 6 2
Zebra Technologies 147 2
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник - Subtotal - Первый элемент 7 1
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 154 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 208 1
Смартфин - 2can&ibox 48 1
iiko - айко 53 1
Ростелеком - Астор ВЦ 112 1
Soft-Market - Софт-Маркет 17 1
1С-Архитектор бизнеса - 1АБ Мастер 13 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 109 1
Mettler Toledo - Меттлер-Толедо Восток 19 1
АТОЛ Софт - АТОЛ Software 2 1
SAP SE 5434 1
Эвотор - Evotor 206 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 126 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 134 1
DORS 15 1
Meta Platforms - Facebook 4532 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4534 1
Telegram Group 2578 1
Google LLC 12264 1
Apple Inc 12636 1
Cleverence - Клеверенс 26 1
МойСклад - Логнекс 112 1
Prisma - Нейронные сети 38 1
Штрих-М НТЦ 63 1
Pirit - Пирит 84 1
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 173 1
Data Matrix - Дата Матрикс 83 1
SWiP - Swipglobal Ltd (Кипр) - Умный кошелек 11 1
Intel Corporation 12545 1
Softline - Софтлайн 3269 1
StormWall - Сторм системс 114 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8186 4
НСПК - Национальная система платежных карт 901 3
Лента - Сеть розничной торговли 2272 2
Альфа-Банк 1870 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1652 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
Русский стандарт Банк 473 2
Смоленский Пассаж ТДК - торгово-деловой комплекс 10 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 54 1
Лепешка да Ватрушка 1 1
Тренд Микс 1 1
Ритм-2000 5 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 1
Мария РА ТС - торговая сеть 23 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 204 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1375 1
Синара ГК - Sinara Group 116 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3121 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6279 2
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 120 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 95 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5237 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4909 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12864 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 30 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 74 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 37
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2444 23
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4693 15
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 13
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6105 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 9
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3614 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73351 9
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2160 8
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1993 8
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1506 8
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1611 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23065 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 6
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 552 6
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3529 5
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 406 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 5
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 505 4
Маркировка - Marking 1235 4
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 615 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2858 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5345 4
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 879 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4489 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 3
АРМ кассира - Автоматизированное рабочее место кассира 41 3
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 187 3
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 532 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2651 3
FinTech - QR-код - QR-платеж - Платежи по QR-коду - Оплата по QR-коду - Универсальный QR 113 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7626 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13357 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13015 3
Microsoft Windows 2000 8663 9
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 117 8
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 470 7
Honeywell Metrologic 52 6
АТОЛ ForPOSt 22 6
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 92 6
АТОЛ Pay - АТОЛ Пэй 15 5
Posiflex CR 8 4
СофтБаланс - ДАЛИОН 7 4
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 804 4
Zebra QL - Zebra GC - Zebra GK - Zebra TLP - Zebra LP - Zebra ZC - Zebra ZD - Zebra ZQ - Zebra ZT - Zebra ZQ - Zebra ZXP Series - серия термопринтеров - мобильные термотрансферные принтеры печати этикеток и чеков - термотрансферные RFID-принтеры 33 3
Posiflex PD 6 3
1С Первый Бит - БИТ.Ресторан - БИТ.Аппетит.Ресторан - БИТ.Аппетит.Официант.Бармен 11 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 424 3
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 214 3
Posiflex Aura 9 2
Posiflex JIVA 3 2
Штрих-М ФР - Штрих-MiniPOS 19 2
АТОЛ HUB УТМ - универсальный транспортный модуль 3 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2453 2
1С:Розница 106 2
Linux OS 10917 2
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 94 2
UCS R-Keeper 70 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 479 1
CSI Set Prisma 19 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 150 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 183 1
Сервис Плюс - СуперМаг 72 1
Posiflex KB 2 1
Posiflex KS 2 1
NCR RealPOS 49 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 367 1
Быстрые отчеты - Fastreport Server - Fastreport Mono - Fastreport Net - Fastreport Open Source - Fastreport Cloud 17 1
АТОЛ Easy POS 1 1
Acer AL - серия ЖК-мониторов 37 1
АТОЛ Jazz 2 1
АТОЛ МаркОфис 2 1
Сбер - Plazius - Плазиус - система цифрового маркетинга и платежей - Platius - Платиус 7 1
Русинова Юлия 24 4
Канин Владимир 10 3
Макаров Алексей 67 3
Савельев Никита 11 2
Мячкова Евгения 3 2
Преображенский Максим 2 2
Носова Юлия 13 1
Скворцов Ярослав 1 1
Володин Роман 31 1
Luxemburg Rosa - Люксембург Роза 6 1
Ушаков Сергей 4 1
Востриков Анатолий 3 1
Наумов Роман 1 1
Корзин Юрий 1 1
Аувад Руслан 4 1
Кадомский Вячеслав 78 1
Давлятов Фанис 1 1
Федорова Галина 1 1
Телицын Евгений 1 1
Авдеев Артем 1 1
Фокеев Михаил 3 1
Вааг Игорь 13 1
Чубаров Роман 1 1
Кончаков Иван 1 1
Харитонов Александр 68 1
Аверина Мария 24 1
Румянцев Антон 47 1
Романенко Андрей 92 1
Колчина Оксана 11 1
Болмосов Эдуард 6 1
Малых Дмитрий 65 1
Лебедев Андрей 12 1
Коллегов Иван 4 1
Ситников Сергей 79 1
Панов Андрей 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 157045 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18597 4
Франция - Французская Республика 7979 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 454 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3264 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 998 1
Александрия 46 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 635 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1570 1
Япония 13554 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18233 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2106 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4096 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 998 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2201 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 144 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 224 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1397 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14496 1
Украина 7796 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3204 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1650 1
Россия - УФО - Тюменская область 1255 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 882 1
Беларусь - Белоруссия 6033 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53471 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 36
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 286 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5291 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5408 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51325 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 6
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 243 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 5
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 620 5
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 636 5
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2189 4
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 555 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15143 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 2
Английский язык 6879 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1828 2
Налогообложение - ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 82 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4414 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 760 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 995 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 402 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 1
Энергетика - Energy - Energetically 5531 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 384 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1716 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1234 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 792 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 664 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 8
