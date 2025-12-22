Разделы

СофтБаланс ДАЛИОН


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


22.12.2025 «Корус Консалтинг» и «СофтБаланс» будут совместно автоматизировать HR-процессы в российских компаниях с помощью K-Team HRM 2
06.10.2021 Сеть «Кэш&Кэрри» обновила кассовую систему под требования законодательства и внедряет кассы самообслуживания 1
03.12.2019 INPAS представила мобильную онлайн-кассу IRAS A930 на базе Android 1
07.09.2012 Кассовая программа «Юниверс: UniPOS 8» интегрирована с решениями «Далион: Управление магазином» 1
07.10.2011 «1С-Архитектор бизнеса» автоматизировал магазин «Лепешка да Ватрушка» на базе «Далион: Управление магазином. ПРО». 2
14.09.2011 «1С-Архитектор бизнеса» автоматизировал мини-маркет «Александрия» 1
29.08.2011 «1С-Архитектор бизнеса» автоматизировал «Французскую пекарню и кафе Натали» 2
29.07.2011 Дилер Renault и Citroen в Вологодской области автоматизировал управленческий учет на базе «1С:Предприятия 8» 3

Публикаций - 8, упоминаний - 13

СофтБаланс и организации, системы, технологии, персоны:

9025 5
СофтБаланс - SoftBalance - ДатаБаланс 63 2
Pirit - Пирит 84 1
Zebra Technologies 147 1
Posiflex 14 1
ITG Group - INPAS - ИНПАС 127 1
PAX Technology - PAX Global Technology 26 1
1С-Архитектор бизнеса - 1АБ Мастер 13 1
POScenter-ЦОР - Посцентр 2 1
Сбер - InSales - Инсейлс 59 1
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 173 1
Renault Groupe 164 1
Лепешка да Ватрушка 1 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 93 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3125 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34055 7
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2447 4
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2651 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73425 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4694 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7300 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3614 2
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 532 2
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 505 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6105 2
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 554 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 1
Маркировка - Marking 1234 1
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 208 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1611 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12995 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4495 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9365 1
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 473 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 805 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5151 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7673 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 685 1
АТОЛ Frontol 59 4
Honeywell Metrologic 52 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2454 2
Google Android 7 - Android Nougat 223 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 247 1
ГПБ Автолизинг Автомаркет 10 1
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 94 1
Google Android 14725 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5134 1
Юниверс дата - Юниверс UniPOS 13 1
АТОЛ ForPOSt 22 1
Scanport - DataMobile 10 1
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 102 1
Microsoft Office 3966 1
Карпейкин Илья 1 1
Ушаков Сергей 4 1
Афонинский Евгений 1 1
Миткевич Марат 1 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 745 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 339 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18639 1
Александрия 46 1
Россия - РФ - Российская федерация 157276 1
Франция - Французская Республика 7981 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 3
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 636 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5410 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2188 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 353 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1716 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 555 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1440 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15175 1
