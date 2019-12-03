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ITG Group INPAS ИНПАС

ITG Group - INPAS - ИНПАС

INPAS – российская IT-компания, комплексный поставщик платежных сервисов и решений для банков и ретейлеров. Основная сфера деятельности – разработка, внедрение и поддержка программного обеспечения для осуществления безналичных платежей.


03.12.2019 INPAS представила мобильную онлайн-кассу IRAS A930 на базе Android

Линейка «умных» касс компании INPAS пополнилась мобильной новинкой на базе Android — онлайн-кассой IRAS A930, предназначенной в первую очередь для интернет-магазинов, служб доставки, транспортных компаний, курьеров и других
10.10.2019 Samsung и INPAS представили смартфон-кассу SoftPOS

Samsung Electronics и INPAS объявили о запуске нового инновационного решения SoftPOS для бизнеса, которое превращае
13.12.2018 Банк ВТБ и Inpas развивают платежное решение Alipay в России

Банк ВТБ и компания Inpas при поддержке процессинговой компании «Мультикарта» объявили о расшеринии возможности п
16.07.2018 Inpas представила новый дизайн экранов POS-терминалов

ержка всех типов карт, систем лояльности, интеграция с кассовыми системами, возможность работы с несколькими юрлицами и кастомизация оборудования. Разработка и внедрение нового дизайна – часть работы Inpas по поддержке своих действующих клиентов.
17.11.2014 Inpas International East получила сертификат PCI DSS

Компания Inpas International East, предлагающая в Казахстане услуги провайдера платежных услуг, совмес
14.04.2014 Inpas представила детекторы ионизирующего излучения и дозиметры-радиометры Radex

Компания Inpas представила приборы-детекторы ионизирующего излучения и профессиональные дозиметры-ради
13.02.2014 Inpas представила модульную систему управления наличностью от Glory

Компания Inpas представила инновационное решение компании Glory — модульную систему управления налично
07.02.2014 Новая счетно-сортировальная машина Glory совместима с решением событийного видеоконтроля «ЧЕКТВ Банк»

Компания Inpas объявила о пополнении ряда моделей, совместимых с решением событийного видеоконтроля «Ч
05.02.2014 Александр Гуревич назначен коммерческим директором «Инпас Компани»

ис, Департамент развития программных продуктов и Департамент логистики. «Для меня работа в компании Inpas — новый вызов в моей карьере, так как большая часть профессионального опыта была получе
04.02.2014 Продуктовый портфель Inpas пополнился новыми моделями счетно-сортировальных машин Glory

Дирекция кассовой техники компании Inpas сообщила о пополнении своего продуктового портфеля новыми четырех-/восьмикарманными счетно-сортировальными машинами Glory UW-500 (EU2)/UW-500 Long (EU2). Поставки в Россию новых моделей к
03.02.2014 Венгерский офис Inpas International преобразован в «Транзакционные системы»

В январе 2014 г. офис Inpas International, расположенный в Будапеште (Венгрия) был переименован в TrSys («Транзакци
13.01.2014 Inpas поставит POS-терминалы для «Росгосстрах Банка»

Компания Inpas поставит POS-терминалы PAX S90 и VeriFone VX675 в «Росгосстрах Банк» — данное право ком
24.12.2013 Inpas установила свыше 50 тыс. поворотных подставок Tailwind Solutions для POS-терминального оборудования

Компания Inpas сообщила о том, что число инсталляций поворотных подставок для POS-терминального оборуд
10.12.2013 Inpas поставит POS-терминалы с поддержкой 3G в банк «Кубань Кредит»

Компания Inpas поставит POS-терминалы PAX S90 с поддержкой 3G в банк «Кубань Кредит» в рамках программ
11.11.2013 Inpas начинает поставки новых моделей банковских мини-офисов в Дальневосточный и Западно-Уральский регион

Компания Inpas объявила о расширении своей продуктовой линейки автоматизированных банковских павильоно
22.10.2013 Scheidt & Bachmann и Inpas представили совместное решение с сервисом регистрации покупок

Компании Scheidt & Bachmann (S&B) и Inpas анонсировали совместное решение с сервисом регистрации покупок DLS Smart Purchase. Scheidt & Bachmann является мировым поставщиком комплексных систем автоматизации работы автозаправочных

21.10.2013 Inpas за полгода увеличила продажи POS-терминального оборудования на 50%

Компания Inpas зафиксировала рост продаж POS-терминального оборудования по результатам первого полугод
17.10.2013 Inpas и «АК Барс» банк поставили терминалы в магазины сувенирной продукции в Казани

Летом 2013 г. компания Inpas и «АК Барс» банк установили POS-терминалы VX680 в магазинах сувенирной продукции для об
15.10.2013 Inpas International West поставит POS-терминалы для «УкрСиббанка»

Компания Inpas сообщила о том, что компания Inpas International West (Украина) выполнит поставк
23.09.2013 Inpas запустила продажи нового продукта Unipos Monitoring для банков

Компания Inpas сообщила о выводе на рынок продукта Unipos Monitoring, который обеспечивает мониторинг

11.09.2013 Inpas анонсировала три новых решения для ритейла

Компания Inpas представила три инновационных решения для рынка ритейла, которые позволяют оптимизирова
09.09.2013 Inpas принимает участие в программе Visa по увеличению числа POS-терминалов в Краснодарском крае

Компания Inpas, как один из партнеров Visa, в рамках проекта по развитию эквайринговой сети в Краснода
28.08.2013 Мини-офисы банка: почему выгодны павильоны INPAS

аводской готовности, под ключ, и все, что нужно сделать, – настроить оборудование. CNews: Как давно INPAS развивает данное направление? Расскажите о вашей команде. Денис Лукинов: Тему банковски
07.08.2013 Inpas оснастит счетно-сортировальными машинами «Уральский банк Сбербанк России»

Компания Inpas («Инпас Компани») сообщила о победе в электронном аукционе «Уральского банка Сбербанка

09.07.2013 Банк «Зенит» и Inpas сертифицировали ПО Unipos по стандартам Visa и MasterCard

0. Сертификация была пройдена в международных платежных системах Visa и MasterCard, сообщил CNews в Inpas. Как пояснили в компании, процедура сертификации является необходимым условием деятельн
02.07.2013 Inpas начинает вывод ПО Omnipos_EMV из продуктовой линейки

ывода программного обеспечения из продуктовой линейки является прекращение его сопровождения силами Inpas с 1 апреля 2016 г. В то же время срок использования клиентами ПО Omnipos_EMV не огранич
04.06.2013 Inpas поставит POS-терминалы и PIN-пады «Ханты-Мансийскому банку»

В конце апреля 2013 г. компания Inpas выиграла тендер «Ханты-Мансийского банка» на поставку POS-терминального оборудования во
03.06.2013 Офис банка в шаговой доступности. Опыт INPAS

к клиенту — настолько, насколько к нему приближены розничные торговые сети. Первый проект компании INPAS — для банка МБРР (сейчас МТС) — мы запустили в 2007 году, установив один павильон с бан
03.06.2013 «Инпас» оснастила салоны сети МТС в Москве PIN-падами с захватом подписи для оплаты товаров и услуг

ты товаров и услуг, а также для акцептации внесения денежных средств на абонентский счет. Решениями Inpas были оснащены несколько салонов розничной сети МТС в Москве. В течение двух месяцев тер
21.05.2013 Inpas проведет VII форум «Банковские сезоны»

C 25 по 28 сентября компания Inpas проведет VII форум «Банковские сезоны». Мероприятие пройдет на острове Мальта. Форум «Б
20.05.2013 «Инпас» поставит «Сбербанку России» платежные решения VeriFone

«Инпас Компани» была признана одним из победителей открытого конкурса по выбору организации на
17.04.2013 Топ-менеджер Inpas стал региональным директором «Эн. Си. Ар., NCR A/O» по продажам финансовых решений в России и СНГ

onal Kft. в Европе. До прихода в «Inpas Венгрия» Стуканов работал директором по развитию бизнеса в «Инпас Компани» в России, где отвечал за работу с российскими банками, освоение новых рынков,

15.04.2013 Inpas установит банковские мини-офисы к Универсиаде в Казани

Компания Inpas сообщила о реализации проекта по установке автоматизированных банковских мини-офисов, с
05.03.2013 Inpas поставит POS-терминальное оборудование для UCS

Компания Inpas сообщила о том, что в начале февраля 2013 г. компания была признана одним из победителе
28.02.2013 «Инпас» оснастит офисы «Бинбанка» электронными кассирами RZ-200

В середине февраля 2013 г. компания «Инпас» выиграла тендер на поставку электронных кассиров с функцией рециркуляции наличности в «Бинбанк». Согласно условиям договора, в течение 2013 г. в банковские офисы нового формата будут пос
28.12.2012 «Инпас» в течение трех лет будет поставщиком POS-терминалов для ВТБ24

Компания «Инпас» сообщила о победе в тендере ВТБ24 на поставку POS-терминального оборудования. Согласно
05.12.2012 «Инпас» и UCS оснастили кофейни Starbucks POS-терминалами с поддержкой MasterCard PayPass

Осенью 2012 г. компания «Инпас», входящая в состав многопрофильного ИТ-холдинга Inline Technologies Group, поставила «Компании объединенных кредитных карточек» (UCS) около 100 POS-терминалов Vx820 из новой линейки VxEv
03.12.2012 «Инпас» поставит POS-терминалы в банк «Уралсиб»

Компания «Инпас», входящая в состав многопрофильного ИТ-холдинга Inline Technologies Group, поставит PO
30.11.2012 «Инпас» поставит счетно-сортировальные машины для «Банка России»

Компания «Инпас», входящая в состав многопрофильного ИТ-холдинга Inline Technologies Group, выиграла тендер «Банка России» на поставку счетно-сортировальных машин (ССМ). В рамках контракта, в структурные
28.11.2012 «Инпас» обновит парк счетно-сортировальных машин «Банка Русский Стандарт»

Компания «Инпас», входящая в состав многопрофильного ИТ-холдинга Inline Technologies Group, выиграла тендер «Банка Русский Стандарт» на полное комплексное обновление парка счетно-сортировальных машин (СС

Публикаций - 127, упоминаний - 209

ITG Group и организации, системы, технологии, персоны:

ITG Group - INLINE Technologies Group 115 37
Verifone 61 32
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 220 30
Thales - Gemalto 182 13
ЦФТ Золотая Корона 359 12
Glory 22 10
PAX Technology - PAX Global Technology 25 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12589 6
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 57 6
Hypercom 14 6
Информзащита 758 5
Thales - GemPlus Software  45 5
Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Oberthur Technologies - Safran Identity & Security - Sagem Orga - Morpho Systems - GE Homeland Protection - Sagem Sécurité - Sagem Défense Sécurité - ORGA Kartensysteme GmbH - Morpho Systèmes 60 5
Peak Systems - Пик Системз 24 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 4
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 155 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 4
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 41 4
OneSpan VASCO Data Security 23 4
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 3
SmartLabs - СмартЛабс 43 3
Ситроникс СТ - Ситроникс Смарт Технологии - ССТ 36 3
IBM - International Business Machines Corp 9442 3
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 67 3
TietoEVRY - TietoEnator - ТиетоЭнатор - Tieto Kont 35 3
ОРГА-Зеленоград 8 3
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 57 3
Böwe Systec 3 3
ITG TrSYS - Transaction Systems - ТРСИС - Транзакционные Cистемы 3 3
Samsung Electronics 10267 2
8222 2
МегаФон 8832 2
SAP SE 5279 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1300 2
Ingenico Group - Инженико 44 2
HP - Hewlett-Packard 3624 2
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 188 2
Открытые технологии 701 2
Siemens Business Services - SBS - Siemens Business Services Osteuropa 48 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7320 16
Visa International 1949 15
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 14
Русский стандарт Банк 442 12
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 659 4
American Express - Amex 328 4
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 4
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 4
Сбер - Сбербанк Северный банк 9 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 3
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 138 3
ВТБ - ВТБ24 665 3
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 87 3
Diners Club International - платёжная система 82 3
Global Payments - Total System Services 16 3
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 2
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 2
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 2
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 2
Сбер - Сбербанк Западно-Сибирский банк 25 2
ПриватБанк - PrivatBank 197 2
Банк Казани - КБЭР - Коммерческий Банк Экономического Развития 19 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 2
Возрождение - Коммерческий банк 346 2
Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк 33 2
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
ГПБ - Газпромбанк 1085 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2350 1
Альфа-Банк 1771 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 481 1
Евросеть 1404 1
Ак Барс Банк 272 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4756 15
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2504 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3277 5
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4966 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2891 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1376 2
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 71 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 2
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11647 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1376 1
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Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Правительство Туркмении - Кабинет министров Туркмении - органы государственной власти 17 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
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ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 458 1
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Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 33 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 207 1
БРСК - Башкирский регистр социальных карт - Социальная карта Башкортостана 5 1
Администрация Краснодарского края 61 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6273 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 2
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19339 7
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4762 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11062 5
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5896 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4410 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5262 5
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CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4029 5
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1247 5
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1704 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6448 4
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1781 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50505 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12490 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11622 4
Verifone - VX Evolution 11 11
ITG Group - INPAS UniPOS Terminal 9 9
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 3
Visa payWave 77 3
Visa Classic 21 3
Visa Electron 63 3
Google Android 14004 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 664 2
Apple Pay 490 2
Oracle Java - язык программирования 3076 2
Visa Gold 21 2
Sony Playstation Portable - Sony PSP 660 2
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 53 2
Electron - фреймворк 80 2
Столичный Банк - СТБ Карт - STB Card 6 2
Ланит Смотритель-банкомат 3 2
Microsoft Office 3737 1
Samsung Galaxy 958 1
Samsung Pay 292 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 406 1
Alibaba Group - AliPay 71 1
Samsung INPAS SoftPOS - Платежное решение 20 1
Samsung Knox 96 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 428 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4975 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7086 1
Apple iPad 3860 1
КриптоПро CSP СКЗИ 211 1
MasterCard Maestro 155 1
Visa Platinum 23 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 85 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 583 1
NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 44 1
ITG Group - INPAS Card Master - INPAS Application Master 1 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5187 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 165 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 587 1
СофтБаланс - ДАЛИОН 7 1
Коробов Илья 7 6
Рогов Михаил 14 6
Варивода Владимир 14 5
Лукинов Денис 3 3
Родионов Тимур 5 3
Калинин Вячеслав 4 3
Чимиричкина Мария 30 2
Калмыков Сергей 12 2
Панагушин Андрей 16 2
Сидоров Константин 14 2
Гребенников Роман 2 2
Баранов Илья 2 2
Paoli Stéphane - Паоли Стефан 2 2
Batt Jeremy - Батт Джереми 4 2
Бубнов Дмитрий 5 2
Карпейкин Илья 1 1
Киричек Алексей 66 1
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Комлев Владимир 35 1
Самохвалов Александр 2 1
Лаврухин Алексей 4 1
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Гуревич Александр 7 1
Савин Александр 10 1
Голенищев Алексей 3 1
Пелин Андрей 3 1
Мальцев Сергей 14 1
Шестаков Александр 38 1
Дегтярев Алексей 57 1
Виноградова Елена 4 1
Широких Алексей 72 1
Мякишева Марина 84 1
Королев Андрей 12 1
Краснов Михаил 84 1
Косек Ярослав 1 1
Мушаков Игорь 36 1
Гаев Владимир 11 1
Шкинев Олег 5 1
Панкратов Александр 18 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43204 28
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Украина 7612 9
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Венгрия 812 8
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13320 6
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17390 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2669 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 5
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Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 706 5
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17045 4
Казахстан - Республика 5530 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14195 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7435 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 4
Южная Корея - Республика 6652 3
Африка - Африканский регион 3479 3
Ближний Восток 2944 3
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 246 3
Россия - СФО - Новосибирск 4297 3
Великобритания - Лондон 2387 3
Узбекистан - Республика 1726 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1540 3
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Румыния 728 3
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Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 253 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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