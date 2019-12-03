ITG Group INPAS ИНПАС
INPAS – российская IT-компания, комплексный поставщик платежных сервисов и решений для банков и ретейлеров. Основная сфера деятельности – разработка, внедрение и поддержка программного обеспечения для осуществления безналичных платежей.
|03.12.2019
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INPAS представила мобильную онлайн-кассу IRAS A930 на базе Android
Линейка «умных» касс компании INPAS пополнилась мобильной новинкой на базе Android — онлайн-кассой IRAS A930, предназначенной в первую очередь для интернет-магазинов, служб доставки, транспортных компаний, курьеров и других
|10.10.2019
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Samsung и INPAS представили смартфон-кассу SoftPOS
Samsung Electronics и INPAS объявили о запуске нового инновационного решения SoftPOS для бизнеса, которое превращае
|13.12.2018
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Банк ВТБ и Inpas развивают платежное решение Alipay в России
Банк ВТБ и компания Inpas при поддержке процессинговой компании «Мультикарта» объявили о расшеринии возможности п
|16.07.2018
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Inpas представила новый дизайн экранов POS-терминалов
ержка всех типов карт, систем лояльности, интеграция с кассовыми системами, возможность работы с несколькими юрлицами и кастомизация оборудования. Разработка и внедрение нового дизайна – часть работы Inpas по поддержке своих действующих клиентов.
|17.11.2014
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Inpas International East получила сертификат PCI DSS
Компания Inpas International East, предлагающая в Казахстане услуги провайдера платежных услуг, совмес
|14.04.2014
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Inpas представила детекторы ионизирующего излучения и дозиметры-радиометры Radex
Компания Inpas представила приборы-детекторы ионизирующего излучения и профессиональные дозиметры-ради
|13.02.2014
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Inpas представила модульную систему управления наличностью от Glory
Компания Inpas представила инновационное решение компании Glory — модульную систему управления налично
|07.02.2014
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Новая счетно-сортировальная машина Glory совместима с решением событийного видеоконтроля «ЧЕКТВ Банк»
Компания Inpas объявила о пополнении ряда моделей, совместимых с решением событийного видеоконтроля «Ч
|05.02.2014
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Александр Гуревич назначен коммерческим директором «Инпас Компани»
ис, Департамент развития программных продуктов и Департамент логистики. «Для меня работа в компании Inpas — новый вызов в моей карьере, так как большая часть профессионального опыта была получе
|04.02.2014
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Продуктовый портфель Inpas пополнился новыми моделями счетно-сортировальных машин Glory
Дирекция кассовой техники компании Inpas сообщила о пополнении своего продуктового портфеля новыми четырех-/восьмикарманными счетно-сортировальными машинами Glory UW-500 (EU2)/UW-500 Long (EU2). Поставки в Россию новых моделей к
|03.02.2014
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Венгерский офис Inpas International преобразован в «Транзакционные системы»
В январе 2014 г. офис Inpas International, расположенный в Будапеште (Венгрия) был переименован в TrSys («Транзакци
|13.01.2014
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Inpas поставит POS-терминалы для «Росгосстрах Банка»
Компания Inpas поставит POS-терминалы PAX S90 и VeriFone VX675 в «Росгосстрах Банк» — данное право ком
|24.12.2013
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Inpas установила свыше 50 тыс. поворотных подставок Tailwind Solutions для POS-терминального оборудования
Компания Inpas сообщила о том, что число инсталляций поворотных подставок для POS-терминального оборуд
|10.12.2013
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Inpas поставит POS-терминалы с поддержкой 3G в банк «Кубань Кредит»
Компания Inpas поставит POS-терминалы PAX S90 с поддержкой 3G в банк «Кубань Кредит» в рамках программ
|11.11.2013
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Inpas начинает поставки новых моделей банковских мини-офисов в Дальневосточный и Западно-Уральский регион
Компания Inpas объявила о расширении своей продуктовой линейки автоматизированных банковских павильоно
|22.10.2013
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Scheidt & Bachmann и Inpas представили совместное решение с сервисом регистрации покупок
Компании Scheidt & Bachmann (S&B) и Inpas анонсировали совместное решение с сервисом регистрации покупок DLS Smart Purchase. Scheidt & Bachmann является мировым поставщиком комплексных систем автоматизации работы автозаправочных
|21.10.2013
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Inpas за полгода увеличила продажи POS-терминального оборудования на 50%
Компания Inpas зафиксировала рост продаж POS-терминального оборудования по результатам первого полугод
|17.10.2013
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Inpas и «АК Барс» банк поставили терминалы в магазины сувенирной продукции в Казани
Летом 2013 г. компания Inpas и «АК Барс» банк установили POS-терминалы VX680 в магазинах сувенирной продукции для об
|15.10.2013
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Inpas International West поставит POS-терминалы для «УкрСиббанка»
Компания Inpas сообщила о том, что компания Inpas International West (Украина) выполнит поставк
|23.09.2013
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Inpas запустила продажи нового продукта Unipos Monitoring для банков
Компания Inpas сообщила о выводе на рынок продукта Unipos Monitoring, который обеспечивает мониторинг
|11.09.2013
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Inpas анонсировала три новых решения для ритейла
Компания Inpas представила три инновационных решения для рынка ритейла, которые позволяют оптимизирова
|09.09.2013
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Inpas принимает участие в программе Visa по увеличению числа POS-терминалов в Краснодарском крае
Компания Inpas, как один из партнеров Visa, в рамках проекта по развитию эквайринговой сети в Краснода
|28.08.2013
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Мини-офисы банка: почему выгодны павильоны INPAS
аводской готовности, под ключ, и все, что нужно сделать, – настроить оборудование. CNews: Как давно INPAS развивает данное направление? Расскажите о вашей команде. Денис Лукинов: Тему банковски
|07.08.2013
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Inpas оснастит счетно-сортировальными машинами «Уральский банк Сбербанк России»
Компания Inpas («Инпас Компани») сообщила о победе в электронном аукционе «Уральского банка Сбербанка
|09.07.2013
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Банк «Зенит» и Inpas сертифицировали ПО Unipos по стандартам Visa и MasterCard
0. Сертификация была пройдена в международных платежных системах Visa и MasterCard, сообщил CNews в Inpas. Как пояснили в компании, процедура сертификации является необходимым условием деятельн
|02.07.2013
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Inpas начинает вывод ПО Omnipos_EMV из продуктовой линейки
ывода программного обеспечения из продуктовой линейки является прекращение его сопровождения силами Inpas с 1 апреля 2016 г. В то же время срок использования клиентами ПО Omnipos_EMV не огранич
|04.06.2013
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Inpas поставит POS-терминалы и PIN-пады «Ханты-Мансийскому банку»
В конце апреля 2013 г. компания Inpas выиграла тендер «Ханты-Мансийского банка» на поставку POS-терминального оборудования во
|03.06.2013
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Офис банка в шаговой доступности. Опыт INPAS
к клиенту — настолько, насколько к нему приближены розничные торговые сети. Первый проект компании INPAS — для банка МБРР (сейчас МТС) — мы запустили в 2007 году, установив один павильон с бан
|03.06.2013
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«Инпас» оснастила салоны сети МТС в Москве PIN-падами с захватом подписи для оплаты товаров и услуг
ты товаров и услуг, а также для акцептации внесения денежных средств на абонентский счет. Решениями Inpas были оснащены несколько салонов розничной сети МТС в Москве. В течение двух месяцев тер
|21.05.2013
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Inpas проведет VII форум «Банковские сезоны»
C 25 по 28 сентября компания Inpas проведет VII форум «Банковские сезоны». Мероприятие пройдет на острове Мальта. Форум «Б
|20.05.2013
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«Инпас» поставит «Сбербанку России» платежные решения VeriFone
«Инпас Компани» была признана одним из победителей открытого конкурса по выбору организации на
|17.04.2013
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Топ-менеджер Inpas стал региональным директором «Эн. Си. Ар., NCR A/O» по продажам финансовых решений в России и СНГ
onal Kft. в Европе. До прихода в «Inpas Венгрия» Стуканов работал директором по развитию бизнеса в «Инпас Компани» в России, где отвечал за работу с российскими банками, освоение новых рынков,
|15.04.2013
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Inpas установит банковские мини-офисы к Универсиаде в Казани
Компания Inpas сообщила о реализации проекта по установке автоматизированных банковских мини-офисов, с
|05.03.2013
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Inpas поставит POS-терминальное оборудование для UCS
Компания Inpas сообщила о том, что в начале февраля 2013 г. компания была признана одним из победителе
|28.02.2013
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«Инпас» оснастит офисы «Бинбанка» электронными кассирами RZ-200
В середине февраля 2013 г. компания «Инпас» выиграла тендер на поставку электронных кассиров с функцией рециркуляции наличности в «Бинбанк». Согласно условиям договора, в течение 2013 г. в банковские офисы нового формата будут пос
|28.12.2012
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«Инпас» в течение трех лет будет поставщиком POS-терминалов для ВТБ24
Компания «Инпас» сообщила о победе в тендере ВТБ24 на поставку POS-терминального оборудования. Согласно
|05.12.2012
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«Инпас» и UCS оснастили кофейни Starbucks POS-терминалами с поддержкой MasterCard PayPass
Осенью 2012 г. компания «Инпас», входящая в состав многопрофильного ИТ-холдинга Inline Technologies Group, поставила «Компании объединенных кредитных карточек» (UCS) около 100 POS-терминалов Vx820 из новой линейки VxEv
|03.12.2012
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«Инпас» поставит POS-терминалы в банк «Уралсиб»
Компания «Инпас», входящая в состав многопрофильного ИТ-холдинга Inline Technologies Group, поставит PO
|30.11.2012
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«Инпас» поставит счетно-сортировальные машины для «Банка России»
Компания «Инпас», входящая в состав многопрофильного ИТ-холдинга Inline Technologies Group, выиграла тендер «Банка России» на поставку счетно-сортировальных машин (ССМ). В рамках контракта, в структурные
|28.11.2012
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«Инпас» обновит парк счетно-сортировальных машин «Банка Русский Стандарт»
Компания «Инпас», входящая в состав многопрофильного ИТ-холдинга Inline Technologies Group, выиграла тендер «Банка Русский Стандарт» на полное комплексное обновление парка счетно-сортировальных машин (СС
ITG Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Коробов Илья 7 6
|Рогов Михаил 14 6
|Варивода Владимир 14 5
|Лукинов Денис 3 3
|Родионов Тимур 5 3
|Калинин Вячеслав 4 3
|Чимиричкина Мария 30 2
|Калмыков Сергей 12 2
|Панагушин Андрей 16 2
|Сидоров Константин 14 2
|Гребенников Роман 2 2
|Баранов Илья 2 2
|Paoli Stéphane - Паоли Стефан 2 2
|Batt Jeremy - Батт Джереми 4 2
|Бубнов Дмитрий 5 2
|Карпейкин Илья 1 1
|Киричек Алексей 66 1
|Терехов Александр 15 1
|Комлев Владимир 35 1
|Самохвалов Александр 2 1
|Лаврухин Алексей 4 1
|Ким Борис 75 1
|Емельянова Инна 21 1
|Гуревич Александр 7 1
|Савин Александр 10 1
|Голенищев Алексей 3 1
|Пелин Андрей 3 1
|Мальцев Сергей 14 1
|Шестаков Александр 38 1
|Дегтярев Алексей 57 1
|Виноградова Елена 4 1
|Широких Алексей 72 1
|Мякишева Марина 84 1
|Королев Андрей 12 1
|Краснов Михаил 84 1
|Косек Ярослав 1 1
|Мушаков Игорь 36 1
|Гаев Владимир 11 1
|Шкинев Олег 5 1
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