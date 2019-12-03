ITG Group - INPAS - ИНПАС

INPAS представила мобильную онлайн-кассу IRAS A930 на базе Android Линейка «умных» касс компании INPAS пополнилась мобильной новинкой на базе Android — онлайн-кассой IRAS A930, предназначенной в первую очередь для интернет-магазинов, служб доставки, транспортных компаний, курьеров и других

Samsung и INPAS представили смартфон-кассу SoftPOS Samsung Electronics и INPAS объявили о запуске нового инновационного решения SoftPOS для бизнеса, которое превращае

Банк ВТБ и Inpas развивают платежное решение Alipay в России Банк ВТБ и компания Inpas при поддержке процессинговой компании «Мультикарта» объявили о расшеринии возможности п

Inpas представила новый дизайн экранов POS-терминалов ержка всех типов карт, систем лояльности, интеграция с кассовыми системами, возможность работы с несколькими юрлицами и кастомизация оборудования. Разработка и внедрение нового дизайна – часть работы Inpas по поддержке своих действующих клиентов.

Inpas International East получила сертификат PCI DSS Компания Inpas International East, предлагающая в Казахстане услуги провайдера платежных услуг, совмес

Inpas представила детекторы ионизирующего излучения и дозиметры-радиометры Radex Компания Inpas представила приборы-детекторы ионизирующего излучения и профессиональные дозиметры-ради

Inpas представила модульную систему управления наличностью от Glory Компания Inpas представила инновационное решение компании Glory — модульную систему управления налично

Новая счетно-сортировальная машина Glory совместима с решением событийного видеоконтроля «ЧЕКТВ Банк» Компания Inpas объявила о пополнении ряда моделей, совместимых с решением событийного видеоконтроля «Ч

Александр Гуревич назначен коммерческим директором «Инпас Компани» ис, Департамент развития программных продуктов и Департамент логистики. «Для меня работа в компании Inpas — новый вызов в моей карьере, так как большая часть профессионального опыта была получе

Продуктовый портфель Inpas пополнился новыми моделями счетно-сортировальных машин Glory Дирекция кассовой техники компании Inpas сообщила о пополнении своего продуктового портфеля новыми четырех-/восьмикарманными счетно-сортировальными машинами Glory UW-500 (EU2)/UW-500 Long (EU2). Поставки в Россию новых моделей к

Венгерский офис Inpas International преобразован в «Транзакционные системы» В январе 2014 г. офис Inpas International, расположенный в Будапеште (Венгрия) был переименован в TrSys («Транзакци

Inpas поставит POS-терминалы для «Росгосстрах Банка» Компания Inpas поставит POS-терминалы PAX S90 и VeriFone VX675 в «Росгосстрах Банк» — данное право ком

Inpas установила свыше 50 тыс. поворотных подставок Tailwind Solutions для POS-терминального оборудования Компания Inpas сообщила о том, что число инсталляций поворотных подставок для POS-терминального оборуд

Inpas поставит POS-терминалы с поддержкой 3G в банк «Кубань Кредит» Компания Inpas поставит POS-терминалы PAX S90 с поддержкой 3G в банк «Кубань Кредит» в рамках программ

Inpas начинает поставки новых моделей банковских мини-офисов в Дальневосточный и Западно-Уральский регион Компания Inpas объявила о расширении своей продуктовой линейки автоматизированных банковских павильоно

Scheidt & Bachmann и Inpas представили совместное решение с сервисом регистрации покупок Компании Scheidt & Bachmann (S&B) и Inpas анонсировали совместное решение с сервисом регистрации покупок DLS Smart Purchase. Scheidt & Bachmann является мировым поставщиком комплексных систем автоматизации работы автозаправочных

Inpas за полгода увеличила продажи POS-терминального оборудования на 50% Компания Inpas зафиксировала рост продаж POS-терминального оборудования по результатам первого полугод

Inpas и «АК Барс» банк поставили терминалы в магазины сувенирной продукции в Казани Летом 2013 г. компания Inpas и «АК Барс» банк установили POS-терминалы VX680 в магазинах сувенирной продукции для об

Inpas International West поставит POS-терминалы для «УкрСиббанка» Компания Inpas сообщила о том, что компания Inpas International West (Украина) выполнит поставк

Inpas запустила продажи нового продукта Unipos Monitoring для банков Компания Inpas сообщила о выводе на рынок продукта Unipos Monitoring, который обеспечивает мониторинг

Inpas анонсировала три новых решения для ритейла Компания Inpas представила три инновационных решения для рынка ритейла, которые позволяют оптимизирова

Inpas принимает участие в программе Visa по увеличению числа POS-терминалов в Краснодарском крае Компания Inpas, как один из партнеров Visa, в рамках проекта по развитию эквайринговой сети в Краснода

Мини-офисы банка: почему выгодны павильоны INPAS аводской готовности, под ключ, и все, что нужно сделать, – настроить оборудование. CNews: Как давно INPAS развивает данное направление? Расскажите о вашей команде. Денис Лукинов: Тему банковски

Inpas оснастит счетно-сортировальными машинами «Уральский банк Сбербанк России» Компания Inpas («Инпас Компани») сообщила о победе в электронном аукционе «Уральского банка Сбербанка

Банк «Зенит» и Inpas сертифицировали ПО Unipos по стандартам Visa и MasterCard 0. Сертификация была пройдена в международных платежных системах Visa и MasterCard, сообщил CNews в Inpas. Как пояснили в компании, процедура сертификации является необходимым условием деятельн

Inpas начинает вывод ПО Omnipos_EMV из продуктовой линейки ывода программного обеспечения из продуктовой линейки является прекращение его сопровождения силами Inpas с 1 апреля 2016 г. В то же время срок использования клиентами ПО Omnipos_EMV не огранич

Inpas поставит POS-терминалы и PIN-пады «Ханты-Мансийскому банку» В конце апреля 2013 г. компания Inpas выиграла тендер «Ханты-Мансийского банка» на поставку POS-терминального оборудования во

Офис банка в шаговой доступности. Опыт INPAS к клиенту — настолько, насколько к нему приближены розничные торговые сети. Первый проект компании INPAS — для банка МБРР (сейчас МТС) — мы запустили в 2007 году, установив один павильон с бан

«Инпас» оснастила салоны сети МТС в Москве PIN-падами с захватом подписи для оплаты товаров и услуг ты товаров и услуг, а также для акцептации внесения денежных средств на абонентский счет. Решениями Inpas были оснащены несколько салонов розничной сети МТС в Москве. В течение двух месяцев тер

Inpas проведет VII форум «Банковские сезоны» C 25 по 28 сентября компания Inpas проведет VII форум «Банковские сезоны». Мероприятие пройдет на острове Мальта. Форум «Б

«Инпас» поставит «Сбербанку России» платежные решения VeriFone «Инпас Компани» была признана одним из победителей открытого конкурса по выбору организации на

Топ-менеджер Inpas стал региональным директором «Эн. Си. Ар., NCR A/O» по продажам финансовых решений в России и СНГ onal Kft. в Европе. До прихода в «Inpas Венгрия» Стуканов работал директором по развитию бизнеса в «Инпас Компани» в России, где отвечал за работу с российскими банками, освоение новых рынков,

Inpas установит банковские мини-офисы к Универсиаде в Казани Компания Inpas сообщила о реализации проекта по установке автоматизированных банковских мини-офисов, с

Inpas поставит POS-терминальное оборудование для UCS Компания Inpas сообщила о том, что в начале февраля 2013 г. компания была признана одним из победителе

«Инпас» оснастит офисы «Бинбанка» электронными кассирами RZ-200 В середине февраля 2013 г. компания «Инпас» выиграла тендер на поставку электронных кассиров с функцией рециркуляции наличности в «Бинбанк». Согласно условиям договора, в течение 2013 г. в банковские офисы нового формата будут пос

«Инпас» в течение трех лет будет поставщиком POS-терминалов для ВТБ24 Компания «Инпас» сообщила о победе в тендере ВТБ24 на поставку POS-терминального оборудования. Согласно

«Инпас» и UCS оснастили кофейни Starbucks POS-терминалами с поддержкой MasterCard PayPass Осенью 2012 г. компания «Инпас», входящая в состав многопрофильного ИТ-холдинга Inline Technologies Group, поставила «Компании объединенных кредитных карточек» (UCS) около 100 POS-терминалов Vx820 из новой линейки VxEv

«Инпас» поставит POS-терминалы в банк «Уралсиб» Компания «Инпас», входящая в состав многопрофильного ИТ-холдинга Inline Technologies Group, поставит PO

«Инпас» поставит счетно-сортировальные машины для «Банка России» Компания «Инпас», входящая в состав многопрофильного ИТ-холдинга Inline Technologies Group, выиграла тендер «Банка России» на поставку счетно-сортировальных машин (ССМ). В рамках контракта, в структурные