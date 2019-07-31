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ЦФТ Золотая Корона

ЦФТ - Золотая Корона

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 4 дела, на cумму 0 ₽*

Судебные дела (4) на сумму 0 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 0 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 0 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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31.07.2019 Банк «Восточный» запустил сервис онлайн-переводов, которые можно получить без карты в 26 странах мира

Банк «Восточный» совместно с платежной системой «Золотая корона» запускает сервис удобных денежных переводов через мобильный и интернет-банк. Новый сервис позволит без лишних усилий переводить деньги – как по России, так и в страны ближнего и
25.10.2018 «Золотая Корона» представила сервис дистанционного пополнения карт «Мир»

«Золотая Корона» объявила о том, что с 25 октября 2018 года услуга удаленного пополнения нацио
12.03.2018 Денежные переводы «Золотая Корона» доступны в салонах «Мегафона»

«Золотая Корона» и «Мегафон» объявили о начале сотрудничества. В розничной сети «Мегафон Ритейл» теперь представлен сервис «Золотая Корона – Денежные переводы».В салонах связи «Мегафон» п
10.03.2017 Регионфинансбанк — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы»

В коммерческом банке «Региональные финансы» стали доступны мгновенные денежные переводы «Золотая Корона». Получить и отправить денежные переводы возможно во всех офисах банка, распол
03.03.2017 «Джаба Кредит» — новый партнер сервиса денежных переводов «Золотая Корона» в Грузии

и «Джаба Кредит», расположенных в Тбилиси, Рустави и Батуми, теперь можно воспользоваться сервисом «Золотая Корона — Денежные переводы». Об этом CNews сообщили в «Золотой Короне». В пунктах «Дж
27.01.2017 «Золотая Корона» и Money Express (Латвия) заключили соглашение о сотрудничестве

Система «Золотая Корона», обладающая инфраструктурой денежных переводов, представленной в банках и сет
25.01.2017 Оборот сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» по итогам 2016 г. вырос на 12%

В 2016 г. при помощи сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» физическими лицами совершено свыше 34 млн транзакций на о
26.12.2016 Трансстройбанк запустил сервис денежных переводов «Золотая Корона»

Трансстройбанк стал новым участником платежной системы «Золотая Корона». Услуга международных денежных переводов «Золотая Корона» доступна в 1
09.12.2016 Кубаньторгбанк — новый участник сервиса денежных переводов «Золотая Корона»

Новым участником сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» стал Кубаньторгбанк. Мгновенные денежные переводы «Зол
08.12.2016 «Алма Банк» — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы»

К сервису денежных переводов «Золотая Корона» присоединился «Алма Банк». Сеть банка представлена центральным офисом и шесть
20.10.2016 К сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» присоединился Unibank

Азербайджанcкий Unibank стал новым участником международных денежных переводов «Золотая Корона». Мгновенные денежные переводы «Золотая Корона» теперь доступны во всех
18.10.2016 На Украине запретили «Золотую корону», «Юнистрим» и другие российские платежные системы

запрет на деятельность ряда российских платежных систем на территории Украины. Впервые в санкционные списки попал ряд российских платежных систем. Отныне права на работу на территории Украины лишены «Золотая корона» (платежная организация РНКО «Платежный центр»), «Колибри» (ранее «Блиц», сейчас под управлением Сбербанка России), Международные денежные переводы «Лидер», «Юнистрим» (управляет
05.10.2016 К сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» присоединился «Казкоммерцбанк Таджикистан»

Новым участником сервиса международных денежных переводов «Золотая Корона» стал «Казкоммерцбанк Таджикистан». Теперь клиентам банка доступна услуга отпр
21.07.2016 «Золотая Корона» запустила сервис онлайн-переводов

Денежные переводы «Золотая Корона» теперь доступны для пользователей в онлайн-формате. Услугой мгновенного перев
20.07.2016 Геобанк — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы»

К сервису международных денежных переводов «Золотая Корона» присоединился московский Геобанк. Об этом CNews сообщили в «Золотой Короне».

15.07.2016 «Крокус-Банк» — новый участник сервиса денежных переводов «Золотая Корона»

КБ «Крокус-Банк» подключен к сервису мгновенных денежных переводов «Золотая Корона». Услуга доступна в 9 офисах банка, расположенных в Красногорске и Москве, соо
08.07.2016 Процессинговый центр «Золотая Корона» сертифицирован на выпуск и обслуживание карт «Мир»

Завершено сертификационное тестирование процессингового центра «Золотая Корона» на эмиссию и эквайринг карт платежной системы «Мир» в рамках сертификации одн
07.07.2016 Технобанк присоединился к сервису «Золотая Корона — Денежные переводы»

Технобанк (республика Беларусь) подключился к сервису «Золотая Корона — Денежные переводы». Услуга доступна в 21 отделении банка, расположенных в Ми
23.06.2016 Новым партнером сервиса «Золотая Корона — Погашение кредитов» стал Балтинвестбанк

В рамках партнерства Балтинвестбанка с сервисом «Золотая Корона — Погашение кредитов» клиенты банка получили возможность оплачивать кредиты в 
21.06.2016 «БСБ Банк» — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» в Беларуси

«БСБ Банк» (республика Беларусь) подключился к сервису «Золотая Корона — Денежные переводы». Услуга доступна в отделениях банка, расположенных в Минс
27.05.2016 В банке «Югра» можно отправлять денежные переводы «Золотая Корона» без комиссии

С мая 2016 г. во всех офисах банка «Югра» стали доступны мгновенные денежные переводы «Золотая Корона» без взимания комиссии. Специальный тариф — «Комиссия 0%» — за денежные перево
28.04.2016 Денежные переводы «Золотая Корона» доступны клиентам Спиритбанка

Спиритбанк стал новым участником международного сервиса денежных переводов «Золотая Корона» и предлагает услугу во всех своих офисах, расположенных в Туле и городах Туль
26.04.2016 В первом квартале 2016 г. оборот сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» вырос на 18%

За первые 3 месяца 2016 г. через сервис «Золотая Корона — Денежные переводы» было совершено почти 7 млн транзакций на общую сумму p138
21.04.2016 Банк КОР — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы»

К сервису международных денежных переводов «Золотая Корона» присоединился акционерный коммерческий банк КОР. Услуга стала доступна в голо
13.04.2016 Процессинговый центр «Золотой Короны» интегрирован с «Мультисервисной платежной системой»

Завершен проект комплексной технологической интеграции процессингового центра «Золотая Корона» и «Мультисервисной платежной системы» — оператора платежного сервиса «Раунд»,
13.04.2016 «Бонки рушди Тоджикистон» — новый участник сервиса денежных переводов «Золотая Корона»

«Бонки рушди Тоджикистон» («Банк развития Таджикистана») присоединился к сервису «Золотая Корона — Денежные переводы». У пользователей сервиса появилась возможность совершать

11.04.2016 Сервис «Золотая Корона — Денежные переводы» доступен в отделениях банка «Девон-Кредит»

АБ «Девон-Кредит» приступил к проведению операций в сервисе денежных переводов «Золотая Корона». Денежные переводы доступны во всех отделениях банка, инфраструктура которого
25.03.2016 Сервис «Золотая Корона — Денежные переводы» расширил инфраструктуру обслуживания в Молдове

Новым участником сервиса денежных переводов «Золотая Корона» стал коммерческий банк Mobiasbancа — Groupe Société Générale S.A. — финансовы
17.03.2016 В розничной сети «Ростелекома» на Урале отменена комиссия на денежные переводы «Золотая Корона»

Компания «Ростелеком – Розничные системы» (дочерняя компания «Ростелекома) и платежная система «Золотая Корона» запустили в розничной сети «Ростелекома» на Урале специальный тариф – комиссию 0% за денежные переводы в страны СНГ и дальнего зарубежья. Специальный тариф действует с начала ма
02.03.2016 «Карту Банк» — новый участник системы «Золотая Корона» в Грузии

Новым участником сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» стал грузинский «Карту Банк». Как сообщили CNews в «Золот
18.02.2016 НЗБанка запустил сервис денежных переводов «Золотая Корона»

Мгновенные денежные переводы «Золотая Корона» стали доступны клиентам НЗБанка в офисах банка, расположенных в Москве, Санкт
11.02.2016 Оборот сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» по итогам 2015 г. превысил 665 млрд руб.

В 2015 г. при помощи сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» совершено свыше 30 млн транзакций между физическими лицам
08.02.2016 ДемирБанк — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» в Азербайджане

К сервису международных денежных переводов «Золотая Корона» присоединился ДемирБанк (Азербайджан). Благодаря новому участнику инфраструкт
01.02.2016 Денежные переводы «Золотая Корона» теперь можно получить в Италии, Испании, Франции и Бельгии

Начало нового 2016 г. ознаменовалось для сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» открытием новых направлений. К числу стран, где доступны

23.12.2015 К сервису денежных переводов «Золотая Корона» присоединился Rabitabank

Rabitabank стал новым участником сервиса международных денежных переводов «Золотая Корона». Новые пункты обслуживания системы «Золотая Корона» появились сразу в 
11.12.2015 «Кредитный Айболит» — новый партнер сервиса «Золотая Корона — Погашение кредитов»

Новым партнером сервиса «Золотая Корона — Погашение кредитов» стала компания «Кредитный Айболит» — эксперт по урегулир
27.11.2015 К сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» подключился АТФБанк

АТФБанк (Казахстан) стал новым участником системы денежных переводов «Золотая Корона». Благодаря присоединению АТФБанка сеть обслуживания системы «Золотая Корон
20.11.2015 «РТС-Банк» начал работу с сервисом «Золотая Корона — Денежные переводы»

«РТС-Банк» запустил сервис мгновенных денежных переводов «Золотая Корона» для частных клиентов во всей своей офисной инфраструктуре, расположенной в То
18.11.2015 Сервис денежных переводов «Золотая Корона» доступен в центрах продаж и обслуживания «Ростелеком — Розничные системы»

Уральских центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» стали доступны денежные переводы по системе «Золотая Корона». Благодаря новой услуге клиенты «Ростелекома» смогут отправлять мгновенные де
17.11.2015 Кредиты ВТБ24 теперь можно погашать в точках системы «Золотая Корона»

ВТБ24 и «Золотая корона» развивают партнерские отношения. Теперь клиенты банка могут погашать кредиты


Публикаций - 362, упоминаний - 740

ЦФТ и организации, системы, технологии, персоны:

ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 88
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15697 45
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 541 31
Oracle Corporation 7070 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9501 20
Ростелеком 10929 18
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 52 17
ITG Group - INPAS - ИНПАС 130 12
IBM - International Business Machines Corp 9695 8
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 58 7
Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Oberthur Technologies - Safran Identity & Security - Sagem Orga - Morpho Systems - GE Homeland Protection - Sagem Sécurité - Sagem Défense Sécurité - ORGA Kartensysteme GmbH - Morpho Systèmes 64 7
Intel Corporation 12801 7
Yandex - Яндекс 9180 6
Microsoft Corporation 25758 6
Информзащита 938 6
HP - Hewlett-Packard 3662 6
TietoEVRY - TietoEnator - ТиетоЭнатор - Tieto Kont 35 5
Thales - Gemalto - GemPlus 52 5
OneSpan VASCO Data Security 24 4
Hypercom 15 4
Madison Dearborn Partners - MoneyGram 32 4
МегаФон 10701 4
Cisco Systems 5371 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3451 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1759 4
TietoEVRY - Tieto 145 3
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 3
Google LLC 12666 3
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 162 3
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 146 3
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 69 3
ОРГА-Зеленоград 8 3
Böwe Systec 3 3
G&D - Giesecke & Devrient - Гизеке и Девриент Технология - ГД Тех 52 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 701 3
Такском - Taxcom 255 3
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы - Смарт Системз - Компания Смарт Карты 67 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 54
Visa International 1992 41
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8815 30
Евросеть 1421 29
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 21
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 49 19
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 56 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3140 14
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 12
НСПК - Национальная система платежных карт 943 12
Максимус 28 10
Kari - Кари - сеть магазинов 75 10
Связной ГК 1400 9
Альфа-Банк 1972 9
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 8
Русский стандарт Банк 508 8
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 7
NanduQ - Qiwi 1013 7
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 595 7
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 7
ВТБ - ВТБ24 672 6
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 6
Цифроград 171 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1514 6
American Express - Amex 338 6
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 6
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 5
Связной Банк 113 5
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 5
БКФ - Банк Корпоративного Финансирования 14 5
Почта России ПАО 2363 5
ГПБ - Газпромбанк 1267 5
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 5
Ростелеком Розничные Системы - РРС 39 4
Diners Club International - платёжная система 82 4
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 4
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 4
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Греция - Греческая Республика 1016 27
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8550 26
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Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1136 26
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Коммерсантъ - Издательский дом 2383 4
Известия ИД 765 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11555 2
Вести 24 - Российский информационный канал 47 1
USA Today 153 1
MSNBC - телеканал 89 1
Аналитический банковский журнал 14 1
ExtremeTech 40 1
Forbes - Форбс 997 1
WikiLeaks 120 1
РИА Новости 1031 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 511 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1135 1
The Washington Post 350 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8608 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3950 4
Aberdeen Group 53 2
Celent - Celent Communications 12 2
IDC - International Data Corporation 4972 2
Gartner - Гартнер 3656 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 144 2
The Nilson Report 6 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
S&P 500 565 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
MForum Analytics 20 1
Coleman Parkes 11 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
J.D. Power - J.D. Power and Associates 17 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 24 1
Интерфакс - Финмаркет 26 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1085 1
Forrester Research 833 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 303 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 148 2
Алтайский региональный ИТ-форум 4 2
ЦФТ УЦ - учебный центр 6 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 2
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 1
Минэкономразвития РФ - МИМБ - Московский институт международного бизнеса 1 1
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 27 1
МЧС РФ АГЗ - Академия гражданской защиты МЧС России 4 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 12
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 9
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2659 4
PC Expo 36 1
ПЛАС-Форум 14 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2189 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1278 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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