ЦФТ - Золотая Корона

Банк «Восточный» запустил сервис онлайн-переводов, которые можно получить без карты в 26 странах мира Банк «Восточный» совместно с платежной системой «Золотая корона» запускает сервис удобных денежных переводов через мобильный и интернет-банк. Новый сервис позволит без лишних усилий переводить деньги – как по России, так и в страны ближнего и

«Золотая Корона» представила сервис дистанционного пополнения карт «Мир» «Золотая Корона» объявила о том, что с 25 октября 2018 года услуга удаленного пополнения нацио

Денежные переводы «Золотая Корона» доступны в салонах «Мегафона» «Золотая Корона» и «Мегафон» объявили о начале сотрудничества. В розничной сети «Мегафон Ритейл» теперь представлен сервис «Золотая Корона – Денежные переводы».В салонах связи «Мегафон» п

Регионфинансбанк — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» В коммерческом банке «Региональные финансы» стали доступны мгновенные денежные переводы «Золотая Корона». Получить и отправить денежные переводы возможно во всех офисах банка, распол

«Джаба Кредит» — новый партнер сервиса денежных переводов «Золотая Корона» в Грузии и «Джаба Кредит», расположенных в Тбилиси, Рустави и Батуми, теперь можно воспользоваться сервисом «Золотая Корона — Денежные переводы». Об этом CNews сообщили в «Золотой Короне». В пунктах «Дж

«Золотая Корона» и Money Express (Латвия) заключили соглашение о сотрудничестве Система «Золотая Корона», обладающая инфраструктурой денежных переводов, представленной в банках и сет

Оборот сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» по итогам 2016 г. вырос на 12% В 2016 г. при помощи сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» физическими лицами совершено свыше 34 млн транзакций на о

Трансстройбанк запустил сервис денежных переводов «Золотая Корона» Трансстройбанк стал новым участником платежной системы «Золотая Корона». Услуга международных денежных переводов «Золотая Корона» доступна в 1

Кубаньторгбанк — новый участник сервиса денежных переводов «Золотая Корона» Новым участником сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» стал Кубаньторгбанк. Мгновенные денежные переводы «Зол

«Алма Банк» — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» К сервису денежных переводов «Золотая Корона» присоединился «Алма Банк». Сеть банка представлена центральным офисом и шесть

К сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» присоединился Unibank Азербайджанcкий Unibank стал новым участником международных денежных переводов «Золотая Корона». Мгновенные денежные переводы «Золотая Корона» теперь доступны во всех

На Украине запретили «Золотую корону», «Юнистрим» и другие российские платежные системы запрет на деятельность ряда российских платежных систем на территории Украины. Впервые в санкционные списки попал ряд российских платежных систем. Отныне права на работу на территории Украины лишены «Золотая корона» (платежная организация РНКО «Платежный центр»), «Колибри» (ранее «Блиц», сейчас под управлением Сбербанка России), Международные денежные переводы «Лидер», «Юнистрим» (управляет

К сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» присоединился «Казкоммерцбанк Таджикистан» Новым участником сервиса международных денежных переводов «Золотая Корона» стал «Казкоммерцбанк Таджикистан». Теперь клиентам банка доступна услуга отпр

«Золотая Корона» запустила сервис онлайн-переводов Денежные переводы «Золотая Корона» теперь доступны для пользователей в онлайн-формате. Услугой мгновенного перев

Геобанк — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» К сервису международных денежных переводов «Золотая Корона» присоединился московский Геобанк. Об этом CNews сообщили в «Золотой Короне».

«Крокус-Банк» — новый участник сервиса денежных переводов «Золотая Корона» КБ «Крокус-Банк» подключен к сервису мгновенных денежных переводов «Золотая Корона». Услуга доступна в 9 офисах банка, расположенных в Красногорске и Москве, соо

Процессинговый центр «Золотая Корона» сертифицирован на выпуск и обслуживание карт «Мир» Завершено сертификационное тестирование процессингового центра «Золотая Корона» на эмиссию и эквайринг карт платежной системы «Мир» в рамках сертификации одн

Технобанк присоединился к сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» Технобанк (республика Беларусь) подключился к сервису «Золотая Корона — Денежные переводы». Услуга доступна в 21 отделении банка, расположенных в Ми

Новым партнером сервиса «Золотая Корона — Погашение кредитов» стал Балтинвестбанк В рамках партнерства Балтинвестбанка с сервисом «Золотая Корона — Погашение кредитов» клиенты банка получили возможность оплачивать кредиты в

«БСБ Банк» — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» в Беларуси «БСБ Банк» (республика Беларусь) подключился к сервису «Золотая Корона — Денежные переводы». Услуга доступна в отделениях банка, расположенных в Минс

В банке «Югра» можно отправлять денежные переводы «Золотая Корона» без комиссии С мая 2016 г. во всех офисах банка «Югра» стали доступны мгновенные денежные переводы «Золотая Корона» без взимания комиссии. Специальный тариф — «Комиссия 0%» — за денежные перево

Денежные переводы «Золотая Корона» доступны клиентам Спиритбанка Спиритбанк стал новым участником международного сервиса денежных переводов «Золотая Корона» и предлагает услугу во всех своих офисах, расположенных в Туле и городах Туль

В первом квартале 2016 г. оборот сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» вырос на 18% За первые 3 месяца 2016 г. через сервис «Золотая Корона — Денежные переводы» было совершено почти 7 млн транзакций на общую сумму p138

Банк КОР — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» К сервису международных денежных переводов «Золотая Корона» присоединился акционерный коммерческий банк КОР. Услуга стала доступна в голо

Процессинговый центр «Золотой Короны» интегрирован с «Мультисервисной платежной системой» Завершен проект комплексной технологической интеграции процессингового центра «Золотая Корона» и «Мультисервисной платежной системы» — оператора платежного сервиса «Раунд»,

«Бонки рушди Тоджикистон» — новый участник сервиса денежных переводов «Золотая Корона» «Бонки рушди Тоджикистон» («Банк развития Таджикистана») присоединился к сервису «Золотая Корона — Денежные переводы». У пользователей сервиса появилась возможность совершать

Сервис «Золотая Корона — Денежные переводы» доступен в отделениях банка «Девон-Кредит» АБ «Девон-Кредит» приступил к проведению операций в сервисе денежных переводов «Золотая Корона». Денежные переводы доступны во всех отделениях банка, инфраструктура которого

Сервис «Золотая Корона — Денежные переводы» расширил инфраструктуру обслуживания в Молдове Новым участником сервиса денежных переводов «Золотая Корона» стал коммерческий банк Mobiasbancа — Groupe Société Générale S.A. — финансовы

В розничной сети «Ростелекома» на Урале отменена комиссия на денежные переводы «Золотая Корона» Компания «Ростелеком – Розничные системы» (дочерняя компания «Ростелекома) и платежная система «Золотая Корона» запустили в розничной сети «Ростелекома» на Урале специальный тариф – комиссию 0% за денежные переводы в страны СНГ и дальнего зарубежья. Специальный тариф действует с начала ма

«Карту Банк» — новый участник системы «Золотая Корона» в Грузии Новым участником сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» стал грузинский «Карту Банк». Как сообщили CNews в «Золот

НЗБанка запустил сервис денежных переводов «Золотая Корона» Мгновенные денежные переводы «Золотая Корона» стали доступны клиентам НЗБанка в офисах банка, расположенных в Москве, Санкт

Оборот сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» по итогам 2015 г. превысил 665 млрд руб. В 2015 г. при помощи сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» совершено свыше 30 млн транзакций между физическими лицам

ДемирБанк — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» в Азербайджане К сервису международных денежных переводов «Золотая Корона» присоединился ДемирБанк (Азербайджан). Благодаря новому участнику инфраструкт

Денежные переводы «Золотая Корона» теперь можно получить в Италии, Испании, Франции и Бельгии Начало нового 2016 г. ознаменовалось для сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» открытием новых направлений. К числу стран, где доступны

К сервису денежных переводов «Золотая Корона» присоединился Rabitabank Rabitabank стал новым участником сервиса международных денежных переводов «Золотая Корона». Новые пункты обслуживания системы «Золотая Корона» появились сразу в

«Кредитный Айболит» — новый партнер сервиса «Золотая Корона — Погашение кредитов» Новым партнером сервиса «Золотая Корона — Погашение кредитов» стала компания «Кредитный Айболит» — эксперт по урегулир

К сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» подключился АТФБанк АТФБанк (Казахстан) стал новым участником системы денежных переводов «Золотая Корона». Благодаря присоединению АТФБанка сеть обслуживания системы «Золотая Корон

«РТС-Банк» начал работу с сервисом «Золотая Корона — Денежные переводы» «РТС-Банк» запустил сервис мгновенных денежных переводов «Золотая Корона» для частных клиентов во всей своей офисной инфраструктуре, расположенной в То

Сервис денежных переводов «Золотая Корона» доступен в центрах продаж и обслуживания «Ростелеком — Розничные системы» Уральских центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» стали доступны денежные переводы по системе «Золотая Корона». Благодаря новой услуге клиенты «Ростелекома» смогут отправлять мгновенные де