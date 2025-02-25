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НИИ СОКБ SafeMobile UEM
НИИ СОКБ и организации, системы, технологии, персоны:
|НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 51 5
|Softline - Софтлайн 2858 2
|КриптоПРО - Крипто-ПРО 404 1
|Merlion - Мерлион 814 1
|MobileIron 24 1
|Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
|Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 52 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 921 1
|Ассур Олег 4 2
|Шкатов Андрей 3 1
|Никитушкин Кирилл 1 1
|Пилипчук Александр 16 1
|Жилин Евгений 2 1
|Мишинев Павел 1 1
|Баженова Ирина 1 1
|Сирик Дмитрий 5 1
|Бирюков Игорь 10 1
|Ахметшакиров Олег 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145709 7
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43459 1
|Казахстан - Республика 5573 1
|Азия Средняя - Среднеазиатский регион 278 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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