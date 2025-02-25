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НИИ СОКБ SafeMobile UEM

НИИ СОКБ - SafeMobile UEM

25.02.2025 Представлена новая версия UEM SafeMobile 2
13.02.2025 Решение резидента «Сколково» для корпоративной безопасности выходит на рынок Казахстана 2
19.01.2024 Вышел новый релиз UEM SafeMobile 8.2 3
25.07.2023 ГК Softline и SafeMobile объявили о расширении партнерства и интеграции UEM-платформы в экосистему Softline Universe 1
14.06.2023 «Рив гош» внедрила платформу управления мобильностью UEM SafeMobile 2
07.02.2023 Softline помогла ГБУ «Мосгоргеотрест» организовать управление корпоративными устройствами 1
22.12.2022 «Россия» внедряет отечественную платформу управления мобильными устройствами 2
02.08.2022 Комплексное импортозамещение средств удаленного доступа от NGate и UEM SafeMobile 3
07.07.2022 Merlion стала дистрибьютором UEM Safemobile 1

Публикаций - 9, упоминаний - 17

НИИ СОКБ и организации, системы, технологии, персоны:

НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 51 5
Softline - Софтлайн 2858 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 404 1
Merlion - Мерлион 814 1
MobileIron 24 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3155 1
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Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 51 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4183 1
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