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Логвинов Дмитрий



12.12.2024 В России за десятки миллиардов рублей построят заводы по выпуску суперсовременных печатных плат. Без них технику не признают российской 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Логвинов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 1
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 37 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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