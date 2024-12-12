В России за десятки миллиардов рублей построят заводы по выпуску суперсовременных печатных плат. Без них технику не признают российской

Через три года в России начнется массовое производство печатных плат вплоть до седьмого, максимального сейчас класса точности сразу на нескольких фабриках. Власти также хотят перестать признавать российской технику, в которой нет отечественных печатных плат. Реализация производства на одном заводе при условии использования только российских компонентов и расходников обойдется в десятки миллиардов рублей.

Всем по плате

Россия готовится к по-настоящему массовому производству печатных плат пятого, шестого и седьмого класса точности, пишет «Коммерсант». Они выпускаются в стране уже сейчас, но далеко не массово. По информации издания, в 2028 г. сразу несколько российских предприятий приступят к их серийному изготовлению.

Платы седьмого класса точности – это основа почти всех по-настоящему современных устройств. Такие применяются, например, в смартфонах.

Издание пишет, что в список компаний, которые готовятся к началу массового производства плат, входят Yadro и «Аквариус», а также «Итэлма» и ряд других. А чтобы их продукция была гарантированно востребована на рынке, Минпромторг намерен подкорректировать балльную систему оценки «российскости» электроники, которая позволяет оценить пригодность того или иного устройства для госзакупок. Наличие российских плат может стать обязательным условием для доступа к тендерам.

Все подтверждается

Источник «Коммерсанта», приближенный к правительству, сообщил, что план властей по развитию производства отечественных печатных плат уже утвержден и рассчитан до 2030 г. Минпромторг подтвердил это изданию.

FreePik Если заводы будут использовать только российские расходники и оборудование, то их строительство обойдется уже не в миллиарды, а в триллионы рублей

«Параллельно ведется работа по опережающей настройке балльной системы, которая будет предусматривать обязательность использования российских печатных плат через год-два после запуска заводов», – заявили изданию представители министерства.

Другими словами, на степень «российскости» электроники будет влиять, помимо прочего, и наличие внутри нее отечественной печатной платы. CNews писал, что производители компонентов уже обращались с соответствующей просьбой в Минпромторг в конце осени 2024 г.

Цель всего мероприятия заключается в росте уровня локализации российской электроники, которая до сих пор во многом состоит из иностранных компонентов ввиду отсутствия их производства внутри страны. Как сообщили изданию в Минпромторге, по плану, после запуска новых фабрику по выпуску печатных плат на платы седьмого класса точности «должно прийти до 10% общего объема выпускаемых печатных плат».

Что по деньгам

В Минпромторге не стали уточнять, собирается ли государство помогать предприятиям в развитии производства печатных плат. Это означает, что бюджетных средств в этих проектах может и не быть, то есть компаниям, вполне возможно, придется справляться своими силами.

Денег на это придется потратить немало, особенно если строить производство исключительно на российском оборудовании и расходных материалах. Выпуск плат пятого-седьмого классов точности собеседник «Коммерсанта» в ИТ-отрасли оценил в 15-20 млрд руб., но только если он будет осуществляться на зарубежном оборудовании с использованием иностранных материалов и химии. «При полном импортозамещении (инвестиции в производство станков, химии т. д.) на одно предприятие может уйти несколько триллионов рублей», – добавил он.

Кроме того, по всей вероятности, все новые заводы не будут контрактными. По словам источника издания среди разработчиков, «все запускаемые проекты рассчитаны только на электронику их владельцев». «Так, ни одно производство не сможет конкурировать с китайскими изделиями из-за тиражируемости компонентов», – сказал он, также озвучив мнение, что «запрет импорта печатных плат снизит конкурентоспособность реестрового оборудования».

Мнение отрасли

Глава направления мобильных устройств производителя электроники Fplus Дмитрий Логвинов сообщил изданию, что печатные платы максимального седьмого класса точности будут интересны в первую очередь производителям серверов и другой вычислительной техники. «Использование их в производстве смартфонов можно рассматривать как способ дозагрузить мощности», – сказал он.

Логвинов отметил также, что в нынешних реалиях российские вендоры отдают предпочтение платам седьмого класса, выпущенным в Китае.

Вице-президент холдинга GS Group по развитию производства Федор Боярков уверен, что российские предприятия «никогда не смогут» обеспечить требуемый рынком объем выпуска печатных плат, если государство не обеспечит им поддержку. По его подсчетам, в настоящее время объем потребления печатных плат в России находится на уровне 420 млн дм в год.