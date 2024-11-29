Российскую электронику требуют собирать строго на отечественных печатных платах. Но их на всех не хватит

Российские производители печатных плат требуют, чтобы без наличия их продукции в электронику ее нельзя было признать отечественной. Вот только обеспечить выпуск плат в достаточном для нынешнего рынка количестве они не в состоянии, и если их требование будет выполнено, сокращения готовой продукции, вероятно, будет не избежать.

Сделано в России

Отечественные компании, занятые производством печатных плат (основа любой современной техники) выступили с требованием о модернизации балльной системы для российской электроники. Как пишет «Коммерсант», они настаивают на ее ужесточении и хотят, чтобы технику без их продукции внутри нельзя было признать отечественной.

С одной стороны, решение вполне логичное – если та или иная электроника базируется на печатных платах, выпущенных к примеру, в КНР, тогда как в России имеются собственные заводы по производству таких плат, то едва ли устройство можно считать по-настоящему российским. С другой же, далеко не все имеющиеся в стране фабрики способны выпускать платы седьмого класса точности, а именно они предпочтительны для современной техники.

ДИиПП Москвы Чтобы не ввергнуть рынок отечественной техники в дефицит, поставщикам печатных плат нужно научиться выпускать современные платы в достаточных объемах

По информации издания, требования по ужесточению балльной системы для реестра российской электроники (курируется Минпромторгом) прозвучали на форуме «Электроника России» 26 ноября 2024 г. Его озвучили компании «Технотех», «Резонит», «Консорциум печатных плат» и ряд других.

От слов к делу

По мнению компаний, высказавшихся за корректировку балльной системы в сторону ее ужесточения, нужно внести коррективы в постановление Правительства России №719 (регулирует требования к российской электронике). Они считают, что в нем следует «закрепить последовательное повышение уровня использования отечественных печатных плат в электронике», пишет «Коммерсант».

Компании уже готовят соответствующее предложение и собираются отправить его на рассмотрение в Минпромторг. Они намерены распространить его действие на все оборудование в реестре ведомства, включая телеком-аппаратуру и вычислительную технику.

В ПП №719 уже есть пункт, позволяющий набирать дополнительные баллы «российскости» за счет наличия внутри устройства отечественной печатной платы. Но, во-первых, их наличие сейчас не является обязательным для попадания в реестр, во-вторых, производители запросто могут обойтись и без них, набрав минимально возможно количество баллов за счет использования других отечественных компонентов. Например, если в устройстве установлен российский процессор, то за это гарантированно можно получить 50 баллов.

Все от безысходности?

Как говорилось выше, не все российские заводы по выпуску печатных плат способны производить платы актуального седьмого класса точности. К тому же объемы их производства пока ощутимо ниже тех, что требуются рынку. А если печатные платы станут обязательным условием «российскости» техники, то им придется изыскивать возможности по расширению производства.

В нынешних же реалиях производителям техники зачастую проще добрать баллы «отечественности» за счет других компонентов, нежели отказаться от иностранных печатных плат в пользу отечественных. Государство оказывает им в этом посильную помощь – например, в конце ноября 2024 г. Минпромторг сообщил о планах внедрения в балльную систему нового пункта, согласно которому баллы будут начисляться еще и за использование в производстве отечественных станков и химии.

Единства нет

Производители техники, судя по всему, не очень рады новой инициативе компаний по выпуску печатных плат. Как сообщила «Коммерсанту» руководитель АНО «Вычислительная техника» (АНО ВТ) Светлана Легостаева, каждое решение о внесении изменений в балльную систему «должно базироваться на анализе целого ряда государственных задач». Она сделала отдельный акцент на том, что «АНО ВТ на текущий момент не намерена предлагать Минпромторгу ввод обязательного использования печатных плат».

Собеседник издания в одной из компаний по производству электроники подчеркнул, что сейчас российский рынок печатных плат нуждается в развитии производства «сложных изделий 5-7 классов точности». Согласно его подсчетам, в настоящее время суммарный объем рынка печатных плат в России превышает 1 млрд руб. в год.

Источник «Коммерсанта» на рынке вычислительной техники открыто заявил, что в настоящее время российские компании по производству печатных плат попросту не в состоянии «произвести необходимое количество изделий для всей отечественной техники». По его словам, если наличие отечественных печатных плат в технике станет обязательным для признания ее российской, в стране сократится количество российских ПК, серверов и прочей техники. Связано это будет с тем, что производители электроники «будут зависеть от одного-двух поставщиков компонентов». Пустующее место на рынке быстро займут китайские вендоры, уверен источник издания.

Аналогичного мнения придерживаются многие крупные компании по производству техники. Для примера, директор по развитию бизнеса компании «Арбайт» (выпускает серверы, компьютеры, системы хранения данных и пр.) Олег Чумаков сообщил изданию, что предложение производителей печатных плат можно считать адекватным, только если они готовы обеспечить рынок необходимым ему объемом продукции. «Если же под данную инициативу планируется и поднять цены, то это скорее навредит всему процессу», – добавил он.