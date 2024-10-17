Выпущена самая большая в России печатная плата. В длину она почти три метра, для чего нужна – большой секрет

На заводе «Технотех» в Йошкар-Оле произведена печатная плата длиной 2,8 метра. Она заявлена как самая крупная в России, но ее предназначение покрыто тайной. Известно лишь, что создавалась она для военных, но в каком устройстве она может поместиться, и почему нельзя было вместо одной гигантской платы реализовать систему из нескольких более компактных, разработчики умалчивают.

Большая – зато не потеряется

Завод «Технотех» в Йошкар-Оле изготовил печатную плату, которая не поместится ни в одном из существующих потребительских устройств, если не считать 100-дюймовый телевизор. Как сообщили CNews представители завода, ее длина составляет 280 см или 2,8 метра, а в ширину она – 23 см. В большинстве современных российских квартир ее даже не получится поставить вертикально – не хватит высоты потолков. Столь необычные размеры платы – это требование заказчика.

В «Технотехе» утверждают, что это самая большая печатная плата в России. На вопрос CNews о сферах ее применения и об устройствах, в которых она будет использоваться, представители завода ответили: «Плата предназначена на крупный объект, будет внедрена в крупный продукт. Маленькие туда бы не подошли».

Производство электронных печатных плат – основной вид деятельности завода.

«Технотех» Вид печатной платы и ее назначение - тайна за семью печатями

Почему в столь крупный объект, который вмещает почти трехметровую плату, не может работать с платами более привычных габаритов, представители завода уточнять не стали, отметив лишь, что заказчиком платы является некое оборонное предприятие.

Без других стран не обошлось

Под выпуск столь нестандартной печатной платы завод «Технотех» не стал разрабатывать или закупать отдельное оборудование – было адаптировано уже имеющееся в его распоряжении. Но важно подчеркнуть, что это оборудование иностранное, произведенное за рубежом, как сообщили CNews представители завода.

«Для этой платы было много ручной работы, написаны специальные скрипты для оборудования именно под нее», – сказали CNews представители завода.

Очень мелкосерийное производство

Получившийся образец является тестовым, пробным – на нем осваивался технологический процесс, поскольку ранее завод платы подобных размеров не выпускал, подчеркнули его представители. По их словам, всего будет произведено около 10 экземпляров платы.

Как именно выглядит печатная плата, совершенно неизвестно. «Технотех» отказался предоставлять ее фотографии или рендеры, сославшись на то, что ее изображения засекречены по требованию заказчика.

Также «Технотех» утверждает, что плата многослойная, но количество слоев не называет, указывая на запрет заказчика раскрывать эту информацию.

Отметим также, что это уже не первая печатная плата гигантских размеров, которую «Технотех» разрабатывает для российских военных. Несколько лет назад по другому оборонзаказу была сделана плата длиной 2,5 метра. Тогда она тоже в значительной степени изготавливалась вручную.

Что известно о разработчике

Завод «Технотех» – это компания ООО «Технотех», основанная в 2000 г. и с января 2009 г. располагающая уставным капиталом около 18 млн руб.

«Технотех» Производство на заводе «Технотех»

Компания «Технотех» занимается в первую очередь «производством электронных печатных плат» (код ОКВЭД 26.12), в том числе для нужд оборонного и контрактного производства. На ее сайте сказано, что она может выпускать платы вплоть до шестого класса точности. При этом в современной электронике используются платы седьмого класса точности.

Единственным владельцем компании на момент выхода материала было ООО «Влв» – оно основано в 2004 г., имеет уставный капитал 30 тыс. руб. и занимается «консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления» (код ОКВЭД – 70.22).

У компании «Влв» два владельца – ООО «Агентство Альянс» с 1-процентной долей и Георгий Соколов, у которого 99% в ней. Он также является единственным учредителем АО «Новатор», основанного с 2011 г. с уставным капиталом 10 тыс. руб. Его основной вид деятельности – «торговля оптовая неспециализированная» (46.90).

Информация о финансовом состоянии «Технотеха» засекречена с 2019 г. – в 2018 г. завод получил чистую прибыль в размере 9 млн, но его выручка рухнула на 37% по сравнению с 2022 г., составив 490,6 млн руб. Количество сотрудников на момент выхода материала – 416, открытых вакансий – 26 (данные «Контур.Фокуса»).

У компании «Влв» актуальная финансовая информация к моменту выхода материала отсутствовала. Известно лишь, что в 2021 г. ее выручка достигла 2,1 млрд руб. (рост 35% год к году), но при этом год она закрыла с чистым убытком в размере 110,5 млн руб.

«Влв», в отличие от «Технотеха», в госзакупках не участвует. Завод же, напротив, пытался выиграть 107 тендеров на общую сумму 1 млрд руб., но победил лишь в 58 из них на 903 млн руб.