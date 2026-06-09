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Rendering Рендеринг просчет кадров для объединения их в один видеоряд

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


09.06.2026 Itglobal.com расширил GPU-инфраструктуру на фоне роста спроса на ИИ-инфраструктуру 1
29.05.2026 M1Cloud: Строительная отрасль переносит BIM-моделирование и управление проектами в облачную среду 1
30.04.2026 WPF4Linux 1.6.2 делает ставку на стабильность и сроки миграции 1
28.04.2026 «Турбо Облако» повысило гибкость предоставления мощностей для развития ИИ 1
02.03.2026 «Кросс-платформенные решения» выпустила обновление WPF4Linux 1.6 1
26.02.2026 GPU-инфраструктура Itglobal.com ускорила 3D-визуализацию архитектурной студии в 8 раз 1
24.02.2026 Новые смартфоны серии Infinix Note 60 доступны в «Ситилинке» 1
19.02.2026 Infinix представляет флагманскую серию Note 60 из трех новых моделей 1
23.12.2025 Российские фильмы начали производить на инфраструктуре Cloud.ru 1
09.12.2025 В компании «Газинформсервис» проанализировали критические RCE-уязвимости в экосистеме React/Next.js 1
02.12.2025 Смартфон realme GT 8 Pro поступил в продажу в России 1
17.11.2025 «Кросс-платформенные решения» представляют стратегию WPF-миграции 1
17.10.2025 Ноутбуки Acer Nitro V16S в тонком корпусе появились в продаже в России 1
16.10.2025 В сети restore: стартовал предзаказ новинок Apple 1
15.10.2025 Новый уровень инженерного образования: в Омском политехе создан центр визуализации в машиностроении 1
13.10.2025 «Инферит» представил флагманские серверы для ИИ, Big Data и научных исследований 1
25.09.2025 «Яндекс Недвижимость» автоматизирует создание 3D-туров новостроек с помощью нейросетей и компьютерного зрения 1
22.09.2025 ChatGPT крал данные из Gmail по вредоносным подсказкам 1
15.09.2025 Началась ликвидация юрлица создателей российского игрового движка Nau Engine. В него собирались вложить миллиард 1
10.09.2025 Обновление библиотеки WPF4Linux – новые возможности кроссплатформенной разработки 1
26.08.2025 F6 и Sminex заблокировали 63 ресурса, имитирующих бренд девелопера элитной недвижимости 1
26.05.2025 M1Cloud: Возможности облачных GPU для высоконагруженных ИТ-решений в ритейле 1
19.05.2025 Почему САПРу нужен VDI: выбираем платформу 1
29.04.2025 Евгений Свидерский -

Евгений Свидерский, ITGlobal.com в интервью Market.CNews — о том, как арендовать суперкомпьютер и есть ли альтернатива Nvidia

 1
23.04.2025 Архитектура будущего: ИТ-эксперт Евгений Коновалик о построении технологического фундамента современного бизнеса 1
21.04.2025 Ученые МГУ предложили новый метод оптимизации 3D-графики с использованием облаков точек 1
10.04.2025 Мобильные технологии как драйвер роста: опыт Евгения Пономарева на филиппинском финансовом рынке 1
27.03.2025 В России стартовали продажи Poco F7 Pro и F7 Ultra 1
24.03.2025 Maibenben представляет игровой ноутбук X16D в России — мощный процессор, дисплей 165 Гц и видеокарта RTX 4060 1
19.02.2025 Провайдер «Инферит Облако» запустил аренду прерываемых виртуальных машин 1
18.02.2025 Сбежавшая из России Apple зарегистрировала в Роспатенте интеллектуальные права на свои новые процессоры 1
17.01.2025 Serverspace поделился итогами 2024 года  1
06.01.2025 Как поиграть в старые игры: лучшие мобильные эмуляторы и древние консольные хиты 1

Публикаций - 254, упоминаний - 255

Rendering и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 4002 49
Intel Corporation 12811 39
Apple Inc 13154 37
AMD - Advanced Micro Devices 4641 34
Samsung Electronics 11064 31
Google LLC 12688 21
Microsoft Corporation 25775 20
HP Inc. 5883 16
Lenovo Group 2446 13
Xiaomi - Сяоми 2231 11
X Corp - Twitter 2938 10
Huawei 4676 10
Autodesk 639 10
Qualcomm Technologies 1974 9
Blender 52 9
Dell EMC 5180 8
Yandex - Яндекс 9216 8
LG Electronics 3735 8
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
Acer Group - Acer Inc 2776 8
Sony 6739 8
Amazon Inc - Amazon.com 3277 7
Microsoft Corporation - GitHub 1075 7
Adobe Systems 1597 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 6
AMD Graphics Product Group - ATI 973 6
Maxon - Maxon Computer - Maxon Telecom 14 5
BBK OnePlus 298 5
MediaTek - Ralink 595 5
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 5
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 5
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 4
Citrix Systems 868 4
Fujitsu 2105 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
Dassault Systemes 235 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Ру-Веб. Инвестиции 15 2
BMW Group 482 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Tesla Motors 461 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 2
JD.com - Jingdong Mall 101 2
Aston Martin 38 2
Olixar 3 2
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 42 1
CGF - студия визуальных эффект 8 1
Геометрия НПО 165 1
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
МГУ Научный парк - МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 29 1
Алгоритм инвестиции 1 1
Базелевс - Bazelevs 11 1
Dell Financial Services 5 1
UniSuper 3 1
Dexcom 2 1
Hensel Phelps Construction 3 1
Sminex - Смайнэкс 6 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Газпром ПАО 1493 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Газпром нефть 725 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 35 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Роскачество - Российская система качества 49 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 71 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
Союз кинематографистов России 11 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 138
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 77
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 75
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 67
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 65
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 63
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 54
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 53
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 45
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 41
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 39
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 39
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 36
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 36
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 34
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 34
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 33
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 33
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 32
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 29
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 28
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 28
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 27
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 26
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 25
DDR - Double data rate 3083 24
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 24
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 24
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 24
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 22
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 22
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 22
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 22
Наушники - Headphones 4478 22
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 21
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 21
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 21
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1107 21
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 20
Google Android 15243 33
Microsoft Windows 16882 31
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 27
Linux OS 11533 24
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 21
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 19
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 18
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 18
Nvidia Quadro GPU 279 17
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 17
Apple macOS 2419 14
Apple iOS 8583 13
Intel Core - Семейство процессоров 1251 13
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 12
Samsung Galaxy 1035 12
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 12
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 276 12
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 11
Microsoft DirectX 723 11
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 10
Intel x86 - архитектура процессора 2151 10
JavaScript - JS - язык программирования 1425 10
AMD Radeon 295 9
Apple iPad 4011 9
Samsung Galaxy Note 702 9
Apple iPhone X - Серия смартфонов 263 9
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 195 9
Autodesk AutoCAD 376 9
Nvidia Tesla GPU 198 8
Google Android 9 - Android Pie 217 8
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 8
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 8
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 8
Dassault Systemes - SolidWorks 133 8
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 201 8
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 8
Apple MacBook Pro 559 7
Microsoft Windows 10 1938 7
Intel Core i - Cерия процессоров 534 7
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 7
Blass Evan - Бласс Эван 36 7
Мезин Сергей 38 5
Geskin Ben - Гескин Бенджамин 7 5
Pette Bob - Пэтт Боб 10 4
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Ганин Егор 54 3
Постоюк Сергей 3 2
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Hemmerstoffer Steve - Хеммерштофер Стив 7 2
Kelly Gordon - Келли Гордон 2 2
Lovelace Ada - Ловлейс Ада 18 2
Lisa Su - Лиза Су 59 2
Свидерский Евгений 77 2
Anderson Jim - Андерсон Джим 11 2
Кравцов Алексей 35 1
Муртазин Эльдар 74 1
Гавердовский Анатолий 19 1
Дорохов Валентин 3 1
Воеводин Владимир 19 1
Устюжанин Александр 11 1
Харитонов Дмитрий 79 1
Hanspal Amar - Ханспал Амар 18 1
Клементьев Виталий 2 1
Brkic Ogi - Бркич Оги 7 1
Hinton Glenn - Хинтон Гленн 4 1
Невшупов Сергей 4 1
Рогачев Роман 1 1
Шихов Дмитрий 2 1
Соколов Георгий 2 1
Прагин Валерий 6 1
Барышев Никита 1 1
Herkelman Scott - Херкельман Скотт 3 1
Красникова Елена 1 1
Клименко Анисия 1 1
Самойлов Эдуард 1 1
Algstam Joakim - Альгстэм Йоаким 1 1
Пономарев Евгений 12 1
Vitale Ted - Витале Тед 1 1
Zaharchuk Greg - Захарчук Грэг 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 90
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 32
Европа 24964 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
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Земля - планета Солнечной системы 10865 8
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 7
Испания - Каталония - Барселона 752 7
Азия - Азиатский регион 5920 6
Франция - Французская Республика 8177 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Япония 13807 5
Финляндия - Финляндская Республика 3697 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
США - Калифорния 4829 5
Казахстан - Республика 6048 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Швеция - Королевство 3782 4
Индия - Bharat 5869 4
Канада 5081 4
США - Нью-Йорк 3180 4
Китай - Тайвань 4245 4
Ирландия - Республика 1051 3
Норвегия - Королевство 1858 3
Америка - Американский регион 2206 3
Нидерланды 3746 3
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 3
Сатурн - Титан (спутник) 533 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Польша - Республика 2031 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Ближний Восток 3154 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Солнечная система - Solar system 2569 2
Испания - Королевство 3840 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 26
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 20
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 17
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 16
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