Новый уровень инженерного образования: в Омском политехе создан центр визуализации в машиностроении

Научно-образовательный центр «Средства визуализации в машиностроении», открытый на базе Передовой инженерной школы ОмГТУ «СтанкоИнструментТех» как интерактивный комплекс опережающей подготовки, будет нацелен на создание новых разработок путем визуализации разрабатываемых узлов и агрегатов с использованием виртуальной и дополненной реальности. Об этом CNews сообщили представители ОмГТУ.

В лаборатории центра используется оборудование отечественной компании NettleDesk – голографические станции, позволяющие при помощи специальных очков увидеть 3D-модель или сборку в трехмерном формате. Применяется также технология виртуальной реальности с использованием шлемов. Пользователь может переместить отдельные узлы виртуальной модели, увидеть станок в движении, оценить эргономику расположения органов управления и дизайн разрабатываемого устройства.

Ресурсы центра задействованы при разработке проектов, связанных с проектированием оборудования Передовой инженерной школы вуза. Лаборатория используется политехниками на конкретном этапе, когда уже спроектированы и смоделированы 3D-сборки изделия и необходимо провести их визуальную оценку перед тем, как передавать чертежи на изготовление.

Иван Черных, старший преподаватель кафедры «Металлорежущие станки и инструменты» ОмГТУ: «Здесь уже проводятся занятия со студентами, на которых они переносят в голографические комплексы разработанные модели, детали и подвижные сборки. Обучающиеся ПИШ в рамках дисциплины «Проектная деятельность» также могут визуализировать здесь свои разработки. Центр будет использоваться в том числе в качестве площадки для образовательных, профориентационных мероприятий и занятий со школьниками в рамках Предуниверсария ОмГТУ, где школьники и студенты смогут получить представление о работе и устройстве изделий и сборок».

Компетенции, которые можно освоить в центре, обширны: пользователь сможет изучить рендеринг технических устройств, визуализацию проектируемого оборудования, научиться разрабатывать презентационные материалы для технических проектов и оценивать компоновку и эргономику разрабатываемых устройств.

