Antilatency Nettledesk


УПОМИНАНИЯ


15.10.2025 Новый уровень инженерного образования: в Омском политехе создан центр визуализации в машиностроении 1
01.09.2023 Резидент «Сколково» оборудовал самый большой в России голографический класс 1
07.04.2022 Softline заключила соглашение о сотрудничестве с Центром цифрового образования детей «IT-КУБ» в Смоленске и оснастила его современными устройствами для обучения 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Antilatency Nettledesk и организации, системы, технологии, персоны:

ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 1
Vocord - Вокорд 183 1
ЦРТ Инновации 71 1
Beorg - Биорг 122 1
С-Инновации 45 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 178 1
Softline - Софтлайн 3185 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 247 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 470 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 108 1
VR Concept - ВР Концепт 17 1
ЯКласс 68 1
Гепатера - Hepatera 46 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
Рапид Био 102 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 230 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 259 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1447 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3212 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56034 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3076 2
Голограмма - Hologram - Голография - Holografie - Объёмное изображение, воспроизведённое интерференцией волн с некоторой поверхности - Голографическая связь 191 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6729 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12215 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12052 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6918 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 687 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17698 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5880 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12811 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2108 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30934 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21752 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16901 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4783 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71673 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1463 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16596 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7686 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 233 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1980 1
Autodesk AutoCAD 353 1
Виноградова Татьяна 4 1
Каленчук Алексей 16 1
Ефимова Галина 1 1
Богомолов Александр 2 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 384 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 518 1
Россия - РФ - Российская федерация 154567 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45249 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 481 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31385 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 389 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20029 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1612 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5429 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3720 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2046 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 593 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
