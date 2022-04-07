Softline заключила соглашение о сотрудничестве с Центром цифрового образования детей «IT-КУБ» в Смоленске и оснастила его современными устройствами для обучения

Компания Softline приняла участие в проекте по поставке оборудования и программного обеспечения для центра «IT-КУБ» в Смоленске – инновационной площадки дополнительного образования и интеллектуального развития детей и подростков в сфере современных информационных и телекоммуникационных технологий. Теперь центр укомплектован всем необходимым учебно-лабораторным оборудованием, ПО и устройствами, необходимыми для проведения обучения по естественно-научным дисциплинам, программированию и прототипированию. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Развивая корпоративную социальную ответственность, ведущий глобальный поставщик ИТ-решений и услуг Softline заключил соглашение о сотрудничестве со Смоленской областной технологической академией (ОГБПОУ СОТА) в рамках реализации проекта «Центр цифрового образования детей «IT-КУБ.Смоленск». Следуя поставленным целям, Softline выступила бронзовым партнером VII регионального чемпионата «Молодые профессионалы» – WorldSkills Russia Смоленской области, прошедшего на площадке центра. А на «Неделе науки», также состоявшейся в «IT-КУБе», провайдер организовал открытую лекцию своего партнера VR Concept, посвященную использованию технологий виртуальной реальности в современном мире. Таким образом, поддерживая активности центра, Softline содействует повышению общего уровня IT-грамотности детей и подростков, а также подготовке будущих профессионалов для работы на востребованных специальностях.

Открытие центров цифрового образования «IT-КУБ» реализуется в рамках национального проекта «Образование» по инициативе Министерства образования и науки России и Агентства стратегических инициатив, а также при участии международных компаний – лидеров в сфере информационных технологий. Ежегодно в центре «IT-КУБ. Смоленск» проходят бесплатное обучение более 400 детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, а в мероприятиях, организуемых «IT-КУБом», участвуют более 1500 школьников региона ежегодно.

Смоленский «IT-КУБ» специалисты Softline оснастили устройствами ведущих производителей, среди которых: программно-аппаратные комплексы на базе интерактивной панели SMART, являющиеся передовыми аналогами маркерных и меловых досок. Комплексы включают инструменты для совместной работы и позволяют использовать соревновательные и игровые компоненты для обучения, а также проходить полноценные тесты и опросы; наборы для конструирования Vex IQ, позволяющие конструировать разнообразных мобильных роботов; голографическая станция Nettledesk – интерактивный голографический комплекс со встроенной системой управления жестами. Станция предназначена для обучения VR-программированию, создания 3D-моделей, также содержит анимированные учебные макеты для изучения профильных учебных дисциплин; различное прикладное ПО, включающее как офисные и антивирусные программы, так и специализированные программы для дизайна и графики.

«Для Softline очень важен этот масштабный проект: мы не только оснастили самым современным оборудованием Центр цифрового образования детей “IT-КУБ”, но и активно поддерживаем инициативы центра, оказываем спонсорскую поддержку его мероприятий, направленных на развитие молодых профессионалов. Так, выступив партнером регионального чемпионата “Молодые профессионалы” (WorldSkills Russia) Смоленской области, мы выделили от компании независимого эксперта для оценки работ конкурсантов по компетенции “Разработка мобильных приложений”, а также предоставили подарки всем участникам чемпионата. А для обучающихся “IT-КУБа” первого года по направлению “Разработка AR/VR приложений” организовали лекцию от нашего партнера VR Concept в рамках мероприятия “Неделя науки”», – отметила Галина Ефимова, руководитель направления отдела образовательных проектов в компании Softline.

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«Для Смоленской области профориентация молодежи – насущная задача сегодняшнего дня. С помощью нового оборудования, поставленного командой Softline, обучающиеся уже начали активно участвовать в проектной деятельности, изучать азы программирования c использованием разных языков, создавать мобильные приложения и приложения виртуальной и дополненной реальности, ремонтировать компьютерную технику, осваивать настройку операционных систем и сетевого оборудования. Сотрудничество нашего Центра цифрового образования детей “IT-КУБ” с компанией Softline позволило нам организовать инновационное обучение по самым актуальным в ИТ-сфере направлениям. Заручившись поддержкой нашего партнера, мы стремимся к повышению цифровой грамотности молодежи и дальнейшему развитию ИТ-отрасли за счет подготовки высококвалифицированных профессионалов», – сказала Татьяна Виноградова, заместитель руководителя по работе с федеральной сетью и партнерами Центра цифрового образования детей «IT-КУБ» г. Смоленск.

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Softline – глобальный поставщик ИТ-решений и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Компания обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 150 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 6000 поставщиками продуктов и услуг в области информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. В 2020 финансовом году компания достигла оборота в $1,8 млрд. В октябре 2021 г. компания провела первичное размещение своих депозитарных расписок на Лондонской бирже со вторичным размещение в Москве.