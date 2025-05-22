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АСИ Агентство стратегических инициатив АНО Agency for Strategic Initiatives, ASI
СОБЫТИЯ
|22.05.2025
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На МСП.РФ стартовал курс по управлению технологическим стартапом для студентов и аспирантов
Корпорация МСП совместно с Минобрнауки России и Агентством стратегических инициатив (АСИ) разработали специальный курс на цифровой платформе МСП.РФ для студентов и аспирантов вуз
|14.03.2025
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В России близится создание Министерства рекламы
Предложение о создании исполнительного органа Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило создать для рекламной отрасли собственный исполнительный орган власти федерал
|28.11.2023
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АСИ отправит отечественный геймдев на экспорт
Центр развития креативной экономики АСИ запускает акселераторы для вывода продукции российских геймдев разработчиков на зарубежные рынки. Первым будет запущен акселератор для азиатских рынков, в рамках которого помощь получат 30
|07.07.2021
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Платформа Mail.ru Cloud Solutions стала технологическим партнером «Агентства стратегический инициатив»
Центр цифрового развития «Агентства стратегических инициатив» (АСИ) на 40% сократило затраты на инфраструктуру за счет миграции на платформу Mail.ru Cloud S
|30.03.2021
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IBS создала цифровую платформу для поддержки проектов молодых предпринимателей для АСИ
телей создана по поручению Президента России, которое было дано Агентству стратегических инициатив (АСИ) в 2019 г. В конкурсе разработчиков, организованном АСИ, победила компания IBS. На
|18.01.2021
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АСИ включило московский проект для предпринимателей в число лучших региональных практик
, ГБУ «Малый бизнес Москвы» и размещены на платформе «Смартека» Агентства стратегических инициатив (АСИ). Этот ресурс предназначен для обмена опытом устойчивого развития и ориентируется на улуч
|28.05.2020
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«Фоксфорд» стал партнером Минпросвещения и АСИ в новом образовательном проекте
первую помощь. «“Фоксфорд” гордится тем, что стал участником инициативы Министерства просвещения и АСИ по созданию единой платформы-навигатора. Мы уже 11 лет предоставляем образовательные услу
|18.02.2020
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Спецпредставитель Путина по ИТ может возглавить Агентство стратегических инициатив
Дмитрий Песков может возглавить АСИ У Агентства стратегических инициатив (АСИ) может смениться руководитель. Как расск
|28.09.2018
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Исследование QIWI, НАФИ И АСИ: высоким уровнем цифровой грамотности обладают 15% российских подростков
стей XXI века, – сказала Анастасия Зырянова, заместитель директора Направления “Социальные проекты” АСИ. – Исследование поможет найти пробелы и дефициты в знаниях детей, задаст направление для
|11.09.2018
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«Норбит» внедрил систему управления проектами Region-ID в Агентстве стратегических инициатив
вития малого и среднего бизнеса в России». Игорь Кустарин, директор направления «Развитие регионов» АСИ, сказал: «Целевые модели – крупный федеральный проект, в котором задействовано почти 6 ты
|11.07.2018
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РВК, «Сколково» и АСИ проведут технологические конкурсы Up Great с призовым фондом в 375 миллионов
РВК, Фонд «Сколково» и АСИ объявили официальный старт приема заявок на технологические конкурсы Up Great, реализуемые в рамках Национальной технологической инициативы. Первая серия конкурсов будет нацелена на поиск п
|10.07.2018
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У Путина появился спецпредставитель по цифровизации. Под него создадут особую АНО
Дмитрия Пескова — директора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ). Информация об этом появилась на президентском сайте kremlin.ru. Указ о назначении вступ
|13.02.2018
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«Цифровая экономика», ИРИ и Агентство стратегических инициатив будут сотрудничать в сфере образования
АНО «Цифровая экономика», АНО «Институт развития интернета» и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере «Кадры и образование». Соглашение ставит целью объединение усилий сторон в ф
|02.06.2017
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Фонд «Сколково», РВК и АСИ будут сотрудничать в области организации и проведения технологических конкурсов
Фонд «Сколково», «Российская венчурная компания» (РВК) и «Агентство стратегических инициатив» (АСИ) заключили соглашение о сотрудничестве в организации и проведении технологических конкурс
|03.11.2015
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Развитие производства коммутаторов марки Qtech для нужд госсектора поддерживает Агентство стратегических инициатив
государственных организаций и органов власти получил поддержку Агентства стратегических инициатив (АСИ). Участие подобной организации обеспечит благоприятные условия реализации значимого для р
|08.06.2015
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Битва за право ставить штамп «отечественное». АСИ сражается против Минпромторга
твенных производителей В распоряжении CNews попало письмо главы Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрея Никитина, направленное министру промышленности и торговли Денису Мантурову. Никит
|26.05.2015
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Путин думает о развитии в России «больших данных» и искусственного интеллекта
втра, 27 мая 2015 г., проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Основное внимание будет уделено вопросам реализации Национальной технологической инициа
|06.02.2015
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АСИ: Минобрнауки саботирует создание национальной системы онлайн-курсов
Директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрий Песков прокомментировал недавнее прекращение доступа для жителей Крыма к америка
|10.04.2014
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Путину представили план объединения российских производителей телеком-оборудования
ют в сферах телекоммуникаций и микроэлектроники, могут быть объединены в единый холдинг. Об этом рассказал Артем Аветисян, директор направления «Новый бизнес» в Агентстве стратегических коммуникаций (АСИ), выступая на заседании наблюдательного совета организации под председательством президента Владимира Путина. Президент компании ITFY Леонид Сватков сообщил CNews, что подобный вариант разв
|26.03.2014
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«Агентство стратегических инициатив», РВК и фонд «Сколково» поддержали конкурс Imagine Cup 2014 в России
Компания Microsoft в России, «Агентство стратегических инициатив» (АСИ), «Российская венчурная компания» и фонд «Сколково» объявили о партнерстве, направленном
|06.03.2013
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Путин объявил о создании фонда для интернет-стартапов на 6 млрд рублей
т России Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) – структуры, созданной правительством в 2011 г. с целью поддержки бизнес-проектов в соци
|23.01.2013
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Imagine Cup 2013 пройдет при поддержке «Сколково» и АСИ
-президент фонда «Сколково», главный управляющий директор по образованию и исследованиям Олег Алексеев, президент Microsoft в России Николай Прянишников и директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в проведении международного студенческого кубка технологий Imagine Cup 2013 с целью его дал
|01.02.2012
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Проект «Социальный ГЛОНАСС» прошел комплексную экспертизу в Агентстве стратегических инициатив
арственного масштаба и взята под патронат Агентства стратегических инициатив, сообщает пресс-служба АСИ. В рамках инициативы «Новые технологии поддержки социально незащищенных граждан», направл
|04.08.2011
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Директор ИАЦ Департамента образования Москвы Владимир Яблонский назначен директором направления Агентства стратегических инициатив
Владимир Яблонский, с 1993 г. возглавлявший Информационно-аналитический центр (ИАЦ) Департамента образования Москвы, перешел на работу в Агентство стратегических инициатив, где занял пост директора направления «Социальные проекты». Как сообщили CNews в Департаменте образования, сейчас обязанности руководителя ИАЦ исполняет Алекс
АСИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 53
|Песков Дмитрий 129 22
|Ковнир Евгений 75 17
|Фролов Павел 86 17
|Медведев Дмитрий 1665 15
|Чупшева Светлана 10 10
|Повалко Александр 36 9
|Никифоров Николай 1138 8
|Никитин Андрей 64 8
|Акимов Максим 192 5
|Сергунина Наталья 375 5
|Мишустин Михаил 787 5
|Зорин Александр 51 4
|Козырев Алексей 328 4
|Алексеев Олег 20 4
|Касперская Наталья 319 3
|Нуралиев Борис 298 3
|Белоусов Андрей 149 3
|Шувалов Игорь 86 3
|Дроздов Игорь 45 3
|Варламов Кирилл 42 3
|Кузнецов Евгений 56 3
|Прянишников Николай 316 3
|Разумовский Дмитрий 125 3
|Сошников Дмитрий 16 3
|Фурсин Алексей 158 3
|Рудычева Наталья 95 3
|Катырин Сергей 15 3
|Носков Константин 241 2
|Шадаев Максут 1210 2
|Греф Герман 485 2
|Чубайс Анатолий 222 2
|Панков Александр 82 2
|Серебряникова Анна 77 2
|Сирота Юрий 67 2
|Дворкович Аркадий 216 2
|Дырмовский Дмитрий 149 2
|Володин Вячеслав 108 2
|Семенов Александр 166 2
|Земцов Дмитрий 14 2
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