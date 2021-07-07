Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 79401
ИКТ 7319
Организации 5450
Ведомства 1288
Ассоциации 616
Технологии 2734
Системы 16091
Персоны 26290
География 1401
Статьи 992
Пресса 823
ИАА 571
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1359
Мероприятия 796

АСИ Агентство стратегических инициатив АНО Agency for Strategic Initiatives, ASI

АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI


07.07.2021 Платформа Mail.ru Cloud Solutions стала технологическим партнером «Агентства стратегический инициатив»
30.03.2021 IBS создала цифровую платформу для поддержки проектов молодых предпринимателей для АСИ
18.01.2021 АСИ включило московский проект для предпринимателей в число лучших региональных практик
28.05.2020 «Фоксфорд» стал партнером Минпросвещения и АСИ в новом образовательном проекте
18.02.2020 Спецпредставитель Путина по ИТ может возглавить Агентство стратегических инициатив
28.09.2018 Исследование QIWI, НАФИ И АСИ: высоким уровнем цифровой грамотности обладают 15% российских подростков
11.09.2018 «Норбит» внедрил систему управления проектами Region-ID в Агентстве стратегических инициатив
11.07.2018 РВК, «Сколково» и АСИ проведут технологические конкурсы Up Great с призовым фондом в 375 миллионов
13.02.2018 «Цифровая экономика», ИРИ и Агентство стратегических инициатив будут сотрудничать в сфере образования
02.06.2017 Фонд «Сколково», РВК и АСИ будут сотрудничать в области организации и проведения технологических конкурсов
03.11.2015 Развитие производства коммутаторов марки Qtech для нужд госсектора поддерживает Агентство стратегических инициатив
08.06.2015 Битва за право ставить штамп «отечественное». АСИ сражается против Минпромторга
26.05.2015 Путин думает о развитии в России «больших данных» и искусственного интеллекта
06.02.2015 АСИ: Минобрнауки саботирует создание национальной системы онлайн-курсов
10.04.2014 Путину представили план объединения российских производителей телеком-оборудования
26.03.2014 «Агентство стратегических инициатив», РВК и фонд «Сколково» поддержали конкурс Imagine Cup 2014 в России
06.03.2013 Путин объявил о создании фонда для интернет-стартапов на 6 млрд рублей
23.01.2013 Imagine Cup 2013 пройдет при поддержке «Сколково» и АСИ
01.02.2012 Проект «Социальный ГЛОНАСС» прошел комплексную экспертизу в Агентстве стратегических инициатив
04.08.2011 Директор ИАЦ Департамента образования Москвы Владимир Яблонский назначен директором направления Агентства стратегических инициатив

Публикаций - 170, упоминаний - 251

АСИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 34
Ростех - Ростехнологии 2532 25
Yandex - Яндекс 5015 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 17
Microsoft Corporation 22497 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 16
1С-Битрикс - Bitrix 443 15
6072 14
1С-ИжТиСи 5461 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 13
VK - Mail.ru Group 3057 12
Rambler Group - Рамблер ГК 811 11
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 219 9
IBM - International Business Machines Corp 8941 7
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 37 5
Google LLC 10352 5
Softline - Софтлайн 1870 4
Meta Platforms - Facebook 4267 4
Айтеко - iTeco 915 4
Intel Corporation 11262 4
Сбер - Цифровая Платформа 526 4
СКБ Контур 745 4
Полигон НПП 7 4
SAP SE 4595 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 3
Инфосистемы Джет 865 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 3
Inoventica Technologies - Иновентика технолоджес 29 3
InfoWatch - Инфовотч 842 3
Samsung Electronics 9333 3
Воентелеком 140 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 3
Цифра ГК 948 3
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 123 3
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 144 3
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 34
РВК - Российская венчурная компания 530 33
НТИ - Национальная технологическая инициатива 129 15
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 75 11
Почта России ПАО 1853 11
РЖД - Российские железные дороги 1458 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 7
Аэрофлот 648 6
Газпром нефть 439 5
Роснефть НК 434 5
Газпром ПАО 1008 5
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 88 3
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 31 3
Qiwi 878 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 158 2
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 34 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 185 2
РСХБ - Россельхозбанк 228 2
Роскосмос РКС - Российские космические системы 121 2
Авто-РТК - РТК-Авто 2 2
Фаберлик - Faberlic 71 2
Komatsu - Комацу 14 2
ЯКласс 19 2
Uber 287 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 399 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 2
ГПБ - Газпромбанк 842 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 2
Coursera 44 2
Русагро Группа Компаний 182 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 2
Самолёт ГК 216 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 128 1
Procter&Gamble - P&G 202 1
Спортмастер 134 1
Альфа-Банк 1476 1
Магнит - Сеть магазинов 447 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 49
Президент Российской Федерации 3770 42
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 33
Правительство РФ 8292 33
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 25
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 23
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 20
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 11
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 10
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 8
Администрация Президента РФ 904 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 7
Правительство Москвы 1640 7
Федеральное собрание Российской Федерации 187 6
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 6
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 6
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 182 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 5
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 227 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 4
Счётная палата РФ 628 4
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 97 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 179 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 3
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 71 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 3
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 104 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 176 3
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 72 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 17
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 47 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
Талант и успех - Общественный фонд 13 1
Знание - Российское общество 1 1
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 2 1
СРП - Союз Российских Писателей 5 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 24 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 17 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 15 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 57
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 46
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 33
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 29
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 20
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 18
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 17
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 16
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 15
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 13
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 1197 12
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 11
Smart City - Умный город - Цифровой город 990 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 7
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 990 7
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 6
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 1010 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 6
Website - Вебсайт 9736 6
Big Data - Большие данные 3520 6
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 2450 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 5622 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 5
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 2908 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1202 5
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование 10956 4
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 501 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 4
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 372 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 2051 4
Data monetization - Монетизация данных 550 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 4
3D печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 349 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 9
Microsoft Windows Phone OS 1546 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 5
Google Android 11959 5
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1323 5
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 546 4
Microsoft Kinect 194 4
Linux OS 7669 3
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 34 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 426 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 3
Python - Высокоуровневый язык программирования 486 3
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 170 2
ROBBO Class - РОББО Класс - Инженерные инновационные классы 9 2
АСИ 100 городских лидеров - акселерационная программа Агентства стратегических инициатив 2 2
Inoventica invGUARD 25 2
Apple iOS 6422 2
Codewards - Кодвардс - образовательная платформа 6 2
Google RISE Awards 3 2
Microsoft Security Essentials - MSE 125 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 2
Google Android Studio - Среда разработки 17 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 125 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 2
Apple Safari - Браузер 743 1
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1738 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1438 1
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 220 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 95 1
Beorg Smart Vision 15 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 367 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 194 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет 44 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 468 1
LinguaLeo 24 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 256 1
Bitronics Lab Юный нейромоделист 3 1
Polycom RealPresence Group 60 1
Путин Владимир 2542 41
Песков Дмитрий 79 20
Ковнир Евгений 74 16
Медведев Дмитрий 1604 15
Повалко Александр 36 9
Никифоров Николай 1161 8
Никитин Андрей 30 7
Чупшева Светлана 5 5
Козырев Алексей 274 4
Алексеев Олег 19 4
Акимов Максим 170 4
Мишустин Михаил 376 4
Сергунина Наталья 223 3
Зорин Александр 50 3
Разумовский Дмитрий 77 3
Кузнецов Евгений 33 3
Прянишников Николай 285 3
Варламов Кирилл 35 3
Фролов Павел 44 3
Дроздов Игорь 20 3
Рудычева Наталья 89 3
Касперская Наталья 248 3
Сошников Дмитрий 16 3
Федорищев Вячеслав 2 2
Сирота Юрий 43 2
Володин Вячеслав 67 2
Шувалов Игорь 68 2
Мантуров Денис 66 2
Белоусов Андрей 59 2
Чубайс Анатолий 193 2
Панков Александр 67 2
Греф Герман 345 2
Фурсин Алексей 130 2
Семенов Александр 89 2
Дырмовский Дмитрий 81 2
Нуралиев Борис 244 2
Носков Константин 221 2
Слизень Виталий 241 2
Клименко Герман 46 2
Мартынова Елена 35 2
Россия - РФ - Российская федерация 108428 138
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 47
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 11
Германия - Федеративная Республика 8903 10
Финляндия - Финляндская Республика 1816 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 7
Индия - Республика 4263 6
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 351 6
Земля - планета Солнечной системы 7427 6
Россия - ЦФО - Тульская область 965 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 6
Европа 12319 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1199 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 5
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 928 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 5
Россия - ПФО - Самарская область 939 5
Россия - СФО - Томская область - Томск 712 5
Ближний Восток 2549 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 5
Испания - Королевство 2917 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1044 4
Швейцария - Цюрих 254 4
Франция - Французская Республика 5665 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 4
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 299 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1194 4
Россия - ЦФО - Калужская область 767 4
Беларусь - Белоруссия 3525 4
Россия - ЦФО - Курская область 468 4
Япония 10069 4
Южная Корея - Республика 4394 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 4
Казахстан - Республика 4467 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 45
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 43
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 20
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 125 16
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 188 15
Образование в России 460 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 7
Информационное общество - Государственная программа 1238 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 6
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы 27 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 5
Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 115 5
Инвестиции венчурные 850 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 4
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 3
Глобальное образование - президентская программа подготовки кадров за границей 4 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 3
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 3
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 3
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 3
Физика - область естествознания 889 3
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 3
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 76 2
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 77 2
Федеральное законодательство 1944 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 1120 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 2
ДЦП - Детские церебральные параличи 15 2
НПА - Нормативный правовой акт 61 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 139 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 83 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 2
Ведомости 375 1
РИА Новости 766 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 28 1
Business Insider 192 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 1
Из рук в руки - irr.ru 41 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 40 2
BCG - Boston Consulting Group 85 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 2
Frost & Sullivan 199 2
IoT Analytics 4 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
IDC - International Data Corporation 4671 1
Gartner - Гартнер 3301 1
Microsoft Research 128 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 6 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 14 1
Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс 18 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 1 1
Markets&Markets Research 97 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 41 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 59 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 7
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 5
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 89 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 96 3
РАН - Российская академия наук 1397 3
ИРИ - Институт развития интернета 96 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 133 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 70 2
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 3 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 47 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 2
Сколково МШУ - Московская школа управления 40 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 2
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 93 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 2
Skyeng - Образовательные технологии 60 2
University of Manchester - Манчестерский университет 52 1
Пермский Сетевой ИТ-Университет 4 1
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 2 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка 12 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 1
UC San Diego - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 58 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 354 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 106 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени С. М. Кирова 26 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 14 1
MBSchool - Moscow Business School - Московская Бизнес Школа 5 1
Техноград - инновационно-образовательный комплекс 16 1
ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 40 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 37 1
Worldskills - Ворлдскиллс 92 28
Microsoft Imagine Cup 56 10
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 8
Up Great - Зимний город - конкурс 5 5
Up Great - серия технологических конкурсов 9 5
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 10 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 3
Fukuoka Startup Day - конкурс технологических проектов 3 2
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 2
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 2 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 1
U.S. Department of Defense - DARPA Cyber Grand Challendge 6 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 17 1
Нейротлон - соревнования людей с ограниченными возможностями, использующих ассистивные технологии 1 1
CeBIT 454 1
Digital October - конференционное пространство 90 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 61 1
CNews AWARDS - награда 347 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 1
ED2 EdTech Accelerator 7 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 12 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 58 1
Цифровая среда онлайн 5 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 3 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 10 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1185461, в очереди разбора - 959411.
Создано именных указателей - 79401.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Умные часы с хорошей батареей до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Опасно ли излучение от смартфонов и бытовой техники

Топовые экшн-камеры 2022 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что нужно знать о солнечных затмениях

Российская концепция для исследования Марса — рой двухколесных роботов

Получены новые доказательства, что жизнь прибыла на Землю из космоса
Показать еще