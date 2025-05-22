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АСИ Агентство стратегических инициатив АНО Agency for Strategic Initiatives, ASI

АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI

СОБЫТИЯ


22.05.2025 На МСП.РФ стартовал курс по управлению технологическим стартапом для студентов и аспирантов

Корпорация МСП совместно с Минобрнауки России и Агентством стратегических инициатив (АСИ) разработали специальный курс на цифровой платформе МСП.РФ для студентов и аспирантов вуз
14.03.2025 В России близится создание Министерства рекламы

Предложение о создании исполнительного органа Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило создать для рекламной отрасли собственный исполнительный орган власти федерал
28.11.2023 АСИ отправит отечественный геймдев на экспорт

Центр развития креативной экономики АСИ запускает акселераторы для вывода продукции российских геймдев разработчиков на зарубежные рынки. Первым будет запущен акселератор для азиатских рынков, в рамках которого помощь получат 30

07.07.2021 Платформа Mail.ru Cloud Solutions стала технологическим партнером «Агентства стратегический инициатив»

Центр цифрового развития «Агентства стратегических инициатив» (АСИ) на 40% сократило затраты на инфраструктуру за счет миграции на платформу Mail.ru Cloud S
30.03.2021 IBS создала цифровую платформу для поддержки проектов молодых предпринимателей для АСИ

телей создана по поручению Президента России, которое было дано Агентству стратегических инициатив (АСИ) в 2019 г. В конкурсе разработчиков, организованном АСИ, победила компания IBS. На
18.01.2021 АСИ включило московский проект для предпринимателей в число лучших региональных практик

, ГБУ «Малый бизнес Москвы» и размещены на платформе «Смартека» Агентства стратегических инициатив (АСИ). Этот ресурс предназначен для обмена опытом устойчивого развития и ориентируется на улуч
28.05.2020 «Фоксфорд» стал партнером Минпросвещения и АСИ в новом образовательном проекте

первую помощь. «“Фоксфорд” гордится тем, что стал участником инициативы Министерства просвещения и АСИ по созданию единой платформы-навигатора. Мы уже 11 лет предоставляем образовательные услу
18.02.2020 Спецпредставитель Путина по ИТ может возглавить Агентство стратегических инициатив

Дмитрий Песков может возглавить АСИ У Агентства стратегических инициатив (АСИ) может смениться руководитель. Как расск
28.09.2018 Исследование QIWI, НАФИ И АСИ: высоким уровнем цифровой грамотности обладают 15% российских подростков

стей XXI века, – сказала Анастасия Зырянова, заместитель директора Направления “Социальные проекты” АСИ. – Исследование поможет найти пробелы и дефициты в знаниях детей, задаст направление для

11.09.2018 «Норбит» внедрил систему управления проектами Region-ID в Агентстве стратегических инициатив

вития малого и среднего бизнеса в России». Игорь Кустарин, директор направления «Развитие регионов» АСИ, сказал: «Целевые модели – крупный федеральный проект, в котором задействовано почти 6 ты
11.07.2018 РВК, «Сколково» и АСИ проведут технологические конкурсы Up Great с призовым фондом в 375 миллионов

РВК, Фонд «Сколково» и АСИ объявили официальный старт приема заявок на технологические конкурсы Up Great, реализуемые в рамках Национальной технологической инициативы. Первая серия конкурсов будет нацелена на поиск п
10.07.2018 У Путина появился спецпредставитель по цифровизации. Под него создадут особую АНО

Дмитрия Пескова — директора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ). Информация об этом появилась на президентском сайте kremlin.ru. Указ о назначении вступ
13.02.2018 «Цифровая экономика», ИРИ и Агентство стратегических инициатив будут сотрудничать в сфере образования

АНО «Цифровая экономика», АНО «Институт развития интернета» и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере «Кадры и образование». Соглашение ставит целью объединение усилий сторон в ф
02.06.2017 Фонд «Сколково», РВК и АСИ будут сотрудничать в области организации и проведения технологических конкурсов

Фонд «Сколково», «Российская венчурная компания» (РВК) и «Агентство стратегических инициатив» (АСИ) заключили соглашение о сотрудничестве в организации и проведении технологических конкурс
03.11.2015 Развитие производства коммутаторов марки Qtech для нужд госсектора поддерживает Агентство стратегических инициатив

государственных организаций и органов власти получил поддержку Агентства стратегических инициатив (АСИ). Участие подобной организации обеспечит благоприятные условия реализации значимого для р
08.06.2015 Битва за право ставить штамп «отечественное». АСИ сражается против Минпромторга

твенных производителей В распоряжении CNews попало письмо главы Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрея Никитина, направленное министру промышленности и торговли Денису Мантурову. Никит
26.05.2015 Путин думает о развитии в России «больших данных» и искусственного интеллекта

втра, 27 мая 2015 г., проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Основное внимание будет уделено вопросам реализации Национальной технологической инициа
06.02.2015 АСИ: Минобрнауки саботирует создание национальной системы онлайн-курсов

Директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрий Песков прокомментировал недавнее прекращение доступа для жителей Крыма к америка
10.04.2014 Путину представили план объединения российских производителей телеком-оборудования

ют в сферах телекоммуникаций и микроэлектроники, могут быть объединены в единый холдинг. Об этом рассказал Артем Аветисян, директор направления «Новый бизнес» в Агентстве стратегических коммуникаций (АСИ), выступая на заседании наблюдательного совета организации под председательством президента Владимира Путина. Президент компании ITFY Леонид Сватков сообщил CNews, что подобный вариант разв
26.03.2014 «Агентство стратегических инициатив», РВК и фонд «Сколково» поддержали конкурс Imagine Cup 2014 в России

Компания Microsoft в России, «Агентство стратегических инициатив» (АСИ), «Российская венчурная компания» и фонд «Сколково» объявили о партнерстве, направленном

06.03.2013 Путин объявил о создании фонда для интернет-стартапов на 6 млрд рублей

т России Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) – структуры, созданной правительством в 2011 г. с целью поддержки бизнес-проектов в соци
23.01.2013 Imagine Cup 2013 пройдет при поддержке «Сколково» и АСИ

-президент фонда «Сколково», главный управляющий директор по образованию и исследованиям Олег Алексеев, президент Microsoft в России Николай Прянишников и директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в проведении международного студенческого кубка технологий Imagine Cup 2013 с целью его дал
01.02.2012 Проект «Социальный ГЛОНАСС» прошел комплексную экспертизу в Агентстве стратегических инициатив

арственного масштаба и взята под патронат Агентства стратегических инициатив, сообщает пресс-служба АСИ. В рамках инициативы «Новые технологии поддержки социально незащищенных граждан», направл
04.08.2011 Директор ИАЦ Департамента образования Москвы Владимир Яблонский назначен директором направления Агентства стратегических инициатив

Владимир Яблонский, с 1993 г. возглавлявший Информационно-аналитический центр (ИАЦ) Департамента образования Москвы, перешел на работу в Агентство стратегических инициатив, где занял пост директора направления «Социальные проекты». Как сообщили CNews в Департаменте образования, сейчас обязанности руководителя ИАЦ исполняет Алекс

Публикаций - 246, упоминаний - 384

АСИ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 36
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 27
Yandex - Яндекс 9215 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 19
9594 19
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 82 18
Microsoft Corporation 25774 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 17
МегаФон 10742 16
VK - Mail.ru Group 3602 14
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 11
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Softline - Софтлайн 3743 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
Google LLC 12687 5
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 5
SAP SE 5601 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Intel Corporation 12811 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 4
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 4
Открытые технологии 732 4
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 4
Полигон НПП 11 4
ИнформИнвестГрупп 22 4
Т1 Сервионика - Айтеко - АйТиФай - ITFY 10 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 4
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 3
InfoWatch - Инфовотч 1185 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 3
Крок - Croc 1964 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 3
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 3
1С-Битрикс - Bitrix 675 3
ГЛОНАСС АО 278 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 39
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 39
РВК - Российская венчурная компания 571 35
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 65 16
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 15
Почта России ПАО 2370 13
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
РЖД - Российские железные дороги 2096 10
ГПБ - Газпромбанк 1273 7
Газпром ПАО 1493 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 6
Роснефть НК - нефтяная компания 562 6
Газпром нефть 725 6
Русагро Группа Компаний 379 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Спортмастер - Sportmaster 201 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Coursera 65 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 3
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 81 3
Россети Ленэнерго 1699 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 95 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Альфа-Банк 1979 2
ВкусВилл - Избёнка 216 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 80
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 53
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 44
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 38
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 31
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 31
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 22
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 21
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 16
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 15
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 12
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 12
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 10
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 9
Совет при президенте Российской Федерации 205 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 9
Федеральное собрание Российской Федерации 318 8
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 8
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 6
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 6
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 6
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 6
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 6
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 5
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 5
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 4
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 4
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 33
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 20
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
Талант и успех - Общественный фонд 21 2
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 2
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 17 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 12 1
Знание - Российское общество 10 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 4 1
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 6 1
АКИ - Агентство креативных индустрий - Автономная некоммерческая организация 4 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
Теплицы России - Республиканская производственно-научная ассоциация 1 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ИКТ кластер Калужской области - Калужский кластер информационных и коммуникационных технологий 2 1
Глобальные университеты 4 1
РАРИО - Российское Агентство развития информационного общества 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 79
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 73
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 61
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 45
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 42
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 41
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 30
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 30
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 27
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 27
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 26
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 22
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 22
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 21
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 20
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 16
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 16
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 15
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 15
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 752 15
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5026 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 14
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 14
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 13
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 13
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 13
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 12
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 12
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 12
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 12
Оцифровка - Digitization 5185 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 11
OSH, OSHW - Open-source hardware - Открытое аппаратное обеспечение 18 11
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 10
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 14
ROBBO Class - РОББО Класс - Инженерные инновационные классы 20 11
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 6
Google Android 15243 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 6
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 6
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 6
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 6
ROBBO - РОББО Клуб 23 6
ROBBO lab - РОББО Лаборатория 12 6
ROBBO Robot kit - РОББО Платформа 12 6
Linux OS 11533 5
ROBBO - РОББО Схемотехника 6 5
АСИ - Смартека 6 5
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 4
Новые облачные технологии - МойОфис 958 4
Microsoft Windows 16882 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
Stafory - робот Вера 377 4
Microsoft Kinect 201 4
ROBBO 3D-принтер 10 4
Oracle Java - язык программирования 3469 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 3
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 44 3
Inoventica invGUARD 30 3
MIT Media Lab - Scratch - язык программирования 44 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
МСП Корпорация - МСП.РФ Цифровая платформа 64 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 2
Apple iOS 8583 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 2
Путин Владимир 3454 53
Песков Дмитрий 129 22
Ковнир Евгений 75 17
Фролов Павел 86 17
Медведев Дмитрий 1665 15
Чупшева Светлана 10 10
Повалко Александр 36 9
Никифоров Николай 1138 8
Никитин Андрей 64 8
Акимов Максим 192 5
Сергунина Наталья 375 5
Мишустин Михаил 787 5
Зорин Александр 51 4
Козырев Алексей 328 4
Алексеев Олег 20 4
Касперская Наталья 319 3
Нуралиев Борис 298 3
Белоусов Андрей 149 3
Шувалов Игорь 86 3
Дроздов Игорь 45 3
Варламов Кирилл 42 3
Кузнецов Евгений 56 3
Прянишников Николай 316 3
Разумовский Дмитрий 125 3
Сошников Дмитрий 16 3
Фурсин Алексей 158 3
Рудычева Наталья 95 3
Катырин Сергей 15 3
Носков Константин 241 2
Шадаев Максут 1210 2
Греф Герман 485 2
Чубайс Анатолий 222 2
Панков Александр 82 2
Серебряникова Анна 77 2
Сирота Юрий 67 2
Дворкович Аркадий 216 2
Дырмовский Дмитрий 149 2
Володин Вячеслав 108 2
Семенов Александр 166 2
Земцов Дмитрий 14 2
Россия - РФ - Российская федерация 166163 220
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 71
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 43
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 26
Финляндия - Финляндская Республика 3697 20
Япония 13807 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 16
Германия - Федеративная Республика 13220 13
Беларусь - Белоруссия 6289 11
Европа 24962 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 9
Земля - планета Солнечной системы 10865 8
Азия - Азиатский регион 5920 8
Индия - Bharat 5869 8
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 8
Ближний Восток 3154 8
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 8
Казахстан - Республика 6047 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 7
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 7
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 6
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 6
Африка - Африканский регион 3640 6
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 6
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 6
Украина 7928 6
Испания - Королевство 3839 6
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 6
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 404 6
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 5
Россия - ЦФО - Курская область 751 5
Россия - ПФО - Самарская область 1577 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 5
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 5
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 23
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы - Ассоциация участников технологических кружков 53 22
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 12
Английский язык 7030 12
Здравоохранение - Реабилитация 449 12
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Работодатель - Один из субъектов трудового права 3087 10
Паспорт - Паспортные данные 2848 10
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Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 9
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 9
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
Ведомости 1466 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
Forbes - Форбс 1002 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
РИА Новости 1033 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
Россия К - телеканал 30 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
Рувики - Интернет-энциклопедия АНО 26 1
Tech Insider 4 1
Temasek Holdings - Mediacorp 5 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 3
АСИ - Агентство социальной информации 7 3
IDC - International Data Corporation 4975 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
Frost & Sullivan 207 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Gartner - Гартнер 3658 1
Markets&Markets Research 113 1
Microsoft Research 144 1
IoT Analytics 5 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
AdIndex 13 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 2 1
ITResearch 123 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
PISA - Programme for International Student Assessment - Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся 4 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 11
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 9
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 8
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 7
РАН - Российская академия наук 2122 5
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 5
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 4
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 42 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 3
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 3
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 3
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 3
ЧГУ - Череповецкий государственный университет 12 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 2
ROBBO - ROBBOClub.Ru - международная сеть школ робототехники 14 2
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 10 2
РЭШ - Российская электронная школа 31 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 2
Сколково Открытый университет - ОтУС 14 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 25 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 12
Microsoft Imagine Cup 60 10
День молодёжи - 27 июня 1087 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 7
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 7
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 12 7
Up Great - серия технологических конкурсов 10 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 5
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 11 5
Up Great - Зимний город - конкурс 6 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 2
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 2
Fukuoka Startup Day - конкурс технологических проектов 3 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 2
Цифровая прокачка региона 29 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 2
CNews AWARDS - награда 571 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 34 1
CeBIT 614 1
CNews Баттл 69 1
U.S. Department of Defense - DARPA Cyber Grand Challendge 6 1
Microsoft Ignite 44 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
Ростелеком - Virushack - онлайн-хакатон 3 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
Цифровая среда онлайн 5 1
ED2 EdTech Accelerator 8 1
Нейротлон - соревнования людей с ограниченными возможностями, использующих ассистивные технологии 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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