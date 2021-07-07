Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
АСИ Агентство стратегических инициатив АНО Agency for Strategic Initiatives, ASI
Публикаций - 170, упоминаний - 251
АСИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 41
|Песков Дмитрий 79 20
|Ковнир Евгений 74 16
|Медведев Дмитрий 1604 15
|Повалко Александр 36 9
|Никифоров Николай 1161 8
|Никитин Андрей 30 7
|Чупшева Светлана 5 5
|Козырев Алексей 274 4
|Алексеев Олег 19 4
|Акимов Максим 170 4
|Мишустин Михаил 376 4
|Сергунина Наталья 223 3
|Зорин Александр 50 3
|Разумовский Дмитрий 77 3
|Кузнецов Евгений 33 3
|Прянишников Николай 285 3
|Варламов Кирилл 35 3
|Фролов Павел 44 3
|Дроздов Игорь 20 3
|Рудычева Наталья 89 3
|Касперская Наталья 248 3
|Сошников Дмитрий 16 3
|Федорищев Вячеслав 2 2
|Сирота Юрий 43 2
|Володин Вячеслав 67 2
|Шувалов Игорь 68 2
|Мантуров Денис 66 2
|Белоусов Андрей 59 2
|Чубайс Анатолий 193 2
|Панков Александр 67 2
|Греф Герман 345 2
|Фурсин Алексей 130 2
|Семенов Александр 89 2
|Дырмовский Дмитрий 81 2
|Нуралиев Борис 244 2
|Носков Константин 221 2
|Слизень Виталий 241 2
|Клименко Герман 46 2
|Мартынова Елена 35 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1185461, в очереди разбора - 959411.
Создано именных указателей - 79401.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1185461, в очереди разбора - 959411.
Создано именных указателей - 79401.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru