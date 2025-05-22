АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI

На МСП.РФ стартовал курс по управлению технологическим стартапом для студентов и аспирантов Корпорация МСП совместно с Минобрнауки России и Агентством стратегических инициатив (АСИ) разработали специальный курс на цифровой платформе МСП.РФ для студентов и аспирантов вуз

В России близится создание Министерства рекламы Предложение о создании исполнительного органа Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило создать для рекламной отрасли собственный исполнительный орган власти федерал

АСИ отправит отечественный геймдев на экспорт Центр развития креативной экономики АСИ запускает акселераторы для вывода продукции российских геймдев разработчиков на зарубежные рынки. Первым будет запущен акселератор для азиатских рынков, в рамках которого помощь получат 30

Платформа Mail.ru Cloud Solutions стала технологическим партнером «Агентства стратегический инициатив» Центр цифрового развития «Агентства стратегических инициатив» (АСИ) на 40% сократило затраты на инфраструктуру за счет миграции на платформу Mail.ru Cloud S

IBS создала цифровую платформу для поддержки проектов молодых предпринимателей для АСИ телей создана по поручению Президента России, которое было дано Агентству стратегических инициатив (АСИ) в 2019 г. В конкурсе разработчиков, организованном АСИ, победила компания IBS. На

АСИ включило московский проект для предпринимателей в число лучших региональных практик , ГБУ «Малый бизнес Москвы» и размещены на платформе «Смартека» Агентства стратегических инициатив (АСИ). Этот ресурс предназначен для обмена опытом устойчивого развития и ориентируется на улуч

«Фоксфорд» стал партнером Минпросвещения и АСИ в новом образовательном проекте первую помощь. «“Фоксфорд” гордится тем, что стал участником инициативы Министерства просвещения и АСИ по созданию единой платформы-навигатора. Мы уже 11 лет предоставляем образовательные услу

Спецпредставитель Путина по ИТ может возглавить Агентство стратегических инициатив Дмитрий Песков может возглавить АСИ У Агентства стратегических инициатив (АСИ) может смениться руководитель. Как расск

Исследование QIWI, НАФИ И АСИ: высоким уровнем цифровой грамотности обладают 15% российских подростков стей XXI века, – сказала Анастасия Зырянова, заместитель директора Направления “Социальные проекты” АСИ. – Исследование поможет найти пробелы и дефициты в знаниях детей, задаст направление для

«Норбит» внедрил систему управления проектами Region-ID в Агентстве стратегических инициатив вития малого и среднего бизнеса в России». Игорь Кустарин, директор направления «Развитие регионов» АСИ, сказал: «Целевые модели – крупный федеральный проект, в котором задействовано почти 6 ты

РВК, «Сколково» и АСИ проведут технологические конкурсы Up Great с призовым фондом в 375 миллионов РВК, Фонд «Сколково» и АСИ объявили официальный старт приема заявок на технологические конкурсы Up Great, реализуемые в рамках Национальной технологической инициативы. Первая серия конкурсов будет нацелена на поиск п

У Путина появился спецпредставитель по цифровизации. Под него создадут особую АНО Дмитрия Пескова — директора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ). Информация об этом появилась на президентском сайте kremlin.ru. Указ о назначении вступ

«Цифровая экономика», ИРИ и Агентство стратегических инициатив будут сотрудничать в сфере образования АНО «Цифровая экономика», АНО «Институт развития интернета» и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере «Кадры и образование». Соглашение ставит целью объединение усилий сторон в ф

Фонд «Сколково», РВК и АСИ будут сотрудничать в области организации и проведения технологических конкурсов Фонд «Сколково», «Российская венчурная компания» (РВК) и «Агентство стратегических инициатив» (АСИ) заключили соглашение о сотрудничестве в организации и проведении технологических конкурс

Развитие производства коммутаторов марки Qtech для нужд госсектора поддерживает Агентство стратегических инициатив государственных организаций и органов власти получил поддержку Агентства стратегических инициатив (АСИ). Участие подобной организации обеспечит благоприятные условия реализации значимого для р

Битва за право ставить штамп «отечественное». АСИ сражается против Минпромторга твенных производителей В распоряжении CNews попало письмо главы Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрея Никитина, направленное министру промышленности и торговли Денису Мантурову. Никит

Путин думает о развитии в России «больших данных» и искусственного интеллекта втра, 27 мая 2015 г., проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Основное внимание будет уделено вопросам реализации Национальной технологической инициа

АСИ: Минобрнауки саботирует создание национальной системы онлайн-курсов Директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрий Песков прокомментировал недавнее прекращение доступа для жителей Крыма к америка

Путину представили план объединения российских производителей телеком-оборудования ют в сферах телекоммуникаций и микроэлектроники, могут быть объединены в единый холдинг. Об этом рассказал Артем Аветисян, директор направления «Новый бизнес» в Агентстве стратегических коммуникаций (АСИ), выступая на заседании наблюдательного совета организации под председательством президента Владимира Путина. Президент компании ITFY Леонид Сватков сообщил CNews, что подобный вариант разв

«Агентство стратегических инициатив», РВК и фонд «Сколково» поддержали конкурс Imagine Cup 2014 в России Компания Microsoft в России, «Агентство стратегических инициатив» (АСИ), «Российская венчурная компания» и фонд «Сколково» объявили о партнерстве, направленном

Путин объявил о создании фонда для интернет-стартапов на 6 млрд рублей т России Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) – структуры, созданной правительством в 2011 г. с целью поддержки бизнес-проектов в соци

Imagine Cup 2013 пройдет при поддержке «Сколково» и АСИ -президент фонда «Сколково», главный управляющий директор по образованию и исследованиям Олег Алексеев, президент Microsoft в России Николай Прянишников и директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в проведении международного студенческого кубка технологий Imagine Cup 2013 с целью его дал

Проект «Социальный ГЛОНАСС» прошел комплексную экспертизу в Агентстве стратегических инициатив арственного масштаба и взята под патронат Агентства стратегических инициатив, сообщает пресс-служба АСИ. В рамках инициативы «Новые технологии поддержки социально незащищенных граждан», направл