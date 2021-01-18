АСИ включило московский проект для предпринимателей в число лучших региональных практик

«Алгоритмы для бизнеса» и «Алгоритмы для самозанятых», разработанные столичным штабом по защите бизнеса, вошли в число лучших региональных практик. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Инструкции подготовлены в сотрудничестве с городским Департаментом предпринимательства и инновационного развития, Московской торгово-промышленной палатой, ГБУ «Малый бизнес Москвы» и размещены на платформе «Смартека» Агентства стратегических инициатив (АСИ). Этот ресурс предназначен для обмена опытом устойчивого развития и ориентируется на улучшение условий жизни в регионах России, объединяет лидеров изменений.

«Созданные в Москве инструкции носят прикладной характер, они призваны помочь бизнесу в разных жизненных ситуациях. С момента публикации алгоритмов в апреле прошлого года предприниматели обратились к ним более 15,5 тыс. раз», — сказала Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметила вице-мэр, инструкции содержат информацию о мерах поддержки, а также ответы на самые распространенные и наиболее значимые для бизнеса вопросы в сфере арендных, кредитных, трудовых и других правоотношений. Материалы регулярно обновляются в соответствии с изменениями в нормативно-правовых актах.

Важность помощи бизнесу, в том числе посредством информационной поддержки, подчеркнули и в АСИ.

«Разработанная столичным штабом практика позволяет сэкономить время и силы предпринимателей на поиск нужной им информации, а также на ее грамотное использование», — отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Московский штаб по защите бизнеса начал работу в 2012 г. В настоящее время в него входят представители 16 столичных органов исполнительной власти и территориальных отделений семи федеральных органов власти: Федеральной антимонопольной службы, Федеральной налоговой службы, Росреестра, Министерства внутренних дел России, Роспотребнадзора, Роструда и Россельхознадзора. Среди задач штаба — создание благоприятных условий для ведения бизнеса в столице, совершенствование законодательства и содействие развитию конкуренции.

«Весной 2020 г. количество обращений в штаб заметно выросло. В режиме реального времени мы получали самые актуальные для предпринимателей вопросы и предложения, часть из которых легли в основу принятых мер поддержки бизнеса», — сказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.