Правительство Москвы - Малый бизнес Москвы ГБУ - МБМ ГБУ

Правительство Москвы - Малый бизнес Москвы ГБУ - МБМ ГБУ

СОБЫТИЯ


13.05.2025 ГБУ «Малый бизнес Москвы» и билайн бизнес подписали договор о сотрудничестве

нас есть необходимые сервисы для предпринимателя в категории малого бизнеса. Мы рады сотрудничать с ГБУ «Малый бизнес Москвы», это наш очередной вклад в развитие сектора малого бизнеса не тольк
07.06.2022 Проект «Малый бизнес Москвы» представил новый сервис для предпринимателей

лняться новыми бонусами партнеров проекта. Сервис доступен зарегистрированным пользователям портала mbm.mos.ru.
04.05.2022 Востребованность онлайн-сервисов проекта «Малый бизнес Москвы» выросла в три раза

товке декларации по упрощенной системе налогообложения. Все эти инструменты представлены на портале mbm.mos.ru. «С января по апрель 2022 г. сервисами портала воспользовались почти 45 тыс. раз —
09.02.2022 В Москве за 2021 год зарегистрировано более 142 тысяч новых ИП и компаний

альный налоговый режим. Получить консультацию можно несколькими способами. Первый — онлайн на сайте mbm.mos.ru. Для этого необходимо открыть в верхнем левом углу сайта вкладку «Меню» и выбрать

17.09.2021 Наталья Сергунина: Более 100 тыс. раз с начала года воспользовались предприниматели поддержкой МБМ

идуальная траектория развития». Ее можно построить в блоке «Рекомендации» личного кабинета на сайте mbm.mos.ru. Этим инструментом пользуются более 5200 человек. Онлайн-возможности для бизнеса Р
23.08.2021 Онлайн-бизнес, ритейл и ИТ вошли в тройку самых популярных направлений у предпринимателей Москвы

ла в столице стали онлайн-бизнес, ИТ-сфера и розничная торговля. К такому выводу пришли специалисты ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) после опроса своей аудитории ― будущих и действующих предприн
20.08.2021 Онлайн-бизнес, ритейл и ИТ вошли в тройку самых популярных направлений у предпринимателей Москвы

ла в столице стали онлайн-бизнес, ИТ-сфера и розничная торговля. К такому выводу пришли специалисты ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) после опроса своей аудитории ― будущих и действующих предприн
04.08.2021 В Москве запустили спецпроект для социально ориентированного бизнеса

На столичном портале для малого бизнеса mbm.mos.ru запустили специальный проект «Социальное предпринимательство: особое внимание горо
23.07.2021 Более 27 тысяч предпринимателей с начала 2021 года стали участниками бесплатных обучающих мероприятий проекта «Малый бизнес Москвы»

Московские предприниматели и те, кто только делает первые шаги в этом направлении, могут пройти бизнес-обучение бесплатно в рамках масштабной комплексной поддержки от ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ). Заммэра Наталья Сергунина отметила, что знания, которыми с участниками делятся топовые спикеры, помогут развить свое дело и оптимизировать бизнес-процессы. «Более 27
05.04.2021 Предприниматели более миллиона раз воспользовались программами поддержки проекта «Малый бизнес Москвы»

Проект ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ), который появился в 2012 г., продолжает набирать популярность
12.05.2020 Московские власти открыли онлайн-сервис по выдаче субсидий малому и среднему бизнесу

от компаний малого и среднего бизнеса на получение городских субсидий. Прием заявок, как сказано на сайте мэра Москвы, реализован на официальном портале Государственного бюджетного учреждения (ГБУ) «Малый бизнес Москвы». Для получения субсидий предпринимателям необходимо загрузить на сайт пакет документов и заверить каждый из них при помощи квалифицированной электронной подписи. Чтобы избе
01.04.2014 МГТС и агентство «Малый бизнес Москвы» запускают программу по поддержке малого и среднего бизнеса

«Московская городская телефонная сеть» (МГТС) сообщила о запуске совместной программы с ГБУ «Малый бизнес Москвы», состоящей из пакета телекоммуникационных услуг по специальной цене
19.11.2008 Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы внедрил «1С:Бухгалтерию 8»

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, созданный с целью развития системы гарантирования кредитов, займов и отношений лизинга субъектов малого предпринимательства города Москвы, совместно с компанией 1С:Франча

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14662 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1517 1
ИССБ - Информационные системы связи и безопасности 3 1
SuperCom - Alvarion Technologies - interWAVE Communications International - BreezeCOM 98 1
Правительство Москвы - Новые технологии управления ГКУ 37 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Совам Телепорт - Sovam Teleport 18 1
PRO32 - ПРО32 53 1
Линкком-Сервис 1 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3161 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3321 1
IBM - International Business Machines Corp 9566 1
9118 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2262 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9250 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1270 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 613 1
MONT - МОНТ 169 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 462 1
Addreality - Эддреалити 45 1
Inline Group - Инлайн Груп 102 1
Правительство Москвы - Московский гарантийный фонд - Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы 4 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8315 3
Россети Ленэнерго 1699 2
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 55 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 187 1
Афимолл ТРЦ 31 1
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 15 1
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 17 1
Держава АКБ 41 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 125 1
Омнибэнд Групп 22 1
Мастерская П.Н. Фоменко - Московский театр 4 1
Государственный Дарвиновский музей 12 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1043 1
Почта России ПАО 2269 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1090 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1401 1
Совкомбанк ПАО 291 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1387 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1693 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 63 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 149 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 173 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 72 1
Водный стадион Технопарк 15 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 281 23
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2755 22
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 687 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3155 10
МИК - Московский инновационный кластер 171 8
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 402 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2269 4
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 404 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 237 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6350 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 139 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 398 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 159 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 51 1
Музеон - парк искусств 19 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 88 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 25 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 1
Правительство Москвы - Главконтроль - Главное контрольное управление города Москвы - АЦКД ГБУ - Аналитический центр контрольной деятельности Москвы 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13058 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3423 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3484 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5062 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1099 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2973 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3526 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 164 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 793 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2019 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1488 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1280 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 358 1
Федеральное казначейство России 1879 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 98 1
Мосгордума - Московская городская Дума 147 1
ГосИнформСистемы 155 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 75 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57606 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73938 18
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2259 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17212 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13406 9
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5846 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8164 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11505 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13337 7
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5678 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25584 6
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4072 6
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2217 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34075 6
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2061 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13099 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22032 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8479 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9616 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12371 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2879 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17857 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18840 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4973 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4157 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13048 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2835 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 4
Data monetization - Монетизация данных 1842 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11202 3
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 335 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9517 3
Оповещение и уведомление - Notification 5401 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9403 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4695 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3112 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4856 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8955 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4370 3
Podcasts - Подкастинг 298 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 800 15
Правительство Москвы - Малый бизнес Москвы ГБУ - МБМ Онлайн-акселератор - Онлайн-академия МБМ - Стартап-школа МБМ 9 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1544 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5932 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3443 3
Правительство Москвы - ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы - АИС ЕРКТ - Автоматизированная информационная система ведения Единого реестра контрактов и торгов города Москвы 40 2
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 2
Правительство Москвы - Электронный дом Москва 31 2
Реестр добросовестных экспортеров 210 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 170 1
МТС Касса 11 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 280 1
Правительство Москвы - Наш город 108 1
МГТС Касса 1 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 124 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - стоп коронавирус 23 1
SAP WFM - SAP Workforce Management 7 1
Addreality Box 5 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 93 1
МГТС GPON ШПД - SDH-сеть (синхронная цифровая иерархия) 23 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 96 1
Avito - Авито услуги 111 1
Правительство Москвы - Мосробот.Бизнесу - сервис бизнес-уведомлений 9 1
PRO32 - Connect 18 1
АСИ - Смартека 6 1
Google Android 14832 1
Apple iOS 8329 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1421 1
Microsoft Windows 16446 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 624 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1198 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1243 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 64 1
РТС-тендер - ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 41 1
Microsoft Windows BitLocker 940 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 309 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 988 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 460 1
Правительство Москвы - Краудсорсинг-проекты - crowd.mos.ru 13 1
Сергунина Наталья 373 38
Фурсин Алексей 158 14
Юртаев Герман 16 2
Богза Александр 2 2
Чернов Игорь 4 2
Анайко Елена 2 2
Кулаковский Дмитрий 67 2
Романов Алексей 49 1
Савин Алексей 2 1
Димитров Илия 9 1
Щур Людмила 1 1
Субботин Сергей 14 1
Шуда Андрей 1 1
Абрамов Владимир 13 1
Горбачева Татьяна 1 1
Самойлова Вероника 1 1
Миляева Ольга 1 1
Штерн Владимир 1 1
Чалая Маргарита 1 1
Кулакова Олеся 1 1
Летунова Ирина 1 1
Стречень Ирина 1 1
Бокун Ирина 1 1
Иваненко Михаил 1 1
Далакян Юлия 4 1
Мандик Игорь 24 1
Собянин Сергей 496 1
Лысенко Эдуард 313 1
Белоусов Андрей 146 1
Назаров Александр 76 1
Федулов Владислав 83 1
Шашкин Алексей 59 1
Чинкова Мария 29 1
Чупшева Светлана 8 1
Пищелко Александр 12 1
Демчинский Андрей 2 1
Галеев Сергей 36 1
Илюшникова Татьяна 13 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46156 57
Россия - РФ - Российская федерация 158624 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8236 2
Москва - Печатники 144 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 167 1
Москва - Северный речной вокзал - Химкинский речной вокзал 8 1
Москва - СЗАО - Тушино 37 1
Европа 24688 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18827 1
Россия - СФО - Новосибирск 4710 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1727 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2154 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1619 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1680 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1713 1
Россия - СФО - Омская область 751 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1593 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1336 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1275 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 747 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 404 1
Москва - Садовое кольцо 156 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 634 1
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 80 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11792 33
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55128 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51385 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32008 19
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 628 17
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6379 17
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 16
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1073 11
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6346 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6698 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26054 9
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8391 8
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7305 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6791 7
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 166 6
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 6
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 880 6
ФНС РФ - Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 154 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9713 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5309 5
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 574 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8553 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7371 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20440 4
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 209 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15277 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17446 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2071 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10771 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4266 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3748 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5318 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 210 3
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 306 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10544 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 949 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6150 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8166 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 86 5
Российская газета 279 1
Мобильные системы 117 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 131 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 78 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 620 3
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1662 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

