Правительство Москвы - Малый бизнес Москвы ГБУ - МБМ ГБУ

ГБУ «Малый бизнес Москвы» и билайн бизнес подписали договор о сотрудничестве нас есть необходимые сервисы для предпринимателя в категории малого бизнеса. Мы рады сотрудничать с ГБУ «Малый бизнес Москвы», это наш очередной вклад в развитие сектора малого бизнеса не тольк

Проект «Малый бизнес Москвы» представил новый сервис для предпринимателей лняться новыми бонусами партнеров проекта. Сервис доступен зарегистрированным пользователям портала mbm.mos.ru.

Востребованность онлайн-сервисов проекта «Малый бизнес Москвы» выросла в три раза товке декларации по упрощенной системе налогообложения. Все эти инструменты представлены на портале mbm.mos.ru. «С января по апрель 2022 г. сервисами портала воспользовались почти 45 тыс. раз —

В Москве за 2021 год зарегистрировано более 142 тысяч новых ИП и компаний альный налоговый режим. Получить консультацию можно несколькими способами. Первый — онлайн на сайте mbm.mos.ru. Для этого необходимо открыть в верхнем левом углу сайта вкладку «Меню» и выбрать

Наталья Сергунина: Более 100 тыс. раз с начала года воспользовались предприниматели поддержкой МБМ идуальная траектория развития». Ее можно построить в блоке «Рекомендации» личного кабинета на сайте mbm.mos.ru. Этим инструментом пользуются более 5200 человек. Онлайн-возможности для бизнеса Р

Онлайн-бизнес, ритейл и ИТ вошли в тройку самых популярных направлений у предпринимателей Москвы ла в столице стали онлайн-бизнес, ИТ-сфера и розничная торговля. К такому выводу пришли специалисты ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) после опроса своей аудитории ― будущих и действующих предприн

Онлайн-бизнес, ритейл и ИТ вошли в тройку самых популярных направлений у предпринимателей Москвы ла в столице стали онлайн-бизнес, ИТ-сфера и розничная торговля. К такому выводу пришли специалисты ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) после опроса своей аудитории ― будущих и действующих предприн

В Москве запустили спецпроект для социально ориентированного бизнеса На столичном портале для малого бизнеса mbm.mos.ru запустили специальный проект «Социальное предпринимательство: особое внимание горо

Более 27 тысяч предпринимателей с начала 2021 года стали участниками бесплатных обучающих мероприятий проекта «Малый бизнес Москвы» Московские предприниматели и те, кто только делает первые шаги в этом направлении, могут пройти бизнес-обучение бесплатно в рамках масштабной комплексной поддержки от ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ). Заммэра Наталья Сергунина отметила, что знания, которыми с участниками делятся топовые спикеры, помогут развить свое дело и оптимизировать бизнес-процессы. «Более 27

Предприниматели более миллиона раз воспользовались программами поддержки проекта «Малый бизнес Москвы» Проект ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ), который появился в 2012 г., продолжает набирать популярность

Московские власти открыли онлайн-сервис по выдаче субсидий малому и среднему бизнесу от компаний малого и среднего бизнеса на получение городских субсидий. Прием заявок, как сказано на сайте мэра Москвы, реализован на официальном портале Государственного бюджетного учреждения (ГБУ) «Малый бизнес Москвы». Для получения субсидий предпринимателям необходимо загрузить на сайт пакет документов и заверить каждый из них при помощи квалифицированной электронной подписи. Чтобы избе

МГТС и агентство «Малый бизнес Москвы» запускают программу по поддержке малого и среднего бизнеса «Московская городская телефонная сеть» (МГТС) сообщила о запуске совместной программы с ГБУ «Малый бизнес Москвы», состоящей из пакета телекоммуникационных услуг по специальной цене