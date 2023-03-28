DDoS-атак) на ГИС «Меркурий». Об этом CNews сообщили представители «Контура». За последний год сайт Россельхознадзора и его системы подвергались DDoS-атакам. Это воздействия злоумышленников, из

рные сопроводительные документы - прим. CNews) в течение нескольких суток», — говорится в сообщении Россельхознадзора . Редакция ждет ответа от представителей «Мираторга», сможет ли холдинг бесп

иона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка. Разработка ИИ-подсистемы для ведомственного web-портала Россельхознадзора с целью анализа сведений из ФГИС «ВетИС» проводилась в четыре этапа, в ходе

ws сообщили в E-Com. Заявление о соглашении на сайте ведомства опубликовал заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов. Предметом соглашения, по его словам, является интеграция ФГ

осток»), в течение 2015 г. будет предоставлять широкополосный доступ в интернет (ШПД) подразделению Россельхознадзора в селе Бугаевка Кантемировского района Воронежской области. «Наша компания

ий, а также улучшение координации деятельности центрального аппарата и подведомственных организаций Россельхознадзора . Перед специалистами ведомства стояла задача в кратчайший срок обеспечить в

(ЭОС) сообщила о том, что Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору ( Россельхознадзор ) по Омской области приобрело лицензии на дополнительные рабочие места подсис

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Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу закупает вычислительную технику, компьютеры, мониторы, принтеры в форме запроса котировок. Дата про