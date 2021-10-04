Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Россельхознадзор РФ
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору


04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 1
06.07.2021 ИТ-системы обязательного медстрахования России переезжают в «Гособлако» за 1,4 миллиарда 1
19.05.2021 «Сбер» и Минсельхоз внедряют цифровые решения в АПК 1
03.02.2021 Как искусственный интеллект поможет российским спасателям, экологам и таможенникам 3
18.01.2021 АСИ включило московский проект для предпринимателей в число лучших региональных практик 1
16.12.2020 Для российских регионов построили облачный конструктор электронных госуслуг 1
07.12.2020 Государство сократит в три раза расходы на искусственный интеллект: на что потратят оставшиеся 36 млрд руб 1
10.11.2020 «Волконский» перешел на цифровую платформу управления на базе Microsoft Dynamics 365 1
09.11.2020 В России протестирована система температурного контроля при грузоперевозках 2
17.08.2020 «Контур» перевел Красноярский референтный центр Россельхознадзора на электронный документооборот 1
24.07.2020 Государство становится одним из драйверов цифровизации транспорта 1
23.03.2020 В России срочно создается система слежки за зараженными коронавирусом 1
10.02.2020 Электронные документы для водителей в России начнут выдавать до конца 2021 года 1
06.01.2020 Власти рассмотрят идеи «Мегафона» по сбору данных с опасных промобъектов России за его счет 1
17.10.2019 B2B-маркетплейс «на_полке» автоматизировал работу с системой «Меркурий» 2
17.09.2019 «Корус консалтинг» поможет производителям молочной продукции с маркировкой 2
15.07.2019 В России запущен «пилот» по маркировке молочной продукции 1
01.07.2019 Власти ввели электронные сертификаты на сыр и сгущенку 4
05.06.2019 МВД назвали самым информационно открытым министерством России 1
04.06.2019 Минкомсвязи устранит бардак в закупках ИТ госорганами и «призовет к ответу» госкопорации и госкомпании 1
19.12.2018 ISBC получила право на реализацию в России пилотных проектов по учету и идентификации животных 1
07.12.2018 METRO Cash&Carry присоединился к созданию Национального каталога товаров 1
06.12.2018 Хакеры RTM атаковали банки и другие организации от лица госучреждений 1
21.11.2018 ОТР получил лицензию ФСБ на защиту конфиденциальной информации 1
19.11.2018 «Магнит» присоединился к созданию Национального каталога товаров 1
09.06.2018 ЦРПТ запустит тестовую платформу для Национального каталога товаров 1
09.04.2018 «Корус Консалтинг СНГ» отчитался о росте чистой прибыли на 115% по итогам 2017 года 1
29.03.2018 Maykor-GMCS настроит интеграцию сети «Кораблик» с ФГИС «Меркурий» 1
20.02.2018 «Ростелеком» и Россельхознадзор переводят ветеринарные документы в электронный вид 4
05.12.2017 Россельхознадзор обвинил «Пепси-Колу» в хакерской атаке 11
24.11.2017 Переход на ГИС «Меркурий» продлят до 1 июля 2018 1
31.07.2017 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2017 г. 1
04.07.2017 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2017 г. 2
28.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
22.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
15.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
09.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
28.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
15.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
03.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1

Публикаций - 65, упоминаний - 101

Россельхознадзор РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 6
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 5
ДИТ Москвы - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 10 4
VideoMost - ВидеоМост 191 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 2
Data Matrix 52 2
Microsoft Corporation 11127 2
Восход ФГБУ НИИ 366 2
SAP SE 3216 2
АйТи 752 1
Jolla - Sailfish Holding 58 1
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 1
Ramax - Рамакс 62 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Казахтелеком 204 1
ISBC Group - Интеллектуальные системы управления бизнесом 27 1
Ланит Интеграция 101 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Maykor-GMCS 44 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 1
Сбербанк Деловая среда 37 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
НТС СофтТелематика 2 1
АйТи Мониторинг - IT Monitoring 3 1
Mirantis - Мирантис 21 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
Cisco Systems 2049 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
IBM 3551 1
3761 1
Oracle Corporation 3356 1
Корус Консалтинг ГК 807 1
iCore 45 1
Крок 1221 1
ОТР 135 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Лента - Сеть розничной торговли 189 2
X5 Group 599 2
Сбербанк Восточно-Сибирский банк 4 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 1
Национальные приоритеты АНО 5 1
Вакинское АГРО 3 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 1
Шахунское молоко 1 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
Кораблик 33 1
Сбербанк Факторинг 18 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет 22 1
Unilever - Юнилевер Русь 55 1
Сбербанк Лизинг 23 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 1
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 1
Почта России ПАО 1574 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 20
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 11
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 8
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 7
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 6
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 202 5
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 5
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 5
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 81 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 4
Правительство РФ 2207 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
Счётная палата РФ 460 3
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 60 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 3
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 3
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 3
Роскачество - Российская система качества 16 3
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 2
Федеральное казначейство России 766 2
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 2
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 23 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 4 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 4
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 2
OpenCertificate - сервис для передачи и хранения всех видов сертификатов и разрешительных документов 6 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 90 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 81 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
RTM - Release To Manufacturing - Выпуск в производство 36 1
3G - Стандарт мобильной связи 3744 1
Industrial Ethernet для применения в промышленности 9 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1006 1
OpenStack 347 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 43 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 11
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 8
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 7
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 7
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 7
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 7
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 7
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 14 3
Linux OS 4267 3
Microsoft Windows 854 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
ЭВСД - Электронные ветеринарные сопроводительные документы 3 2
Масштаб IP-АТС Александрит 11 1
GMCS Платформа ВерЭкс (VerEx) 8 1
Корус Pro Store - система управления товародвижением в несетевой рознице 1 1
Корус ОФД 4 1
Microsoft Dynamics 194 1
Сберкорус Корус Каталог 4 1
Федеральный ситуационный центр электронного правительства 2 1
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 4 1
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 21 1
Сберкорус Вет.Коннект 2 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 23 1
Госуслуги - Суперсервисы - Безбумажные перевозки пассажиров и грузов 5 1
ЕГИС ОТБ - Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности 5 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
ReactOS 9 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
ЕГПСД РФ - Единая государственная платформа сбора данных промышленного интернета вещей 4 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 1
ГИС ТОР КНД - Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности 7 1
Apple macOS 930 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 1
Java - Язык программирования 1178 1
Microsoft SQL Server 797 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 459 1
Сбербанк Лизинг E-Leasing 4 1
Четвернин Алексей 651 7
Козырев Алексей 270 5
Кучин Сергей 22 5
Чукарин Алексей 56 4
Путин Владимир 1828 3
Дубин Михаил 38 2
Елистратов Николай 90 2
Силуанов Антон 52 2
Мишустин Михаил 302 2
Вершков Сергей 5 1
Ильин Александр 10 1
Пауков Сергей 7 1
Коровин Сергей 4 1
Мельников Евгений 9 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Дю Игорь 1 1
Петерманн Кристина 1 1
Урывская Лидия 5 1
Фурсин Алексей 100 1
Коспанов Арман 5 1
Облетников Борис 2 1
Александров Александр 18 1
Буленков Дмитрий 13 1
Парахин Виктор 4 1
Казаринов Дмитрий 6 1
Аветисян Армен 41 1
Третьяков Дмитрий 3 1
Решетков Александр 5 1
Асланян Ани 5 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Собянин Сергей 211 1
Никифоров Николай 1126 1
Белоусов Андрей 53 1
Юсупов Реваз 22 1
Голикова Татьяна 39 1
Мантуров Денис 56 1
Аксельрод Илья 15 1
Кириллов Андрей 7 1
Семичастнова Наталья 12 1
Русаков Дмитрий 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 8
Россия - Республика Мордовия 388 7
Россия - Ростовская область 864 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 2
Беларусь - Белоруссия 2095 2
Украина 3378 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
Россия - Калининградская область 539 1
Арктика 141 1
Россия - Красноярский край 667 1
Россия - Иркутская область 547 1
Литва - Литовская Республика 330 1
Россия - Республика Хакасия 251 1
Россия - Норильск - Норильский промышленный район 139 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
Европа Центральная 106 1
ФНП - Федеральная нотариальная палата 30 1
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 1
ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога 15 1
Россия - Курская область 340 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - Владивосток 866 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 1
Армения - Республика 689 1
Южная Корея - Республика 1465 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Европа 3774 1
Казахстан - Республика 2641 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 2
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 357 1
23ABC News 55 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
TAdviser Report 6 2
CNews Analytics 1991 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766234, в очереди разбора - 669920.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще