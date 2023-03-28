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Россельхознадзор РФ Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
СОБЫТИЯ
|28.03.2023
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Россельхознадзор и «СКБ Контур» перевели взаимодействие на безопасный канал связи L3 VPN
DDoS-атак) на ГИС «Меркурий». Об этом CNews сообщили представители «Контура». За последний год сайт Россельхознадзора и его системы подвергались DDoS-атакам. Это воздействия злоумышленников, из
|22.03.2022
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Хакеры заблокировали данные огромного российского агрохолдинга
рные сопроводительные документы - прим. CNews) в течение нескольких суток», — говорится в сообщении Россельхознадзора. Редакция ждет ответа от представителей «Мираторга», сможет ли холдинг бесп
|28.01.2022
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«Сбер» внедрил ИИ-решения в информационную систему Россельхознадзора
иона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка. Разработка ИИ-подсистемы для ведомственного web-портала Россельхознадзора с целью анализа сведений из ФГИС «ВетИС» проводилась в четыре этапа, в ходе
|17.08.2020
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«Контур» перевел Красноярский референтный центр Россельхознадзора на электронный документооборот
Красноярский референтный центр Россельхознадзора перешел на электронный документооборот. Решение для 1С интегрировала ГК «СК
|20.02.2018
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«Ростелеком» и Россельхознадзор переводят ветеринарные документы в электронный вид
через универсальный шлюз «Ветис.API» путем создания клиентского программного модуля.«Сотрудничество Россельхознадзора с «Ростелекомом» позволит предлагать клиентам широкий набор интеграционных
|05.12.2017
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Россельхознадзор обвинил «Пепси-Колу» в хакерской атаке
сийского ведомства с целью получения секретной информации. Как пояснила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, в распоряжении PepsiCo оказался внутренний документ ведомства,
|28.03.2017
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ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017»
лег Соколов, министр информатизации и связи Республики Мордовия; Максим Степанов, заместитель начальника отдела, Федеральное казначейство; Владимир Казеко, начальник отдела информационных технологий, Россельхознадзор; Юрий Парфенов, начальник отдела развития систем идентификации личности Департамента реализации стратегических проектов, Минкомсвязи России; Федор Цариковский, директор ИТЦ ФАС
|22.03.2017
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ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017»
лег Соколов, министр информатизации и связи Республики Мордовия; Максим Степанов, заместитель начальника отдела, Федеральное казначейство; Владимир Казеко, начальник отдела информационных технологий, Россельхознадзор; Юрий Парфенов, начальник отдела развития систем идентификации личности Департамента реализации стратегических проектов, Минкомсвязи России; Федор Цариковский, директор ИТЦ ФАС
|12.12.2016
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Россельхознадзор и E-Com переведут ветеринарную сертификацию в электронный вид
ws сообщили в E-Com. Заявление о соглашении на сайте ведомства опубликовал заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов. Предметом соглашения, по его словам, является интеграция ФГ
|06.09.2016
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«Корпорация Парус» внедрит информационную систему управления в Россельхознадзоре
ий. Учет фактических затрат в разрезе учреждений и видов выполняемых работ предоставит специалистам Россельхознадзора возможности для анализа эффективности работы учреждений. Проект, реализуемы
|16.01.2015
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ТТК продлил контракт с Управлением Россельхознадзора в Воронежской области
осток»), в течение 2015 г. будет предоставлять широкополосный доступ в интернет (ШПД) подразделению Россельхознадзора в селе Бугаевка Кантемировского района Воронежской области. «Наша компания
|08.08.2013
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ТТК предоставил услуги связи Управлению Россельхознадзора по Воронежской области
Компания сообщила о начале предоставления услуг связи Управлению Россельхознадзора по Воронежской области В рамках договора «ТТК-Юго-Восток» (ТТК-ЮВ), региона
|21.02.2012
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В подразделениях Россельхознадзора внедрена система ВКС «ВидеоМост»
ий, а также улучшение координации деятельности центрального аппарата и подведомственных организаций Россельхознадзора. Перед специалистами ведомства стояла задача в кратчайший срок обеспечить в
|12.08.2010
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Управление Россельхознадзора по Омской области приобрело дополнительные АМР «Дело-Web»
(ЭОС) сообщила о том, что Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Омской области приобрело лицензии на дополнительные рабочие места подсис
|04.02.2009
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Управление Россельхознадзора по Вологодской области внедряет «Евфрат-Документооборот»
В управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) по Вологодской области стартовало внедрение системы электронного документо
|01.11.2008
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Россельхознадзор ищет поставщика ПО
лнителю контракта будет необходимо предоставить центральному аппарату и территориальным управлениям Россельхознадзора пользовательские права на Desktop Professional (Pro Dsktp Listed Lic/SA Pac
|23.04.2008
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Россельхознадзор Карелии закупает оргтехнику
Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу закупает вычислительную технику, компьютеры, мониторы, принтеры в форме запроса котировок. Дата про
|29.08.2007
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Птичий грипп: Россельхознадзор вводит компартментализацию
Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, в связи с произошедшей в федеральной земле Бавария федеративной республики Германия вспышки высокопатогенного гриппа птиц штамма H5N1 с 28 августа 2007 года Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз из Германии в Россию живой птицы, мяса птицы, всех видов птицеводческой продукции, не прошедших термической обработки, кормов и кормовых доба
|12.07.2007
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Россельхознадзор республики Коми закупает лицензионное ПО
Управление Россельхознадзора по Республике Коми объявило запрос котировок на поставку лицензионного ПО. Лимит финансирования – 490 тыс. руб., дата окончания подачи заявок – 24 июля 2007 года. Необходимо п
|20.02.2007
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Россельхознадзор по Москве и Московской области ищет ИТ-подрядчиков
ерии, в юридическом отделе, в отделе кадров, отделе делопроизводства и других отделах администрации Россельхознадзора). Лот № 7 связан с техническим обслуживанием и ремонтом копировальных аппар
Россельхознадзор РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 11
|Фишер Андрей 75 9
|Бутенко Юрий 65 9
|Казеко Владимир 9 9
|Дюбанов Анатолий 95 8
|Цариковский Федор 32 8
|Соколов Олег 51 8
|Петрушин Андрей 110 8
|Веригин Илья 38 8
|Земской Николай 15 8
|Парфенов Юрий 10 8
|Степанов Максим 10 8
|Кошечкин Константин 11 8
|Дзвинко Роман 18 7
|Лопаткин Герман 104 7
|Гуревич Раиса 16 7
|Звягина Наталья 64 6
|Казарин Станислав 175 6
|Путин Владимир 3454 6
|Мишустин Михаил 787 5
|Ципорин Павел 103 5
|Чукарин Алексей 59 5
|Евраев Михаил 266 5
|Фомичев Олег 139 5
|Никуличев Андрей 43 5
|Козырев Алексей 328 5
|Ермолаев Артем 379 5
|Власов Сергей 101 5
|Авербах Владимир 127 5
|Гуральников Сергей 164 5
|Нечепоренко Юрий 27 5
|Кучин Сергей 27 5
|Соловьев Денис 5 5
|Фенюшин Евгений 26 4
|Разумовский Дмитрий 125 4
|Ложникова Анастасия 5 4
|Данкверт Сергей 4 4
|Чернышенко Дмитрий 581 3
|Солодовников Денис 108 3
|Городилов Михаил 18 3
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