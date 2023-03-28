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Россельхознадзор РФ Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

СОБЫТИЯ


28.03.2023 Россельхознадзор и «СКБ Контур» перевели взаимодействие на безопасный канал связи L3 VPN

DDoS-атак) на ГИС «Меркурий». Об этом CNews сообщили представители «Контура». За последний год сайт Россельхознадзора и его системы подвергались DDoS-атакам. Это воздействия злоумышленников, из
22.03.2022 Хакеры заблокировали данные огромного российского агрохолдинга

рные сопроводительные документы - прим. CNews) в течение нескольких суток», — говорится в сообщении Россельхознадзора. Редакция ждет ответа от представителей «Мираторга», сможет ли холдинг бесп
28.01.2022 «Сбер» внедрил ИИ-решения в информационную систему Россельхознадзора

иона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка. Разработка ИИ-подсистемы для ведомственного web-портала Россельхознадзора с целью анализа сведений из ФГИС «ВетИС» проводилась в четыре этапа, в ходе
17.08.2020 «Контур» перевел Красноярский референтный центр Россельхознадзора на электронный документооборот

Красноярский референтный центр Россельхознадзора перешел на электронный документооборот. Решение для 1С интегрировала ГК «СК
20.02.2018 «Ростелеком» и Россельхознадзор переводят ветеринарные документы в электронный вид

через универсальный шлюз «Ветис.API» путем создания клиентского программного модуля.«Сотрудничество Россельхознадзора с «Ростелекомом» позволит предлагать клиентам широкий набор интеграционных

05.12.2017 Россельхознадзор обвинил «Пепси-Колу» в хакерской атаке

сийского ведомства с целью получения секретной информации. Как пояснила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, в распоряжении PepsiCo оказался внутренний документ ведомства,
28.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017»

лег Соколов, министр информатизации и связи Республики Мордовия; Максим Степанов, заместитель начальника отдела, Федеральное казначейство; Владимир Казеко, начальник отдела информационных технологий, Россельхознадзор; Юрий Парфенов, начальник отдела развития систем идентификации личности Департамента реализации стратегических проектов, Минкомсвязи России; Федор Цариковский, директор ИТЦ ФАС
22.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017»

лег Соколов, министр информатизации и связи Республики Мордовия; Максим Степанов, заместитель начальника отдела, Федеральное казначейство; Владимир Казеко, начальник отдела информационных технологий, Россельхознадзор; Юрий Парфенов, начальник отдела развития систем идентификации личности Департамента реализации стратегических проектов, Минкомсвязи России; Федор Цариковский, директор ИТЦ ФАС
12.12.2016 Россельхознадзор и E-Com переведут ветеринарную сертификацию в электронный вид

ws сообщили в E-Com. Заявление о соглашении на сайте ведомства опубликовал заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов. Предметом соглашения, по его словам, является интеграция ФГ
06.09.2016 «Корпорация Парус» внедрит информационную систему управления в Россельхознадзоре

ий. Учет фактических затрат в разрезе учреждений и видов выполняемых работ предоставит специалистам Россельхознадзора возможности для анализа эффективности работы учреждений. Проект, реализуемы
16.01.2015 ТТК продлил контракт с Управлением Россельхознадзора в Воронежской области

осток»), в течение 2015 г. будет предоставлять широкополосный доступ в интернет (ШПД) подразделению Россельхознадзора в селе Бугаевка Кантемировского района Воронежской области. «Наша компания

08.08.2013 ТТК предоставил услуги связи Управлению Россельхознадзора по Воронежской области

Компания сообщила о начале предоставления услуг связи Управлению Россельхознадзора по Воронежской области В рамках договора «ТТК-Юго-Восток» (ТТК-ЮВ), региона
21.02.2012 В подразделениях Россельхознадзора внедрена система ВКС «ВидеоМост»

ий, а также улучшение координации деятельности центрального аппарата и подведомственных организаций Россельхознадзора. Перед специалистами ведомства стояла задача в кратчайший срок обеспечить в
12.08.2010 Управление Россельхознадзора по Омской области приобрело дополнительные АМР «Дело-Web»

(ЭОС) сообщила о том, что Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Омской области приобрело лицензии на дополнительные рабочие места подсис
04.02.2009 Управление Россельхознадзора по Вологодской области внедряет «Евфрат-Документооборот»

В управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) по Вологодской области стартовало внедрение системы электронного документо
01.11.2008 Россельхознадзор ищет поставщика ПО

лнителю контракта будет необходимо предоставить центральному аппарату и территориальным управлениям Россельхознадзора пользовательские права на Desktop Professional (Pro Dsktp Listed Lic/SA Pac
23.04.2008 Россельхознадзор Карелии закупает оргтехнику

Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу закупает вычислительную технику, компьютеры, мониторы, принтеры в форме запроса котировок. Дата про
29.08.2007 Птичий грипп: Россельхознадзор вводит компартментализацию

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, в связи с произошедшей в федеральной земле Бавария федеративной республики Германия вспышки высокопатогенного гриппа птиц штамма H5N1 с 28 августа 2007 года Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз из Германии в Россию живой птицы, мяса птицы, всех видов птицеводческой продукции, не прошедших термической обработки, кормов и кормовых доба
12.07.2007 Россельхознадзор республики Коми закупает лицензионное ПО

Управление Россельхознадзора по Республике Коми объявило запрос котировок на поставку лицензионного ПО. Лимит финансирования – 490 тыс. руб., дата окончания подачи заявок – 24 июля 2007 года. Необходимо п
20.02.2007 Россельхознадзор по Москве и Московской области ищет ИТ-подрядчиков

ерии, в юридическом отделе, в отделе кадров, отделе делопроизводства и других отделах администрации Россельхознадзора). Лот № 7 связан с техническим обслуживанием и ремонтом копировальных аппар

Публикаций - 143, упоминаний - 206

Россельхознадзор РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 11
Microsoft Corporation 25775 8
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 8
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 7
9594 7
Oracle Corporation 7074 7
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 6
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 53 6
Новые облачные технологии (НОТ) 485 5
VideoMost - ВидеоМост 285 5
Spirit DSP - Спирит Корп 482 5
SAP SE 5601 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 31 4
Cisco Systems 5372 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 3
Минсельхоз РФ - Центр Агроаналитики ФГБУ - АЦ МСХ - Аналитический центр Минсельхоза России - ГВЦ Минсельхоза 13 3
Восход ФГБУ НИИ 721 2
Softline - Софтлайн 3743 2
HP Inc. 5883 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 2
БАРС Груп 579 2
Diasoft - Диасофт 1144 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 2
ОТР ГК - ОТР 2000 227 2
HTC Corporation 1512 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Ростелеком - РТЛабс 210 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 2
Галактика - Корпорация 1545 2
ГЛОНАСС АО 278 2
ФОРС - Центр разработки 703 2
АйТи 1519 2
Data Matrix - Дата Матрикс 91 2
Promt - Промт 323 2
Минздрав РФ - НЦЭСМП ФГБУ МЗРФ - Научный центр экспертизы средств медицинского применения 12 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
Почта России ПАО 2370 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 39 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Мособлэнерго - Московская областная энергосетевая компания 7 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
BMW Group 482 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Газпром нефть 725 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 46 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 63 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 1
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 35 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 46
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 41
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 31
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 25
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 24
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 23
Федеральное казначейство России 1949 21
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 21
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 20
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 19
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 18
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 18
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 17
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 17
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 17
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 17
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 15
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 14
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 14
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 13
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 12
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 12
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 12
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 11
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 10
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 10
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 9
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 8
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 90 8
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 8
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 8
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 8
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 8
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 8
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 8 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
Российская академия радио - РАР 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 52
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 40
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 31
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 24
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 22
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 22
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 18
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 14
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 14
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 12
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 11
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 11
Оповещение и уведомление - Notification 5945 11
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 8
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 7
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 787 7
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 7
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 7
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 7
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 6
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 6
Электронный документ - Electronic document 1579 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 5
Оцифровка - Digitization 5185 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 20
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 17
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 14
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 13
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 9
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 9
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 92 9
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 34 8
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 8
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 11 8
Новые облачные технологии - МойОфис 958 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
Россельхознадзор РФ - ЭВСД - Электронные ветеринарные сопроводительные документы - Единое хранилище сведений по государственному ветеринарному надзору 10 6
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 5
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 5
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 4
Microsoft Windows 16882 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
ФГИС Меркурий ВетИС.API 15 4
Linux OS 11533 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 3
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 3
Microsoft Dynamics 1197 3
ЦРПТ - КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 45 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 3
ГИС ТОР КНД - Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности 16 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
Microsoft Office 4170 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 2
Microsoft Windows XP 2431 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 187 2
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 141 2
Diasoft Flextera Framework - Diasoft Framework 21 2
Шадаев Максут 1210 11
Фишер Андрей 75 9
Бутенко Юрий 65 9
Казеко Владимир 9 9
Дюбанов Анатолий 95 8
Цариковский Федор 32 8
Соколов Олег 51 8
Петрушин Андрей 110 8
Веригин Илья 38 8
Земской Николай 15 8
Парфенов Юрий 10 8
Степанов Максим 10 8
Кошечкин Константин 11 8
Дзвинко Роман 18 7
Лопаткин Герман 104 7
Гуревич Раиса 16 7
Звягина Наталья 64 6
Казарин Станислав 175 6
Путин Владимир 3454 6
Мишустин Михаил 787 5
Ципорин Павел 103 5
Чукарин Алексей 59 5
Евраев Михаил 266 5
Фомичев Олег 139 5
Никуличев Андрей 43 5
Козырев Алексей 328 5
Ермолаев Артем 379 5
Власов Сергей 101 5
Авербах Владимир 127 5
Гуральников Сергей 164 5
Нечепоренко Юрий 27 5
Кучин Сергей 27 5
Соловьев Денис 5 5
Фенюшин Евгений 26 4
Разумовский Дмитрий 125 4
Ложникова Анастасия 5 4
Данкверт Сергей 4 4
Чернышенко Дмитрий 581 3
Солодовников Денис 108 3
Городилов Михаил 18 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 108
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 33
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 15
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 12
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 11
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 10
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 10
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Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 9
Россия - ПФО - Самарская область 1577 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 8
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Россия - СЗФО - Вологодская область 794 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
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Европа 24964 6
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Германия - Федеративная Республика 13221 5
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 5
Южная Корея - Республика 7052 4
Япония 13807 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 4
Россия - УФО - Тюменская область 1365 4
Россия - ЦФО - Липецкая область 630 4
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 4
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 4
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 4
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 3
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 425 3
Украина 7928 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 3
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Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 3
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 20
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 6
Энергетика - Energy - Energetically 5855 6
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 6
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НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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