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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россельхознадзор РФ
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 65, упоминаний - 101
Россельхознадзор РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 7
|Козырев Алексей 270 5
|Кучин Сергей 22 5
|Чукарин Алексей 56 4
|Путин Владимир 1828 3
|Дубин Михаил 38 2
|Елистратов Николай 90 2
|Силуанов Антон 52 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Вершков Сергей 5 1
|Ильин Александр 10 1
|Пауков Сергей 7 1
|Коровин Сергей 4 1
|Мельников Евгений 9 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Дю Игорь 1 1
|Петерманн Кристина 1 1
|Урывская Лидия 5 1
|Фурсин Алексей 100 1
|Коспанов Арман 5 1
|Облетников Борис 2 1
|Александров Александр 18 1
|Буленков Дмитрий 13 1
|Парахин Виктор 4 1
|Казаринов Дмитрий 6 1
|Аветисян Армен 41 1
|Третьяков Дмитрий 3 1
|Решетков Александр 5 1
|Асланян Ани 5 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Собянин Сергей 211 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Белоусов Андрей 53 1
|Юсупов Реваз 22 1
|Голикова Татьяна 39 1
|Мантуров Денис 56 1
|Аксельрод Илья 15 1
|Кириллов Андрей 7 1
|Семичастнова Наталья 12 1
|Русаков Дмитрий 3 1
|TAdviser Report 6 2
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766234, в очереди разбора - 669920.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766234, в очереди разбора - 669920.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru