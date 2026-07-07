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УрФУ Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина — один из крупнейших вузов страны, который реализует более 300 образовательных программ. Статус федерального университета приобрел в 2010 году, когда на базе классического университета (УрГУ) и политехнического университета (УГТУ-УПИ) был создан УрФУ. В Уральском университете учатся более 40 тысяч студентов.

СОБЫТИЯ


07.07.2026 AIRI, Сбербанк и УрФУ открыли лабораторию ИИ в промышленности

енные предприятия, инженерная школа и реальный спрос на технологии. Совместная лаборатория «Сбера», УрФУ и AIRI объединит экспертизу банка, фундаментальную науку и современные исследования в об
10.04.2026 «Ростелеком» завершил ключевой этап цифровой трансформации документооборота в УрФУ

окументооборота в Уральском федеральном университете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ). Сервис «Электронное личное дело» введен в опытную эксплуатацию на мощностях облачного

10.04.2026 «Ростелеком» помогает уральским вузам перейти на технологии будущего

окументооборота в Уральском федеральном университете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ). Сервис «Электронное личное дело» введен в опытную эксплуатацию на мощностях облачного

19.03.2026 GreenData и УрФУ будут совместно развивать практико-ориентированное образование в сфере ИТ

тформы GreenData и Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) объединяют усилия для развития практико-ориентированного образования. В рамках подписан
05.03.2026 Pragmacore интегрирована в учебный курс УрФУ по строительным технологиям

В Уральском федеральном университете (УрФУ) завершился курс «Информационные технологии в строительстве», стартовавший в сентябре 20
28.01.2026 Comindware и Бизнес-школа УрФУ договорились о развитии сотрудничества в сфере подготовки управленческих кадров

для освоения современных инструментов управления бизнес-процессами, — сказала директор Бизнес-школы УрФУ Лариса Малышева. — Мы специализируемся на подготовке управленческих кадров через програм
24.10.2025 «Ланит» помогает с подготовкой инженерных кадров в УрФУ

урсов для студентов и магистрантов передовой инженерной школы Уральского федерального университета (УрФУ). Программы были направлены на освоение и развитие навыков и компетенций для проектирова
17.09.2025 «Лаб СП» запустила магистратуру по цифровой металлургии на базе УРФУ

В УРФУ появилась возможность освоить ИИ в промышленности и закончить магистратуру по программе

25.07.2025 «Контур» и УрФУ запускают именную стипендию для талантливых первокурсников ФИИТ ​

«Контур» вместе с Уральским федеральным университетом (УрФУ) запускает новую именную стипендию для первокурсников направления «Фундаментальная инфор
17.07.2025 В России синтезирован в полтора раза более яркий люминофор для томографов на замену импортному

Новый метод синтеза Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с тюменскими и красноярскими коллегами разработали новый метод синтеза люмино
24.12.2024 Нижнетагильский технологический институт (филиал) УрФУ имени Б.Н. Ельцина переходит на отечественное ПО

нститут (филиал) Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) делится промежуточными результатами миграции с западных решений на отечественное програ
03.09.2024 УЦСБ открыл вторую лабораторию кибербезопасности в УрФУ

зопасности УЦСБ. На церемонии открытия официальный старт новой образовательной площадке дали ректор УрФУ Виктор Кокшаров, заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, директор ИЕ
17.07.2024 УрФУ запускает сетевую магистерскую программу в сфере искусственного интеллекта

ую магистерскую программу «Прикладной искусственный интеллект». Соглашение об этом подписали ректор УрФУ Виктор Кокшаров и генеральный директор, вице-канцлер NIBM Д.М.А. Куласурия. Об этом CNew
12.07.2024 «СКБ Контур», Уральский федеральный университет и Yandex Cloud заключили стратегическое партнерство по подготовке ИТ-специалистов

сь о стратегическом партнерстве. Генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных, первый проректор УрФУ Сергей Кортов и директор по национальным и стратегическим проектам Yandex Cloud Анна Лем
11.07.2024 «СКБ Контур» и УрФУ разработают модель ускоренного развития специалистов

«СКБ Контур» и УрФУ заключили соглашение о сотрудничестве на пять лет. ИТ-компания и университет будут ускор
05.07.2024 Ученые УрФУ разработают межсетевой экран

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) ведут разработку межсетевого экрана, который позволит защитить компьютеры от таких видо
26.06.2024 Simetra оснастила Уральский федеральный университет российской цифровой платформой RITM³

ю платформу RITM³, в Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ). Программное обеспечение будет применяться в Институте строительства и архитектуры на к
26.03.2024 «МегаФон» назвал самые популярные вузы у абитуриентов Свердловской области

а публикуют списки зачисленных. В 2023 г. поступающие свердловчане проявляли максимальный интерес к УрФУ, среди московских вузов лидировал РГППУ. «Подготовиться к поступлению в вуз, особенно на
28.04.2023 Инжиниринговый центр УрФУ сдал проект по программе обратного инжиниринга критических комплектующих

Инжиниринговый центр цифровых технологий машиностроения Уральского федерального университета (ИЦЦТМ УрФУ) завершил разработку конструкторской документации в рамках программы реверс-инжиниринга

06.12.2022 Softline провела обследование АРМ Уральского федерального университета и предложила дорожную карту перехода на отечественное ПО

цифровой трансформации и информационной безопасности Softline обследовал рабочие места сотрудников УрФУ и разработал планкарту внедрения отечественного ПО для университета. К 2025 г. запланиро
20.07.2022 УрФУ выиграл грант на создание и развитие центра инженерных разработок

комплектующих появится в Уральском федеральном университете. Программа создания и развития центра в УрФУ была поддержана Минпромторгом России в рамках конкурса по постановлению Правительства РФ
31.03.2022 «Национальная платформа» и УрФУ приступают к совместной подготовке специалистов по ERP-платформе «Ма-3»

р компании «Национальная платформа» Андрей Зарипов сказал: «Консультационные семинары для студентов УрФУ проводятся экспертами компании «Национальная платформа» в дистанционном формате. В рамка
11.02.2022 «Контур» поможет восполнить дефицит ИТ-кадров в регионе с помощью совместных проектов с УрФУ

ИТ-разработчик «Контур» и Уральский федеральный университет (УрФУ) усилят совместные проекты по подготовке ИТ-специалистов для высокотехнологичных уральск
18.01.2022 «Дистант», стартапы и цифровая среда: в Уральском федеральном университете запустили лабораторию кибербезопасности

больше не «говорящая голова», привязанная к конкретной точке. Не могла не порадовать преподавателей УрФУ и другая функция — теперь запись лекции не нужно долго и мучительно монтировать и улучша
17.05.2021 Huawei и УрФУ подписали соглашение о сотрудничестве

Huawei и Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) договорились о сотрудничестве в области подготовки специалистов по информационно-коммун
23.08.2019 Softline помогла УрФУ оптимизировать ИТ-инфраструктуру

же нивелировать риски, связанные с санкциями за использование нелицензионных программных продуктов. УрФУ – один из ведущих вузов России, в котором обучается более 35 тыс. студентов, более 3 тыс
10.07.2018 Samsung подписала соглашение об открытии «IoT Академии Samsung» в УрФУ

лашение о сотрудничестве по совместной реализации образовательной программы «IoT Академия Samsung». УрФУ вошел в число новых вузов-партнеров этой программы. В сентябре 2018 г. на базе университ
09.07.2018 SAP и ТМК откроют центр инноваций в Уральском федеральном университете

SAP, ТМК и Уральский федеральный университет (УрФУ, Екатеринбург) заключили соглашение, в котором выразили намерение открыть в вузе инновац
29.03.2017 Ученые УрФУ работают над созданием чипов нового поколения

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) ведут исследования, позволяющие создать компьютерные процессоры, которые в несколько де
24.08.2016 Ученые УрФУ научат контролировать стресс при помощи игры на телефоне

Сотрудники лаборатории нейротехнологии департамента психологии УрФУ научат людей расширять возможности человеческого мозга и контролировать стресс при помощ
26.07.2016 Delta Electronics обеспечила бесперебойным питанием ЦОД Уральского федерального университета им. Б. Ельцина

ектр РС» реализовали проект по строительству Центра обработки данных (ЦОД) на территории ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» в г. Екатеринбург, в рамках которого была

07.12.2015 Команда из Уральского федерального университета заняла первое место в полуфинале Чемпионата мира по программированию

Команда УрФУ Dandelion, которая готовится к соревнованиям в тренировочном центре компании «СКБ Контур
20.07.2015 УрФУ построил систему бизнес-анализа и прогнозирования KPI

тую работу аналитиков. В ситуации контроля за KPI со стороны Международного совета проекта «5-100», УрФУ решил внедрить систему бизнес-анализа IBM Cognos. Для создания системы пригласили Группу
30.01.2015 В УрФУ открылся центр обработки данных

В Уральском федеральном университете (УрФУ) в корпусе на ул. Софьи Ковалевской, 5 открылся центр обработки данных (ЦОД) мощностью 1
30.01.2015 В Уральском федеральном университете открылся новый ЦОД

временных вычислительных мощностей и систем хранения данных. Директор по информационным технологиям УрФУ Ирина Богданович поблагодарила на открытии центра инженерные службы университета, которы
15.08.2014 «Галактика ИТ» и «Доктайп» оценили результаты проекта внедрения Directum в УрФУ

я системы Directum в Уральском федеральном университете им. первого президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) компании «Галактика ИТ» (Санкт-Петербург) и «Доктайп» (Екатеринбург) — партнеры компани
14.07.2014 Panasonic оснастит новый музей УрФУ проекционной техникой, панелями и камерами видеонаблюдения

ю проекторов Panasonic. Технологии Panasonic найдут применение и при создании колернингового центра УрФУ, проект которого сейчас находится в разработке. «Сотрудничество с образовательными учреж
11.07.2014 УрФУ и «СКБ Контур» подписали меморандум о сотрудничестве по созданию университетского технополиса

Уральский федеральный университет (УрФУ) и ИТ-компания «СКБ Контур» подписали меморандум о сотрудничестве по созданию технополис
08.07.2014 УрФУ и «СКБ Контур» модернизировали курс для будущих разработчиков

Институт математики и компьютерных наук Уральского федерального университета (ИМКН УрФУ) начал прием документов на новый учебный год. Набор идет на несколько направлений, среди
15.04.2014 В УрФУ пройдет финал единственной в России университетской олимпиады по ИБ

ТГУ (Томск), НИЯУ МИФИ (Москва). Задания для финала разработали екатеринбуржцы — команда-сообщество УрФУ «Хакердом», входящая в десятку лучших мировых команд и в тройку российских лидеров. Соре

Публикаций - 222, упоминаний - 374

УрФУ и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 29
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 19
Ростелеком 10948 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 13
МегаФон 10742 13
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 8
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 125 7
ИРИТ - Институт радиоэлектроники и информационных технологий 8 7
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 118 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Yandex B2B Tech - Яндекс Б2Б Тех 146 5
SAP SE 5601 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
Microsoft Corporation 25775 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
UDV group - ЮДВ групп 55 4
Крок - Croc 1964 3
Schneider Electric 614 3
SAP CIS - САП СНГ 868 3
Naumen - Наумен 752 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 3
Открытые технологии 732 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
НКК - Национальная платформа - 55 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Softline - Софтлайн 3743 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
SAS Institute 1082 2
Directum - Директум 1268 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 2
Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 120 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 19
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Альфа-Банк 1979 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Газпром нефть 725 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
Ак Барс Банк 283 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 2
Superjob - Суперджоб 858 2
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 22 2
Синара ГК - Sinara Group 124 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 2
Технопарк-Мордовия 17 2
Кузбасский технопарк - Кузбасский технологический парк 15 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
Газпром ПАО 1493 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 1
Coursera 65 1
Протек - Центр внедрений 62 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
GFG - Lamoda - Купишуз 219 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 22
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 16
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 10
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 91 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 3
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 54 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 2
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 2
АТР АНО - Агентство по технологическому развитию 24 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
РНФ - Российский научный фонд 201 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
Федеральное казначейство России 1949 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
СОВО - Содружество онлайн-высшего образования 1 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 56
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 50
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 45
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 41
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 34
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 30
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 30
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 28
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 26
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 25
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 22
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 18
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 15
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 13
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 13
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 13
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 12
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 12
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2082 12
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 11
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 11
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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