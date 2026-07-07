УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

AIRI, Сбербанк и УрФУ открыли лабораторию ИИ в промышленности енные предприятия, инженерная школа и реальный спрос на технологии. Совместная лаборатория «Сбера», УрФУ и AIRI объединит экспертизу банка, фундаментальную науку и современные исследования в об

«Ростелеком» завершил ключевой этап цифровой трансформации документооборота в УрФУ окументооборота в Уральском федеральном университете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ). Сервис «Электронное личное дело» введен в опытную эксплуатацию на мощностях облачного

«Ростелеком» помогает уральским вузам перейти на технологии будущего окументооборота в Уральском федеральном университете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ). Сервис «Электронное личное дело» введен в опытную эксплуатацию на мощностях облачного

GreenData и УрФУ будут совместно развивать практико-ориентированное образование в сфере ИТ тформы GreenData и Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) объединяют усилия для развития практико-ориентированного образования. В рамках подписан

Pragmacore интегрирована в учебный курс УрФУ по строительным технологиям В Уральском федеральном университете (УрФУ) завершился курс «Информационные технологии в строительстве», стартовавший в сентябре 20

Comindware и Бизнес-школа УрФУ договорились о развитии сотрудничества в сфере подготовки управленческих кадров для освоения современных инструментов управления бизнес-процессами, — сказала директор Бизнес-школы УрФУ Лариса Малышева. — Мы специализируемся на подготовке управленческих кадров через програм

«Ланит» помогает с подготовкой инженерных кадров в УрФУ урсов для студентов и магистрантов передовой инженерной школы Уральского федерального университета (УрФУ). Программы были направлены на освоение и развитие навыков и компетенций для проектирова

«Лаб СП» запустила магистратуру по цифровой металлургии на базе УРФУ В УРФУ появилась возможность освоить ИИ в промышленности и закончить магистратуру по программе

«Контур» и УрФУ запускают именную стипендию для талантливых первокурсников ФИИТ ​ «Контур» вместе с Уральским федеральным университетом (УрФУ) запускает новую именную стипендию для первокурсников направления «Фундаментальная инфор

В России синтезирован в полтора раза более яркий люминофор для томографов на замену импортному Новый метод синтеза Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с тюменскими и красноярскими коллегами разработали новый метод синтеза люмино

Нижнетагильский технологический институт (филиал) УрФУ имени Б.Н. Ельцина переходит на отечественное ПО нститут (филиал) Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) делится промежуточными результатами миграции с западных решений на отечественное програ

УЦСБ открыл вторую лабораторию кибербезопасности в УрФУ зопасности УЦСБ. На церемонии открытия официальный старт новой образовательной площадке дали ректор УрФУ Виктор Кокшаров, заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, директор ИЕ

УрФУ запускает сетевую магистерскую программу в сфере искусственного интеллекта ую магистерскую программу «Прикладной искусственный интеллект». Соглашение об этом подписали ректор УрФУ Виктор Кокшаров и генеральный директор, вице-канцлер NIBM Д.М.А. Куласурия. Об этом CNew

«СКБ Контур», Уральский федеральный университет и Yandex Cloud заключили стратегическое партнерство по подготовке ИТ-специалистов сь о стратегическом партнерстве. Генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных, первый проректор УрФУ Сергей Кортов и директор по национальным и стратегическим проектам Yandex Cloud Анна Лем

«СКБ Контур» и УрФУ разработают модель ускоренного развития специалистов «СКБ Контур» и УрФУ заключили соглашение о сотрудничестве на пять лет. ИТ-компания и университет будут ускор

Ученые УрФУ разработают межсетевой экран Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) ведут разработку межсетевого экрана, который позволит защитить компьютеры от таких видо

Simetra оснастила Уральский федеральный университет российской цифровой платформой RITM³ ю платформу RITM³, в Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ). Программное обеспечение будет применяться в Институте строительства и архитектуры на к

«МегаФон» назвал самые популярные вузы у абитуриентов Свердловской области а публикуют списки зачисленных. В 2023 г. поступающие свердловчане проявляли максимальный интерес к УрФУ, среди московских вузов лидировал РГППУ. «Подготовиться к поступлению в вуз, особенно на

Инжиниринговый центр УрФУ сдал проект по программе обратного инжиниринга критических комплектующих Инжиниринговый центр цифровых технологий машиностроения Уральского федерального университета (ИЦЦТМ УрФУ) завершил разработку конструкторской документации в рамках программы реверс-инжиниринга

Softline провела обследование АРМ Уральского федерального университета и предложила дорожную карту перехода на отечественное ПО цифровой трансформации и информационной безопасности Softline обследовал рабочие места сотрудников УрФУ и разработал планкарту внедрения отечественного ПО для университета. К 2025 г. запланиро

УрФУ выиграл грант на создание и развитие центра инженерных разработок комплектующих появится в Уральском федеральном университете. Программа создания и развития центра в УрФУ была поддержана Минпромторгом России в рамках конкурса по постановлению Правительства РФ

«Национальная платформа» и УрФУ приступают к совместной подготовке специалистов по ERP-платформе «Ма-3» р компании «Национальная платформа» Андрей Зарипов сказал: «Консультационные семинары для студентов УрФУ проводятся экспертами компании «Национальная платформа» в дистанционном формате. В рамка

«Контур» поможет восполнить дефицит ИТ-кадров в регионе с помощью совместных проектов с УрФУ ИТ-разработчик «Контур» и Уральский федеральный университет (УрФУ) усилят совместные проекты по подготовке ИТ-специалистов для высокотехнологичных уральск

«Дистант», стартапы и цифровая среда: в Уральском федеральном университете запустили лабораторию кибербезопасности больше не «говорящая голова», привязанная к конкретной точке. Не могла не порадовать преподавателей УрФУ и другая функция — теперь запись лекции не нужно долго и мучительно монтировать и улучша

Huawei и УрФУ подписали соглашение о сотрудничестве Huawei и Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) договорились о сотрудничестве в области подготовки специалистов по информационно-коммун

Softline помогла УрФУ оптимизировать ИТ-инфраструктуру же нивелировать риски, связанные с санкциями за использование нелицензионных программных продуктов. УрФУ – один из ведущих вузов России, в котором обучается более 35 тыс. студентов, более 3 тыс

Samsung подписала соглашение об открытии «IoT Академии Samsung» в УрФУ лашение о сотрудничестве по совместной реализации образовательной программы «IoT Академия Samsung». УрФУ вошел в число новых вузов-партнеров этой программы. В сентябре 2018 г. на базе университ

SAP и ТМК откроют центр инноваций в Уральском федеральном университете SAP, ТМК и Уральский федеральный университет (УрФУ, Екатеринбург) заключили соглашение, в котором выразили намерение открыть в вузе инновац

Ученые УрФУ работают над созданием чипов нового поколения Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) ведут исследования, позволяющие создать компьютерные процессоры, которые в несколько де

Ученые УрФУ научат контролировать стресс при помощи игры на телефоне Сотрудники лаборатории нейротехнологии департамента психологии УрФУ научат людей расширять возможности человеческого мозга и контролировать стресс при помощ

Delta Electronics обеспечила бесперебойным питанием ЦОД Уральского федерального университета им. Б. Ельцина ектр РС» реализовали проект по строительству Центра обработки данных (ЦОД) на территории ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» в г. Екатеринбург, в рамках которого была

Команда из Уральского федерального университета заняла первое место в полуфинале Чемпионата мира по программированию Команда УрФУ Dandelion, которая готовится к соревнованиям в тренировочном центре компании «СКБ Контур

УрФУ построил систему бизнес-анализа и прогнозирования KPI тую работу аналитиков. В ситуации контроля за KPI со стороны Международного совета проекта «5-100», УрФУ решил внедрить систему бизнес-анализа IBM Cognos. Для создания системы пригласили Группу

В УрФУ открылся центр обработки данных В Уральском федеральном университете (УрФУ) в корпусе на ул. Софьи Ковалевской, 5 открылся центр обработки данных (ЦОД) мощностью 1

В Уральском федеральном университете открылся новый ЦОД временных вычислительных мощностей и систем хранения данных. Директор по информационным технологиям УрФУ Ирина Богданович поблагодарила на открытии центра инженерные службы университета, которы

«Галактика ИТ» и «Доктайп» оценили результаты проекта внедрения Directum в УрФУ я системы Directum в Уральском федеральном университете им. первого президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) компании «Галактика ИТ» (Санкт-Петербург) и «Доктайп» (Екатеринбург) — партнеры компани

Panasonic оснастит новый музей УрФУ проекционной техникой, панелями и камерами видеонаблюдения ю проекторов Panasonic. Технологии Panasonic найдут применение и при создании колернингового центра УрФУ, проект которого сейчас находится в разработке. «Сотрудничество с образовательными учреж

УрФУ и «СКБ Контур» подписали меморандум о сотрудничестве по созданию университетского технополиса Уральский федеральный университет (УрФУ) и ИТ-компания «СКБ Контур» подписали меморандум о сотрудничестве по созданию технополис

УрФУ и «СКБ Контур» модернизировали курс для будущих разработчиков Институт математики и компьютерных наук Уральского федерального университета (ИМКН УрФУ) начал прием документов на новый учебный год. Набор идет на несколько направлений, среди