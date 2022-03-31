«Национальная платформа» и УрФУ приступают к совместной подготовке специалистов по ERP-платформе «Ма-3»

«Национальная платформа» и Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина подписали соглашение о сотрудничестве по подготовке квалифицированных специалистов по внедрению и эксплуатации российской ERP-платформы «Ма-3».

ERP-платформа «Ма-3» обеспечивает импортозамещение иностранных аналогов в сегменте систем автоматизации предприятий для отраслей промышленности, организаций оборонно-промышленного комплекса, органов государственной власти, государственных корпораций и крупных предприятий федерального масштаба.

Генеральный директор компании «Национальная платформа» Андрей Зарипов сказал: «Консультационные семинары для студентов УрФУ проводятся экспертами компании «Национальная платформа» в дистанционном формате. В рамках подготовки специалистов и пользователей по внедрению отечественной ERP-платформы доступ к онлайновым семинарам обеспечивается с помощью инфраструктуры, созданной компанией для реализации проекта Академия «Ма-3». В ближайшие планы сотрудничества с УрФУ включено углубленное изучение таких функциональностей «Ма-3» как HRM и логистика, а также инструментов разработки».

Директор ИРИТ-РТФ Уральского федерального университета Илья Обабков отметил: «Для подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере ИТ важно дать студентам не только теорию, но и доступ к цифровым инструментам предметной области, которые используются на практике, а также возможность общаться с экспертами, имеющими за плечами богатый опыт разработки и внедрения информационных систем на предприятиях. Сотрудничество с компанией «Национальная платформа» для нашего института и университета это очередной шаг по реализации стратегии практико-ориентированного подхода к обучению с привлечением крупных индустриальных партнеров. Уверен, что не только студенты ИТ-направлений будут развивать свои навыки работы с отечественным ПО, но другие инженерные и гуманитарные направления подключаются к этому процессу».