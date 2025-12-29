Разделы

Ельцин Борис.


СОБЫТИЯ


29.12.2025 Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск и Томск — лучшие города для учебы в ИT по мнению программистов 1
02.07.2025 ДОМ.РФ: «цифровые двойники» лифтов разработают участники обучения в Сириусе 1
06.05.2025 Минцифры: в российских вузах стартует подготовка продвинутых ИТ-разработчиков 2
29.04.2025 Минцифры: более 20 российских вузов будут готовить топ-специалистов в сфере ИИ к 2030 году 2
18.04.2025 «СКБ Контур» и НГУ заключили партнерство в сфере образования 2
07.04.2025 Миллиарды Чубайса арестованы из-за проваленного проекта детских планшетов 1
07.02.2025 Первый вуз из Кыргызстана вошел в созданный в России Консорциум Big Data 1
24.12.2024 Нижнетагильский технологический институт (филиал) УрФУ имени Б.Н. Ельцина переходит на отечественное ПО 2
18.12.2024 В Министерстве обороны России назначили замминистра по цифровизации 1
06.11.2024 Россия и Белоруссия отменят плату за роуминг 1 марта 2025 года 1
03.09.2024 УЦСБ открыл вторую лабораторию кибербезопасности в УрФУ 2
04.07.2024 В SkillStaff рассказали, какие вузы окончили айтишники 2
26.06.2024 Simetra оснастила Уральский федеральный университет российской цифровой платформой RITM³ 2
12.10.2023 Анна Чумакова, «Иннотех»: Каждая система нуждается в тщательном тестировании 2
18.09.2023 ФСО дадут 700 миллионов на развитие сети распредцентров органов власти 1
31.07.2023 Суперсервисом «Поступление в вуз онлайн» воспользовались почти 550 тыс. абитуриентов 2
31.07.2023 Более 2 млн заявлений в вузы уже подано через «Госуслуги» 2
29.03.2023 Власти потратят 1,6 млрд руб. на систему выдачи «цифровых документов об образовании онлайн» 1
05.08.2022 Как DDoS-атаки «Аэрофлота» привели к войне спецслужб 2
24.06.2022 Сын экс-помощника Путина и Ельцина создал сервис такси с прицелом на 15% рынка 1
30.05.2022 ИТ-решения школьников и студентов внедрят в Музее Бориса Ельцина 2
31.03.2022 «Национальная платформа» и УрФУ приступают к совместной подготовке специалистов по ERP-платформе «Ма-3» 2
18.03.2022 Гендиректор «Первого канала» попал под санкции и ушел из совета директоров МТС 1
22.12.2021 Умер основатель «Билайна» Дмитрий Зимин 1
13.12.2021 SAP и «Евраз» создадут на базе СибГИУ центр академических инноваций 2
06.12.2021 Антон Тимошенко -

BIM-технологи — это основа для цифровизации металлургических предприятий

 1
10.11.2021 Мониторинг законодательства в области ИТ и телекоммуникаций за октябрь 2021 года 2
03.08.2021 ФСО закупает «Мой офис» на 10 тыс. мест вместо традиционного MS Office 2
19.07.2021 Умер основатель могущественной российской ИТ-спецслужбы 2
17.05.2021 Huawei и УрФУ подписали соглашение о сотрудничестве 2
28.12.2020 «Ростелеком» подвел итоги работы Единой биометрической системы в 2020 году 1
03.12.2020 Вместо бессменного Чубайса «Роснано» возглавил соратник Чемезова 1
22.05.2020 Глава «Первого канала» и знаменитый инвестор будут приглядывать за МТС 2
18.05.2020 Анатолий Чубайс будет наблюдать за хозяевами МТС 1
12.05.2020 Как российские спамеры делили мировой рынок подпольной фармацевтики 2
22.01.2020 Куратором ИТ в Госдуме стал скандальный журналист-разоблачитель 1
16.01.2020 Конституцию России будут переписывать авторы «закона Яровой», закона о «суверенном Рунете» и Наталья Касперская 1
28.08.2019 Россия оценила перспективы своих ИТ-шников в цифровых профессиях будущего 1
23.08.2019 Softline помогла УрФУ оптимизировать ИТ-инфраструктуру 2
28.05.2019 Советник Ельцина и Путина претендует на место в совете директоров МТС 3

Публикаций - 95, упоминаний - 129

Ельцин Борис. и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10351 8
Yandex - Яндекс 8510 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14347 8
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1839 8
Microsoft Corporation 25267 6
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1078 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3308 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4550 4
VK - Mail.ru Group 3536 4
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 3
Webmoney - Вебмани.Ру 545 3
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 181 3
Meta Platforms - Facebook 4539 3
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 131 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 2
Spamhaus 40 2
Kometa - Комета 157 2
Рунити - Руцентр - Relcom Data - Релком Дата 49 2
Coriant 17 2
KPN - KPNQwest - EUnet - European UNIX Network 5 2
Samsung Electronics 10644 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5294 2
МегаФон 9959 2
InfoWatch - Инфовотч 1093 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1588 2
РТИ 146 2
Directum - Директум 1172 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 231 2
Google LLC 12286 2
SAP SE 5441 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9213 2
Xerox - The Haloid Company 1155 2
Ростелеком - Связьинвест 1714 2
Академия криптографии РФ - Академия криптографии Российской Федерации - АКРФ 27 2
МКД 74 1
Хевел - Хевел Энергосервис - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 14 1
Renesas Electronics - Altium 39 1
Белтелеком - Beltelecom - Республиканское унитарное предприятие электросвязи в Белоруссии 95 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 1
beCloud - Белорусские облачные технологии 13 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8237 4
Thomas Cook - MyTravel Group - Airtours Group 13 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3004 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 869 3
Assist - Ассист 215 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 354 3
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 686 2
РЖД - Российские железные дороги 2008 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 123 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 2
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 24 2
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 2
Кинополис - Объединенные русские киностудии 7 2
eBay Inc 1632 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2764 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 514 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 2
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1333 2
РоснаноМедИнвест - RusnanoMedInvest 2 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 86 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 95 1
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 27 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 74 1
International Petroleum Limited 2 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Concept Group - Концепт Груп - Concept Club, Acoola, Infinity Lingerie, Bestia 13 1
НоваМедика - NovaMedica 4 1
Социальные гарантии 39 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 117 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 1
УГМК Уралэлектромедь 9 1
АФК Система - БФГ - Биннофарм Групп 12 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 1
НТС - Национальный Телевизионный синдикат 3 1
Импульс КБ - Конструкторское бюро 37 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4805 37
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12909 19
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3380 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6302 10
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 13 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3545 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3466 6
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2818 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 5
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 4
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 53 4
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 127 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1358 4
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 3
Судебная власть - Judicial power 2410 3
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 205 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1138 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 440 3
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 81 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1183 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 334 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 753 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1903 3
Федеральное собрание Российской Федерации 308 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2258 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 225 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 2
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 2
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3128 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2937 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 913 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 277 2
Демократический выбор России - политическая партия 2 2
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 2
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 2
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 55 1
Росохотрыболовсоюз - Российская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов 7 1
Международная академия связи - МАС 43 1
РФБ - Российская федерация баскетбола 4 1
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 15 1
Международная академия информатизации 14 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 104 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1048 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 74 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57455 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73478 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34048 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23221 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13083 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 9
Оцифровка - Digitization 4937 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18359 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27200 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31854 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16692 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13366 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13331 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8930 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23052 6
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3613 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14907 5
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1837 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12016 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7643 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12732 5
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2482 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13651 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7745 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6918 4
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1546 4
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4276 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9788 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4156 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4790 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4841 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6276 4
Microsoft Windows 2000 8663 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5869 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 4
Microsoft Windows 16367 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 64 3
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 121 3
Crutop 11 3
Fethard Finance - платежная система для веб-мастеров 7 3
Google Android 14739 3
Microsoft Office 3970 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1533 3
Steepler - Dendy - Денди - игровая приставка 60 2
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 2
SpamDot 11 2
Autodesk Navisworks 23 2
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 2
Spamit 14 2
EvaPharmacy Pharmacy Affilate Programm 3 2
Минцифры РФ - Госключ 186 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 393 2
Rx-Promotion 12 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 2
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 567 2
Oracle Java - язык программирования 3337 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1116 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1480 2
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 180 2
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 49 2
NVision Барьер 736 2
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 34 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 350 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 698 1
Motorola Solutions - Pelco VMS VideoXpert 7 1
Microsoft EES - Microsoft Enrollment for Education Solutions 1 1
Apple WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 112 1
Autodesk Inventor 75 1
ФГИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 12 1
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 121 1
Путин Владимир 3362 17
Медведев Дмитрий 1663 6
Евтушенков Владимир 212 5
Евтушенков Феликс 29 5
von Flemming Regina - фон Флемминг Регина 14 4
Засурский Артём 10 4
Солдатов Андрей 30 4
Бороган Ирина 7 4
Мишустин Михаил 740 4
Чубайс Анатолий 217 4
Юмашев Валентин 10 4
Holtrop Thomas - Холтроп Томас 29 4
Рейман Леонид 1059 4
Волошин Александр 13 3
Врублевский Павел 103 3
Чернышенко Дмитрий 575 3
Krebs Brian - Кребс Брайан 58 3
Корня Алексей 80 3
Иванов Сергей 398 3
Катков Алексей 42 3
Жиленков Михаил 3 3
Теодос Антонио Антониос 3 3
Гусев Игорь 19 3
Артимович Игорь 30 3
Мальцев Станислав 6 3
Волож Аркадий 260 3
Старовойтов Александр 13 3
Рудычева Наталья 95 2
Мардер Наум 116 2
Шалманов Сергей 201 2
Горбачев Михаил 35 2
Кудрявцев Геннадий 12 2
Обабков Илья 5 2
Кокшаров Виктор 11 2
Монастырский Петр 2 2
Титов Константин 6 2
Андропов Юрий 8 2
Кабаенков Юрий 5 2
Калгин Евгений 2 2
Коржаков Александр 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 157466 79
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45872 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18666 19
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3192 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 17
Россия - УФО - Екатеринбург 4294 10
Европа 24652 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3050 8
Германия - Федеративная Республика 12947 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18276 6
Беларусь - Белоруссия 6043 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 5
Украина 7801 5
Россия - УФО - Свердловская область 1760 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 5
Россия - СФО - Новосибирск 4672 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3283 5
Армения - Республика 2375 4
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1008 4
Франция - Французская Республика 7983 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2540 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3219 3
Индия - Bharat 5710 3
Израиль 2785 3
Испания - Королевство 3762 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1700 3
Австрия - Австрийская Республика 1336 3
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 146 3
Земля - планета Солнечной системы 10669 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2919 3
Нидерланды 3637 3
Европа Восточная 3123 3
Казахстан - Республика 5814 3
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 761 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 905 2
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 178 2
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 481 2
СССР - РСФСР - Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 19 2
Азия - Азиатский регион 5753 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55069 55
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31956 40
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51324 16
Образование в России 2561 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15187 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3667 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3035 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 7
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8377 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7600 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 5
Энергетика - Energy - Energetically 5529 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 5
Приватизация - форма преобразования собственности 536 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10355 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7296 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6949 4
Паспорт - Паспортные данные 2736 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6677 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 4
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 126 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6339 3
Английский язык 6882 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8244 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2172 5
Forbes - Форбс 916 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1144 3
Axel Springer 12 3
Newsweek 39 2
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 427 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1080 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 667 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 501 2
Московский Комсомолец - МК - Газета 32 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11417 2
Wikipedia - Википедия 590 2
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 198 1
China Daily 69 1
Радио России - радиостанция 49 1
NEWSru.com 229 1
The Observer 40 1
TAdviser - Центр выбора технологий 430 1
Ведомости 1257 1
РИА Новости 989 1
Crunchbase 74 1
WikiLeaks 120 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 124 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Известия ИД 711 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 91 1
Комсомольская правда ИД 74 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8386 6
IDC - International Data Corporation 4943 2
The Economist Intelligence Unit 41 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 194 31
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 54 18
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 671 8
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 337 7
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 525 6
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 262 5
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 164 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1097 4
РАН - Российская академия наук 2018 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1647 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 574 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 259 4
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 321 3
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 106 3
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 139 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 230 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 442 3
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 104 3
ЮФУ - Южный федеральный университет 74 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 201 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 284 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 424 2
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 40 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 2
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 131 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 265 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 604 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1276 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 222 2
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 43 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 97 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 43 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 109 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 39 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 1
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1259 4
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Единый день голосования 139 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2594 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 1
Honor Cup 16 1
ВТБ Единая Лига - Баскетбольный турнир 6 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 54 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 21 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 726 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 181 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
CeBIT 612 1
