Гендиректор «Первого канала» попал под санкции и ушел из совета директоров МТС

Глава «Первого канала» Константин Эрнст покинул совет директоров МТС. Случилось это после попадания Эрнста в санкционные списки Евросоюза. «Первый канал» помогает МТС в работе его онлайн-кинотеатра – Kion.

Константин Эрнст ушел из совета директоров МТС

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст покидает совет директоров телекоммуникационного оператора «Мобильные телесистемы» (МТС). Об этом говорится в сообщении МТС. Данное событие случилось после того, как Эрнст, вместе с другими представителями российского бизнеса и власти, попал под санкции Евросоюза, Швейцарии и Великобритании.

Чем известен Константин Эрнст

Константин Эрнст – известный топ-менеджер в сфере масс-медиа, массовых мероприятий и шоу-бизнеса. В 1995 г. он стал генеральным продюсером телеканала ОРТ («Общественное российское телевидение»), а в 1999 г. возглавил сам канал. Позднее ОРТ был переименован в «Первый канал».

Глава «Первого канала» Константин Эрнст покинул совет директоров МТС

Также Эрнст руководил звукозаписывающей компанией Real Records, которая, в числе прочего, раскручивала певицу Земфиру. Кроме того, Эрнст продюсировал ряд кинофильмов, включая «Блокпост» и «Ночной дозор», выступал продюсером конкурса «Евровидения», проходившего в Москве в 2009 г., и церемоний открытия и закрытия Зимних Олимпийских игр, проходивших в Сочи в 2014 г.

«Первый канал» и медиа-проекты МТС

В совет директоров МТС Эрнст вошел в 2020 г. МТС как раз стремилась к развитию медиасервисов. Внутри телекоммуникационного оператора была создана структура «МТС Медиа», которую возглавил известный телепродюсер Игорь Мишин. Также МТС приобрела компании «Объединенные русские киностудии» (бренд «Кинополис»), оказывающую услуг в сфере производства кинопродукции.

В 2021 г. МТС запустила собственный онлайн-кинотеатр Kion. Его особенностью стало наличие эксклюзивного контента. Партнером проекта стал «Первый канала», который предоставил Kion права на использование контента из библиотеки игрового и документального кино, а также новые фильмы и сериалы, не выходившие ранее в эфире вещателя. На мероприятии по запуску Kion присутствовал Константин Эрнст.

Совет директоров МТС

В совете директоров МТС остаются восемь членов. Контролирующий акционер МТС – АФК «Система». Председателем совета директоров МТС является Феликс Евтушенков, сын основного владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Также в совет директоров входит вице-президент по стратегии АФК «Система» Артем Засурский и гендиректор МТС Вячеслав Николаев.

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Эрнст был независимым директором. Кроме него среди независимых директоров в совете директоров присутствуют зять первого Президента России Бориса Ельцина (бывший глава его администрации) Валентин Юмашев, бывший глава российского подразделения немецкого издательского дома Axel Springer (в разное время издавал российские версии журналов Forbes и Newsweek) Регина фон Флемминг (Regina von Flemmjing), бывший гендиректор американского стартапа Hointer (ориентированный на трансформацию розничной торговли) Надя Шуруабура (Nadia Shourabora), бывший гендиректор немецкой туристической компании Thomas Cook Томас Холтроп (Thomas Holtrop) и бывший гендиректор немецкого производителя телекоммуникационного оборудования Coriant Шайган Херадпир (Shaygan Kheradrip).