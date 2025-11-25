Получите все материалы CNews по ключевому слову
МТС Экосистема МТС МТС Медиа ON Медиа
МТС Медиа — дочерняя компания МТС, в которую входят спутниковое и кабельное ТВ, IPTV и флагманский продукт — онлайн-кинотеатр KION, часть продуктовой экосистемы МТС. KION включает в себя доступ к более 150 ТВ-каналам, тысячам фильмов, сериалов, мультфильмов и документальных проектов. Флагманским направлением платформы является линейка контента KION Originals.
В 2024 году Управляющая компания «МТС Медиа», созданная в феврале 2024 года для развития медийного направления внутри цифровой экосистемы МТС, завершила консолидацию бизнесов группы в сфере развлечений. В ходе объединения для сервисов Строки и «МТС Лейбл», запущенных МТС, были созданы ООО «МТС Строки» и ООО «МТС Лейбл». Затем эти компании, а также входящие в МТС ООО «Кион» (управляет онлайн-кинотеатром KION) и ООО «МДТЗК» (направление МТС Live) стали дочерними компаниями МТС Медиа. МТС Музыка, оставаясь технически частью МТС, также перешла в подчинение МТС Медиа.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|25.11.2025
|
«МТС Медиа» трансформируется в «ON Медиа»
Холдинг «МТС Медиа», управляющий медийными бизнесами цифровой экосистемы Erion (бывшая экосистема МТС)
|13.11.2025
|
Выручка «МТС Медиа» за девять месяцев 2025 г. составила 20,5 млрд рублей
Холдинг «МТС Медиа», управляющий бизнесами экосистемы МТС в сфере развлечений, объявляет итоги за III квартал 2025 г. и девять месяцев 2025 г. Драйвером роста выручки стало увеличение платящей аудитории
|17.09.2025
|
Директором по стратегии «МТС Медиа» назначен Михаил Горфиль
Холдинг «МТС Медиа», управляющий развлекательными бизнесами экосистемы МТС, объявляет о назначении Михаила Горфиля на должность директора по стратегии. У Михаила более 10 лет в стратегическом и инвестиц
|19.08.2025
|
«МТС Медиа» нарастил выручку на 1 млрд рублей
Холдинг «МТС Медиа», управляющий бизнесами экосистемы МТС в сфере развлечений, подвел итоги II квартала 2025 г. Выручка медиахолдинга увеличилась на 1 млрд руб., что обеспечено ростом пользователей онла
|15.08.2025
|
«МТС Медиа» выводит онлайн-кинотеатр KION на рынок Кыргызстана
Холдинг «МТС Медиа», управляющий бизнесами экосистемы МТС в сфере развлечений, объявляет о выходе на рынок Кыргызстана своего флагманского мультимедийного сервиса – онлайн-кинотеатра KION. Стриминговая
|05.08.2025
|
«МТС Медиа» интегрирует студию «Кинополис»
Холдинг «МТС Медиа», объединяющий активы цифровой экосистемы МТС в области развлечений, объявил о присоединении АО «Объединенные русские киностудии» (ОРК), которое управляет кинопроизводственным комплек
|15.05.2025
|
Направление по работе с данными «МТС Медиа» возглавил Александр Панёв
В холдинге «МТС Медиа» создано новое направление по работе с данными, которое возглавил Александр Панёв. В новой роли Александр сосредоточится на создании единой платформы данных контентного кластера Kion
|18.04.2025
|
«МТС Медиа» объединяет управление онлайн-сервисами «Строки» и «МТС Музыка» в контентном кластере Kion
«МТС Медиа» объединяет управление онлайн-кинотеатром Kion, стримингом «МТС Музыка» и книжным сервисом «Строки» в контентный кластер Kion под руководством генерального директора онлайн-кинотеатра
|27.02.2025
|
«МТС Медиа» запускает собственную студию производства фильмов и сериалов Kionfilm
Холдинг «МТС Медиа», объединяющий развлекательные бизнесы цифровой экосистемы МТС, объявил о выведении блока производства оригинального контента в отдельный бизнес и старте производства сериалов под эги
|04.09.2024
|
Рекомендательный сервис на основе искусственного интеллекта и больших данных подберет персональные варианты досуга от компаний «МТС Медиа»
Компания МТС Live (входит в холдинг «МТС Медиа») анонсировала рекомендательную платформу на основе больших данных и ИИ, которая предложит пользователю индивидуальные варианты развлечений. Об этом CNews сообщили представители МТС L
|09.08.2024
|
Исследование «МТС Медиа»: 42% родителей придумывают сказки на ночь
Почти 90% родителей из Новосибирска включают или читают сказки детям на ночь, 42% мам и пап сами придумывают истории. Исследование провели «МТС Медиа» и книжный сервис «Строки». Об этом CNews сообщили представители МТС. В исследовании «МТС Медиа» и книжного сервиса «Строки» участвовали родители детей до 9 лет. Мам и пап спро
|11.06.2024
|
МТС объявляет о назначении Софьи Митрофановой на должность генерального директора «МТС Медиа»
ПАО «МТС» сообщает о назначении Софьи Митрофановой на должность генерального директора ООО «МТС Медиа», объединяющего развлекательные активы МТС. Елена Бальмонт, занимающая этот пост, п
|16.05.2024
|
МТС объединила развлекательные сервисы в холдинге «МТС Медиа»
МТС сообщила о том, что холдинг «МТС Медиа» завершил консолидацию онлайн-кинотеатра Kion, книжного сервиса «Строки», стриминга «МТС Музыка» и направлений «МТС Live» и «МТС Лейбл» в единую вертикаль. Управляющая компания «МТ
|09.10.2023
|
Избран председатель совета директоров «МТС медиа»
ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет об избрании Софьи Митрофановой на должность председателя совета директоров «МТС медиа». Софья Митрофанова вошла в состав совета директоров в качестве независимого члена. Об этом CNews сообщили представители МТС. В состав совета директоров также входят три независимых д
|26.05.2023
|
В «МТС медиа» назначен директор по развитию бизнеса компании
МТС объявила о назначении Ильи Алексеева на позицию директора по развитию бизнеса «МТС медиа» – дочерней компании МТС, развивающей медиактивы. Илья вступил в должность в мае 2023 г. В новой должности Илья Алексеев будет отвечать за коммерческую деятельность компании, поиск во
|16.03.2020
|
МТС сформировала совет директоров «МТС Медиа»
МТС сформировала состав совета директоров 100% своей дочерней компании — «МТС Медиа», которое занимается развитием медиа активов и телевизионных продуктов. В состав совета директоров вошли представители руководства МТС и АФК «Система», а также внешние директора. Сове
МТС и организации, системы, технологии, персоны:
|ONSIDE 16 9
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 798 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423514, в очереди разбора - 726984.
Создано именных указателей - 191274.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.