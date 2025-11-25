МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - ON Медиа

МТС Медиа — дочерняя компания МТС, в которую входят спутниковое и кабельное ТВ, IPTV и флагманский продукт — онлайн-кинотеатр KION, часть продуктовой экосистемы МТС. KION включает в себя доступ к более 150 ТВ-каналам, тысячам фильмов, сериалов, мультфильмов и документальных проектов. Флагманским направлением платформы является линейка контента KION Originals.

В 2024 году Управляющая компания «МТС Медиа», созданная в феврале 2024 года для развития медийного направления внутри цифровой экосистемы МТС, завершила консолидацию бизнесов группы в сфере развлечений. В ходе объединения для сервисов Строки и «МТС Лейбл», запущенных МТС, были созданы ООО «МТС Строки» и ООО «МТС Лейбл». Затем эти компании, а также входящие в МТС ООО «Кион» (управляет онлайн-кинотеатром KION) и ООО «МДТЗК» (направление МТС Live) стали дочерними компаниями МТС Медиа. МТС Музыка, оставаясь технически частью МТС, также перешла в подчинение МТС Медиа.