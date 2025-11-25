Разделы

МТС Экосистема МТС МТС Медиа ON Медиа

МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - ON Медиа

МТС Медиа — дочерняя компания МТС, в которую входят спутниковое и кабельное ТВ, IPTV и флагманский продукт — онлайн-кинотеатр KION, часть продуктовой экосистемы МТС. KION включает в себя доступ к более 150 ТВ-каналам, тысячам фильмов, сериалов, мультфильмов и документальных проектов. Флагманским направлением платформы является линейка контента KION Originals. 

В 2024 году Управляющая компания «МТС Медиа», созданная в феврале 2024 года для развития медийного направления внутри цифровой экосистемы МТС, завершила консолидацию бизнесов группы в сфере развлечений. В ходе объединения для сервисов Строки и «МТС Лейбл», запущенных МТС, были созданы ООО «МТС Строки» и ООО «МТС Лейбл». Затем эти компании, а также входящие в МТС ООО «Кион» (управляет онлайн-кинотеатром KION) и ООО «МДТЗК» (направление МТС Live) стали дочерними компаниями МТС Медиа. МТС Музыка, оставаясь технически частью МТС, также перешла в подчинение МТС Медиа.

25.11.2025 «МТС Медиа» трансформируется в «ON Медиа»

Холдинг «МТС Медиа», управляющий медийными бизнесами цифровой экосистемы Erion (бывшая экосистема МТС)
13.11.2025 Выручка «МТС Медиа» за девять месяцев 2025 г. составила 20,5 млрд рублей

Холдинг «МТС Медиа», управляющий бизнесами экосистемы МТС в сфере развлечений, объявляет итоги за III квартал 2025 г. и девять месяцев 2025 г. Драйвером роста выручки стало увеличение платящей аудитории
17.09.2025 Директором по стратегии «МТС Медиа» назначен Михаил Горфиль

Холдинг «МТС Медиа», управляющий развлекательными бизнесами экосистемы МТС, объявляет о назначении Михаила Горфиля на должность директора по стратегии. У Михаила более 10 лет в стратегическом и инвестиц
19.08.2025 «МТС Медиа» нарастил выручку на 1 млрд рублей

Холдинг «МТС Медиа», управляющий бизнесами экосистемы МТС в сфере развлечений, подвел итоги II квартала 2025 г. Выручка медиахолдинга увеличилась на 1 млрд руб., что обеспечено ростом пользователей онла
15.08.2025 «МТС Медиа» выводит онлайн-кинотеатр KION на рынок Кыргызстана

Холдинг «МТС Медиа», управляющий бизнесами экосистемы МТС в сфере развлечений, объявляет о выходе на рынок Кыргызстана своего флагманского мультимедийного сервиса – онлайн-кинотеатра KION. Стриминговая

05.08.2025 «МТС Медиа» интегрирует студию «Кинополис»

Холдинг «МТС Медиа», объединяющий активы цифровой экосистемы МТС в области развлечений, объявил о присоединении АО «Объединенные русские киностудии» (ОРК), которое управляет кинопроизводственным комплек
15.05.2025 Направление по работе с данными «МТС Медиа» возглавил Александр Панёв

В холдинге «МТС Медиа» создано новое направление по работе с данными, которое возглавил Александр Панёв. В новой роли Александр сосредоточится на создании единой платформы данных контентного кластера Kion

18.04.2025 «МТС Медиа» объединяет управление онлайн-сервисами «Строки» и «МТС Музыка» в контентном кластере Kion

«МТС Медиа» объединяет управление онлайн-кинотеатром Kion, стримингом «МТС Музыка» и книжным сервисом «Строки» в контентный кластер Kion под руководством генерального директора онлайн-кинотеатра
27.02.2025 «МТС Медиа» запускает собственную студию производства фильмов и сериалов Kionfilm

Холдинг «МТС Медиа», объединяющий развлекательные бизнесы цифровой экосистемы МТС, объявил о выведении блока производства оригинального контента в отдельный бизнес и старте производства сериалов под эги
04.09.2024 Рекомендательный сервис на основе искусственного интеллекта и больших данных подберет персональные варианты досуга от компаний «МТС Медиа»

Компания МТС Live (входит в холдинг «МТС Медиа») анонсировала рекомендательную платформу на основе больших данных и ИИ, которая предложит пользователю индивидуальные варианты развлечений. Об этом CNews сообщили представители МТС L
09.08.2024 Исследование «МТС Медиа»: 42% родителей придумывают сказки на ночь

Почти 90% родителей из Новосибирска включают или читают сказки детям на ночь, 42% мам и пап сами придумывают истории. Исследование провели «МТС Медиа» и книжный сервис «Строки». Об этом CNews сообщили представители МТС. В исследовании «МТС Медиа» и книжного сервиса «Строки» участвовали родители детей до 9 лет. Мам и пап спро
11.06.2024 МТС объявляет о назначении Софьи Митрофановой на должность генерального директора «МТС Медиа»

ПАО «МТС» сообщает о назначении Софьи Митрофановой на должность генерального директора ООО «МТС Медиа», объединяющего развлекательные активы МТС. Елена Бальмонт, занимающая этот пост, п
16.05.2024 МТС объединила развлекательные сервисы в холдинге «МТС Медиа»

МТС сообщила о том, что холдинг «МТС Медиа» завершил консолидацию онлайн-кинотеатра Kion, книжного сервиса «Строки», стриминга «МТС Музыка» и направлений «МТС Live» и «МТС Лейбл» в единую вертикаль. Управляющая компания «МТ
09.10.2023 Избран председатель совета директоров «МТС медиа»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет об избрании Софьи Митрофановой на должность председателя совета директоров «МТС медиа». Софья Митрофанова вошла в состав совета директоров в качестве независимого члена. Об этом CNews сообщили представители МТС. В состав совета директоров также входят три независимых д
26.05.2023 В «МТС медиа» назначен директор по развитию бизнеса компании

МТС объявила о назначении Ильи Алексеева на позицию директора по развитию бизнеса «МТС медиа» – дочерней компании МТС, развивающей медиактивы. Илья вступил в должность в мае 2023 г. В новой должности Илья Алексеев будет отвечать за коммерческую деятельность компании, поиск во
16.03.2020 МТС сформировала совет директоров «МТС Медиа»

МТС сформировала состав совета директоров 100% своей дочерней компании — «МТС Медиа», которое занимается развитием медиа активов и телевизионных продуктов. В состав совета директоров вошли представители руководства МТС и АФК «Система», а также внешние директора. Сове

