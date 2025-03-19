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Coriant
Coriant и организации, системы, технологии, персоны:
|ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 418 3
|Forbes - Форбс 840 2
|Axel Springer 11 2
|Newsweek 39 2
|Variety 23 1
|Ведомости 1041 1
|Juniper Research 529 1
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