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Coriant

Coriant

19.03.2025 В России массовый отказ от китайского телеком-оборудования. Операторы меняют его на китайское, замаскированное под российское 1
09.08.2023 «Ростелеком» отказывается от Nokia в пользу отечественного «железа» 1
09.08.2023 С Nokia на Т8: ИТ-интегратор «РТК-сервис» скрестил отечественные линейные транспондеры с WDM системами ушедших вендоров 1
18.03.2022 Гендиректор «Первого канала» попал под санкции и ушел из совета директоров МТС 1
22.05.2020 Глава «Первого канала» и знаменитый инвестор будут приглядывать за МТС 1
22.05.2020 МТС определила список кандидатов в совет директоров 1
27.02.2017 Coriant представила новое решение для объединения территориально удаленных дата-центров 1
24.11.2016 Coriant представил платформу Groove G30 для транспортных сетей в ЦОДах и облаках 1
02.06.2016 6 млрд «Ростелекома» на DWDM-оборудование достались «Инлайну», «Т8», «Булату» и «Дионе» 1
15.04.2016 В России впервые создано «железо» для ВОЛС со скоростью 400 Гбит/с 1
28.03.2016 На конкурсе «Ростелекома» российский разработчик сбил цену на 2,6 млрд 1
16.02.2016 Brocade продвигает концепцию New IP и расширяет свою экосистему партнеров по открытым мобильным сетям 1
26.11.2015 Развитие сети «Ростелекома» ценой 21 млрд отложено на неопределенный срок 1
14.10.2015 Выручка Inoventica по итогам 9 месяцев 2015 г. выросла на 8% 1
31.07.2015 За 21 млрд руб. «Ростелекома» борются 6 зарубежных вендоров и лауреат «Сколково» 1
29.07.2015 Сеть Inoventica разовьет скорость до 1 Тбит/с 1
27.03.2014 «СМАРТС» и Inoventica запустили ВОЛС на участке Самара-Саратов 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Coriant и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9806 6
Huawei 3973 6
Т8 НТЦ 87 6
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 145 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12905 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 4
HPE - Juniper Networks 427 4
Infinera 36 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 4
Amazon Inc - Amazon.com 3025 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5686 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1804 3
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 41 3
Softline - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 34 3
Сател 133 2
Ростех - РТ-Информ 140 2
OLS - Original Live Systems 10 2
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 164 2
Ростелеком - Булат НИЦ 28 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 281 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 2
РАН ЭЗАН ФГУП - ЭЗНП - Экспериментальный завод научного приборостроения со специальным конструкторским бюро РАН 12 2
Вестелком - РТК-сервис 11 2
Sumitomo - NEC - НЭК Нева Коммуникационные Системы 33 2
Broadcom - VMware 2385 1
Dell EMC 5037 1
Cisco Systems 5134 1
Yandex - Яндекс 7495 1
Meta Platforms - Facebook 4448 1
HPE Aruba Networks 88 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 1
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 138 1
Brocade Communications Systems 242 1
Ciena 204 1
Google LLC 11866 1
Inoventica Technologies - Иновентика технолоджес 33 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 524 1
Элвис-Телеком 36 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 995 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1045 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 2
Кинополис - Объединенные русские киностудии 6 2
Thomas Cook - MyTravel Group - Airtours Group 13 2
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 63 1
Альфа-Групп 714 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 112 1
Barclays 120 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа 39 1
Anko Retail 1 1
WikiMart - Викимарт 53 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1030 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3077 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11815 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4832 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3374 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 332 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2925 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 864 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67326 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16130 7
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ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3258 2
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Coriant Groove DCI-платформа 2 2
Linux OS 10077 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1096 1
МТС - МТТ MVNE - Mobile Virtual Network Enabler 42 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 272 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 204 1
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Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
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Засурский Артём 10 3
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Евтушенков Владимир 208 2
Ельцин Борис. 89 2
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von Flemming Regina - фон Флемминг Регина 14 2
Кононенко Андрей 8 2
Путин Владимир 3205 1
Катков Алексей 42 1
Теодос Антонио Антониос 3 1
Розанов Всеволод 47 1
Трещиков Владимир 15 1
Коробов Максим 21 1
Курочкин Александр 11 1
Поздняков Павел 19 1
Николаев Вячеслав 102 1
Шишков Кирилл 1 1
Михеева Наталья 1 1
Мишин Игорь 9 1
Марченко Константин 5 1
Шуба Виталий 6 1
Shatzkamer Kevin - Шацкамер Кевин 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146308 13
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52332 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1585 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2496 3
Европа 21840 2
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2772 1
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Израиль 2743 1
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Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 626 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29512 3
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7915 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1276 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5826 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8695 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 418 3
Forbes - Форбс 840 2
Axel Springer 11 2
Newsweek 39 2
Variety 23 1
Ведомости 1041 1
Juniper Research 529 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1532 1
РАН - Российская академия наук 1897 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 254 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 208 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 200 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 59 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 343 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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