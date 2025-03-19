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Infinera

Infinera

19.03.2025 В России массовый отказ от китайского телеком-оборудования. Операторы меняют его на китайское, замаскированное под российское 1
02.06.2016 6 млрд «Ростелекома» на DWDM-оборудование достались «Инлайну», «Т8», «Булату» и «Дионе» 1
28.03.2016 На конкурсе «Ростелекома» российский разработчик сбил цену на 2,6 млрд 1
29.01.2016 Infinera назначает Скотта Джексона главой бизнес-подразделения по подводным сетям 1
26.11.2015 Развитие сети «Ростелекома» ценой 21 млрд отложено на неопределенный срок 1
07.10.2015 Infinera представила новые решения для растущего рынка городских сетей на платформах 100G 1
07.09.2015 Infinera назначает Ника Вальдена старшим вице-президентом по продажам в регионе EMEA 1
20.08.2015 Transmode согласна продаться Infinera 1
31.07.2015 За 21 млрд руб. «Ростелекома» борются 6 зарубежных вендоров и лауреат «Сколково» 1
24.06.2015 Infinera расширила семейство облачных платформ Cloud Xpress 1
27.04.2015 Blackboard внедряет Infinera Cloud Xpress для обеспечения соединения между городскими облачными ЦОДами 1
15.04.2015 Infinera объявила о намерении приобрести компанию Transmode 1
06.04.2015 Facebook выбрал компанию Infinera для создания самой длинного в мире мультитерабитного наземного соединения 1
25.03.2015 Infinera и BICS завершили тестирование оптоволокна следующего поколения 1
12.03.2015 Pacnet впервые виртуализирует оптический уровень сети с помощью Infinera Open Transport Switch 1
24.02.2015 RETN внедрил суперканалы Infinera 500G в Европе 1
23.01.2015 Infinera и Telstra успешно продемонстрировали работу модуляции PM-8QAM в подводном кабельном соединении между Японией и Южной Кореей 1
22.09.2014 Infinera представила платформу Cloud Xpress для городских оптических сетей 1
29.07.2014 «Акадо Телеком» увеличивает пропускную способность ядра сети в 5 раз 1
13.05.2014 «Акадо» увеличил скорость соединения с ресурсами Google 1
09.10.2013 «Ростелеком» выбрал решение Infinera DTN-X для построения мультитерабитной интеллектуальной транспортной сети 1
16.04.2013 В Москве пройдет выставка телеком-оборудования, систем управления, ИТ и услуг связи «Связь-Экспокомм-2013» 1
22.03.2013 «Акадо» отбилась от оборудования Alcatel-Lucent 1
13.03.2012 "Энвижн Груп": "Окопы" не для нас 1
14.11.2011 Infinera и TeliaSonera International Carrier завершили терабитный оптический проект на основе супер-каналов 500 Гбит/c 1
09.11.2011 Infinera и Pacific Crossing завершили пробный этап внедрения подводной сети производительностью 100 Гбит/c между Японией и Калифорнией 1
24.10.2011 Чистый убыток Infinera за 3 квартал по GAAP составил $21,8 млн 1
28.09.2011 Infinera представила платформу для мультитерабитных пакетных транспортных сетей 1
06.09.2011 Infinera открывает первый офис в России 1
08.08.2011 Seacom и Infinera испытали оптоволоконную сеть, способную передавать данные со скоростью 500 Гбит/c 1
23.06.2010 Infinera будет собирать оборудование в России 1
09.02.2010 RETN построил панъевропейское кольцо передачи данных 1
29.04.2009 Телеком в России: внедрение NGN необратимо 1
13.02.2007 «Энвижн Груп» выводит на российский рынок разработки Infinera 1
29.11.2006 100 Гб/с Ethernet становится межконтинентальным 1
29.11.2006 100 Гб/с Ethernet становится межконтинентальным 1

Публикаций - 36, упоминаний - 36

Infinera и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9806 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 6
Huawei 3973 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 5
Т8 НТЦ 87 4
Infinera Transmode 5 4
Coriant 17 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12905 4
RETN - Real Time Network - Ретннет 21 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 3
NVision Group - Энвижн Груп 679 3
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 145 2
Ciena 204 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8801 2
Ростелеком - Связьинвест 1708 2
МегаФон 9045 2
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 112 2
Ростех - РТ-Информ 140 2
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications 89 2
Сател 133 2
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 41 2
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 164 2
Ростелеком - Булат НИЦ 28 2
РАН ЭЗАН ФГУП - ЭЗНП - Экспериментальный завод научного приборостроения со специальным конструкторским бюро РАН 12 2
Softline - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 34 2
Sumitomo - NEC - НЭК Нева Коммуникационные Системы 33 2
Meta Platforms - Facebook 4448 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 206 1
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 216 1
Blackboard 17 1
Google LLC 11866 1
НСТел - Новые Системы Телеком - NSTel - New Sysmes Telecom 5 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4003 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
ZyXEL Communications 298 1
Eltex - Предприятие Элтекс 156 1
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 214 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
СИНЦ - Саровский Инженерный центр 3 1
Восток-Запад - EWS Holding 43 1
ГПБ - Газпромбанк 1093 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7433 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2830 1
РЖД - Российские железные дороги 1922 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 484 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1045 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 485 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 46 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
Мосводоканал МГУП 67 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Cisco Systems Capital - Cisco Capital - Сиско Кэпитал СНГ 19 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 593 1
Ист Лайн Группа - East Line Group 21 1
Регионстрой 8 1
Nasdaq Stockholm - Stockholmsbörsen - Стокгольмская фондовая биржа 15 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3077 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11815 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4832 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2925 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2540 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 413 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1000 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5016 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6003 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10846 22
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16130 20
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 864 17
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8669 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20842 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67326 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11181 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21434 9
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3658 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4698 8
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 464 7
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3968 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24409 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51479 6
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 691 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15908 5
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Пропускная способность - Bandwidth 1760 5
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OTN - Optical Transport Network - оптическая транспортная сеть 125 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12695 3
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1389 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2119 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30066 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13398 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9492 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1914 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13900 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6445 2
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 495 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3110 2
VPN - MPLS - GMPLS - Generalized Multi-Protocol Label Switching 10 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1274 2
Backhaul - Транспортная сеть связи - Virtualized Backhaul - Виртуализация транспортной сети 31 2
Транспондер - Transponder - Transmitter-responder - передатчик-ответчик - радиоответчик 69 2
DevOps - Development и Operations 904 1
Kioxia BiCS Flash на основе QLC 28 1
SMF - Session Management Function - Управление сессией 16 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 774 1
LLDP - Link Layer Discovery Protocol - протокол канального уровня 29 1
Infinera DTN 13 13
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3258 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 2
Nokia Broadband Fronthaul - Nokia Broadband Anyhaul 20 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1096 1
Nokia Bell Labs Submarine Systems 6 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 108 1
Microsoft Exchange 1747 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 272 1
Infinera DWDM-решения 1 1
ANU SKA - Square Kilometre Array - ANU MWA - Murchison Widefield Array radio telescope - радиоинтерферометр - низкочастотный радиотелескоп 10 1
Щеголев Игорь 698 2
Schmitt Andrew - Шмитт Эндрю 2 2
Степанов Антон 69 1
Кореш Виктор 82 1
Малофеев Константин 116 1
Мартынов Александр 45 1
Зима Иван 21 1
Новиков Дмитрий 39 1
Клеймёнов Сергей 5 1
Попов Алексей 336 1
Папин Максим 10 1
Тарасенко Алексей 16 1
Лобанов Денис 45 1
Мартиросян Ваагн 43 1
Закрепин Евгений 60 1
Мардер Наум 116 1
Мякишева Марина 84 1
Кондратов Вадим 7 1
Самарин Дмитрий 2 1
Алленов Олег 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146308 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52332 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43581 9
Европа 21840 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14174 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14243 5
Япония 13325 5
США - Калифорния 4635 4
Швеция - Королевство 3632 3
Финляндия - Финляндская Республика 3614 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1780 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3344 3
Земля - планета Солнечной системы 10421 3
Южная Корея - Республика 6685 2
Азия - Азиатский регион 5573 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 2
Африка - Африканский регион 3499 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 816 2
Швеция - Стокгольм 390 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17561 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7555 2
Европа Восточная 3103 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3995 2
Украина 7642 2
США - Техас 991 2
США - Флорида 767 2
Великобритания - Лондон 2389 2
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 720 2
США - Техас - Хьюстон 248 2
США - Калифорния - Санта-Круз 30 2
Польша - Республика 1964 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1356 1
Ближний Восток 2958 1
Европа Центральная 266 1
Казахстан - Республика 5587 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1557 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17224 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13367 1
Беларусь - Белоруссия 5748 1
Индия - Bharat 5488 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18821 13
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5021 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14632 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29512 5
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51717 4
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 891 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4895 3
Английский язык 6685 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16485 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2432 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6217 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5857 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1315 2
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Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 431 2
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 26 1
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Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3568 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1338 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4937 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2288 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 908 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7564 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 11 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1820 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 732 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4502 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2150 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7036 1
Философия - Philosophy 450 1
Энергетика - Energy - Energetically 5157 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6778 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 383 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1522 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4714 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2450 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 762 1
Optics 139 2
TeleGeography Research 40 1
Juniper Research 529 1
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Связь-Экспокомм 113 2
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