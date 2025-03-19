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Infinera
Infinera и организации, системы, технологии, персоны:
|MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
|Щеголев Игорь 698 2
|Schmitt Andrew - Шмитт Эндрю 2 2
|Степанов Антон 69 1
|Кореш Виктор 82 1
|Малофеев Константин 116 1
|Мартынов Александр 45 1
|Зима Иван 21 1
|Новиков Дмитрий 39 1
|Клеймёнов Сергей 5 1
|Попов Алексей 336 1
|Папин Максим 10 1
|Тарасенко Алексей 16 1
|Лобанов Денис 45 1
|Мартиросян Ваагн 43 1
|Закрепин Евгений 60 1
|Мардер Наум 116 1
|Мякишева Марина 84 1
|Кондратов Вадим 7 1
|Самарин Дмитрий 2 1
|Алленов Олег 2 1
|TeleGeography Research 40 1
|Juniper Research 529 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3243 1
|CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 2
|РАН - Российская академия наук 1897 1
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