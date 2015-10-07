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Infinera DTN Infinera Digital Transport Network Infinera ITN Infinera Intelligent Transport Network

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


07.10.2015 Infinera представила новые решения для растущего рынка городских сетей на платформах 100G 2
06.04.2015 Facebook выбрал компанию Infinera для создания самой длинного в мире мультитерабитного наземного соединения 1
12.03.2015 Pacnet впервые виртуализирует оптический уровень сети с помощью Infinera Open Transport Switch 3
24.02.2015 RETN внедрил суперканалы Infinera 500G в Европе 3
23.01.2015 Infinera и Telstra успешно продемонстрировали работу модуляции PM-8QAM в подводном кабельном соединении между Японией и Южной Кореей 2
22.09.2014 Infinera представила платформу Cloud Xpress для городских оптических сетей 1
29.07.2014 «Акадо Телеком» увеличивает пропускную способность ядра сети в 5 раз 1
09.10.2013 «Ростелеком» выбрал решение Infinera DTN-X для построения мультитерабитной интеллектуальной транспортной сети 4
14.11.2011 Infinera и TeliaSonera International Carrier завершили терабитный оптический проект на основе супер-каналов 500 Гбит/c 2
09.11.2011 Infinera и Pacific Crossing завершили пробный этап внедрения подводной сети производительностью 100 Гбит/c между Японией и Калифорнией 3
28.09.2011 Infinera представила платформу для мультитерабитных пакетных транспортных сетей 1
29.04.2009 Телеком в России: внедрение NGN необратимо 1
13.02.2007 «Энвижн Груп» выводит на российский рынок разработки Infinera 1

Публикаций - 14, упоминаний - 26

Infinera DTN и организации, системы, технологии, персоны:

Infinera 40 13
Ростелеком 10948 2
Huawei 4677 2
NVision Group - Энвижн Груп 699 2
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 221 2
Infinera Transmode 5 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 194 1
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 159 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
Singtel Optus Cable & Wireless - Optus Expan - OptusNet - Optus Software 88 1
PacNet - Pacific Internet 9 1
TPG Telecom - Vodafone Australia - Vodafone Hutchison Australia 9 1
МегаФон 10742 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
HP Inc. 5883 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
AT&T Inc 1726 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 1
Казахтелеком 348 1
F5 Networks 77 1
China Mobile 436 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 1
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 132 1
Ciena 221 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 1
NTT Com - NTT Communications 91 1
RETN - Real Time Network - Ретннет 22 1
Программные технологии 88 1
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Восток-Запад - EWS Holding 47 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Cisco Systems Capital - Cisco Capital - Сиско Кэпитал СНГ 19 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 9 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 9 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 8
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 8
OTN - Optical Transport Network - оптическая транспортная сеть 138 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 5
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 546 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 4
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 4
Пропускная способность - Bandwidth 1907 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
VPN - MPLS - GMPLS - Generalized Multi-Protocol Label Switching 12 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 2
HFC - Hybrid Fiber Coax - гибридные оптико-коаксиальные сети 33 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 527 1
Цифровая фазовая модуляция - Техника квадратурной фазовой манипуляции с поляризационным мультиплексированием - PM-QPSK - Polarization Multiplexed 8 Quadrature Amplitude Modulation 1 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 546 1
ROADM - Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer - технология оптического мультиплексирования ввода/вывода 25 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 1
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 433 1
Backbone network - core network - магистральная сеть - опорная сеть - ЕМЦСС - Единая магистральная цифровая сеть связи 298 1
Web 2.0 - Веб 2.0 400 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
Infinera FlexCoherent - Infinera FlexILS 2 2
Ciena WaveLogic 12 1
Infinera DWDM-решения 1 1
Telstra Bundles 3 1
Oracle RightNow CX Suite - RightNow Technologies 23 1
Infinera Cloud Xpress 3 1
Infinera OTS - Infinera Open Transport Switch 1 1
Infinera Instant Bandwidth 2 1
Dell Mobile Connect 23 1
Nokia Broadband Fronthaul - Nokia Broadband Anyhaul 22 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol - Cisco TelePresence Tactical MXP - Cisco Tandberg Tactical MXP - Cisco TelePresence SX 76 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
Fallon Tom - Фэллон Том 8 5
Grubb Steve - Грабб Стив 3 2
Мардер Наум 116 1
Мякишева Марина 84 1
Мартиросян Ваагн 43 1
Зима Иван 22 1
Кондратов Вадим 7 1
Schmitt Andrew - Шмитт Эндрю 3 1
Comstedt Niclas - Комштедт Никлас 1 1
Mauldin Alan - Молдин Алан 3 1
O’Sullivan Anthony - О’Салливан Энтони 1 1
Щеголев Игорь 699 1
Закрепин Евгений 62 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Европа 24964 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 3
США - Калифорния 4829 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Япония 13807 2
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 2
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 119 1
Швеция - Лулео 6 1
Австралия - Алис-Спрингс 7 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Швеция - Королевство 3782 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Польша - Республика 2031 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Новая Зеландия 737 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 1
Европа Центральная 278 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 10
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 2
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 2
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 13 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 749 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 1
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 35 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
TeleGeography Research 40 1
Связь-Экспокомм 276 1
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