MRV выпустила новые системы серии TereScope 2000 Компания MRV выпустила новые модели из серии устройств TereScope 2000, обеспечивающие беспроводную атмосферную передачу данных Fast Ethernet 100 Мбит/с на расстояния до 2,8 км. Эти устройства могут быть использованы для организации высокоскоростных

MRV представила первую 10-гигабитную беспроводную оптическую систему Компания MRV анонсировала выпуск первой в отрасли 10-гигабитной беспроводной оптической системы TereScope TS-10GE. Системы TereScope служат для организации беспроводных инфракрасных соединений прямой видимости для операторов связи и предприятий, обеспечивая высокопроизводительное и

MRV представила TereScope 5000 для беспроводной передачи данных на расстояние 5 км Компания MRV выпустила новую модель TereScope 5000 из серии TereScope 155 Protocol Select, обеспечивающую беспроводную атмосферную передачу данных любых протоколов со скоростями 1-155 Мбит/с на расстояния до 5 км. Эти устр

MRV выпустил системы с резервированием инфракрасного канала Компания MRV Communications сообщила о доступности к заказу устройств беспроводной оптической связи TereScope со встроенной системой переключения основного инфракрасного канала связи на резервный, который может быть как радиочастотным, так и любым другим по выбору заказчика. Система резервиро

MRV Communications представил модули для работы с пассивными системами беспроводной оптической связи й и волоконно-оптических линий связи, сообщила о выпуске новых модулей для платформы OptiSwitch, предназначенных для организации каналов беспроводной оптической связи с помощью пассивных систем серии TereScope 1. Модули EM2004-2PAL обеспечивают атмосферную оптическую связь на расстояниях до 500 м. Особенность данных устройств состоит в том, что приемопередающие устройства систем TereScop

MRV Communications увеличил дальность гигабитных беспроводных инфракрасных соединений Поставщик решений для городских IP-сетей компания MRV Communications сообщила о выпуске новой модели TereScope 1000-Z из серии TereScope 1000, обеспечивающую передачу данных со скоростями до 1250 Мбит/с на расстояния до 1,7 км. Эти устройства могут быть использованы в сетях Gigabit Ethe

Расширена линейка пассивных систем беспроводной оптической связи TereScope 1 пания MRV Communications, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, сообщила о выпуске новых устройств из семейства пассивных систем беспроводной инфракрасной связи TereScope 1. Новые модели пассивных приемопередающих устройств обеспечивают атмосферную оптическую связь на расстояниях до 500 м, что расширяет возможности их применения для решения проблемы "п

TereScope 4900 - скоростная передача данных по воздуху на расстояние до 4 км Компания MRV Communications, поставщик решений для городских IP-сетей, выпустила новую модель TereScope 4900 из серии TereScope 155, обеспечивающую передачу данных любых протоколов со скоростями 34-155 Мбит/с на расстояния до 4 км. Эти устройства могут быть использованы в сетях F

MRV Communications установила систему беспроводной оптической связи TereScope в Екатеринбурге Компания MRV Communications, ведущий поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, сообщила о новой успешной инсталляции системы беспроводной оптической связи TereScope. Инсталляция была осуществлена екатеринбургским филиалом компании "Вимком Оптик" в Екатеринбурге для ООО "Мраморгаз" (одного из подразделений компании "Уралтрансгаз"). Выбор заказчико

Новая модель серии TereScope Mux обеспечивает беспроводную передачу 4 потоков E1 на расстояния до 2 км Компания Optical Access, ведущий поставщик решений для городских IP-сетей, выпустила новую модель TereScope 940/4E1 из серии TereScope Mux, обеспечивающую одновременную передачу до 4 потоков E1 по одному инфракрасному каналу связи на расстояния до 2 км. Данные устройства могут быть и

Optical Access расширяет линейку пассивных систем беспроводной оптической связи Компания Optical Access, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, сообщила о выпуске новых устройств из семейства систем беспроводной инфракрасной связи TereScope 1. Особенность данных устройств состоит в том, что приемопередающие устройства систем TereScope 1 (или PAL, Photonic Air Link) являются полностью пассивными, они не требуют под

Optical Access представила первую в отрасли пассивную систему беспроводной оптической связи для коммутаторов OptiSwitch Компания Optical Access, ведущий поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, сообщила о выпуске новой системы беспроводной инфракрасной связи TereScope 1. Принципиальное отличие данных устройств от уже имеющихся в семействе TereScope, а также от всех других систем подобного рода, доступных на рынке, состоит в том, что система

Optical Access значительно снизила цену на младшую модель устройств беспроводной оптической связи TereScope Компания Optical Access, ведущий поставщик решений для городских IP-сетей, объявила о начале беспрецедентной маркетинговой акции по продвижению устройств беспроводной оптической связи TereScope. В IV-м квартале этого года младшую модель семейства - TS702/ETH (код для заказа TS10/A/ETH/VS) - можно будет приобрести всего за $2500, в то время как ее текущая цена по прайс-листу

Решение TereScope Mux компании Optical Access обеспечит одновременную беспроводную передачу до 4 потоков телефонии Компания Optical Access, ведущий поставщик решений для городских IP-сетей, выпустила новую серию устройств беспроводной оптической связи TereScope Mux, обеспечивающих одновременную передачу до 4 потоков E1 по одному инфракрасному каналу. Данные устройства могут быть использованы для объединения телефонных сетей предприятий и опе

Optical Access расширила возможности управления SNMP на всю линейку устройств беспроводной оптической связи TereScope ущий поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, сообщила о реализации поддержки управления SNMP в младших моделях семейства устройств беспроводной инфракрасной связи TereScope. Ранее поддержка SNMP была реализована в системах TereScope 1000 (обеспечивающих передачу данных со скоростями 10-155 Мбит/с на расстояниях до 4 км) с помощью выносной монтируе

Optical Access сообщила о планах по развитию семейств OptiSwitch и TereScope на 2001 год Optical Access, производитель оборудования для построения широкополосных оптических сетей доступа, объявила о своих планах по развитию семейств коммутаторов OptiSwitch и устройств беспроводной связи TereScope на 2001 г. В начале этого года Optical Access выпустила решение OptiSwitch Classifier, позволяющее строить сети доступа операторского класса на основе коммутаторов семейства OptiSwitc