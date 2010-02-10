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ADVA Optical Networking MRV TereScope

СОБЫТИЯ

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10.02.2010 MRV выпустила новые системы серии TereScope 2000

Компания MRV выпустила новые модели из серии устройств TereScope 2000, обеспечивающие беспроводную атмосферную передачу данных Fast Ethernet 100 Мбит/с на расстояния до 2,8 км. Эти устройства могут быть использованы для организации высокоскоростных
20.05.2008 MRV представила первую 10-гигабитную беспроводную оптическую систему

Компания MRV анонсировала выпуск первой в отрасли 10-гигабитной беспроводной оптической системы TereScope TS-10GE. Системы TereScope служат для организации беспроводных инфракрасных соединений прямой видимости для операторов связи и предприятий, обеспечивая высокопроизводительное и
24.08.2004 MRV представила TereScope 5000 для беспроводной передачи данных на расстояние 5 км

Компания MRV выпустила новую модель TereScope 5000 из серии TereScope 155 Protocol Select, обеспечивающую беспроводную атмосферную передачу данных любых протоколов со скоростями 1-155 Мбит/с на расстояния до 5 км. Эти устр
29.06.2004 MRV выпустил системы с резервированием инфракрасного канала

Компания MRV Communications сообщила о доступности к заказу устройств беспроводной оптической связи TereScope со встроенной системой переключения основного инфракрасного канала связи на резервный, который может быть как радиочастотным, так и любым другим по выбору заказчика. Система резервиро
26.08.2003 MRV Communications представил модули для работы с пассивными системами беспроводной оптической связи

й и волоконно-оптических линий связи, сообщила о выпуске новых модулей для платформы OptiSwitch, предназначенных для организации каналов беспроводной оптической связи с помощью пассивных систем серии TereScope 1. Модули EM2004-2PAL обеспечивают атмосферную оптическую связь на расстояниях до 500 м. Особенность данных устройств состоит в том, что приемопередающие устройства систем TereScop
22.07.2003 MRV Communications увеличил дальность гигабитных беспроводных инфракрасных соединений

Поставщик решений для городских IP-сетей компания MRV Communications сообщила о выпуске новой модели TereScope 1000-Z из серии TereScope 1000, обеспечивающую передачу данных со скоростями до 1250 Мбит/с на расстояния до 1,7 км. Эти устройства могут быть использованы в сетях Gigabit Ethe
09.07.2003 Расширена линейка пассивных систем беспроводной оптической связи TereScope 1

пания MRV Communications, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, сообщила о выпуске новых устройств из семейства пассивных систем беспроводной инфракрасной связи TereScope 1. Новые модели пассивных приемопередающих устройств обеспечивают атмосферную оптическую связь на расстояниях до 500 м, что расширяет возможности их применения для решения проблемы "п
24.06.2003 TereScope 4900 - скоростная передача данных по воздуху на расстояние до 4 км

Компания MRV Communications, поставщик решений для городских IP-сетей, выпустила новую модель TereScope 4900 из серии TereScope 155, обеспечивающую передачу данных любых протоколов со скоростями 34-155 Мбит/с на расстояния до 4 км. Эти устройства могут быть использованы в сетях F
28.11.2002 MRV Communications установила систему беспроводной оптической связи TereScope в Екатеринбурге

Компания MRV Communications, ведущий поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, сообщила о новой успешной инсталляции системы беспроводной оптической связи TereScope. Инсталляция была осуществлена екатеринбургским филиалом компании "Вимком Оптик" в Екатеринбурге для ООО "Мраморгаз" (одного из подразделений компании "Уралтрансгаз"). Выбор заказчико
23.04.2002 Новая модель серии TereScope Mux обеспечивает беспроводную передачу 4 потоков E1 на расстояния до 2 км

Компания Optical Access, ведущий поставщик решений для городских IP-сетей, выпустила новую модель TereScope 940/4E1 из серии TereScope Mux, обеспечивающую одновременную передачу до 4 потоков E1 по одному инфракрасному каналу связи на расстояния до 2 км. Данные устройства могут быть и
02.04.2002 Optical Access расширяет линейку пассивных систем беспроводной оптической связи

Компания Optical Access, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, сообщила о выпуске новых устройств из семейства систем беспроводной инфракрасной связи TereScope 1. Особенность данных устройств состоит в том, что приемопередающие устройства систем TereScope 1 (или PAL, Photonic Air Link) являются полностью пассивными, они не требуют под
11.12.2001 Optical Access представила первую в отрасли пассивную систему беспроводной оптической связи для коммутаторов OptiSwitch

Компания Optical Access, ведущий поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, сообщила о выпуске новой системы беспроводной инфракрасной связи TereScope 1. Принципиальное отличие данных устройств от уже имеющихся в семействе TereScope, а также от всех других систем подобного рода, доступных на рынке, состоит в том, что система

06.11.2001 Optical Access значительно снизила цену на младшую модель устройств беспроводной оптической связи TereScope

Компания Optical Access, ведущий поставщик решений для городских IP-сетей, объявила о начале беспрецедентной маркетинговой акции по продвижению устройств беспроводной оптической связи TereScope. В IV-м квартале этого года младшую модель семейства - TS702/ETH (код для заказа TS10/A/ETH/VS) - можно будет приобрести всего за $2500, в то время как ее текущая цена по прайс-листу

23.10.2001 Решение TereScope Mux компании Optical Access обеспечит одновременную беспроводную передачу до 4 потоков телефонии

Компания Optical Access, ведущий поставщик решений для городских IP-сетей, выпустила новую серию устройств беспроводной оптической связи TereScope Mux, обеспечивающих одновременную передачу до 4 потоков E1 по одному инфракрасному каналу. Данные устройства могут быть использованы для объединения телефонных сетей предприятий и опе
10.09.2001 Optical Access расширила возможности управления SNMP на всю линейку устройств беспроводной оптической связи TereScope

ущий поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, сообщила о реализации поддержки управления SNMP в младших моделях семейства устройств беспроводной инфракрасной связи TereScope. Ранее поддержка SNMP была реализована в системах TereScope 1000 (обеспечивающих передачу данных со скоростями 10-155 Мбит/с на расстояниях до 4 км) с помощью выносной монтируе
20.02.2001 Optical Access сообщила о планах по развитию семейств OptiSwitch и TereScope на 2001 год

Optical Access, производитель оборудования для построения широкополосных оптических сетей доступа, объявила о своих планах по развитию семейств коммутаторов OptiSwitch и устройств беспроводной связи TereScope на 2001 г. В начале этого года Optical Access выпустила решение OptiSwitch Classifier, позволяющее строить сети доступа операторского класса на основе коммутаторов семейства OptiSwitc
20.02.2001 Optical Access сообщила о планах развития семейств OptiSwitch и TereScope на 2001 год

Optical Access, производитель оборудования для построения широкополосных оптических сетей доступа, объявила о своих планах по развитию семейств коммутаторов OptiSwitch и устройств беспроводной связи TereScope на 2001 г. Компания инвестирует значительные средства в разработку новых продуктов и технологий, постоянно дополняя свои решения. В начале этого года Optical Access выпустила решение


Публикаций - 60, упоминаний - 60

ADVA Optical Networking и организации, системы, технологии, персоны:

ADVA Optical Networking - MRV Communications 221 31
ADVA Optical Networking - MRV Luminent 21 3
Тералинк - Телеком Транспорт 22 2
Vimcom - Вимком - Вимком Оптик ТС - Вимком Дистрибьюция - Вимком-ТВ 59 2
Cisco Systems 5372 1
Huawei 4677 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
ZTE Corporation 800 1
Fujitsu 2105 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 62 1
HPE - Juniper Networks 460 1
Ciena 221 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 1
Metrocom - Метроком 89 1
Infinera 40 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 1
Россети Ленэнерго 1699 3
ОСК - Балтийский завод 29 1
Мраморгаз 1 1
Газпром трансгаз 157 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 59
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 53
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 51
Optical Access 72 50
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 48
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Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 41
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 31
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 869 29
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 21
EoV - Ethernet-over-VDSL - Ethernet-поверх 31 20
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 763 18
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 619 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 11
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 7
xDSL - VDSL - VDSL2 - Very high (speed) data rate Digital Subscriber Line - Сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия 115 7
Телевидение - PAL - Phase Alternating Line - построчное изменение фазы - система аналогового цветного телевидения 299 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 6
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 6
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 509 5
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 5
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 813 5
QoS - Quality of service - DiffServ - Differentiated Services - Модель в области компьютерных сетей - DSCP - Differentiated Services Code Point - механизм управления качеством обслуживания (QoS) в IP-сетях 59 4
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 4
OSPF - Open Shortest Path First - Протокол динамической маршрутизации 110 4
GBIC - GigaBit Interface Converter - стандарт передатчиков 49 3
Дистанционное управление - Удалённое управление 1270 3
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LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 3
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IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 569 3
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