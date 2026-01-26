Разделы

BNC connector Bayonet Neill–Concelman

BNC connector - Bayonet Neill–Concelman

26.01.2026 «АРМО-Системы» начала поставлять мониторы Smartec STM-425 rev.2 с диагональю 42 дюйма для видеонаблюдения 2
10.11.2025 В ассортименте Smartec появился 24” монитор для системы видеонаблюдения с защитой экрана и малым временем отклика 5 мс 1
28.07.2025 Новые мониторы Smartec STM-325 rev.2 с Full HD разрешением и интерфейсом HDMI для систем видеонаблюдения 1
24.06.2021 Обзор беспроводной системы Sennheiser EW-D: цифровая свобода 1
15.10.2013 iiyama предлагает 46-дюймовый сенсорный монитор для бизнеса и учебных заведений 1
26.01.2012 Обзор проектора NEC PA500U: Hi-End кинотеатр по цене нового автомобиля 1
17.01.2011 Компания "Армо-Системы" представила новый видео-сервер с функцией анализа видеоизображения 1
28.12.2010 Smartec предлагает купольную поворотную IP-камеру серии STC-IPX3905A с пакетом видеоаналитики 1
16.12.2010 Sanyo представила проектор для больших помещений 1
08.12.2010 Polyvision предлагает новый миниатюрный видеорегистратор PVDR-1665 1
06.10.2010 Allied Telesis представила медиа-конвертер для систем IP-видеонаблюдения 1
20.09.2010 Hikvision выпустил серию камер с антивандальным стеклом 1
15.03.2010 TRENDnet представила купольную IP-камеру с технологией PoE 1
26.08.2009 Epson представил два новых проектора для кинозалов и больших помещений 1
13.05.2009 РГСУ заказывает внедрение системы видеонаблюдения 1
12.02.2009 Smartec представила 16-канальный видеорегистратор с поддержкой MPEG-4 1
27.10.2008 Smartec выпустила новые 16-канальные цифровые видеорегистраторы 1
04.06.2008 Проектор BenQ W5000: Full HD за скромные деньги 1
01.04.2008 GE Security выпустила цифровые видеорегистраторы на аналоговые и IP-камеры 1
19.03.2008 КЭРППиТ заказывает монтаж видеосистем 1
12.02.2008 Bosch выпустил новый 42-дюймовый монитор для охранного видеонаблюдения 1
17.01.2008 «АРМО-Системы» представила бюджетный монитор Smartec для CCTV 1
28.11.2007 NEC представляет профессиональные публичные ЖК-дисплеи 2
21.11.2007 Smartec выпустил ЖК-монитор с функцией 3D-деинтерлейсинга 1
07.11.2007 NEC Multeos M40: профессиональный монитор с диагональю 40 дюймов 1
04.10.2007 NEC выпустил свой первый проектор формата 15:9 1
05.09.2007 Проектор Optoma HD-81 - высший класс высокой четкости 1
26.07.2007 Профессиональный проектор NEC NP4000 уже в продаже 1
14.06.2007 Smartec выпустил на рынок двухканальный видеосервер STS-IPT260 1
04.04.2007 DVD-плеер Denon DVD-3930 — эталон Hi-Fi техники 1
01.03.2007 Лучшая плазма и DVD-плеер компании Pioneer – хорошо ли исполнение дуэтом? 1
13.02.2007 MRV выпустила новую модификацию медиаконвертеров 1
17.01.2007 Дайджест мира ноутбуков – декабрь 1
13.11.2006 HD-телевизор JVC 1
31.07.2006 Новый монитор Smartec появился в России 1
25.07.2006 Samsung создал монитор со встроенным ПК 1
18.07.2006 Toshiba представил беспроводной DLP-проектор 1
22.05.2006 Видеорегистратор Mitsubishi передает видео по LAN/WAN сети 1
03.04.2006 DX-TL4516E: новый 16-канальный видеорегистратор Mitsubishi 1
22.09.2005 Canon объявил о выпуске новой видеокамеры высокой чёткости XL H1 1

АРМО ГК - АРМО-Системы 334 13
Smartec 157 9
Sony 6639 6
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1767 6
ADVA Optical Networking - MRV Communications 220 6
JVC Kenwood 418 5
Samsung Electronics 10684 4
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 369 4
Toshiba Corporation 2957 3
Sharp NEC Display Solutions - Sharp/NEC - NEC Display Solutions (NDS) - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems - NM Visual 90 3
InFocus 70 3
Microsoft Corporation 25301 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2659 2
TI - Texas Instruments Incorporated 826 2
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 135 2
Nvidia Corp 3761 2
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 358 2
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 416 2
Diamond Communications 58 2
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 133 2
АРМО ГК 174 2
GE Security - General Electric Security - UTC Fire & Security - Interlogix - Kalatel 27 2
Matrox - Matrox Graphics 36 1
PolyVision 2 1
Siemens Display Technologies 1 1
Samsung - Harman - DEI Holdings - Sound United - D&M Holdings - Denon & Marantz - Definitive Technology - Polk Audio - Bowers & Wilkins, B&W 84 1
Dell EMC 5101 1
Apple Inc 12709 1
Dell Technologies - Dell Computer 2161 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2109 1
Intel Corporation 12568 1
Canon 1423 1
Philips 2076 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 684 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 484 1
Hikvision - Хиквижн 61 1
ViewSonic 322 1
Focusrite - Focusrite Audio Engineering - Martin Audio - ADAM Audio - Novation - Ampify Music 4 1
Seiko Epson Corporation 902 1
TPV MMD 43 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Композит 97 2
Эра HD - Эра ХД 54 1
Русский Стиль 44 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5269 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 87 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 361 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 24 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 34
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 31
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2015 25
Контрастность 2953 23
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 673 21
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 801 19
Аналоговые технологии 2836 17
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 16
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6561 16
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 16
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 15
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5605 13
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1176 13
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 631 13
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3799 12
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4054 12
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1146 12
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2060 12
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3316 11
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10354 10
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 391 10
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 968 10
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 10
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6325 9
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3361 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4849 8
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 584 8
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 462 8
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1294 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4363 8
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 863 8
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1108 8
Фотокамеры - Объектив - Lens 1404 8
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1976 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 7
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4386 7
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4664 7
Телевидение - PAL - Phase Alternating Line - построчное изменение фазы - система аналогового цветного телевидения 295 7
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1557 6
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 204 9
Microsoft Windows 2000 8679 8
ADVA Optical Networking - MRV FiberDriver - MRV OptiDriver 75 6
ADVA Optical Networking - MRV MegaVision 42 5
Smartec ST - Smartec STR - Smartec STC - Smartec STX - Smartec STB - Smartec STM - Smartec STS - Smartec STF - Smartec STL - Smartec STG - Smartec STT - IP-видеокамеры 81 5
Motorola Solutions - Pelco D - Pelco P - Pelco TI - Pelco ES - Pelco C - Pelco FT - Pelco IX - Pelco IS - Pelco UD - Pelco IM 34 3
Microsoft Windows XP 2422 3
Apple iPhone 6 4861 3
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 120 3
ADVA Optical Networking - MRV LambdaDriver CWDM/DWDM 96 3
ADVA Optical Networking - MRV TereScope 59 3
JVC S-VHS - Super VHS 19 3
ADVA Optical Networking - MRV NBase-Xyplex - MRV iTouch 27 2
Microsoft Windows 16402 2
Nvidia Quadro GPU 277 2
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 168 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 2
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 2
Apple MacBook Pro 536 2
Sanyo PLC - серия проекторов 13 2
Samsung BD Blu-Ray-плеер 82 2
Matrox Parhelia 7 1
PassMark MonitorTest 21 1
Тайпит ТПГ - Powerman ИБП 19 1
Smartec NetStation 3 1
Sharp Matterhorn DMD/DLP-чип 3 1
Nvidia GeForce GTX 523 1
Google Android 14768 1
Apple iOS 8298 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3447 1
Nvidia G-Sync 162 1
Apple - App Store 3017 1
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 315 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2022 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2372 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 857 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 248 1
Philips B - Серия мониторов 9 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2421 1
Наумов Максим 100 4
Князева Мария 16 2
Ксенин Алекс 311 2
Петрик Александр 1 1
Максимов Владимир 5 1
Романов Дмитрий 67 1
Бровкин Дмитрий 55 1
Болотов Дмитрий 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 157910 21
Европа 24663 5
Япония 13562 5
Германия - Федеративная Республика 12951 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53535 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45998 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13576 1
Земля - планета Солнечной системы 10684 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Ирландия - Республика 1027 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18739 1
Америка - Американский регион 2190 1
Италия - Итальянская Республика 4432 1
Франция - Французская Республика 7989 1
Испания - Королевство 3765 1
Румыния 741 1
Япония - Токио 1011 1
США - Колумбия - Вашингтон 1454 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 512 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 1
США - Вашингтон - округ Колумбия 77 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 9
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 4
Английский язык 6881 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1541 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2299 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5296 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5910 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 2
Ergonomics - Эргономика 1689 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3739 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 574 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1161 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 762 1
Физика - Градус Цельсия 291 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7594 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 1
Зоология - наука о животных 2792 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 1
Металлы - Медь - Copper 828 1
Металлы - Серебро - Silver 795 1
Металлы - Золото - Gold 1204 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 524 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 678 1
Взрывозащита - Взрывоопасные зоны - ATEX directives - директивы ЕС, требования к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде 64 1
Allprojectors.ru 54 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11429 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 292 8
РГСУ - Российский государственный социальный университет 52 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 1
