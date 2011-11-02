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Matrox Matrox Graphics
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 37, упоминаний - 39
Matrox и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
|Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
|Совкомбанк Совесть 279 1
|ETV - Emergent Telecom Ventures 35 1
|U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
|U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
|Gupte Sandeep - Гупте Сандип 4 1
|Демидов Михаил 134 1
|Масленников Алексей 4 1
|Glaskowsky Peter - Глазковски Питер 9 1
|DigiTimes - Издание 1331 3
|Inquirer 463 2
|Hardware Zone 20 1
|ExtremeTech 40 1
|Commercial Times 110 1
|X-Bit Labs 83 1
|Hot Hardware - HotHardware 29 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.