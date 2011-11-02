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Matrox Matrox Graphics

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


02.11.2011 Мини в окружении мониторов 1
12.09.2011 Новая технология AMD FirePro SDI-Link обеспечивает сверхкороткую задержку в среде телевещания и видеопроизводства 1
12.11.2010 Matrox показала новый комплект удаленного управления компьютером 1
29.07.2009 98,3 млн графических процессоров продано во 2-м квартале 2009 г., плюс 20% в 2010 г. 1
28.10.2008 Продажи графических процессоров увеличились на 17,8% 1
27.02.2008 Аксессуары к ноутбуку: полезная мелочь 1
06.03.2006 Matrox представила устройство для показа картинок на трех дисплеях 1
20.05.2004 В России появляются новые дистрибутивы Linux 1
02.04.2004 Производители процессоров диктуют свою волю 1
25.02.2004 Matrox выпустил графическую карту для стереодисплеев 2
24.04.2003 Flexscan L695 — 18,1-дюймовый монитор c функцией PiP 1
27.11.2002 IBM представил несколько новинок на форуме в Санкт-Петербурге 1
28.10.2002 Matrox выпустила графическую плату Parhelia с 256 Мб памяти 1
30.09.2002 Creative Labs отказалась от планов выпуска потребительских графических плат на основе 3Dlabs P10 1
11.09.2002 Вышла финальная версия спецификации AGP 3.0 1
11.09.2002 Вышла финальная версия спецификации AGP 3.0 1
07.08.2002 Графические карты на Parhelia с поддержкой AGP 8x появятся в октябре 1
25.07.2002 Leadtek стал эксклюзивным партнером Nvidia 1
12.07.2002 До конца года Creative планирует представить видеокарту собственной разработки 1
19.06.2002 Matrox раскрывает характеристики карты Parhelia 512 1
22.05.2002 Стали известны некоторые подробности об архитектуре и технологии нового графического процессора Matrox 2
06.02.2002 IBM: "тройной удар" по рынку рабочих станций 1
12.11.2001 RSI стала дистрибьютором Fujitsu Siemens Computers 1
31.10.2001 ATI анонсировала новый графический чип Radeon 8500LE 1
18.12.2000 Покупка Nvidia компании 3dfx: начало монополии на рынке графических устройств? 1
27.11.2000 Dell представила новую рабочую станцию Dell Precision 330 1
15.11.2000 Новые драйверы для видеоадаптеров Matrox серии G400 1
24.10.2000 Не Mac, не PC: это опять Amiga! 1
24.10.2000 Amiga начала работу над новым типом компьютера 1
20.09.2000 Matrox представила графическую плату Matrox Marvel G450 eTV класса "всё в одном" 1
30.08.2000 Дистрибуторский центр "Дилайн" внедряет электронную торговую систему класса В2В 1
12.04.2000 Apple купила Astarte - разработчика ПО для рынка цифрового видео 1
06.12.1999 Compaq объявляет новую программу сотрудничества с разработчиками графических решений 1
07.10.1999 Компания GigaPixel выпустила графический чип GP-1, способный конкурировать с чипами 3dfx, Nvidia, S3 и ATI 1
09.09.1999 Некоторые подробности о AGP 4X, Rambus RIMM и FlexATX с форума Intel Developers Forum 1
31.03.1999 VESA ратифицировала стандарт Digital Flat Panel 1

Публикаций - 37, упоминаний - 39

Matrox и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 4002 17
AMD Graphics Product Group - ATI 973 13
Intel Corporation 12811 11
Creative Technology 273 6
AMD - Advanced Micro Devices 4641 5
Microsoft Corporation 25775 4
Apple Inc 13156 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Nvidia - 3Dfx Interactive 68 4
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 181 3
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 3
ViewSonic 325 2
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 2
Koch Industries - Molex - MolexPN - Molex Premise Networks 33 2
HP 3Com 681 2
MOS Technology - Commodore Semiconductor Group - Amiga 25 2
ELSA AG - Elsa Optoelectronics Technology 37 2
Siemens Display Technologies 1 1
CP Technology 12 1
Samsung Electronics 11065 1
Dell EMC 5180 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
HP Inc. 5883 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
Autodesk 639 1
Toshiba Corporation 2980 1
Xerox - Lexmark Int 303 1
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 1
Fujitsu 2105 1
Xerox - The Haloid Company 1168 1
Red Hat 1378 1
Logitech 437 1
D-Link - Д-Линк Трейд 395 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 1
DFI 13 1
OKI - ОКИ Системс Рус 174 1
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 1
AMD Xilinx 100 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Совкомбанк Совесть 279 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 12
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 9
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 8
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 7
DDR - Double data rate 3083 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 5
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 4
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 4
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 804 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 3
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 3
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 3
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 3
Rambus DRAM - RDRAM 142 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 3
RAMDAC - random-access memory digital-to-analog converter - Цифроаналоговый преобразователь оперативной памяти 15 3
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 390 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 2
High-End - высочайший («элитный») класс техники 722 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 2
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 2
PowerPC - PPC - Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing - микропроцессорная RISC-архитектура 250 2
Аксессуары 4282 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 8
Microsoft Windows 2000 8678 5
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 5
Matrox Parhelia 7 5
Microsoft Windows 16882 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 4
AMD Radeon 295 3
MOS Technology - Commodore Semiconductor Group - AmigaOne - Amiga PC 6 2
Linux OS 11533 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 2
Apple iMac - Серия моноблоков 468 2
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 2
Nvidia Quadro GPU 279 2
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 169 2
Fujitsu SH4 2 2
IBM IntelliStation 33 2
WayTech Coloreal 2 2
Matrox DualHead 2 1
Autodesk Softimage 15 1
Epic Games - Unreal Tournament 66 1
Microsoft Windows 7 2007 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 1
Linux KDE Plasma 265 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 1
Microsoft Windows XP 2431 1
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 252 1
Intel Celeron - Серия процессоров 979 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
Adobe Photoshop 804 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 1
Autodesk AutoCAD 376 1
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 276 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 230 1
Microsoft Windows NT 890 1
Autodesk 3ds Max 86 1
Gupte Sandeep - Гупте Сандип 4 1
Демидов Михаил 134 1
Масленников Алексей 4 1
Glaskowsky Peter - Глазковски Питер 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
Китай - Тайвань 4245 4
Европа 24964 3
Канада 5082 3
США - Калифорния 4829 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Япония 13807 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Нидерланды - Амстердам 630 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Нидерланды 3746 1
США - Массачусетс 517 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 2
VFX - Visual Effects - VFX-художник - дизайнер, специалист по визуальным спецэффектам 21 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 749 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 494 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 206 1
DigiTimes - Издание 1331 3
Inquirer 463 2
Hardware Zone 20 1
ExtremeTech 40 1
Commercial Times 110 1
X-Bit Labs 83 1
Hot Hardware - HotHardware 29 1
Jon Peddie Research 46 2
Intel Developer Forum - IDF 317 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
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