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HP 3Com


19.06.2020 Почему 5G называют фундаментом цифровой экономики 1
16.04.2020 Читатели CNews выбрали самую успешную женщину-руководителя на российском ИТ-рынке 1
11.09.2019 Китайская госкомпания приходит в Россию, чтобы забрать «15% рынка», потеснив Huawei и Cisco 1
27.05.2019 Huawei в осаде: компанию отлучили от Wi-Fi 1
21.06.2017 Anaplan назначила нового исполнительного вице-президента и финансового директора компании 1
06.03.2017 Энди Эдлен назначен старшим вице-президентом по продажам Riverbed в регионе EMEA 1
12.08.2016 Легендарный разработчик графики SGI продан 1
10.05.2016 В Китае появился ИТ-гигант для обслуживания госсектора 3
23.06.2015 В Schneider Electric — новые назначения в руководстве 1
09.06.2015 Александр Чуб назначен президентом «Русских Башен» 1
10.12.2014 Два главных производителя компонентов IoT объединятся 1
09.12.2014 Легендарный российский веб-сервер Nginx привлек $20 млн инвестиций 1
16.09.2014 Сергей Крюков: Нужно слушать заказчика и делать его своим союзником 2
25.06.2014 20 лет ИТ-рынка России: как отрасль стала цивилизованной 1
28.02.2014 В федеральном ГЛОНАСС-операторе сменилась власть 1
15.10.2013 Легендарный российский веб-сервер привлек $10 млн 1
24.09.2012 Назначен новый гендиректор «Навигационно-информационных систем» 1
04.09.2012 В Smart — новые назначения в руководстве 1
06.02.2012 Google увел топ-менеджера у Apple для работы над секретным проектом 1
23.09.2011 «Ай-Теко» будет внедрять новые решения по сетевой безопасности от НР на базе технологий TippingPoint 1
07.09.2010 HP+3Com: новый портфель сетевых решений и услуг 2
24.08.2010 HP против Dell: компьютерные гиганты поспорили за поставщика СХД 1
17.06.2010 Топ-менеджер HP перешёл в Brocade 1
29.04.2010 HP купила Palm 2
13.04.2010 HP завершила приобретение 3Com 4
25.02.2010 3Com выпустила новые решения для виртуальных дата-центров 2
18.02.2010 HP: выручка растет, прогнозы на 2010 год позитивные 1
24.11.2009 «Крок» создаёт ЛВС для нового завода Peugeot в Калуге 1
17.11.2009 InterContinental Hotel Kiev обеспечит гостей голосовыми и IPTV-услугами с помощью коммутаторов 3Com 8
12.11.2009 HP покупает 3Com за $2,7 млрд 3
25.08.2009 Рынок оборудования передачи данных в России и СНГ в 2009 г. сократится на 20% 1
13.07.2009 3Com поставит сетевое оборудование для железнодорожного перевозчика Австрии 3
03.07.2009 Мировой рынок PBX: SEN опередил Cisco, Nortel и Avaya 1
25.06.2009 «Крок» будет продвигать решения НЗС от 3Com в России 2
10.06.2009 Россия: Fujitsu отобрал гендиректора у EMC 1
01.06.2009 Banco Popular Group выбрала сетевые решения 3Com 3
18.05.2009 3Com анонсирует новые решения для дата-центров H3C 1
04.03.2009 Производством чипов AMD займется компания Globalfoundries 1
25.12.2008 3Com построит инфраструктуру конвергентной сети для Volia 2
01.12.2008 Управление Судебного департамента в г. Москве нуждается в ИТ-услугах 1

Публикаций - 56, упоминаний - 90

HP 3Com упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 4
Cisco Systems 2056 3
Microsoft Corporation 11168 3
Huawei 2733 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
Merlion - Мерлион 275 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
Intel Corporation 4204 2
IBM 3557 2
Samsung Electronics 5730 2
HP Inc. 2937 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates 393 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 208 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 1
Lenovo Group 1641 1
АФК Система ПАО 998 1
Schneider Electric IT Division - Schneider Electric IT Business 29 1
Riverbed Technology 103 1
Alcatel-Lucent Enterprise 334 1
Nvidia Corp 2038 1
SAP SE 3220 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 79 1
Ростелеком Связьинвест 706 1
China Mobile 186 1
Nortel Networks 223 1
Qorvo 3 1
Tsinghua Unigroup 7 1
Lenovo Motorola Symbol Technologies 12 1
Philips Healthcare - Philips Medical Systems 3 1
М2М телематика 165 1
Schneider Electric 409 1
NetApp 486 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Qualcomm Technologies 1004 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Nokia Corporation 2453 1
Oracle Corporation 3363 1
Broadcom Inc 197 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
Philips 744 1
Coca-Cola Company 113 1
SoftBank Group 101 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
Земля ФКЦ ФГУП - Федеральный кадастровый центр Земля 3 1
Администрация Президента РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 10 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 41 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 1
IoV - Internet of Vehicles - Интернет транспортных средств 8 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 137 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 67 1
3G - Стандарт мобильной связи 3753 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
ARM64 - Архитектура процессора 1020 1
DDR - Double data rate 1077 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
Nvidia GeForce GTX 2081 1
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 54 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
DP Technology Hexagon Intergraph Computer System 1 1
Cisco Systems - Tandberg StorageLibrary - ленточная библиотека 1 1
Palm Pre - комуникатор 68 1
Акимов Максим 167 1
Metcalfe Robert Melancton - Меткалф Роберт 2 1
Мишустин Михаил 302 1
Матвеева Татьяна 83 1
Бочарникова Татьяна 78 1
Макарочкина Наталия 8 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Yu Tony - Юй Тони 1 1
Huang Gary - Хуана Гэри 1 1
Чуб Александр 22 1
Songlin Sun - Сунлинь Сунь 1 1
Андреев Сергей 40 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 6
Япония 2811 4
Европа 3788 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 3
Южная Корея - Республика 1466 2
Украина 3398 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Австралия - Австралийский Союз 1130 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Восточная Европа 1691 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Африка 1499 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Казахстан - Республика 2650 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Китай - Шэньчжэнь 89 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Южная Америка 313 1
Ближний Восток 1479 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 167 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
Nikkei - Издание 114 1
Android Authority 33 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
CNews Analytics 1991 1
Gartner 2197 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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