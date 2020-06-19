Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
HP 3Com
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 56, упоминаний - 90
HP 3Com упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Coca-Cola Company 113 1
|SoftBank Group 101 1
|Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
|Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
|ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 167 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
|Nikkei - Издание 114 1
|Android Authority 33 1
|Прайм - Агентство экономической информации 529 1
|CNews Analytics 1991 1
|Gartner 2197 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768882, в очереди разбора - 672567.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768882, в очереди разбора - 672567.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru