HP+3Com: новый портфель сетевых решений и услуг та сетевых решений (HP Networking), а также портфель технологий, решений и услуг, который позволит компании трансформировать рынок сетевых решений. 1 июля 2010 г. завершилась интеграция компаний НР и 3Com, что, по информации HP, положило начало процессу трансформации рынка сетевых решений. В целом слияние с компанией 3Com позволило НР получить широкий продуктовый портфель в области с

HP завершила приобретение 3Com Компания HP объявила о завершении процесса приобретения корпорации 3Com. Стоимость сделки составила $2,7 млрд, или $7,90 за акцию. Условия сделки были одобрены советами директоров компаний HP и 3Com, говорится в сообщении HP. HP, формируя полновесный по

3Com выпустила новые решения для виртуальных дата-центров Компания 3Com объявила о пополнении портфеля решений H3C и TippingPoint новыми продуктами с целью расширения своей концепции сетевой безопасности Secure Network Fabric на дата-центры следующего поколени

InterContinental Hotel Kiev обеспечит гостей голосовыми и IPTV-услугами с помощью коммутаторов 3Com Корпорация 3Com объявила, что гостиница InterContinental Hotel Kiev, которая входит в группу InterContinental Hotels Group (IHG), крупного международного гостиничного оператора, успешно завершила установк

HP покупает 3Com за $2,7 млрд Компания HP объявила о том, что планирует приобрести фирму 3Com Corporation, одного из лидирующих производителей сетевого оборудования и решений для без

3Com поставит сетевое оборудование для железнодорожного перевозчика Австрии Корпорация 3Com сообщила о том, что она выиграла тендер на установку сетевого оборудования нового поколения для группы компаний ÖBB Group – железнодорожного перевозчика Австрии. Как отмечается, ÖBB (Öster

«Крок» будет продвигать решения НЗС от 3Com в России Компании 3Com и «Крок» объявили о заключении эксклюзивного соглашения по линейки Н3С. Статус эксклюзивного партнера действует на всей территории России и дает возможность компании «Крок» в индивидуально

Banco Popular Group выбрала сетевые решения 3Com Корпорация 3Com объявила о том, что выиграла тендер Banco Popular Group на обеспечение услуг сетевого провайдера корпоративных внутренних сетей для 2255 офисов банка в Испании. По информации 3Com,

3Com анонсирует новые решения для дата-центров H3C Корпорация 3Com Corporation представила новую, расширяемую коммутационную платформу для дата-центров H3C

3Com построит инфраструктуру конвергентной сети для Volia Корпорация 3Com объявила о победе в тендере на внедрение нового LAN-инфраструктурного решения на базе украинской компании Volia - провайдера кабельного телевидения и широкополосного доступа в интернет на

В 3Com новые назначения В рамках стратегии 3Com по расширению присутствия на российском рынке, представительство 3Com объявило о

В 3Com новые назначения В рамках стратегии 3Com по расширению присутствия на российском рынке, представительство 3Com объявило о

3Com сменил директора и президента Корпорация 3Com, поставщик безопасных решений для конвергентных сетей передачи речи и данных, объявила о

3Com назначила нового исполнительного директора и президента Корпорация 3Com объявила о том, что совет директоров компании принял решение назначить Роберта Мао на должность главного исполнительного директора компании. Роберт Мао сменил на этом посту Эдгара Масри, к

3Com выпустил решение по предотвращению вторжений для 10-Гигабитных сетей Подразделение корпорации 3Com, компания TippingPoint объявила о начале продаж устройства TippingPoint Core Controller. Новинка позволяет использовать системы предотвращения вторжений TippingPoint (IPS) для двустороннег

3Com представила цифровой видеопортал Корпорация 3Com и участник программы 3Com Open Network (3Com/ON) компания VBrick Systems представили новую разработку, обеспечивающую централизованный доступ к видео-подкастам, трансляциям в

Доход 3Com уменьшился на 4,6% Корпорация 3Com опубликовала отчет о финансовой деятельности за 2 квартал 2008 финансового года, который закончился 30 ноября 2007 г. Доход компании во 2 квартале составил $317,8 млн., что на 4,6% ниже по

В 3Com Россия назначен директор отдела дистрибуции Представительство корпорации 3Com в России и странах СНГ объявила о назначении Вадима Плесского руководителем отдела дистрибуции. Компании предстоит увеличить количество зарегистрированных партнеров 3Com в России и

Bain Capital и Huawei приобретают 3Com более чем за $2 млрд ская корпорация Huawei Technologies приобретают американского производителя телекоммуникационного оборудования 3Сom, сообщает РБК. Стоимость сделки оценивается более чем в $2 млрд. (более $5 за акцию 3Com).

Оборот 3Com вырос на 22% Корпорация 3Com представила консолидированную финансовую отчетность за IV квартал 2007 финансового года, который завершился 1 июня, включающую результаты двух операционных сегментов «Безопасные конвергент

В 3Com назначен менеджер по корпоративным продажам Юлия Дорошенко назначена на должность менеджера по корпоративным продажам 3Com. Зона ответственности определяется банковским и финансовым секторами и работой с ключевыми мобильными операторами в странах СНГ. До прихода в 3Com Юлия Дорошенко занимала пост менед

3Com выкупит у Huawei 49-процентную долю в совместном предприятии Американский производитель сетевого оборудования 3Com Corporation объявил о достижении соглашения о выкупе у китайской компании Huawei Technologies. 49-процентной доли в совместном предприятии Huawei-3Com (H3C) за $882 млн., сообщает РБК. Так

3Com-Россия: продажи выросли вдвое В прошлом году в компании 3Com, разработчике и производителе сетевого и коммуникационного оборудования, произошли серье

Новая фокусная программа партнерства с 3Com и OCS Каждому новому авторизованному партнеру 3Com, закупающему оборудование 3Com в OCS в период с 1 мая по 30 июля для подтверждения авторизационного статуса, призы: Бронзовый партнер - карта М-Видео на 4 000 рублей Серебряный парт

3Com приобрела контрольный пакет Huawei-3Com Корпорация 3Com объявила о приобретении у компании Huawei еще двух процентов акций совместного предприятия Huawei-3Com (H-3C), созданного 3Com и Huawei в ноябре 2003 года в Китае. Сделка был

В 3Com назначен главный исполнительный директор Совет директоров корпорации 3Com избрал Р. Скотта Мюррея (R. Scott Murray) президентом и главным исполнительным директором компании. Г-н Мюррей сменил на этом посту ушедшего в отставку Брюса Клафлина (Bruce Claflin). Г-н

Директор 3Com уйдет со своего поста Компания 3Com сообщила, что исполнительный директор Брюс Клафлин (Bruce Claflin) будет освобожден от занимаемой должности, как только новый исполнительный директор будет назван. Новый директор будет утв

3Com сократит количество дистрибьюторов Компания 3Com сообщила о предстоящем сокращении количества дистрибьюторов до 3-х. Будут отобраны компании, показавшие наибольшие объемы продаж. Решение связано с качественным изменением канала дистрибуц

3Com представила коммутатор для малых предприятий Корпорация 3Com представила первый в отрасли коммутатор с возможностью установки в стек для локальных сетей, созданный специально для удовлетворения растущих потребностей малых и средних компаний в надежн

3COM закрыла офис в Украине Компания 3COM заявила о закрытии своего офиса в Украине и передаче функций представительства компании «БМС Консалтинг». Такое решение руководством компании 3COM было принято в связи с изменением

3Com и Siemens расширяют партнерство Корпорация 3Com и компания Siemens Communications объявили о создании глобального стратегического альянса, а также о заключении соглашения о статусе Master Reseller. Цель альянса — интеграция и прода

В 3Com назначен региональный менеджер по России Корпорация 3Com в целях усиления своих позиций в регионе EMEA объявила о назначении Александра Чуба на должность регионального менеджера по России. Будучи подотчетным Гаэтану Канталю (Gaetan Cantale), дир

3Com начинает скупку информации о "дырах" Подразделение сетевого гиганта 3Com, TippingPoint, анонсировало широкомасштабную инициативу ZDI по скупке информации об уязвимостях в системах своих и других производителей . . Подписка на участие в программе начнется 15 авг

3Com и RIM разработают совместные решения Корпорация 3Com и компания Research In Motion (RIM) сообщили о начале совместной разработки решений для мобильных корпоративных коммуникаций, объединяющих IP-коммуникационный комплекс, работающий на базе

3Com купит разработчика систем защиты за $430 млн. Компания-производитель сетевого оборудования 3Com встроит систему предотвращения вторжений UnityOne, приобретенную вместе с разработчиком — фирмой TippingPoint Technologies. 3Com оплатит покупку деньгами — $47 за каждую а

3Com уменьшила квартальные убытки Чистые убытки компании 3Com во 2 квартале 2004–2005 финансового года составили $49 млн. по сравнению с $139 млн. чистых убытков, понесенных компанией в тот же период предыдущего финансового года, сообщает РБК. В

3Com представила новую систему IP-телефонии для малого бизнеса t), технологию интеграции компьютер-телефон (CTI), голосовую почту, функцию составления графического отчета о звонках (graphical call detail reporting), а также группы последовательного поиска. Также 3Com выпустила интегрируемый дополнительный комплект программного обеспечения, включающий call-центр, CRM, а также средства получения расширенных отчетов о звонках. Система 3Com NBX V300

"Пермские моторы" модернизировали сеть связи Компания «Авиационные редуктора и трансмиссии — Пермские моторы» завершила модернизацию сети связи. Для модернизации корпоративной сети связи использовано оборудование от 3Com. Проект реализован специалистами фирмы «Пермрегионпроект» (партнера 3Com в Перми). До модернизации на предприятии имелись локальные сети в отдельных подразделениях, которые в дальне

3Com представила новые маршрутизаторы Сегодня в рамках выставки «ИнфоКом 2004» компания 3Com представила новые маршрутизаторы. WAN-маршрутизаторы семейства 6000 - разработанные в соответствии со стандартами продукты корпоративного класса, способные обеспечить функциональность и пр