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HP 3Com

HP 3Com

СОБЫТИЯ

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07.09.2010 HP+3Com: новый портфель сетевых решений и услуг

та сетевых решений (HP Networking), а также портфель технологий, решений и услуг, который позволит компании трансформировать рынок сетевых решений. 1 июля 2010 г. завершилась интеграция компаний НР и 3Com, что, по информации HP, положило начало процессу трансформации рынка сетевых решений. В целом слияние с компанией 3Com позволило НР получить широкий продуктовый портфель в области с
13.04.2010 HP завершила приобретение 3Com

Компания HP объявила о завершении процесса приобретения корпорации 3Com. Стоимость сделки составила $2,7 млрд, или $7,90 за акцию. Условия сделки были одобрены советами директоров компаний HP и 3Com, говорится в сообщении HP. HP, формируя полновесный по
25.02.2010 3Com выпустила новые решения для виртуальных дата-центров

Компания 3Com объявила о пополнении портфеля решений H3C и TippingPoint новыми продуктами с целью расширения своей концепции сетевой безопасности Secure Network Fabric на дата-центры следующего поколени
17.11.2009 InterContinental Hotel Kiev обеспечит гостей голосовыми и IPTV-услугами с помощью коммутаторов 3Com

Корпорация 3Com объявила, что гостиница InterContinental Hotel Kiev, которая входит в группу InterContinental Hotels Group (IHG), крупного международного гостиничного оператора, успешно завершила установк
12.11.2009 HP покупает 3Com за $2,7 млрд

Компания HP объявила о том, что планирует приобрести фирму 3Com Corporation, одного из лидирующих производителей сетевого оборудования и решений для без
13.07.2009 3Com поставит сетевое оборудование для железнодорожного перевозчика Австрии

Корпорация 3Com сообщила о том, что она выиграла тендер на установку сетевого оборудования нового поколения для группы компаний ÖBB Group – железнодорожного перевозчика Австрии. Как отмечается, ÖBB (Öster
25.06.2009 «Крок» будет продвигать решения НЗС от 3Com в России

Компании 3Com и «Крок» объявили о заключении эксклюзивного соглашения по линейки Н3С. Статус эксклюзивного партнера действует на всей территории России и дает возможность компании «Крок» в индивидуально
01.06.2009 Banco Popular Group выбрала сетевые решения 3Com

Корпорация 3Com объявила о том, что выиграла тендер Banco Popular Group на обеспечение услуг сетевого провайдера корпоративных внутренних сетей для 2255 офисов банка в Испании. По информации 3Com,

18.05.2009 3Com анонсирует новые решения для дата-центров H3C

Корпорация 3Com Corporation представила новую, расширяемую коммутационную платформу для дата-центров H3C
25.12.2008 3Com построит инфраструктуру конвергентной сети для Volia

Корпорация 3Com объявила о победе в тендере на внедрение нового LAN-инфраструктурного решения на базе украинской компании Volia - провайдера кабельного телевидения и широкополосного доступа в интернет на

23.06.2008 В 3Com новые назначения

В рамках стратегии 3Com по расширению присутствия на российском рынке, представительство 3Com объявило о

20.06.2008 В 3Com новые назначения

В рамках стратегии 3Com по расширению присутствия на российском рынке, представительство 3Com объявило о

15.05.2008 3Com сменил директора и президента

Корпорация 3Com, поставщик безопасных решений для конвергентных сетей передачи речи и данных, объявила о
14.05.2008 3Com назначила нового исполнительного директора и президента

Корпорация 3Com объявила о том, что совет директоров компании принял решение назначить Роберта Мао на должность главного исполнительного директора компании. Роберт Мао сменил на этом посту Эдгара Масри, к
18.04.2008 3Com выпустил решение по предотвращению вторжений для 10-Гигабитных сетей

Подразделение корпорации 3Com, компания TippingPoint объявила о начале продаж устройства TippingPoint Core Controller. Новинка позволяет использовать системы предотвращения вторжений TippingPoint (IPS) для двустороннег
06.03.2008 3Com представила цифровой видеопортал

Корпорация 3Com и участник программы 3Com Open Network (3Com/ON) компания VBrick Systems представили новую разработку, обеспечивающую централизованный доступ к видео-подкастам, трансляциям в
16.01.2008 Доход 3Com уменьшился на 4,6%

Корпорация 3Com опубликовала отчет о финансовой деятельности за 2 квартал 2008 финансового года, который закончился 30 ноября 2007 г. Доход компании во 2 квартале составил $317,8 млн., что на 4,6% ниже по
31.10.2007 В 3Com Россия назначен директор отдела дистрибуции

Представительство корпорации 3Com в России и странах СНГ объявила о назначении Вадима Плесского руководителем отдела дистрибуции. Компании предстоит увеличить количество зарегистрированных партнеров 3Com в России и

28.09.2007 Bain Capital и Huawei приобретают 3Com более чем за $2 млрд

ская корпорация Huawei Technologies приобретают американского производителя телекоммуникационного оборудования 3Сom, сообщает РБК. Стоимость сделки оценивается более чем в $2 млрд. (более $5 за акцию 3Com).
12.07.2007 Оборот 3Com вырос на 22%

Корпорация 3Com представила консолидированную финансовую отчетность за IV квартал 2007 финансового года, который завершился 1 июня, включающую результаты двух операционных сегментов «Безопасные конвергент
12.07.2007 В 3Com назначен менеджер по корпоративным продажам

Юлия Дорошенко назначена на должность менеджера по корпоративным продажам 3Com. Зона ответственности определяется банковским и финансовым секторами и работой с ключевыми мобильными операторами в странах СНГ. До прихода в 3Com Юлия Дорошенко занимала пост менед
29.11.2006 3Com выкупит у Huawei 49-процентную долю в совместном предприятии

Американский производитель сетевого оборудования 3Com Corporation объявил о достижении соглашения о выкупе у китайской компании Huawei Technologies. 49-процентной доли в совместном предприятии Huawei-3Com (H3C) за $882 млн., сообщает РБК. Так
02.06.2006 3Com-Россия: продажи выросли вдвое

В прошлом году в компании 3Com, разработчике и производителе сетевого и коммуникационного оборудования, произошли серье
10.05.2006 Новая фокусная программа партнерства с 3Com и OCS

Каждому новому авторизованному партнеру 3Com, закупающему оборудование 3Com в OCS в период с 1 мая по 30 июля для подтверждения авторизационного статуса, призы: Бронзовый партнер - карта М-Видео на 4 000 рублей Серебряный парт
13.02.2006 3Com приобрела контрольный пакет Huawei-3Com

Корпорация 3Com объявила о приобретении у компании Huawei еще двух процентов акций совместного предприятия Huawei-3Com (H-3C), созданного 3Com и Huawei в ноябре 2003 года в Китае. Сделка был
08.02.2006 В 3Com назначен главный исполнительный директор

Совет директоров корпорации 3Com избрал Р. Скотта Мюррея (R. Scott Murray) президентом и главным исполнительным директором компании. Г-н Мюррей сменил на этом посту ушедшего в отставку Брюса Клафлина (Bruce Claflin). Г-н

12.01.2006 Директор 3Com уйдет со своего поста

Компания 3Com сообщила, что исполнительный директор Брюс Клафлин (Bruce Claflin) будет освобожден от занимаемой должности, как только новый исполнительный директор будет назван. Новый директор будет утв
08.12.2005 3Com сократит количество дистрибьюторов

Компания 3Com сообщила о предстоящем сокращении количества дистрибьюторов до 3-х. Будут отобраны компании, показавшие наибольшие объемы продаж. Решение связано с качественным изменением канала дистрибуц
05.12.2005 3Com представила коммутатор для малых предприятий

Корпорация 3Com представила первый в отрасли коммутатор с возможностью установки в стек для локальных сетей, созданный специально для удовлетворения растущих потребностей малых и средних компаний в надежн
20.10.2005 3COM закрыла офис в Украине

Компания 3COM заявила о закрытии своего офиса в Украине и передаче функций представительства компании «БМС Консалтинг». Такое решение руководством компании 3COM было принято в связи с изменением

13.10.2005 3Com и Siemens расширяют партнерство

Корпорация 3Com и компания Siemens Communications объявили о создании глобального стратегического альянса, а также о заключении соглашения о статусе Master Reseller. Цель альянса — интеграция и прода
27.09.2005 В 3Com назначен региональный менеджер по России

Корпорация 3Com в целях усиления своих позиций в регионе EMEA объявила о назначении Александра Чуба на должность регионального менеджера по России. Будучи подотчетным Гаэтану Канталю (Gaetan Cantale), дир
27.07.2005 3Com начинает скупку информации о "дырах"

Подразделение сетевого гиганта 3Com, TippingPoint, анонсировало широкомасштабную инициативу ZDI по скупке информации об уязвимостях в системах своих и других производителей . . Подписка на участие в программе начнется 15 авг
02.03.2005 3Com и RIM разработают совместные решения

Корпорация 3Com и компания Research In Motion (RIM) сообщили о начале совместной разработки решений для мобильных корпоративных коммуникаций, объединяющих IP-коммуникационный комплекс, работающий на базе

20.12.2004 3Com купит разработчика систем защиты за $430 млн.

Компания-производитель сетевого оборудования 3Com встроит систему предотвращения вторжений UnityOne, приобретенную вместе с разработчиком — фирмой TippingPoint Technologies. 3Com оплатит покупку деньгами — $47 за каждую а
17.12.2004 3Com уменьшила квартальные убытки

Чистые убытки компании 3Com во 2 квартале 2004–2005 финансового года составили $49 млн. по сравнению с $139 млн. чистых убытков, понесенных компанией в тот же период предыдущего финансового года, сообщает РБК. В
26.11.2004 3Com представила новую систему IP-телефонии для малого бизнеса

t), технологию интеграции компьютер-телефон (CTI), голосовую почту, функцию составления графического отчета о звонках (graphical call detail reporting), а также группы последовательного поиска. Также 3Com выпустила интегрируемый дополнительный комплект программного обеспечения, включающий call-центр, CRM, а также средства получения расширенных отчетов о звонках. Система 3Com NBX V300
01.11.2004 "Пермские моторы" модернизировали сеть связи

Компания «Авиационные редуктора и трансмиссии — Пермские моторы» завершила модернизацию сети связи. Для модернизации корпоративной сети связи использовано оборудование от 3Com. Проект реализован специалистами фирмы «Пермрегионпроект» (партнера 3Com в Перми). До модернизации на предприятии имелись локальные сети в отдельных подразделениях, которые в дальне
22.10.2004 3Com представила новые маршрутизаторы

Сегодня в рамках выставки «ИнфоКом 2004» компания 3Com представила новые маршрутизаторы. WAN-маршрутизаторы семейства 6000 - разработанные в соответствии со стандартами продукты корпоративного класса, способные обеспечить функциональность и пр
15.10.2004 3Com представила новые IP-решения

Компания 3Com представила новые решения для IP-телефонии. Среди продуктов – новая версия голосового IP-модуля корпоративного класса, предназначенного для Linux-серверов. Стоимость новой версии модуля, н

Публикаций - 681, упоминаний - 753

HP 3Com и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 135
Microsoft Corporation 25775 81
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HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 58
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IBM - International Business Machines Corp 9699 50
HP Inc. 5883 48
Oracle Corporation 7074 42
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 41
Lenovo Motorola 3566 40
Siemens AG - Siemens Group 2673 39
UNICOM U.S. Robotics - USR - USRobotics 94 38
Dell EMC 5180 33
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 30
Samsung Electronics 11065 28
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 28
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 27
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 26
Xerox - The Haloid Company 1168 24
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 24
Toshiba Corporation 2980 20
Sony 6739 20
D-Link - Д-Линк Трейд 395 20
Seiko Epson Corporation 908 20
Dell Technologies - Dell Computer 2219 19
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 19
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 19
Huawei 4677 18
AMD - Advanced Micro Devices 4641 18
Canon 1439 18
Philips 2099 17
Apple Inc 13156 16
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 15
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 15
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 15
HPE - Juniper Networks 460 15
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 157 13
OpenText - Micro Focus - Novell 880 12
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 31
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 28
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 14
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 10
Merrill Lynch 454 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
eBay Inc 1640 7
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 7
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 7
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 6
Петровский народный банк 11 6
Силовые машины - ЛМЗ - Ленинградский металлический завод - Ленинградский металлический завод 15 6
Росатом - Росэнергоатом - Обнинская АЭС - атомная электростанция 8 6
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 6
Красный котельщик - Таганрогский котлостроительный завод 11 6
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 6
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 26 6
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 5
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 5
Северсталь ПАО - Severstal 629 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 5
Caterpillar - 93 4
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 4
Enron - Enrongate 122 4
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 4
Alcoa 49 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 3
Expedia - Travelocity 60 3
Kempinski - Кемпински 34 3
Thales - Cobham - Cobham Analytic Solutions - Flight Refuelling Limited, FRL - Thrane & Thrane A/S 13 3
First Albany Corp - First Albany Asset Management 33 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
UPS 216 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Возрождение - Коммерческий банк 359 3
Walt Disney Company 647 3
MSD Capital 14 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 10
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 9
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 96 7
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 6
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 6
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Федеральное казначейство России 1949 6
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 6
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 5
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 2
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 1
СФР - ФСС РФ - Региональные отделения фонда социального страхования 14 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 4
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 4
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
CIS - Center for Internet Security 10 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
WiMAX Forum 69 1
Международный Союз Молодежи - Всемирная ассамблея молодежи - World Assembly of Youth 2 1
Ассоциация менеджеров 107 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
NCTA - The Internet Television Association - Национальная кабельная и телекоммуникационная ассоциация США 9 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 1
Союз кинематографистов России 11 1
Bryan Norris Associates 14 1
Ассоциация операторов сетей МДКР 6 1
UWB Alliance - WiMedia Alliance - Wireless Multimedia Alliance 8 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 93
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 87
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 84
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 81
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 72
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 68
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 59
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 54
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 47
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 38
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 38
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 38
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 34
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 34
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 32
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 31
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 31
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 27
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 27
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 27
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 25
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 25
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 24
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 23
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 23
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 22
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 21
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 21
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 21
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 20
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 20
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 19
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 17
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 17
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 17
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 17
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 869 16
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 16
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 16
Microsoft Windows 2000 8678 53
HP 3Com - 3Com SuperStack Switch PWR - PoE-коммутатор 34 33
HP - palmOne - Palm Pilot 65 31
Trend Micro TippingPoint NGIPS - Intrusion Prevention System - TippingPoint Technologies - Netpliance 57 24
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 22
HPE OfficeConnect - HP 3Com OfficeConnect 27 22
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 21
Microsoft Windows 16882 21
HP 3Com - 3Com NBX Networked Telephony - 3Com NBX Communications System 16 14
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 14
HP 3Com - 3Com EtherLink 12 12
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 12
HP 3Com - 3Com HomeConnect 11 11
HP 3Com - 3Com CoreBuilder 10 10
HP 3Com - 3Com CommWorks 13 10
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 10
Eaton Powerware ИБП - Eaton IPM - Eaton Intelligent Power Manager - Eaton Power Xpert 80 9
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 9
HP 3Com - 3Com Network Supervisor - 3Com Network Administrator - 3Com Network Direct 8 8
HP 3Com - 3Com Switch 8 8
Linux OS 11533 8
Eaton HotSync 23 7
Apple iPhone 6 4861 7
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 7
SAP Sybase 292 7
HP 3Com - 3Com Total Control - 3Com Total Control HiPer Access System - 3Com Total ControlR 6 6
HP 3Com - 3Com IP PBX 6 6
HP 3Com - Transcend Enterprise Manager - Transcend Network Control Services - Transcend Network Supervisor 6 6
Oracle Java - язык программирования 3469 6
HP 3Com - 3Com Carrier Networks - 3Com Carrier Systems Group 5 5
HP 3Com - 3Com XRN Interconnect Kit 5 5
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 5
HP 3Com - 3Com Autosensing XJACK 5 5
HP 3Com - 3Com Megahertz 5 5
Nokia Symbian OS 1411 5
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 4
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 4
HP - palmOne - Handspring Visor - Visor Edge - Visor Prism - Visor Platinum 33 4
Oracle - Sun Solaris SPARC SuperCluster 61 4
HP 3Com - 3Com VCX IP Telephony Solution 4 4
Hawkins Jeffrey - Hawkins Jeff - - Хокинс Джеффри - Хоукинс Джефф - Хаввкинс Джефф 27 12
Dubinsky Donna - Дубински Донна 21 11
Colligan Ed - Коллигэн Эд - Коллиган Эд 26 10
Фридлянд Виталий 27 9
Чуб Александр 44 8
Benhamou Eric - Бенхэмоу Эрик - Бенаму Эрик 21 7
Claflin Bruce - Клафлин Брюс 9 6
Sege Ron - Сеге Рон 7 5
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 4
Солонин Виталий 90 4
Masri Edgar - Масри Эдгар 4 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
Макарочкина Наталия 8 4
Пустошилов Виктор 4 3
Abrams Robin - Абрамс Робин 3 3
Yankowski Carl - Янковски Карл 13 3
Metcalfe Robert - Меткалф Роберт 7 3
Харитонов Антон 12 3
Новиков Владимир 36 3
Рудычева Наталья 95 2
Карпачев Александр 25 2
Андреев Сергей 67 2
Славченко Ярослав 2 2
Масленников Игорь 36 2
Кудрявцев Алексей 40 2
Сидоров Константин 15 2
Altabef Douglas - Алтабеф Дуглас 9 2
Boyle Patrick - Бойл Патрик 11 2
Красильников Дмитрий 5 2
Cantale Gaetan - Канталь Гаэтан 2 2
Goldman Al - Голдман Ол 14 2
Machowinski Matthias - Маковински Маттиас 6 2
Минкин Эдуард 2 2
Stix Chris - Стикс Крис 2 2
Forelli John - Форелли Джон 25 2
Cashin Arthur - Кэшин Артур 14 2
Gallagher Brett - Галлахер Бретт 8 2
Майская Юлия 2 2
Hall Stanley - Холл Стэнли 2 2
Mancuso Peter - Манкузо Питер 13 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 128
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 107
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 62
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 59
Европа 24964 56
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 24
Азия - Азиатский регион 5920 22
Япония 13807 22
США - Калифорния 4829 19
Германия - Федеративная Республика 13221 17
Франция - Французская Республика 8177 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 13
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 13
Южная Корея - Республика 7052 12
Африка - Африканский регион 3641 12
Ближний Восток 3154 12
Канада 5082 11
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 11
Европа Восточная 3138 10
Украина 7928 10
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 9
Россия - СФО - Новосибирск 4876 9
Китай - Тайвань 4245 9
Испания - Королевство 3840 9
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 8
Израиль 2856 7
США - Нью-Йорк 3180 7
Италия - Итальянская Республика 4508 7
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 7
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 6
США - Калифорния - Санта-Клара 190 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 180 6
США - Мэриленд - Балтимор 178 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Сингапур - Республика 1953 5
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 5
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 5
Ирак - Республика 709 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 75
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 42
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 42
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 37
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 35
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 32
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 28
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 27
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 17
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 15
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 15
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 15
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 14
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 14
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 14
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 14
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 12
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 11
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 11
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 10
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 10
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 9
Английский язык 7030 9
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 9
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 8
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 8
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 7
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 6
ISDEX интернет-индекс 250 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 6
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 27
CNET Networks - CNET News 1643 23
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 8
Dow Jones - MarketWatch 334 7
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 5
USRSupport 18 5
Открытые системы ИД 176 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
The Register - The Register Hardware 1784 3
Bloomberg 1627 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 2
Атлас страхования 14 2
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
The Washington Post 350 2
Inquirer 463 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
СК Пресс 17 1
Network World 31 1
Компьютерра 45 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
MacWorld 134 1
Silicon 494 1
Vnunet 224 1
Silicon.com 364 1
Computer Weekly 376 1
Total Telecom 613 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
USA Today 153 1
allNetDevices 160 1
РБК ТВ - телеканал 83 1
Electronic News 60 1
Intelligent Enterprise 27 1
The Observer 40 1
TheStreet 26 1
Kinetic Strategies - Cable Datacom News 6 1
Weather Group - The Weather Channel - TWC 37 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Internet Stock Report 994 25
IDC - International Data Corporation 4975 20
S&P 500 565 13
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Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 6
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Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 5
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 4
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 4
Dell'Oro Group 66 3
Thomson Financial - Thomson First Call 386 3
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 2
Bear Stearns 79 2
In-Stat/MDR 74 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 2
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 2
Cahners-Instat Group 34 2
Conference Board - LEI - Leading Economic Indicators - Индекс опережающих индикаторов экономического развития 12 2
Gartner - Giga Information Group 32 2
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Forrester Research 834 1
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Frost & Sullivan 207 1
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Микроинформ 36 4
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UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 3
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 2
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МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
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Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 1
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Northwestern University - Северо-Западный университет 120 1
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HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 43 1
University of Western Ontario - Университет Западной Онтарио 21 1
Pearson VUE 55 1
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LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 26 1
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University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 53 1
UGent - Universiteit Gent - Ghent University - Гентский университет - Университет Гента 23 1
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University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 50 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
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CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
IT-Лидер - премия 3 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Связь-Экспокомм 276 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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