Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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США
Мэриленд
Балтимор
Публикаций - 43, упоминаний - 47
США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IBM 6045 5
|Yota - Скартел 625 3
|Samsung Electronics 7798 3
|IBM Global Business Services 45 2
|Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 27 2
|NoviFlow 4 2
|Microsoft Corporation 16716 2
|Intel Corporation 7373 2
|InfoWatch - Инфовотч 805 2
|BSS - Банк Софт Системс - БСС 391 1
|Nokia Corporation 4057 1
|HP - Hewlett-Packard 1958 1
|NEC 1041 1
|Deutsche Telekom - T-Mobile 499 1
|Freshtel 49 1
|Skybox Security 20 1
|STMicroelectronics 192 1
|Spring - SpringSource 15 1
|Nokia Alcatel-Lucent Enterprise 602 1
|Best Buy 160 1
|Xerox ACS - Affiliated Computer Services 19 1
|BioWare 187 1
|Lenovo Motorola 2208 1
|Ericsson 1423 1
|HP Inc. 4300 1
|Huawei 2983 1
|Ростех - Ростехнологии 2246 1
|Cisco Systems 3114 1
|VMware 1907 1
|Meta - Facebook 3966 1
|Синтерра - Synterra 732 1
|EA - Electronic Arts 1173 1
|Google LLC 8874 1
|Red Hat 901 1
|SAS Institute 722 1
|eBay Inc 980 1
|Neiman Marcus 9 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 498 1
|Metro Cash&Carry - Metro C&C 271 1
|Associated Press 995 2
|Bloomberg 817 1
|Engadget - Блог о технологиях 395 1
|NYT - The New York Times 734 1
|The Wall Street Journal 854 1
|New Scientist 391 1
|Phys.org 262 1
|IDC - International Data Corporation 3811 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 742 1
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 63 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 996619, в очереди разбора - 899183.
Создано именных указателей - 47370.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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