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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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США
Мэриленд
Балтимор

США - Мэриленд - Балтимор


31.01.2020 В IBM меняется гендиректор. Джинни Рометти уходит, обрушив выручку компании на треть 1
19.11.2018 SAS использует ИИ для разработки жизненно важных лекарств 1
13.09.2017 Ericsson расширяет портфель решений для сетей 5G_пресс-релиз 1
06.12.2016 Brain4Net и NoviFlow объявили о стратегическом технологическом партнерстве 1
21.10.2016 Систему распознавания лиц ФБР обвинили в расизме 1
23.09.2016 Brain4Net представит SDN/NFV-решение для Metro-сетей на форуме MEF16 Proof of Concept 1
11.06.2014 Официально: Google покупает спутниковую компанию за $500 млн 1
18.01.2012 Демоверсия Kingdoms of Amalur: Reckoning в сети 1
26.10.2011 IBM впервые возглавит женщина 1
26.10.2011 Вирджиния Рометти назначена новым исполнительным директором IBM 1
13.11.2010 IBM направит $50 млн на создание 100 разумных городов по всему миру 1
11.10.2010 Microsoft купила американо-российского разработчика ПО: десятки программистов покидают Россию 2
29.10.2009 Замена флэш-памяти: ученые совершили прорыв 1
02.09.2009 Россия: число абонентов мобильного WiMAX к концу 2009 г. достигнет 460 тыс. 1
01.04.2009 Samsung представил WiMAX-КПК 1
08.10.2008 Русские построят Уго Чавесу «непревзойденный» WiMAX 1
14.09.2007 Утечка на $13 млрд.: кража ноутбука с приватными данными ветеранов 1
10.05.2007 Украдены данные 160 тыс. работников Neiman Marcus 1
27.07.2006 Microsoft купила две компании 1
17.07.2006 NASA открывает летнюю космическую школу для слепых учащихся 1
29.06.2006 У звезды Бета Живописца формируется будущий "Юпитер" 1
01.06.2006 Древнейшее растение способно лечить последствия инсульта 1
22.05.2006 У далекой звезды обнаружено необычно много “нептунов” 1
10.01.2006 В галактике открыто крупное звездное скопление 1
27.12.2005 Симметрия не является фундаментальным свойством природы? 1
17.10.2005 Пробки на дорогах обнаружат по скорости движения мобильников 4
30.09.2005 Астрономы NASA нашли галактику-акселерата 1
31.08.2005 Большинство научных публикаций ошибочны 1
18.07.2005 «Холодный» термояд обессмыслит «горячий»? 1
11.03.2005 "Хаббл": из Вселенной исчезли все массивные звезды 1
23.12.2004 Рождение новых галактик удивляет астрономов 1
22.10.2004 Найдено доказательство общей теории относительности Эйнштейна 1
24.12.2003 Компьютер и позитроны помогут в борьбе с раком 1
26.05.2003 Долой RGB, да здравствует RGBW? 1
19.03.2003 Создана самая большая органическая люминесцентная панель 1
13.03.2003 Правительство США подключится к оптоволоконной сети 1
19.07.2002 Неделя в Сети: Хакеры, геймеры и сетевые мошенники звереют 1
24.05.2002 Недалеко от Земли взорвется сверхновая звезда 1
11.03.2002 Ошибка компьютера перекрасила Вселенную 1
07.03.2002 "Настольный термояд" - первые отзывы специалистов противоречивы 1

Публикаций - 43, упоминаний - 47

США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 6045 5
Yota - Скартел 625 3
Samsung Electronics 7798 3
IBM Global Business Services 45 2
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 27 2
NoviFlow 4 2
Microsoft Corporation 16716 2
Intel Corporation 7373 2
InfoWatch - Инфовотч 805 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 391 1
Nokia Corporation 4057 1
HP - Hewlett-Packard 1958 1
NEC 1041 1
Deutsche Telekom - T-Mobile 499 1
Freshtel 49 1
Skybox Security 20 1
STMicroelectronics 192 1
Spring - SpringSource 15 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise 602 1
Best Buy 160 1
Xerox ACS - Affiliated Computer Services 19 1
BioWare 187 1
Lenovo Motorola 2208 1
Ericsson 1423 1
HP Inc. 4300 1
Huawei 2983 1
Ростех - Ростехнологии 2246 1
Cisco Systems 3114 1
VMware 1907 1
Meta - Facebook 3966 1
Синтерра - Synterra 732 1
EA - Electronic Arts 1173 1
Google LLC 8874 1
Red Hat 901 1
SAS Institute 722 1
eBay Inc 980 1
Neiman Marcus 9 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 498 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 271 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 918 3
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США - Food and Drug Administration, FDA, USFDA 43 1
Европейское агентство лекарственных средств - ЕАЛС - European Medicines Agency - EMEA 1 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 251 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 662 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 425 1
DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 137 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 931 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1388 3
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 170 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 226 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4030 2
OpenFlow - протокол управления процессом обработки данных 35 2
Carrier Ethernet 29 2
LTE-смартфон 138 1
ASIC - application-specific integrated circuit - интегральные микросхемы специального назначения 58 1
5G NR - 5G New Radio 59 1
EN-DC - E-UTRA New Radio Dual Connectivity - Технология двойного подключения 15 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 81 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 179 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2212 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11412 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2295 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 604 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5281 1
MEC - Multi-access Edge Computing - Mobile Edge Computing - Периферийные вычисления для множественного доступа 16 1
Brain4Net B4N CDN-Controller 4 2
Brain4Net B4N Service Platform 12 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1662 1
Brain4Net B4N Orchestrator 3 1
1С-Интерес 11 1
Ruby on Rails - фреймворк 19 1
EA Mass Effect - компьютерная игра 62 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2778 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 282 1
РСПД - Региональная сеть передачи данных 6 1
EA Origin 47 1
Google Earth - Google Планета Земля 167 1
SAS Real World Evidence - SAS for Real World Evidence 2 1
Ericsson Radio System - ERS 45 1
Google Maps - Карты Google 481 1
Opera - Браузер 798 1
PHP - Язык программирования 386 1
Microsoft Azure 1174 1
Samsung Electronics TouchWiz 167 1
Java - Язык программирования 1865 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2969 1
Intel x86 - Архитектура процессора 1175 1
SAS Life Science Analytics Framework 2 1
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 12 3
Щапов Олег 24 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 267 1
Зенкин Денис 239 1
Морошкин Александр 111 1
Jejdling Fredrik - Джейдлинг Фредрик 8 1
Anderson Brad - Андерсон Брэд 10 1
Сечин Игорь 28 1
Кусков Денис 185 1
Whitman Meg - Уитман Мэг 104 1
Чемезов Сергей 126 1
Свердлов Денис 167 1
Rometty Ginni - Рометти Джинни 13 1
Gens Frank - Генс Фрэнк 9 1
Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 1 1
Lambrecht Mark - Ламбрехт Марк 3 1
Warden Nina - Нина Уорден 1 1
Whitehurst Jim - Уайтхерст Джим 35 1
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 19 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 22228 11
США - Мэриленд 75 6
Россия - Российская федерация - РФ 72660 5
Солнечная система 441 4
Земля - планета Солнечной системы 2271 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10293 3
США - Колумбия - Вашингтон 621 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23421 2
США - Иллинойс 127 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8178 2
США - Техас 445 2
Франция - Французская Республика 3236 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 566 2
США - Северная Каролина 127 1
США - Орегон 125 1
США - Техас - Остин 85 1
Канада - Онтарио 37 1
США - Торонто 109 1
США - Индиана 38 1
Южная Америка 463 1
Испания - Королевство 1833 1
США - Мичиган 95 1
Вьетнам - Хошимин 9 1
Таиланд - Бангкок 23 1
США - Калифорния - Маунтин-Вью 65 1
США - Флорида 328 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 146 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 152 1
Чили - Республика 200 1
Япония - Токио 560 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 636 1
Польша - Республика 1149 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 399 1
Нидерланды 1397 1
США - Калифорния 1741 1
Бразилия - Федеративная Республика 1462 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 55 1
Северная Америка 1978 1
Азия - Азиатский регион 2341 1
Европа 5594 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1231 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3837 2
Болезнь Альцгеймера 67 1
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 15 1
Associated Press 995 2
Bloomberg 817 1
Engadget - Блог о технологиях 395 1
NYT - The New York Times 734 1
The Wall Street Journal 854 1
New Scientist 391 1
Phys.org 262 1
IDC - International Data Corporation 3811 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 742 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 63 1
International Electron Devices Meeting - IEDM 9 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 996619, в очереди разбора - 899183.
Создано именных указателей - 47370.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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