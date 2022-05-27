«Промобот» открыла центр разработки роботизированных решений

Российский производитель сервисных роботов «Промобот» объявил о запуске центра разработки роботизированных решений. Центр, в партнерстве с лидерами рынка, осуществляет деятельность в области создания масштабируемых решений в направлении мехатроники, искусственного интеллекта, машинного обучения и других направлений робототехники. В перечень компетенций центра входит создание роботов как на собственных платформах компании, так и на разработанных совместно с партнерами. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот».

По словам представителей компании «Промобот», реализация сторонних проектов в рамках предприятия осуществлялась и ранее, но сейчас деятельность претерпела ряд организационных изменений и была выведена в отдельное направление деятельности. Так, в ходе работы были выделены отдельные производственные мощности, а также команды конструкторов и разработчиков.

«С момента основания компании, мы регулярно получаем запросы на разработку робототехнических решений для пищевой, добывающей, сельскохозяйственной и других индустрий. Мы ставим себе целью разработать решения, способные заместить в нашей стране импортные продукты и составить им уверенную конкуренцию на международном рынке. Для этого мы смогли организовать все необходимые процессы и вывести данную деятельность в отдельное направление компании», – отметил Олег Кивокурцев, директор по развитию компании «Промобот».

Центр разработки роботизированных решений

Работа центра осуществляется на проектной основе, и все разработки выполняются в рамках запросов заказчика, под существующую инфраструктуру предприятий. Приоритет в разработке отдается проектам с высоким потенциалом масштабирования. Так, центр разработки уже разработал роботизированные манипуляторы, робота-патрульного для охранной индустрии, а также робо-кафе. В ближайшее время центр планирует реализовать проекты логистических роботов, коллаборативных и промышленных манипуляторов, а также роботов для индустрии охраны.

Разработчики центра имеют многолетний опыт создания робототехнических решений, которые обладают высокими показателями качества, функциональности и долговечности и уже зарекомендовали себя на международном рынке, в сорока трёх странах мира.

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По словам разработчиков, сегодня центр уже ведет переговоры о реализации проектов с крупными промышленными предприятиями в Московской, Ленинградской и Новосибирской областях, а также в Пермском крае.

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Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. С того же года является резидентом «Сколково». «Промоботы» трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов «Промобот» можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.