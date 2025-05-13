Робототехника - Collaborative robot - cobot - Коллаборативный робот - кобот

Получите все материалы CNews по ключевому слову
- Коллаборативные роботы (коботы) – программируемые манипуляторы для выполнения производственных задач: от сварочных работ до обслуживания станков с ЧПУ и укладки товара на палеты.
- Робототехника промышленная - Промышленная роботизация
- Робототехника - Роботизация - Robotic Governance
- Робототехника сервисная - Сервисный робот - Robotics service - Service robot
- Мехатроника
- Robotics Management System - Системы управления роботами
- Telerobotics - Телероботика - Remote Presence Device - Роботы телеприсутствия
- HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс
HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие
СОБЫТИЯ
|13.05.2025
|Промышленный шестиосевой робот-манипулятор RusRobot RR-120-2900 вошел в реестр российской промышленной продукции
|07.07.2022
|
«Росэлектроника» займется внедрением коллаборативных роботов в промышленности
орофеев. Rozum Robotics – российско-белорусская компания, создающая продукты в сфере робототехники. Коллаборативные роботы-манипуляторы Rozum Robotics применяются для автоматизации различных за
|31.01.2022
|
Годовая выручка Universal Robots превысила $300 млн
ертифицированных интеграторов и дистрибьюторов; отличительная черта нашей растущей экосистемы — это коллаборативные инновации».
|07.02.2020
|
Mobile Industrial Robots и Universal Robots инвестируют $36 млн. в производство роботов
Оденсе, $36 млн будут инвестированы в создание крупного центра коботов в мировой «столице коботов». Коллаборативные роботы (или коботы) в настоящее время являются самым быстроразвивающимся сегм
|20.01.2020
|
Коллаборативные роботы
езопасности: в случае контакта с человеком или другим объектом робот должен просто останавливаться. Коллаборативные роботы – это новое поколение роботов, которое в современном виде появилось в
|20.01.2020
|
Сотрудничество человека и робота
Сотрудничество человека и робота (Human-Robot Collaboration), или взаимодействие человека с роботом (людей с роботами) (Human-R
|14.06.2019
|
Глобальная рыночная стоимость коллаборативной робототехники вырастет до 12,3 миллиарда долларов в 2025 г.
и среднего бизнеса приобретение традиционных промышленных роботов —это слишком большая инвестиция, коллаборативные роботы, напротив, являются доступной альтернативой. В тоже время, эти роботы
