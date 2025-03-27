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Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171810
ИКТ 13380
Организации 10491
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НИИ, ВУЗы и библиотеки 2597
Мероприятия 848

Егоров Вадим


27.03.2025 НСИС: Искусственный интеллект поможет выявлять страховых мошенников 1
29.11.2024 Как правильно воспитать искусственный интеллект 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
22.10.2024 Учёные СПбГУТ разработали модем для передачи данных через электросети 1
22.05.2020 Как антиCovid-решения меняют работу компаний 1
08.05.2020 Онлайн-конференция CNews «Цифровая трансформация в новых условиях» состоится 14 мая 1
24.03.2020 CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
21.05.2014 Круглый стол CNews. «ИКТ в страховании: потребности и решения» 1
28.04.2014 Круглый стол «ИКТ в страховании: потребности и решения» 1
28.03.2012 «Ростелеком» подключил к VPN-сети более 60 офисов СК «Согласие» по всей стране 1
01.11.2011 СК «Согласие» продлила лицензии на Kaspersky Business Space Security 1
04.09.2009 «Белтел» построил корпоративную сеть связи для «ГУТА-Страхования» 1
26.08.2008 DeviceLock защищает «ГУТА-Страхование» от утечек информации 2

Публикаций - 15, упоминаний - 16

Егоров Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 904 6
Ростелеком 9819 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12957 4
8346 4
AutoFAQ - ДипХакЛаб 30 4
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 4
R-Vision - Р-Вижн 162 4
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 280 4
Picvario - Пикварио 15 4
МегаФон 9082 3
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 42 3
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 79 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1235 3
Газинформсервис - ГИС 293 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 3
Сбер - СберАналитика 31 3
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 23 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2052 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 514 3
Терн ГК - Tern Group 77 3
EY - Эрнст энд Янг - Б1 Информационные технологии 7 3
Северсталь Инфоком 66 3
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 72 3
Ланит Интеграция 193 3
Softline - Sl Soft - Сл Софт 250 3
Сбер - СберБизнес Софт 60 3
ИАС Диджитал 7 3
Hoff Tech - Хофф Тех 41 3
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 58 3
РСХБ Интех - RSHB Intech 53 3
Haulmont - Хоулмонт 113 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8810 2
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 67 2
Cisco - AppDynamics 38 1
Ovum 99 1
PIM Solutions - PimPay - ПИМ - Помощь Интернет-Магазинам 10 1
Winncom Technologies - Виннком Технологии 14 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4966 1
Softline - Софтлайн 2890 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 460 5
Алроса АК - Алмазы России — Саха 208 5
РЖД - Российские железные дороги 1927 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2434 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1047 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 501 4
Ингосстрах СПАО 424 4
Согласие СК - Согласие-Вита 40 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 489 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7452 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 4
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 4
Кофемания 55 4
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 49 4
Savina Legal - Савина Лигал 15 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 4
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 200 3
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 3
ВБЦ - Всероссийский Банковский Центр 14 3
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 3
Sokolov - Лакса Трейдинг 65 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 510 3
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 35 3
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 212 3
ГПБ - Газпромбанк 1095 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 463 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 255 3
Альфа-Банк 1785 3
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 3
ВТБ - Почта Банк 469 3
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 3
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 51 3
Альфа-Капитал УК 104 3
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2838 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1917 5
Федеральное казначейство России 1792 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11840 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 345 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2545 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2736 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3381 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1393 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 318 1
МСМС - Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков 3 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 126 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67546 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51672 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4803 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31267 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12195 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28257 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14147 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21487 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8195 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6924 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6749 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19999 4
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 857 4
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 478 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3930 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4454 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10663 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14005 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4837 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24457 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12717 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24731 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30128 3
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 157 3
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1299 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3123 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2990 3
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 771 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4955 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1076 3
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 149 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5365 3
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 229 3
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1193 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2185 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8241 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11326 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4063 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11754 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1868 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 724 4
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 306 4
Бизнес Технологии - Global-ERP 60 4
БИС - ITQuick - Jumse 39 4
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 374 4
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 76 4
Новые облачные технологии - МойОфис 798 4
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 55 4
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 3
НКТ - Р7-Офис 394 3
СалютДевайсы - GigaChat 214 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 3
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 57 3
Протек - Здравсити 26 3
Microsoft Teams - MS Teams 556 1
Microsoft Office 365 950 1
ВымпелКом - Билайн - BeeFREE WaaS - WorkPlace-as-a-Service 7 1
Haulmont Jmix - CUBA Low Code Platform 42 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Hybrid Cloud Security 140 1
Nortel Meridian 38 1
DeviceLock DLP 81 1
OpenAI ChatGPT 370 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 66 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 64 1
AutoFAQ Xplain 9 1
Глазков Александр 138 6
Беляев Владислав 86 5
Шадаев Максут 1024 4
Урусов Виктор 131 4
Кирьянова Александра 138 4
Евсеев Артем 16 4
Галкин Николай 108 4
Суровец Дмитрий 77 4
Панченко Иван 145 4
Мельникова Алиса 92 4
Глухов Иван 29 4
Козицкий Денис 6 4
Цыганков Дмитрий 37 4
Аникин Дмитрий 45 4
Кузнецов Сергей 156 3
Походня Андрей 6 3
Солдатенкова Ксения 26 3
Нерадовский Константин 18 3
Желтухин Вадим 32 3
Павлов Вадим 21 3
Богомолов Денис 14 3
Джабиев Георгий 45 3
Пирогова Ирина 29 3
Кибалко Кирилл 39 3
Кузнецов Никита 10 3
Смирнов Вячеслав 42 3
Козырев Алексей 323 3
Дедов Анатолий 4 3
Киселев Сергей 64 3
Никитчук Сергей 7 3
Абакумов Евгений 206 3
Тонаканян Рафаэль 5 3
Малевицкая Алла 6 3
Щелыванова Яна 6 3
Челидзе Джимшер 31 3
Завьялов Максим 18 3
Кретинин Максим 5 3
Врацкий Андрей 137 3
Сысуев Андрей 14 3
Новиков Денис 20 3
Россия - РФ - Российская федерация 146658 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43675 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17613 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14249 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52353 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14186 1
Америка - Американский регион 2167 1
Нидерланды 3542 1
Франция - Французская Республика 7877 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5839 9
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2960 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 5909 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48626 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51822 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14682 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18880 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8744 4
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 286 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4720 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13805 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9986 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6034 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7121 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 386 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4045 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1652 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24439 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2884 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 932 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1283 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5865 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4078 2
Черкизон - Черкизовский рынок 157 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3683 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3198 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2346 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5026 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5152 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 182 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 469 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1462 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1919 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4911 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4190 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6470 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 861 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3527 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29592 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 3
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 59 3
Gartner - Гартнер 3565 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 227 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 171 3
РАН - Российская академия наук 1902 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 251 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1121 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2047 3
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 66 3
CNews AWARDS - награда 523 3
CNews FORUM Кейсы 227 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349494, в очереди разбора - 761995.
Создано именных указателей - 171810.
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