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Егоров Вадим
Егоров Вадим и организации, системы, технологии, персоны:
|МСМС - Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков 3 2
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 126 1
|ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
|Глазков Александр 138 6
|Беляев Владислав 86 5
|Шадаев Максут 1024 4
|Урусов Виктор 131 4
|Кирьянова Александра 138 4
|Евсеев Артем 16 4
|Галкин Николай 108 4
|Суровец Дмитрий 77 4
|Панченко Иван 145 4
|Мельникова Алиса 92 4
|Глухов Иван 29 4
|Козицкий Денис 6 4
|Цыганков Дмитрий 37 4
|Аникин Дмитрий 45 4
|Кузнецов Сергей 156 3
|Походня Андрей 6 3
|Солдатенкова Ксения 26 3
|Нерадовский Константин 18 3
|Желтухин Вадим 32 3
|Павлов Вадим 21 3
|Богомолов Денис 14 3
|Джабиев Георгий 45 3
|Пирогова Ирина 29 3
|Кибалко Кирилл 39 3
|Кузнецов Никита 10 3
|Смирнов Вячеслав 42 3
|Козырев Алексей 323 3
|Дедов Анатолий 4 3
|Киселев Сергей 64 3
|Никитчук Сергей 7 3
|Абакумов Евгений 206 3
|Тонаканян Рафаэль 5 3
|Малевицкая Алла 6 3
|Щелыванова Яна 6 3
|Челидзе Джимшер 31 3
|Завьялов Максим 18 3
|Кретинин Максим 5 3
|Врацкий Андрей 137 3
|Сысуев Андрей 14 3
|Новиков Денис 20 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 3
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 59 3
|Gartner - Гартнер 3565 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 227 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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