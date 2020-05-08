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Онлайн-конференция CNews «Цифровая трансформация в новых условиях» состоится 14 мая

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14 мая 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Цифровая трансформация в новых условиях».

14 мая 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Цифровая трансформация в новых условиях».

Основные вопросы к обсуждению:

  • Какое влияние оказывает сегодняшняя чрезвычайная ситуация на процесс цифровизации?
  • Каковы прогнозы изменения ИТ-бюджетов компаний?
  • Планируется ли пересмотр ИТ-стратегии в новых условиях?
  • Какие ИТ-проекты попадут под секвестр в первую очередь?
  • Внедрение каких ИТ-решений ни в коем случае нельзя откладывать?
  • Станут ли облака палочкой выручалочкой?
  • Как оптимизировать ИТ-расходы?
  • Как не остаться за бортом после того, как ситуация нормализуется?

С докладами выступят:

Александр Глазков, председатель совета директоров, «Диасофт»

Евгений Коробов, директор по развитию нового бизнеса, «Вымпелком»

Андрей Дремлюга, директор по маркетингу и продажам, Haulmont

Вадим Егоров, заместитель генерального директора — директор по цифровым технологиям и развитию удаленных каналов продаж, СМП-страхование

Наталья Погорелова-Триппель, начальник управления развития ИТ-процессов, банк «Зенит»

Сергей Кузнецов, главный ИТ-архитектор, Х5 RetailGroup

Ксения Шашмурина, менеджер по развитию талантов, Coca-Cola HBC

Представитель компании Dahua

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* — в случае подтверждения от CNews Conferences.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Елена Забродина.

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