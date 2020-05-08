Онлайн-конференция CNews «Цифровая трансформация в новых условиях» состоится 14 мая
14 мая 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Цифровая трансформация в новых условиях».
Основные вопросы к обсуждению:
- Какое влияние оказывает сегодняшняя чрезвычайная ситуация на процесс цифровизации?
- Каковы прогнозы изменения ИТ-бюджетов компаний?
- Планируется ли пересмотр ИТ-стратегии в новых условиях?
- Какие ИТ-проекты попадут под секвестр в первую очередь?
- Внедрение каких ИТ-решений ни в коем случае нельзя откладывать?
- Станут ли облака палочкой выручалочкой?
- Как оптимизировать ИТ-расходы?
- Как не остаться за бортом после того, как ситуация нормализуется?
С докладами выступят:
Александр Глазков, председатель совета директоров, «Диасофт»
Евгений Коробов, директор по развитию нового бизнеса, «Вымпелком»
Андрей Дремлюга, директор по маркетингу и продажам, Haulmont
Вадим Егоров, заместитель генерального директора — директор по цифровым технологиям и развитию удаленных каналов продаж, СМП-страхование
Наталья Погорелова-Триппель, начальник управления развития ИТ-процессов, банк «Зенит»
Сергей Кузнецов, главный ИТ-архитектор, Х5 RetailGroup
Ксения Шашмурина, менеджер по развитию талантов, Coca-Cola HBC
Представитель компании Dahua
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* — в случае подтверждения от CNews Conferences.
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Елена Забродина.