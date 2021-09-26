Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CNews Conferences
Агентство маркетинговых коммуникаций
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1137, упоминаний - 1407
CNews Conferences упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 239
|Теличева Наталья 125 59
|Горбатько Александр 90 39
|Петров Михаил 88 38
|Соколов Алексей 121 35
|Песчанских Георгий 37 34
|Козырев Алексей 270 34
|Албычев Александр 74 29
|Алифанов Кирилл 56 29
|Власов Сергей 76 28
|Калина Роман 60 27
|Урьяс Вадим 76 27
|Козлов Александр 54 26
|Раков Ярослав 48 26
|Матвеева Татьяна 83 26
|Суровец Дмитрий 44 26
|Бутенко Юрий 64 25
|Петрушин Андрей 64 24
|Скляр Алексей 49 24
|Симаков Олег 106 24
|Елистратов Николай 90 24
|Приданкин Андрей 30 23
|Лысенко Эдуард 209 23
|Селиванов Дмитрий 48 23
|Рудзевич Мария 34 23
|Меджитов Тимур 56 22
|Бойко Елена 151 22
|Палей Лев 31 21
|Чукарин Алексей 56 21
|Чамара Денис 57 21
|Ципорин Павел 51 21
|Катамадзе Анна 72 21
|Фишер Андрей 54 21
|Михалев Евгений 40 20
|Паршин Максим 141 20
|Демидов Сергей 50 20
|Крысина Ольга 109 20
|Круглов Максим 25 20
|Акимов Максим 167 20
|Семенов Алексей 67 20
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757099, в очереди разбора - 660789.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757099, в очереди разбора - 660789.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru