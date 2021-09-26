CNews Conferences

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26.09.2021 Долой Excel: компании избавляются от самого популярного средства автоматизации отчетности 1
15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
31.08.2021 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью CNews: Мы уже экосистема, но пока лоскутная 1
13.07.2021 Онлайн-конференция CNews «Онлайн-образование: что ждет рынок в 2021 г.» состоится 15 июля 1
28.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику» состоится 7 июля 1
15.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику» состоится 7 июля 1
08.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Онлайн-образование: что ждет рынок в 2021 г.» состоится 15 июля 1
04.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику» состоится 7 июля 1
14.05.2021 Agile и DevOps не так полезны, как о них говорят 1
12.04.2021 Онлайн-конференция CNews «Видеотехнологии для бизнеса 2021: умные решения» состоится 20 апреля 1
05.04.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
31.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
29.03.2021 Конференция CNews «ИТ в промышленности 2021» состоится 6 апреля 1
24.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
15.03.2021 До конца 2021 г. любой россиянин сможет записаться в поликлинику и вызвать врача на дом через смартфон 1
12.03.2021 К 2024 г. все медицинские документы будут доступны в электронном виде 1
09.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
03.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
01.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИКТ в здравоохранении 2021» состоится 4 марта 1
16.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
10.02.2021 CNews приглашает на онлайн-конференцию «ИТ-стратегия 2021» 16 марта 1
08.02.2021 Онлайн-конференция CNews «ИКТ в здравоохранении 2021» состоится 4 марта 1
02.02.2021 Онлайн-конференция CNews «Удаленная работа 2021: новые возможности» состоится 16 февраля 1
01.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
28.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
25.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
12.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
22.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
18.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
15.12.2020 Как пандемия подстегнула процесс импортозамещения 1
03.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
27.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Новые эффективные решения для удаленной работы» состоится 9 декабря 1
27.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» состоится 3 декабря 1
20.11.2020 ОНЛАЙН-конференция «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы» состоится 24 ноября 1
19.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» состоится 3 декабря 1
13.11.2020 Онлайн-конференция CNews «Технологии для удаленной работы: временное становится постоянным» состоится 19 ноября 1
02.11.2020 ОНЛАЙН-конференция «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы» состоится 24 ноября 1
09.10.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Цифровой офис будущего» состоится 14 октября 1

Публикаций - 1137, упоминаний - 1407

CNews Conferences упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 55
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 53
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 44
Microsoft Corporation 11017 38
АйТи 749 27
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 25
Программный продукт ГК 92 25
VK - Mail.ru Group 2482 23
SAP SE 3207 20
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 17
IBM 3527 16
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 15
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 15
Selectel - Селектел 137 15
Телеком-защита 48 14
Diasoft - Диасофт 354 14
3727 14
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 14
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 12
Naumen - Наумен 341 11
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 19 10
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 10
Сбербанк Технологии - СберТех 203 9
Directum - Директум 644 9
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 9
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 9
Бинго-Софт - Акцент 10 9
Robokassa - Робокасса 44 9
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 251 9
Центр2М - Center2М 47 9
Yandex - Яндекс 4099 9
Amazon Inc - Amazon.com 1467 8
ELMA 106 8
Уютерра - ПланетаСтрой 24 8
Samsung Electronics 5633 8
КСК Технологии 27 7
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 7
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 52
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 45
Открытие ФК 538 44
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 38
АльфаСтрахование СГ 207 38
Ингосстрах СПАО 210 36
Газпромбанк - ГПБ 692 34
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 30
Русагро Группа Компаний 139 29
Альфа-Банк 1123 29
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 29
Почта России ПАО 1570 25
X5 Group 599 25
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 24
Новард Управляющая компания - Novard 67 24
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 24
Уралкалий ПАО 62 24
ПГК - Первая грузовая компания 98 22
НСПК - Национальная система платежных карт 257 22
РЖД - Российские железные дороги 1081 22
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 21
X5 Group - Пятерочка 559 20
Май - Российская торговая компания 49 19
Mary Kay - Мэри Кэй 82 19
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 19
Совкомбанк ПАО 147 18
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 18
Уралсиб Банк 389 18
МКБ - Московский кредитный банк 268 17
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 16
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 15
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 15
ПСБ - Промсвязьбанк 613 15
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 15
Росводоканал 44 15
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 14
Черкизово ГК 73 14
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 14
Аэрофлот 492 13
ВТБ Банк Москвы 371 13
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 151
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 87
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 67
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 52
Счётная палата РФ 460 49
Федеральное казначейство России 766 47
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 47
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 43
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 40
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 39
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 38
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 35
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 34
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 33
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 33
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 32
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 32
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 29
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 29
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 28
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 27
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 27
Правительство РФ 2200 25
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 25
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 22
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 22
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 22
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 20
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 20
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 20
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 20
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 19
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 19
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 18
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 17
ПФР Департамент информационных технологий 102 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 17
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 16
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 15
Правительство Москвы 649 15
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 28
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 5
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 4
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 4
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 3
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 3
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 188
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 77
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 52
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 41
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 40
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 39
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 31
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 21
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 21
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 20
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 20
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 19
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 18
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 17
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 16
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 16
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 13
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 12
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 12
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 10
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 10
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 10
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 10
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 10
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 9
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 16 9
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 9
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 9
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 8
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 8
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 8
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 21
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 17
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 12
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 11
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 10
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 10
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 9
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 9
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 9
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 9
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 8
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 8
Google Android 10750 7
Apple iOS 5741 6
Новые облачные технологии - МойОфис 311 6
Linux OS 4243 6
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 5
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 5
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 5
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 5
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 5
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 5
IBM Watson 105 5
Microsoft Windows 10 6612 5
Хоулмонт - Тезис 76 5
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 21 4
Microsoft Office 365 769 4
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 53 4
Microsoft Windows 8 1228 4
Microsoft Azure 1171 4
Microsoft Office 1921 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
Diasoft Database Adapter 12 3
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 3
VK - Mail.ru Здоровье 17 3
VK - Mail.ru Дети 7 3
Naumen Erudite 12 3
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 3
Четвернин Алексей 651 239
Теличева Наталья 125 59
Горбатько Александр 90 39
Петров Михаил 88 38
Соколов Алексей 121 35
Песчанских Георгий 37 34
Козырев Алексей 270 34
Албычев Александр 74 29
Алифанов Кирилл 56 29
Власов Сергей 76 28
Калина Роман 60 27
Урьяс Вадим 76 27
Козлов Александр 54 26
Раков Ярослав 48 26
Матвеева Татьяна 83 26
Суровец Дмитрий 44 26
Бутенко Юрий 64 25
Петрушин Андрей 64 24
Скляр Алексей 49 24
Симаков Олег 106 24
Елистратов Николай 90 24
Приданкин Андрей 30 23
Лысенко Эдуард 209 23
Селиванов Дмитрий 48 23
Рудзевич Мария 34 23
Меджитов Тимур 56 22
Бойко Елена 151 22
Палей Лев 31 21
Чукарин Алексей 56 21
Чамара Денис 57 21
Ципорин Павел 51 21
Катамадзе Анна 72 21
Фишер Андрей 54 21
Михалев Евгений 40 20
Паршин Максим 141 20
Демидов Сергей 50 20
Крысина Ольга 109 20
Круглов Максим 25 20
Акимов Максим 167 20
Семенов Алексей 67 20
Россия - Российская федерация - РФ 57180 747
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 297
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 109
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 65
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 54
Россия - Ростовская область 860 39
Россия - Республика Мордовия 387 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 37
Восточная Европа 1669 36
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 33
Россия - Тульская область 752 26
Россия - Челябинская область 658 26
Россия - Республика Алтай 681 22
Казахстан - Республика 2621 22
Россия - Калужская область 570 21
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 16
Европа 3730 14
Россия - Кировск - Кировская область 301 14
Россия - Ульяновская область 348 14
Россия - Сахалинская область 432 12
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 411 11
Беларусь - Белоруссия 2081 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 10
Арктика 141 9
Европа Западная 610 9
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 8
Германия - Федеративная Республика 3614 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 7
Россия - СФО - Новосибирск 1956 7
Россия - Новосибирская область 811 7
Россия - Тамбовская область 321 6
Украина 3347 6
Земля - планета Солнечной системы 857 5
Россия - ПФО - Казань 1510 5
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 5
Черкизон - Черкизовский рынок 60 5
Россия - Архангельская область 331 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 264
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 77
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 65
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 59
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 54
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 35
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 32
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 31
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 13
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 13
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 12
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 9
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 9
Аутсорсинг 84 9
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 8
Доктрина информационной безопасности России 14 8
Страховой брокер 13 8
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 5
Инсорсинг - Инхаус 20 4
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 3
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 2
Open Space - Офис открытого типа 13 2
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 2
Цифровой регион - Федеральный проект 35 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 28 2
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 1
Private Banking 16 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 38
Эксперт ГК 13 12
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 2
CNews - ZOOM.CNews 1089 2
CNews TV 461 2
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
CNews Analytics 1988 238
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 18
Gartner 2188 16
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 11
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 6
Forrester Research 385 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 2
IDC - International Data Corporation 2709 1
Fortune Global 500 160 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
CNews Инновация года - награда 26 1
Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey 1 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
B2B International 48 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 9 1
Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - ГБУЗ НИИ Департамента здравоохранения города Москвы 15 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 6
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 5
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 13 5
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 3
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 3
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 2
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 2
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 2
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 9 2
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 1
ЦГПБ им. В. В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского 4 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 5 1
ЦНИИОИЗ ФГБУ Минздрава России - Документационный центр Всемирной Организации Здравоохранения при Центральном Научно-исследовательском институте Организации и Информатизации Здравоохранения Минздравсоцразвития России 4 1
MACS - Школа новой экономики 5 1
НИОПИК ФГУП Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей 2 1
ФМБА России ФГУП - Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины 1 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 1 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 13 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 14 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
ТПУ - Томский политехнический университет 48 1
МПГУ - Московский педагогический университет 12 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 29
CNews AWARDS 291 14
CNews ИТ-стратегия 13 8
CNews FORUM Кейсы 44 2
CNews Баттл 34 2
CNews APPWards 36 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 91 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 1
Хрустальная сова - приз лучшему игроку телевизионной игры "Что? Где? Когда?" 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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