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Timetta примет участие в конференции CNews «Цифровизация HR 2025»

Компания Timetta примет участие в конференции CNews «Цифровизация HR 2025», которая пройдет 13 февраля 2025 г. В рамках мероприятия Timetta представит свое приложение Timetta Resources — инструмент для управления кадровыми ресурсами с учетом стратегических целей компании.

Опыт Timetta в области автоматизации управления ресурсами позволяет компаниям эффективно выстраивать кадровую политику, что особенно актуально в 2024 и 2025 г., когда внимание к оптимизации работы персонала стало приоритетом для бизнеса.

На стенде Timetta поделится своим подходом к управлению кадровыми ресурсами организации, расскажет о своем взгляде на ключевые тренды и проблемы отрасли, а также ответит на вопросы участников.

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