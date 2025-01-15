Red Lab - Timetta

Timetta по своему классу гораздо ближе к учётным системам, чем к обычным средствам управления проектами. Система позволяет комплексно управлять структурой и экономикой проекта, а также ресурсами компании. Например, Timettta умеет контролировать бюджеты на этапе реализации проекта и показывать малейшие отклонения от плановой выручки с учётом затраченных к тому моменту ресурсов. Одно из важных преимуществ внедрения системы — повышение рентабельности проектной деятельности в масштабе всей организации.

Александр Спиридонов, Директор по консалтингу, Timetta "Учет рабочего времени линейного и проектного персонала" Конференция CNews 24.09.2024 | Цифровые HR технологии 2024