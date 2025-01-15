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Red Lab Timetta

Red Lab - Timetta

Timetta по своему классу гораздо ближе к учётным системам, чем к обычным средствам управления проектами. Система позволяет комплексно управлять структурой и экономикой проекта, а также ресурсами компании. Например, Timettta умеет контролировать бюджеты на этапе реализации проекта и показывать малейшие отклонения от плановой выручки с учётом затраченных к тому моменту ресурсов. Одно из важных преимуществ внедрения системы — повышение рентабельности проектной деятельности в масштабе всей организации.

 

Александр Спиридонов, Директор по консалтингу, Timetta "Учет рабочего времени линейного и проектного персонала"  Конференция CNews 24.09.2024 | Цифровые HR технологии 2024

 

 


15.01.2025 «1С ПРО Консалтинг» разработала модуль интеграции Timetta с ключевыми продуктами на базе «1С» 1
02.10.2024 Поможет ли цифровизация утолить кадровый голод 2
10.07.2023 Корпоративная система для управления проектами Timetta включена в реестр отечественного ПО 2
21.06.2023 Timetta заменила MS Project 2
19.06.2023 Timetta получила поддержку мультивалютности 1
17.02.2023 Timetta выпустила поддержку провайдера аутентификации для сервиса MULTIFACTOR 1
08.12.2022 Timetta открыла опорным вузам «Росатома» бесплатный доступ к своему сервису 1
02.09.2022 «Акстим» перешла на систему управления проектами от Timetta 1
22.06.2022 Timetta выпустила решение для учета проектов в парадигме US GAAP 2
17.03.2022 Чем пользоваться для управления показателями проектов после ухода Atlassian, Microsoft и SAP 2

Публикаций - 10, упоминаний - 15

Red Lab и организации, системы, технологии, персоны:

Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 4
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Promt - Промт 293 1
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1С Про Консалтинг - 1C Pro Consulting 3 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
КБ Стрелка 5 1
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Совкомбанк ПАО 256 1
UCMS Group - ЮСИЭМЭС Групп 13 1
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