Red Lab Timetta
Timetta по своему классу гораздо ближе к учётным системам, чем к обычным средствам управления проектами. Система позволяет комплексно управлять структурой и экономикой проекта, а также ресурсами компании. Например, Timettta умеет контролировать бюджеты на этапе реализации проекта и показывать малейшие отклонения от плановой выручки с учётом затраченных к тому моменту ресурсов. Одно из важных преимуществ внедрения системы — повышение рентабельности проектной деятельности в масштабе всей организации.
Александр Спиридонов, Директор по консалтингу, Timetta "Учет рабочего времени линейного и проектного персонала" Конференция CNews 24.09.2024 | Цифровые HR технологии 2024
Red Lab и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.