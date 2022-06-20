Timetta выпустила решение для учета проектов в парадигме US GAAP

В марте 2022 г. аудиторы EY вслед за PwC, KPMG и Deloitte объявили об уходе из России. В апреле 2022 г. о существенном сокращении бизнеса в России сообщили международные консалтинговые компании — McKinsey, Boston Consulting Group и Bain & Company.

Однако российские подразделения этих компаний продолжат работу с клиентами в качестве самостоятельных единиц. При этом они остаются без привычных инструментов ведения бизнеса — иностранные вендоры специализированного ПО (Retain, SAP FI, Oracle Hyperion и др.) отказываются от поставок российским компаниям, поэтому отечественные команды международных компаний активно начали искать альтернативы зарубежному ПО.

Единственное в России решение класса Professional Services Automation

Timetta — российское ПО для управления показателями проектов, ресурсного планирования и контроля экономики созданное специально для компаний из сектора профессиональных услуг. Сервис разработан выходцами из консалтинга, поэтому решение учитывает методические аспекты работы компаний оказывающих услуги. Система охватывает ключевые процессы компании — от планирования проектов и сбора фактических показателей до подготовки управленческих отчетов:

Timetta

Учет в парадигме US GAAP

Как правило, международные компании ведут управленческий и финансовый учет по стандарту US GAAP, поэтому команда Timetta выпустила финансовый модуль, который поможет вести управленческий и финансовый учет в привычном режиме. Новый функционал позволяет изолировать финансовые данные от оперативных показателей по проектам и учитывать выручку методом освоенного объема.

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Александр Спиридонов, директор по консалтингу Timetta, прокомментировал новые возможности системы: «Уход с российского рынка ведущих международных вендоров Retain, SAP FI, Oracle Hyperion, Microsoft Dynamics и др. является серьезным вызовом для российских компаний с западными корнями. Перед ними встала задача найти решение, в котором можно совместить оперативные данные по проектам и строгую финансовую отчетность. В ответ на такой запрос, мы в Timetta, сделали шаг в сторону более строгого учета и создали новый модуль “Финансы”, который помогает строить управленческую и финансовую отчетность, в том числе, в парадигме US GAAP».

Timetta подходит средним и крупным командам из сектора профессиональных услуг: консультантам, аудиторам, юристам и бухгалтерам. Облачная версия Timetta поставляется как сервис из инфраструктуры Yandex.Cloud, расположенной на территории России. On-premises версия может размещаться на серверах клиента. Технологический стек Timetta основан на open-source решениях и является полностью импортонезависимым.

Здесь можно получить бесплатный тестовый доступ к Timetta.