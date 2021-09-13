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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Спиридонов Александр


13.09.2021 Конференция CNews «Рынок E-commerce: как удержать покупателя» состоится 7 октября 1
14.07.2021 Корпорация «Парус» полностью сменила владельцев 2
14.07.2021 SDI Solution и корпорация «Парус» объявили о слиянии 1
23.11.2017 Большие данные в рознице: как не потерять ценную информацию 2
08.11.2017 Завтра 9 ноября состоится CNews FORUM 2017 1
03.11.2017 До CNews Forum 2017 осталась неделя. Успейте подать заявку 1
17.10.2017 Как живется в облаках? На CNews FORUM ожидается горячее обсуждение облачных технологий 1
11.10.2017 До CNews Forum 2017 остался месяц. Успейте подать заявку 1
04.10.2017 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
29.09.2017 Лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2017 1
13.09.2017 Ключевые персоны ИТ в ритейле: Новые лица на CNews Forum 2017 2
14.08.2017 Шесть ключевых персон Business Intelligence: Новые лица на CNews Forum 2017 1
28.07.2017 Фантастическая пятерка: 5 топовых российских компаний выступят на CNews FORUM 2017 1
07.07.2017 CNews FORUM 2017: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
25.04.2017 Как стать цифровым ритейлером и не разориться 2
30.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
20.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
02.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
28.11.2016 ИТ в рознице: цифровая трансформация бизнеса как способ выживания 3
07.11.2016 До CNews FORUM 2016 осталось только 3 дня! Успейте зарегистрироваться 1
03.11.2016 На CNews Forum разыграют пять гаджетов, включая Apple iPad 1
06.10.2016 Руководители Минкомсвязи, Казначейства, ПФР, Минздрава, «Газпром нефти», РЖД выступят на CNews FORUM 1
28.09.2016 Выручалочка для ИТ-бюджетов. На CNews FORUM обсудят облачные технологии 1
22.09.2016 ИТ-руководители крупнейших российских компаний примут участие в CNews FORUM 1
16.09.2016 Солидные люди расскажут, как выстроить информационную безопасность в современную эпоху 1
08.09.2016 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
18.08.2016 Федеральное Казначейство, Минздрав, РЖД, МТС, «1С», ABBYY и многие другие примут участие в CNews FORUM 2016 1
28.07.2016 ИТ-директора крупнейших розничных сетей России выступят на CNews FORUM 2
01.07.2016 CNews FORUM 2016: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
16.05.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
21.04.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
04.02.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
13.10.2015 Российский рынок оцифровки растет несмотря на кризис 1
20.06.2010 СПО поможет информатизации госсектора 1
08.04.2010 ИТ в госсекторе: как завести е-госуслуги 4

Публикаций - 35, упоминаний - 45

Спиридонов Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Custis 73 17
HERE 63 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 9
Abbyy 800 8
3799 8
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 168 8
ОТР 135 8
Inventive Retail Group 63 7
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 11 7
Cinimex - Синимекс 160 7
ALP Group ДКИС - Департамент корпоративных информационных систем 10 5
Microsoft Corporation 11226 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 845 4
IBM 3575 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 3
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1002 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 2
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 2
Парус 206 2
Citrix Systems 573 2
Variti 3 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
SDI Solution - ЭсДиАй Солюшен 15 2
Oracle Россия и СНГ 113 2
Ланит Интеграция 101 2
VK - Mail.ru Group 2490 1
DataCore Software 20 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
Сервис Плюс 97 1
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 1
Аскон - Ascon 177 1
Tionix - Тионикс 48 1
ITG - INLINE Technologies Group 126 1
Intech 18 1
Доктор рядом - Doc+ 43 1
Ланит Омни 17 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
Tet - Lattelecom - Латтелеком 25 1
Adidas 97 29
ПСБ - Промсвязьбанк 613 20
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1289 18
РЖД - Российские железные дороги 1083 17
X5 Group 601 16
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 13
Mascotte 20 12
X5 Group - Пятерочка 561 11
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 11
ВТБ24 - Лёгкий Банк 10 10
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 10
Росинтер Ресторантс - Rosinter 29 10
Citibank - Ситибанк 170 10
ВТБ24 583 10
Почта России ПАО 1580 9
Северсталь Менеджмент 26 8
Интер РАО ПАО 159 7
Rietumu Banka 17 7
Спортмастер 116 7
Локотех - Локомотивные технологии 40 7
Газпромбанк - ГПБ 693 7
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 7
Медскан 12 7
Черкизово ГК 73 7
Снежная Королева 38 7
Глобэкс банк 28 7
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 6
Эконика - Женская обувная сеть 15 6
Sanofi - Санофи 33 6
Zenden Group 24 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 6
Дикси - Сеть магазинов 79 5
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 5
Новард Управляющая компания - Novard 67 5
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 5
Мегаполис ТК 91 5
Альфа-Банк 1128 5
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 5
Mary Kay - Мэри Кэй 82 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 11
Федеральное казначейство России 766 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 9
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 8
ПФР Департамент информационных технологий 103 7
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 3
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 2
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 514 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 93 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 18
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 12
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 785 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 10
e-Commerce - Электронная коммерция 299 3
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 403 3
Умные платформы 500 3
Big Data - Большие данные 1136 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 2
3D-печать 135 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1459 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 54 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1156 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 620 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 773 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1269 1
Apple iPad mini 375 2
Google Android 10752 1
Apple iOS 5742 1
SQL - Язык программирования 436 1
Oracle Cloud Platform 151 1
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 118 1
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 24 1
IBS DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 12 1
Variti Active Bot Protection 2 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Чаркин Евгений 182 17
Шакманас Алгирдас 33 14
Елистратов Николай 90 11
Шляпин Евгений 16 11
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 11
Рахтеенко Владимир 31 11
Гуральников Сергей 161 10
Казарцев Алексей 27 10
Васильев Александр 28 10
Алтухов Дмитрий 32 10
Мехришвили Александр 11 10
Меньшов Кирилл 72 10
Гузовский Денис 26 10
Козлов Михаил 153 10
Масарская Наталия 36 10
Скурятина Елена 20 10
Десятов Роман 13 10
Сабынин Андрей 23 10
Бойко Елена 151 10
Евраев Михаил 222 9
Бугаев Леонид 11 9
Горбатюк Павел 10 8
Гусев Дмитрий 48 8
Нестеров Алексей 79 8
Шушкин Дмитрий 92 8
Гимранов Ринат 56 8
Хомченко Дмитрий 10 8
Размахаев Сергей 40 8
Алябьев Андрей 27 7
Сафронов Юрий 61 7
Гилев Сергей 13 7
Горбунов Денис 14 7
Дунаев Сергей 28 7
Пашнин Роман 10 7
Скородумов Анатолий 63 7
Фридман Илья 41 7
Богачев Игорь 172 7
Китляр Владимир 19 7
Плешков Алексей 42 7
Свердлов Михаил 29 7
Россия - Российская федерация - РФ 57828 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 13
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 6
Россия - Челябинская область 665 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
Москва - Зеленоград 29 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 26
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 11
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 5
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Аутсорсинг 84 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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