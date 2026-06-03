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Индексная книга (каталог) CNews*
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Спиридонов Александр

СОБЫТИЯ


03.06.2026 Timetta поможет управлять проектами пользователям Yandex Cloud 1
28.04.2026 Не до Confluence: в России появилась корпоративная Вики, которую пишет ИИ 1
09.02.2026 Российский аналог Jira представил крупное обновление с поддержкой Scrum 1
Больше чем Jira и Trello? Обновилось российское решение по управлению проектами 1
12.08.2025 Подтверждена совместимость Timetta с российской СУБД Postgres Pro 1
27.06.2025 Timetta выпустила CRM, которая помогает управлять проектами уже на этапе продаж 1
15.01.2025 «1С ПРО Консалтинг» разработала модуль интеграции Timetta с ключевыми продуктами на базе «1С» 1
02.10.2024 Поможет ли цифровизация утолить кадровый голод 1
10.07.2023 Корпоративная система для управления проектами Timetta включена в реестр отечественного ПО 1
19.06.2023 Timetta получила поддержку мультивалютности 1
08.12.2022 Timetta открыла опорным вузам «Росатома» бесплатный доступ к своему сервису 1
02.09.2022 «Акстим» перешла на систему управления проектами от Timetta 1
22.06.2022 Timetta выпустила решение для учета проектов в парадигме US GAAP 1
14.03.2022 TLS 1.3 в OpenSSL теперь поддерживает российские стандарты шифрования 1
13.09.2021 Конференция CNews «Рынок E-commerce: как удержать покупателя» состоится 7 октября 1
14.07.2021 Корпорация «Парус» полностью сменила владельцев 1
14.07.2021 SDI Solution и корпорация «Парус» объявили о слиянии 1
23.11.2017 Большие данные в рознице: как не потерять ценную информацию 1
08.11.2017 Завтра 9 ноября состоится CNews FORUM 2017 1
03.11.2017 До CNews Forum 2017 осталась неделя. Успейте подать заявку 1
17.10.2017 Как живется в облаках? На CNews FORUM ожидается горячее обсуждение облачных технологий 1
11.10.2017 До CNews Forum 2017 остался месяц. Успейте подать заявку 1
04.10.2017 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
29.09.2017 Лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2017 1
13.09.2017 Ключевые персоны ИТ в ритейле: Новые лица на CNews Forum 2017 1
14.08.2017 Шесть ключевых персон Business Intelligence: Новые лица на CNews Forum 2017 1
28.07.2017 Фантастическая пятерка: 5 топовых российских компаний выступят на CNews FORUM 2017 1
07.07.2017 CNews FORUM 2017: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
25.04.2017 Как стать цифровым ритейлером и не разориться 1
30.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
20.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
02.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
28.11.2016 ИТ в рознице: цифровая трансформация бизнеса как способ выживания 2
07.11.2016 До CNews FORUM 2016 осталось только 3 дня! Успейте зарегистрироваться 1
03.11.2016 На CNews Forum разыграют пять гаджетов, включая Apple iPad 1
06.10.2016 Руководители Минкомсвязи, Казначейства, ПФР, Минздрава, «Газпром нефти», РЖД выступят на CNews FORUM 1
28.09.2016 Выручалочка для ИТ-бюджетов. На CNews FORUM обсудят облачные технологии 1
22.09.2016 ИТ-руководители крупнейших российских компаний примут участие в CNews FORUM 1
16.09.2016 Солидные люди расскажут, как выстроить информационную безопасность в современную эпоху 1
08.09.2016 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1

Публикаций - 49, упоминаний - 52

Спиридонов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 17
9594 12
HERE Technologies 113 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 8
ОТР ГК - ОТР 2000 227 8
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 8
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 13 7
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 7
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 7
Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл 101 7
Microsoft Corporation 25775 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 62 5
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 5
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 242 4
SAP SE 5601 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 4
Ростелеком 10948 3
Accenture plc 719 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 3
Citrix Systems 868 3
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 3
МТ-Интеграция - GMCS 374 3
SDI Solution - ЭсДиАй Солюшен 20 2
Oracle Corporation 7074 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 2
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 2
Salesforce 498 2
Tet - Lattelecom - Латтелеком 36 2
Аурига - Auriga 77 2
Ланит Интеграция 219 2
Парус Корпорация 206 2
Adidas - Адидас 170 29
ПСБ - Промсвязьбанк 963 20
ВТБ - ВТБ24 671 20
РЖД - Российские железные дороги 2096 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 18
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 16
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 29 14
Mascotte 22 12
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 11
Nordic Agency AB - Нордик АБ 12 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 10
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 10
Почта России ПАО 2370 9
Unilever - Юнилевер Русь 171 9
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 8
Сургутнефтегаз - СНГ 288 8
Северсталь ПАО - Северсталь Менеджмент 31 8
Глобэкс банк 47 7
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 42 7
Rietumu Banka 19 7
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 7
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 7
ГПБ - Газпромбанк 1273 7
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
Спортмастер - Sportmaster 201 7
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 7
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 7
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 7
Zenden Group - Дом одежды 66 7
Локотех - Локомотивные технологии 70 7
Снежная Королева - СК Трейд 62 7
Mr. Сумкин 6 6
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 122 6
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 6
AstraZeneca - АстраЗенека 64 6
Новард Эконика - Женская обувная сеть 22 6
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 11
Федеральное казначейство России 1949 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 3
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Управление информационных технологий ФАУ - Центр цифровой трансформации Главгосэкспертизы России 7 3
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Администрация Тамбова 4 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 10
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 10
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 35
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 24
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 22
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 20
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 14
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 13
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 12
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 10
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 9
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 6
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 5
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1280 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 4
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 745 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 3
Red Lab - Timetta 20 13
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 4
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 128 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Apple iPad mini 430 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 2
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
РЖД Цифровая железная дорога 10 2
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 1
SAP FICO - SAP FI - SAP Finance and Cost controlling module 18 1
Polaris PVCR - робот-пылесос 15 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 1
Газпромнефть - Нефтеконтроль ГИС 5 1
Аскон - Вертикаль САПР ТП - система автоматизированного проектирования технологических процессов 22 1
i-Free Just AI - JAICP - Jay CoPilot 9 1
NSO Group - Pegasus 98 1
БИС - ITQuick - Jumse 52 1
ВТБ - Первый ОФД - Агент 1-ОФД 3 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Linux OS 11533 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 185 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
1С:ERP Управление предприятием 841 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 223 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 239 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 109 1
Oracle Hyperion 259 1
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 29 1
Meta - Facebook Aquila 5 1
Microsoft Dynamics 1197 1
Шакманас Алгирдас 40 20
Чаркин Евгений 317 18
Рахтеенко Владимир 42 17
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 13
Шляпин Евгений 17 12
Секликов Юрий 29 11
Бойко Елена 152 11
Елистратов Николай 90 11
Десятов Роман 15 11
Мехришвили Александр 11 10
Бугаев Леонид 13 10
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 10
Сабынин Андрей 37 10
Гузовский Денис 79 10
Меньшов Кирилл 139 10
Васильев Александр 72 10
Казарцев Алексей 27 10
Козлов Михаил 182 10
Алтухов Дмитрий 47 10
Скурятина Елена 20 10
Гуральников Сергей 164 10
Масарская Наталия 36 10
Евраев Михаил 266 9
Горбатюк Павел 11 9
Нестеров Алексей 175 8
Шушкин Дмитрий 95 8
Гусев Дмитрий 92 8
Гимранов Ринат 126 8
Размахаев Сергей 49 8
Хомченко Дмитрий 13 8
Китляр Владимир 19 7
Яшин Леонид 21 7
Дюгаев Евгений 13 7
Пашнин Роман 10 7
Дунаев Сергей 63 7
Плешков Алексей 68 7
Богачев Игорь 183 7
Фридман Илья 42 7
Скородумов Анатолий 65 7
Гилев Сергей 14 7
Россия - РФ - Российская федерация 166168 43
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 11
Азия - Азиатский регион 5920 10
Европа 24964 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Россия - УФО - Челябинская область 1512 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Казахстан - Республика 6048 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 404 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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