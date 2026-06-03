Индексная книга (каталог) CNews*
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Спиридонов Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 49, упоминаний - 52
Спиридонов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Шакманас Алгирдас 40 20
|Чаркин Евгений 317 18
|Рахтеенко Владимир 42 17
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 13
|Шляпин Евгений 17 12
|Секликов Юрий 29 11
|Бойко Елена 152 11
|Елистратов Николай 90 11
|Десятов Роман 15 11
|Мехришвили Александр 11 10
|Бугаев Леонид 13 10
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 10
|Сабынин Андрей 37 10
|Гузовский Денис 79 10
|Меньшов Кирилл 139 10
|Васильев Александр 72 10
|Казарцев Алексей 27 10
|Козлов Михаил 182 10
|Алтухов Дмитрий 47 10
|Скурятина Елена 20 10
|Гуральников Сергей 164 10
|Масарская Наталия 36 10
|Евраев Михаил 266 9
|Горбатюк Павел 11 9
|Нестеров Алексей 175 8
|Шушкин Дмитрий 95 8
|Гусев Дмитрий 92 8
|Гимранов Ринат 126 8
|Размахаев Сергей 49 8
|Хомченко Дмитрий 13 8
|Китляр Владимир 19 7
|Яшин Леонид 21 7
|Дюгаев Евгений 13 7
|Пашнин Роман 10 7
|Дунаев Сергей 63 7
|Плешков Алексей 68 7
|Богачев Игорь 183 7
|Фридман Илья 42 7
|Скородумов Анатолий 65 7
|Гилев Сергей 14 7
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
|Wikipedia - Википедия 650 1
|Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.