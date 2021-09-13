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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Спиридонов Александр
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Публикаций - 35, упоминаний - 45
Спиридонов Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чаркин Евгений 182 17
|Шакманас Алгирдас 33 14
|Елистратов Николай 90 11
|Шляпин Евгений 16 11
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 11
|Рахтеенко Владимир 31 11
|Гуральников Сергей 161 10
|Казарцев Алексей 27 10
|Васильев Александр 28 10
|Алтухов Дмитрий 32 10
|Мехришвили Александр 11 10
|Меньшов Кирилл 72 10
|Гузовский Денис 26 10
|Козлов Михаил 153 10
|Масарская Наталия 36 10
|Скурятина Елена 20 10
|Десятов Роман 13 10
|Сабынин Андрей 23 10
|Бойко Елена 151 10
|Евраев Михаил 222 9
|Бугаев Леонид 11 9
|Горбатюк Павел 10 8
|Гусев Дмитрий 48 8
|Нестеров Алексей 79 8
|Шушкин Дмитрий 92 8
|Гимранов Ринат 56 8
|Хомченко Дмитрий 10 8
|Размахаев Сергей 40 8
|Алябьев Андрей 27 7
|Сафронов Юрий 61 7
|Гилев Сергей 13 7
|Горбунов Денис 14 7
|Дунаев Сергей 28 7
|Пашнин Роман 10 7
|Скородумов Анатолий 63 7
|Фридман Илья 41 7
|Богачев Игорь 172 7
|Китляр Владимир 19 7
|Плешков Алексей 42 7
|Свердлов Михаил 29 7
|Apps4All 25 10
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2281 2
|CNews Analytics 1992 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 386 3
|Gartner 2200 1
|ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 37 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771615, в очереди разбора - 675297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771615, в очереди разбора - 675297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru