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Сабынин Андрей
УПОМИНАНИЯ
Сабынин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Чаркин Евгений 300 23
|Нестеров Алексей 146 21
|Абакумов Евгений 207 18
|Шадаев Максут 1067 15
|Евраев Михаил 263 14
|Белоусов Максим 109 13
|Суровец Дмитрий 85 12
|Натрусов Артем 296 12
|Глазков Александр 145 12
|Батай Илья 56 12
|Краснов Александр 76 12
|Бойко Елена 152 11
|Гузовский Денис 79 11
|Ермолаев Артем 379 11
|Скурятина Елена 20 11
|Шакманас Алгирдас 40 11
|Козлов Михаил 175 11
|Масарская Наталия 36 11
|Ульянов Николай 129 11
|Клявин Владимир 50 11
|Урусов Виктор 132 11
|Махалин Тимур 18 11
|Шаев Виталий 45 11
|Цыганков Дмитрий 38 11
|Аветисян Арутюн 39 11
|Джабиев Георгий 48 11
|Оберемок Надежда 31 11
|Глухов Иван 29 11
|Мезенцев Александр 16 11
|Григоренко Вадим 41 11
|Каушанский Александр 34 11
|Замаруев Владимир 41 11
|Карпунин Алексей 49 11
|Соловьев Виталий 38 11
|Челидзе Джимшер 34 11
|Киселев Сергей 65 11
|Денисов Анатолий 36 11
|Лукьянов Олег 17 11
|Ионов Андрей 15 11
|Новиков Денис 23 11
|Apps4All 26 10
|НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
|Wikipedia - Википедия 538 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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