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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сабынин Андрей


УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2025 года 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
17.10.2024 Старший вице-президент «Ренессанс Банка», курирующий ИТ и ИБ, уволился вместе с группой топ-менеджеров и председателем правления 2
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
29.01.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта 1
27.11.2019 Финансы окажутся в руках искусственного интеллекта 1
15.10.2019 Руководители Минкомсвязи, Минэка, Казначейства, ДИТ Москвы, РЖД, Росатома выступят на CNews FORUM 2019 1
08.10.2019 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2019 1
03.10.2019 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
26.09.2019 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2019 1
18.09.2019 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2019 1
11.09.2019 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2019 1
06.09.2019 Конференция CNews «Биометрическая идентификация: прогнозы и задачи» состоится 1 октября 1
25.07.2019 CNews FORUM 2019: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
21.11.2018 Цифровизация вынуждает банки становиться более открытыми 1
22.03.2017 «АК Барс» банк приступил к внедрению технологии распределенных реестров 1
01.12.2016 Что банкиры думают об инновациях в ИТ 1
07.11.2016 До CNews FORUM 2016 осталось только 3 дня! Успейте зарегистрироваться 1
03.11.2016 На CNews Forum разыграют пять гаджетов, включая Apple iPad 1
06.10.2016 Руководители Минкомсвязи, Казначейства, ПФР, Минздрава, «Газпром нефти», РЖД выступят на CNews FORUM 1
28.09.2016 Выручалочка для ИТ-бюджетов. На CNews FORUM обсудят облачные технологии 1
22.09.2016 ИТ-руководители крупнейших российских компаний примут участие в CNews FORUM 1
16.09.2016 Солидные люди расскажут, как выстроить информационную безопасность в современную эпоху 1
08.09.2016 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
18.08.2016 Федеральное Казначейство, Минздрав, РЖД, МТС, «1С», ABBYY и многие другие примут участие в CNews FORUM 2016 1
28.07.2016 ИТ-директора крупнейших розничных сетей России выступят на CNews FORUM 1
01.07.2016 CNews FORUM 2016: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
16.03.2016 Круглый стол CNews: «Мобильный бизнес 2016» 1

Публикаций - 37, упоминаний - 38

Сабынин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

8563 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13420 19
Diasoft - Диасофт 948 12
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 469 11
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1336 11
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 89 11
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 571 11
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 88 11
R-Vision - Р-Вижн 177 11
Скала^р - ранее InterLab IBS 211 11
Аусферр ИТЦ 29 11
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2060 11
Innovative People - Инновейтив Пипл 37 11
Северсталь Инфоком 81 11
Газинформсервис - ГИС 328 11
Сбер - СберБизнес Софт 66 11
Ланит Интеграция 196 11
Polymedia - Полимедиа 141 11
ФинГрад - FinGrad 34 11
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 10
HERE Technologies 109 10
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 213 9
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 13 8
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 8
ОТР ГК - ОТР 2000 217 8
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 126 8
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 171 8
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 7
AutoFAQ - ДипХакЛаб 31 7
Hoff Tech - Хофф Тех 42 7
МегаФон 9406 6
IBM - International Business Machines Corp 9485 6
Ростелеком 10029 6
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2194 5
Терн ГК - Tern Group 77 5
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 73 5
Microsoft Corporation 24935 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 4
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 294 4
РЖД - Российские железные дороги 1952 23
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 22
Альфа-Банк 1804 17
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 17
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2555 16
ПСБ - Промсвязьбанк 873 16
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 493 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7758 12
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 490 12
Альфа-Банк Казахстан 18 12
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 149 12
ВТБ - Почта Банк 474 12
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 530 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 533 12
ГПБ - Газпромбанк 1115 11
Citi - Citibank - Ситибанк 319 11
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 52 11
ОМК - Объединенная металлургическая компания 210 11
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 216 11
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 42 11
Северсталь ПАО - Severstal 514 11
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 260 11
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 53 11
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 158 11
ФосАгро 133 11
Finn Flare - ФФ Стайл 43 11
Алроса АК - Алмазы России — Саха 223 11
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 80 11
Восток-Сервис ГК 54 11
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 11
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 36 11
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 52 11
Кофемания 60 11
Cotton Club - Коттон Клаб 22 11
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 33 11
ID Finance - IDF Eurasia - Свой банк - Газнефтьбанк 27 11
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 19 11
МКБ - Московский кредитный банк 585 10
Nordic Agency AB - Нордик АБ 12 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1940 23
Федеральное казначейство России 1829 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12213 19
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2063 18
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1672 17
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1411 11
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1871 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2610 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3163 9
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 336 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2767 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 126 7
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3452 6
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 96 5
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5097 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 160 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 3
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Управление информационных технологий ФАУ - Центр цифровой трансформации Главгосэкспертизы России 7 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 347 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5028 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 1
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 9 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 35 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3000 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2046 1
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 65 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53935 29
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22087 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69241 26
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12501 22
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6970 21
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4547 19
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5631 19
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1200 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29593 17
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21279 13
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ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1310 12
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3104 12
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3244 12
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1766 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32356 11
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5099 11
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8479 11
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 161 11
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 798 11
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1092 11
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 197 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11709 8
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3276 8
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2271 8
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4171 8
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 528 7
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1538 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6999 5
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 297 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8993 5
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 566 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10918 4
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 102 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12486 3
Новые облачные технологии - МойОфис 831 11
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 60 11
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 223 11
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 45 11
НКТ - Р7-Офис 426 11
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 315 11
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 384 11
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 85 11
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 898 11
Протек - Здравсити 27 11
Бизнес Технологии - Global-ERP 64 11
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 62 11
НКТ - Р7-графика 32 11
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 772 4
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 56 4
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 4
БИС - ITQuick - Jumse 50 4
СалютДевайсы - GigaChat 275 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 358 2
Apple iPad mini 421 2
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 736 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 68 1
DataSpace ЦОД - DataSpace Cloud 40 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 16 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 52 1
SAP Predictive Analytics 11 1
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 38 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss Fuse - Red Hat Fuse Online 13 1
Apache Camel 73 1
Cloud Foundry - облачная PaaS-платформа разработки ПО с открытым исходным кодом как услуга 35 1
Tibco Spotfire 6 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 181 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 931 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 636 1
Linux FUSE 28 1
Терн ГК - Терн Аналитика - TernAnalytics 6 1
Альфа-Банк - Альфа-Бизнес Онлайн - Альфа-Бизнес Мобайл - Альфа-Клиент Онлайн - Мобильный банк для бизнеса 52 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 151 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss Rules - Red Hat JBoss BRMS 4 1
Чаркин Евгений 300 23
Нестеров Алексей 146 21
Абакумов Евгений 207 18
Шадаев Максут 1067 15
Евраев Михаил 263 14
Белоусов Максим 109 13
Суровец Дмитрий 85 12
Натрусов Артем 296 12
Глазков Александр 145 12
Батай Илья 56 12
Краснов Александр 76 12
Бойко Елена 152 11
Гузовский Денис 79 11
Ермолаев Артем 379 11
Скурятина Елена 20 11
Шакманас Алгирдас 40 11
Козлов Михаил 175 11
Масарская Наталия 36 11
Ульянов Николай 129 11
Клявин Владимир 50 11
Урусов Виктор 132 11
Махалин Тимур 18 11
Шаев Виталий 45 11
Цыганков Дмитрий 38 11
Аветисян Арутюн 39 11
Джабиев Георгий 48 11
Оберемок Надежда 31 11
Глухов Иван 29 11
Мезенцев Александр 16 11
Григоренко Вадим 41 11
Каушанский Александр 34 11
Замаруев Владимир 41 11
Карпунин Алексей 49 11
Соловьев Виталий 38 11
Челидзе Джимшер 34 11
Киселев Сергей 65 11
Денисов Анатолий 36 11
Лукьянов Олег 17 11
Ионов Андрей 15 11
Новиков Денис 23 11
Россия - РФ - Российская федерация 150741 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18015 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44518 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14295 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7814 5
Казахстан - Республика 5686 3
Россия - УФО - Челябинская область 1312 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 2
Европа 24442 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52744 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4024 1
Европа Восточная 3110 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 493 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1264 1
Латвия - Латвийская Республика 821 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49676 37
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