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Кузнецов Евгений
Кузнецов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 3
|Ассоциация менеджеров 92 2
|Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 67 1
|СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 53 1
|АЮР - Ассоциация юристов России 43 1
|Солдатенкова Ксения 26 14
|Шадаев Максут 1023 14
|Урусов Виктор 131 14
|Цыганков Дмитрий 37 14
|Суровец Дмитрий 77 14
|Абакумов Евгений 206 14
|Врацкий Андрей 137 14
|Смирнов Вячеслав 42 14
|Галкин Николай 108 14
|Глазков Александр 138 14
|Аникин Дмитрий 45 14
|Замаруев Владимир 41 13
|Натрусов Артем 284 13
|Джабиев Георгий 45 12
|Глухов Иван 29 12
|Челидзе Джимшер 31 12
|Киселев Сергей 63 12
|Пирогова Ирина 29 12
|Желтухин Вадим 32 12
|Сысуев Андрей 14 12
|Аксенов Олег 45 12
|Кибалко Кирилл 39 12
|Павлов Вадим 21 11
|Каушанский Александр 33 11
|Лукьянов Олег 15 11
|Сабынин Андрей 36 11
|Белан Иван 26 11
|Желнова Алина 27 10
|Мезенцев Александр 16 9
|Михалев Евгений 89 9
|Воронин Павел 139 9
|Бахтин Дмитрий 17 9
|Пунин Андрей 14 9
|Евсеев Артем 14 9
|Завьялов Максим 18 9
|Денисов Анатолий 35 8
|Шаев Виталий 43 8
|Новиков Денис 19 8
|Беляев Владислав 86 8
|Клявин Владимир 49 7
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 59 14
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 988 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 1
|CNews ИТ-инфраструктура 28 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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