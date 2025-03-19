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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кузнецов Евгений


19.03.2025 МГИМО внедрил VR и ИИ в обучение языкам 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
21.08.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
08.08.2024 Российский ИТ-разработчик ведет войну за знаменитый бренд Grundig 1
06.08.2024 CNews FORUM 2024: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
19.02.2024 В России создана революционная технология лазеров нового поколения, компактных и экономных 1
22.12.2023 «Ростех» займется развитием радиофотоники в стране 1
19.04.2023 Directum представляет решение для интеллектуальной обработки входящих первичных документов 1
13.10.2022 Технопарк «Полюс» в составе «Швабе» вошел в топ-3 инфраструктурных площадок России 1
16.11.2021 Предприятие «Ростеха» за сотни миллионов локализует в Москве выпуск китайских умных счетчиков 1
23.06.2021 Ростех и компания «ПетроИнжиниринг» приступают к выпуску высокотехнологичного оборудования для добычи нефти и газа 1
22.06.2021 Ростех и «Петроинжиниринг» приступают к выпуску высокотехнологичного оборудования 1
07.06.2021 «Швабе» разрабатывает лазерные затворы с повышенной стойкостью 1
04.12.2020 Технопарк «Швабе» включили в национальный рейтинг 1
02.10.2020 «Швабе» запатентовала устройство для выделения сигналов из шума 1
20.01.2020 Wildberries переводит в электронный вид документы на внутреннее перемещение товара 1
25.12.2019 Titan Power Solution получила финансирование на 200 млн рублей 1
16.05.2019 «Швабе» создал систему для выявления утечек нефти и газа 1
27.06.2018 «Ключавто» перешла на межкорпоративный электронный документооборот при помощи Synerdocs 1
26.12.2016 РВК возглавил выходец из Минобрнауки 1
11.10.2016 Российские команды прошли в финал международных соревнований ассистивных технологий 1
10.10.2016 РВК возглавит человек «Ростеха» 1
19.09.2016 Сборная России примет участие в Первом международном «Кибатлоне» 1
30.10.2015 Названы основные барьеры для развития инноваций в РФ 1
18.08.2015 Венчурные инвестиции в России сократились на треть 1
02.10.2014 С TeamViewer интерактивное обучение стало доступно школьникам в удаленных регионах России 1
01.10.2014 Контакт-центры требуют инноваций 2
26.09.2014 Контакт-центры готовы к новому раунду инноваций 1
26.03.2014 «Агентство стратегических инициатив», РВК и фонд «Сколково» поддержали конкурс Imagine Cup 2014 в России 1

Публикаций - 53, упоминаний - 55

Кузнецов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

8322 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12905 14
Газинформсервис - ГИС 288 14
Сбер - СберБизнес Софт 60 14
Diasoft - Диасофт 897 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2051 14
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 14
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 512 14
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 72 14
R-Vision - Р-Вижн 162 14
Скала^р - ранее InterLab IBS 201 14
Ланит Интеграция 193 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1229 12
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 78 12
Северсталь Инфоком 66 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3229 11
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 228 10
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 42 9
AutoFAQ - ДипХакЛаб 30 8
Hoff Tech - Хофф Тех 41 8
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 58 6
МегаФон 9045 5
РСХБ Интех - RSHB Intech 51 5
Picvario - Пикварио 15 5
Сбер - СберАналитика 31 5
Терн ГК - Tern Group 77 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 277 5
Аусферр ИТЦ 28 4
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 4
Ростелеком 9806 4
Softline - Sl Soft - Сл Софт 250 4
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 47 3
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 23 3
EY - Эрнст энд Янг - Б1 Информационные технологии 7 3
ИАС Диджитал 7 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2641 2
Genesys 208 2
Neurobotics - Нейроботикс 7 2
ПетроИнжиниринг ИСК - ПетроИнжиниринг Инновационная сервисная компания 2 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2173 2
РВК - Российская венчурная компания 550 17
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 14
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 501 14
Кофемания 55 14
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 255 14
РЖД - Российские железные дороги 1922 14
ВТБ - Почта Банк 468 14
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 51 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 462 14
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 14
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 48 14
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 212 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 12
Альфа-Банк 1783 12
Алроса АК - Алмазы России — Саха 207 12
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 11
Северсталь ПАО - Severstal 487 11
Finn Flare - ФФ Стайл 43 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 9
Sokolov - Лакса Трейдинг 64 9
Savina Legal - Савина Лигал 15 9
ОМК - Объединенная металлургическая компания 204 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7433 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 8
ФосАгро 126 8
Альфа-Капитал УК 104 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 8
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2423 7
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 88 7
Ингосстрах СПАО 422 7
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 488 6
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 6
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 6
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 5
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 5
ВБЦ - Всероссийский Банковский Центр 14 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 509 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 459 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11815 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 14
Федеральное казначейство России 1792 14
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2733 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3374 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2540 10
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6003 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3077 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 7
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 224 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 340 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 315 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2925 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 589 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 413 2
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 75 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5016 2
Дальневосточный фонд высоких технологий 11 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2920 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 752 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4832 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 120 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 166 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 50 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 249 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 57 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 463 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 3
Ассоциация менеджеров 92 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 67 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 53 1
АЮР - Ассоциация юристов России 43 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67326 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19897 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14042 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51479 17
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6896 16
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3110 16
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 852 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12165 15
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6736 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28150 14
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2983 14
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DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4939 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21434 14
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1299 14
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 768 14
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1076 14
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 149 14
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1189 14
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5351 13
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6338 12
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4444 12
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4056 5
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Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 225 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5374 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13398 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3363 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12660 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8669 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4335 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4698 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1575 3
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Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 56 14
Новые облачные технологии - МойОфис 796 14
НКТ - Р7-Офис 388 14
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 306 14
Бизнес Технологии - Global-ERP 60 14
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 372 14
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 76 14
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 14
Протек - Здравсити 26 12
НКТ - Р7-графика 31 11
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 192 10
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 8
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 719 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
БИС - ITQuick - Jumse 39 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 55 5
СалютДевайсы - GigaChat 210 4
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 2
Titan Engine Start 1 1
Ростех - Швабе - БИНС-ВДП - Бесплатформенная инерциальная навигационная система в составе внутритрубного диагностического прибора 1 1
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 1
Microsoft YouthSpark 3 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 134 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 137 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 210 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 1
YAML - Ain't Markup Language 24 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 242 1
Передовые технологии - RuDesktop 27 1
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