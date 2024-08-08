Российский ИТ-разработчик ведет войну за знаменитый бренд Grundig

Кубанская компания «Феррони Инжиниринг» подала иск к Grundig Multimedia AG в суд по интеллектуальным правам, чтобы лишить ее товарного знака Grundig. Перспектива получить права на раскрученный бренд и продавать под ним свою бытовую технику очень заманчива.



Иск к Grundig Multimedia AG

Кубанская ИТ-компания «Феррони Инжиниринг» (входит в ГК «Феррони») подала иск в суд по интеллектуальным правам (СИП) о прекращении правовой охраны товарных знаков швейцарской компании Grundig Multimedia AG, выяснил «Коммерсант». Предварительное заседание назначено на 23 декабря 2024 г. В качестве третьей стороны к участию в деле привлекли Роспатент.

Спор касается четырех товарных знаков Grundig, которые отличаются только шрифтом. Под ними, согласно Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), можно выпускать приборы для записи, передачи или воспроизведения звука или изображений; телевизоры; холодильные шкафы; микроволновые и газовые печи. Истец настаивает, что они не используются.

В России правовая охрана товарного знака действует десять лет, но может быть прекращена раньше. Согласно ст. 1486 ГК РФ, правообладатель теряет право на товарный знак, если он не использует его непрерывно в течение трех лет, пояснила представитель Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России Евгения Рехлова.

Российская бытовая техника с немецким названием?

Бренд премиальной бытовой техники Grundig был популярен в России в 90-х годах. В настоящее время он принадлежит турецкой компании Arcelik. По данным «М.Видео-Эльдорадо», возрожденный концерном Arcelik немецкий бренд Grundig, вошел в середине 2023 г. в число популярных на российском рынке.

«ООО "Феррони Инжиниринг" заинтересовалось товарными знаками Grundig Multimedia AG, полагая, что правообладатель не использует их для всех товаров и услуг, на которые они зарегистрированы», — сказала Рехлова. По ее словам, до обращения в суд ООО «Феррони Инжиниринг» предложила Grundig Multimedia AG отказаться от прав на товарные знаки или продать их, но получила отказ.

Теперь Grundig Multimedia AG должен будет предоставить суду доказательства использования товарных знаков в отношении всех товаров, для которых они зарегистрированы, или документы, подтверждающие причину бездействия.

Если «Феррони Инжиниринг» выиграет суд, то возможность использовать уже раскрученный бренд Grundig, даст ему ряд преимуществ, включая экономию времени и гарантированный спрос, отметила Рехлова, ведь можно будет сразу начать продажи, минуя затратный этап формирования узнаваемости и репутации.

Адвокат Анатолий Семенов считает попытку зарегистрировать обозначение Grundig на свое имя малоперспективной, так как это будет вводить потребителей в заблуждение.

Охотник до иностранных брендов

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», которые приводит издание, производитель металлических входных дверей ООО «Феррони» зарегистрировано в 2006 г. в поселке Агроном Динского района Краснодарского края. Бенефициаром является Евгений Кузнецов. Выручка компании по итогам 2023 г. составила 4,4 млрд руб., убыток — 569 млн руб.

ООО «Ферронии Инжиниринг» входит в структуру холдинга, занимается разработкой компьютерного программного обеспечения и владеет 13 товарными знаками.

В конце 2023 г. компания подавала иск к турецкой машиностроительной компании ASKO Holding A. S. о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака ZASS в отношении товаров 9-го и 20-го классов МКТУ, которые включают цифровые фотоаппараты, увеличительную аппаратуру, мебель и пр. Через три месяца после начала судебного производства компания отказалась от иска.